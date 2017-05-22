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Канны-2017: От «Нелюбви» до «Хэппи-энда»

Фестивальная колонка >>
22 мая 2017
Еще только экватор фестиваля, а уже показали Звягинцева, Ханеке и Мундруцо

Канны-2017: От «Нелюбви» до «Хэппи-энда»

Если вдруг захотите узнать, что такое скромный апокалипсис в пределах одного маленького европейского города, – приезжайте на Каннский фестиваль. И вы поймете наконец, что знаменитый Каннский фестиваль – это, как говорится, не вздохи на скамейке, а ежеминутная борьба за существование под этим, на первый взгляд, ласковым солнцем.

Нынешние Канны превратились в изнуряющие очереди то под палящим солнцем, то под дождем. Меры безопасности в этом году приняты совсем уж беспрецедентные – то ли это своего рода дань юбилею (как-никак 70-й смотр), то ли фестиваль уже не справляется с наплывом аккредитованных, - но теперь, чтобы попасть на конкурсный просмотр, надо отстоять в очереди час. На многие неконкурсные фильмы – тоже. Это сильно сжимает полезное время, и теперь четыре отсмотренных фильма в день – уже рекорд. Раньше это было среднее количество, пять считалось нормальным, а некоторые умудрялись попасть аж на шесть. Но кончилась лафа, повсюду – металлоискатели, причем их катастрофически мало, и проход на каннские просмотры стал напоминать вход на наши митинги протеста.

70-й, юбилейный Каннский фестиваль открылся новым фильмом Арно Деплешена «Призраки Исмаэля» с Марион Котийяр, Шарлоттой Генсбур, Луи Гаррелем и Матье Амальриком. Деплешен – один из любимых французских режиссеров, что, видимо, и дает повод каннскому руководству начинать юбилейный фестиваль его довольно нелепой картиной, представляющей собою сюрреалистическую комедию с элементами бульварного детектива, похожего на те, что любят выдавать по пять штук в год российские дамы-детективщицы. Однако все четверо актеров из картины Деплешена очень мило смотрелись на красной дорожке перед церемонией открытия и вызвали цунами радостных криков. Франция лелеет своих звезд.

Канны-2017: От «Нелюбви» до «Хэппи-энда»

Впрочем, странное пристрастие крупных фестивалей к удивительным фильмам на церемонии открытия все, кажется, уже привыкли и относятся к ней как к маленькой причуде большого гения. Тем более что впереди – целый фестиваль, одиннадцать дней восторга, драйва, разочарований, споров и – господи! – этих несносных очередей. Впрочем, было бы желание – и даже в этих толпах можно найти приятные моменты – например, они стали своего рода завалинками, на которых узнаешь местные новости, вступаешь в дискуссии о фильмах, знакомишься с самыми неожиданными коллегами. Слава очередям, одним словом.

Считается, что попасть в расписание конкурсных показов первым – плохая примета. Мол, обычно в начале ставят тех, о ком потом предпочтут забыть. Поэтому радоваться тому, что первым номером пошла «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, не приходилось. Тем более что по времени пресс-показ совпал с церемонией открытия. Но судя по откликам зарубежной прессы, «Нелюбовь» полюбилась.

Звягинцев – один из немногих российских режиссеров, отважно бросающийся на амбразуры человеческого равнодушия. Да что там немногих – чуть ли не единственный. Правда, можно вспомнить еще и Кирилла Серебренникова с его «Учеником», тоже показанным в Каннах, - о наступлении мракобесия и атрофии здравого смысла. Все фильмы Звягинцева, особенно последние – «Елена», «Левиафан», «Нелюбовь» - о том, как зачерствели, замерзли сердца, опустели души, почернели умы. О том, что пустота постепенно заполняется гноем злобы и равнодушия. «Елена» в этом ряду – самый удачный, самый совершенный фильм Звягинцева, снятый лаконично, точно, с блистательными актерскими работами. «Левиафан», помнится, вызвал шумный гнев у наших чиновников и патриотов-священников, заявивших, что Звягинцев очернил все святое, к чему прикоснулся. Это не ново – в России издревле путают Отечество и Ваше Превосходительство.

Канны-2017: От «Нелюбви» до «Хэппи-энда»

Впрочем, и больные ведь тоже готовы проклясть хирурга, приносящего им боль, не понимая при этом, что после пика боли наступит облегчение. Потом, когда «Левиафан» получил «Золотой глобус» и оскаровскую номинацию, чиновникам и патриотам было приказано замолкнуть, и тут-то оказалось, что Звягинцев – наша гордость. Поэтому есть надежда, что в случае с «Нелюбовью» подобной ошибки они не повторят. Хотя нет никаких сомнений, что по выходу фильма в прокат (1 июня) какие-то демарши будут инициированы.

Теперь два слова о «Нелюбви». Это история тяжелого развода двух супругов примерно 35-37 лет, Жени (Марьяна Спивак) и Бориса (Алексей Розин). Вчера еще близкие люди остро ненавидят друга, спешат поскорее продать квартиру, чтобы поскорее разъехаться, и увлечены новыми романами, а Борис и вовсе готовится вот-вот опять стать отцом. За всей этой сутолокой и ненавистью забывается главное – 12-летний сын Алеша (Матвей Новиков), страдающий больше всех и в какой-то момент исчезающий. Полиция бездействует, родители поначалу увлечены обвинениями в адрес друга и взаимными претензиями, друзьями пара не обросла. За дело берется местный отряд поисковиков – симпатичные бравые простые ребята, делающие работу за государство.

Саспенс удается Звягинцеву просто отлично – нарастающее напряжение куется режиссером мастерски. В этом очевидная заслуга и сценариста Олега Негина, очень точно расписавшего характеры героев в развитии, что, как известно, - один из столпов кинодраматургии, которым отчаянно пренебрегают современные российские сценаристы. Если в начале фильма мы видим только тупо озлобленную друг против друга пару, то к концу картины благодаря сценаристу оба героя по мере сил открывают собственные душевные ресурсы, до того момента дремавшие.

Канны-2017: От «Нелюбви» до «Хэппи-энда»

Препарируя одну среднестатистическую семью, Звягинцев пытается поставить диагноз обществу, похоронившему и любовь, и доброту, и сострадание. Но если не увлекаться чтением диагноза, не читать его с выражением, а присмотреться к фильму повнимательнее, становится очевидным: все претензии к обществу, которые многие сочли скальпелем хирурга, на самом деле – довольно поверхностная констатация факта, что все не любят всех. Новость? Вряд ли. «Все кругом озлоблены», «в воздухе разлита агрессия», «все ненавидят всех» - любимая тема не только интеллигенции, но и большого числа людей, не имеющих отношения к творческим профессиям. Собственно, это уже – общее место. Звягинцев указывает на это общее место, делая это, справедливости ради, прицельно и точно. В его руках – все доступные и отлично использованные инструменты. Подбор актеров – на пятерку. Марьяна Спивак и Алексей Розин – прекрасная экранная пара, оба органичны и оба по-актерски пластичны, им удается показать характеры своих малоприятных персонажей «в действии», в развитии – оба они проделывают путь от трагически фарсовых героев к истинно трагическим. Оператор Михаил Кричман превосходно создает настроение, при помощи камеры сгущая атмосферу, в которой только и может царить нелюбовь. В фильме немало постельных сцен и обнаженной натуры, и снято это столь красиво и целомудренно, что если кто-то примется упрекать авторов в растлении кого-то-там – можно смело утверждать, что им заплатили. Кстати, именно постельные сцены являют противовес нелюбви, в них масса чувственной нежности, которая дает надежду на то, что не все еще потеряно, несмотря на Дмитрия Киселева на экране.

И все это, в общем, хорошо и мастерски, если бы не стремление авторов и продюсеров непременно выйти на глобальные обобщения, настоять на том, что перед нами – Россия в разрезе. Для этого едва ли не в каждой сцене на заднем плане – бубнящий телевизор, а под конец он и вовсе орет о зверствах украинских бандеровцев голосом и лицом Дмитрия Киселева. В последней сцене фильма Женя в спортивном костюме с надписью «Россия» встает на тренажер – беговую дорожку, чтобы начать на ней утомительный холостой ход. Символ сегодняшней России.

Стремление к глобальной метафоре – самая слабая сторона фильма, сильно снижающая цену художественного высказывания. Впрочем, картину на фестивале приняли просто отлично – пресса рассыпалась в комплиментах. Звягинцева здесь любят. Да это и хорошо.

Канны-2017: От «Нелюбви» до «Хэппи-энда»

Но, как говорится, не Звягинцевым единым. Основной конкурс худо-бедно раскачивается и вот-вот раскачается окончательно. Пока конкурс течет спокойно и не слишком вразумительно. Очень мил Тодд Хейнс с мелодрамой «Мир, полный чудес» - о глухой девочке из 1927 года и мальчике из 1977-го, которые чудесным образом встречаются в Нью-Йорке, - такой художественный трогательный экзерсис, рюшечка на строгом фестивальном наряде. Венгерский режиссер Корнел Мундруцо, прославившейся несколько лет назад сюрреалистической драмой «Белый бог» о восстании собак, теперь привез в конкурс странную, но привлекательную полукриминальную историю «Спутник Юпитера» - о сирийском юноше-беженце, который после ранения обрел способность летать. В главной роли – друга и покровителя странного юноши – снялся Мераб Нинидзе, бывший советский актер, еще в отрочестве снявшийся у Тенгиза Абуладзе в «Покаянии», а теперь живущий в Австрии.

Ярким пятном вспыхнул в конкурсе фильм Рубена Эстлунда «Квадрат». Эстлунд, 43-летний шведский режиссер, получил известность после того, как его картина «Форс-мажор», тонкая психологическая драма, была номинирована на «Оскара». «Квадрат» - комедия, исследующая мир современного искусства и место художника в нем. Юмор порой напоминает юмор соотечественника режиссера – Роя Андерсона, умеющего вызвать хохот в зале статичным молчаливым кадром, в котором вдруг окажутся изрядные залежи юмора.

Разумеется, одним из самых ожидаемых фильмов стал «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, двукратного лауреата «Золотой пальмовой ветви». Фильм этот, скорее всего, выйдет в российский прокат, так что подробно о нем еще напишут. Отметим лишь, что этому ленте большого европейского мизантропа о закате, казалось бы, неколебимой европейской цивилизации неожиданно не хватило резких движений. Отменный актерский состав, в первую очередь – Жан-Луи Трентиньян, играющий здесь главу респектабельного буржуазного семейства, а ансамбля почему-то не сложилось, что для Ханеке совсем странно.

Канны-2017: От «Нелюбви» до «Хэппи-энда»

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Мир, полный чудесНелюбовьПризраки Исмаэля

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