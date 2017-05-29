Канны-2017. Лауреаты

28 мая
завершил свою работу 70-й Каннский международный кинофестиваль
. Победителей объявило на церемонии награждения жюри под председательством Педро Альмодовара
, которому помогли определиться с лауреатами Джессика Честейн
, Пак Чхан-Ук
, Паоло Соррентино
и Уилл Смит
. Главный приз - «Золотую пальмовую ветвь» завоевала «Площадь» Рубена Эстлунда
. Вторую по значимости награду - Гран-при жюри - вручили Робену Кампийо
за фильм «120 ударов в минуту»
.
Лучшими актёрами фестиваля признали Хоакина Феникса
(«Ты никогда здесь не был»
) и Дайану Крюгер
(«Из ниоткуда»
). Софию Копполу
(«Роковое искушение»
) отметили наградой за лучшую режиссуру. Приз за лучший сценарий поделили между Йоргосом Лантимосом
(«Убийство священного оленя»
) и Линн Рэмси
(«Ты никогда здесь не был»). Николь Кидман
получила специальный приз по случаю 70-летия биеннале.
В этом году две награды достались и российским кинематографистам. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
завоевала Приз жюри
, а «Тесноту» Кантемира Балагова
отметили Призом ФИПРЕССИ
в рамках второй по значимости программы фестиваля - «Особый взгляд».
Победители распределились следующим образом:
Приз экуменического жюри
- «Свет» Наоми Кавасе
Приз ФИПРЕССИ
- «120 ударов в минуту»
Премия пальмовой собаки
- пёс Эйнштейн за роль Бруно в фильме Ноа Баумбаха «Истории семьи Майровиц»
«Особый взгляд»
Главный приз
- «Человек чести» Мохаммада Расулофа
Лучший режиссёр
- Тэйлор Шеридан («Ветреная река»
)
Приз жюри
- Мишель Франко («Апрельские дочери»)
Лучшая актёрская работа
- Жасмин Тринка
(«Везучая»)
Особый приз за поэзию в кино
- Матьё Амальрик
(«Барбара»)
Приз ФИПРЕССИ
- «Теснота»
Основной конкурс
«Золотая камера»
- Леонор Серай («Молодая женщина»)
Лучший сценарий
- Линн Рэмси
(«Ты никогда здесь не был»), Йоргос Лантимос
(«Убийство священного оленя»)
Приз жюри
- Андрей Звягинцев
(«Нелюбовь»
)
Специальный приз
- Николь Кидман
Лучшая женская роль
- Дайана Крюгер
(«Из ниоткуда»)
Лучшая мужская роль
- Хоакин Феникс
(«Ты никогда здесь не был»)
Лучший режиссёр
- София Коппола
(«Роковое искушение»)
Гран-при жюри
- Робен Кампийо («120 ударов в минуту»)
«Золотая пальмовая ветвь»
- Рубен Эстлунд
(«Площадь»
)
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