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Канны-2017. Лауреаты

Фестивальная колонка >>
29 мая 2017
28 мая завершил свою работу 70-й Каннский международный кинофестиваль. Победителей объявило на церемонии награждения жюри под председательством Педро Альмодовара, которому помогли определиться с лауреатами Джессика Честейн, Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентино и Уилл Смит. Главный приз - «Золотую пальмовую ветвь» завоевала «Площадь» Рубена Эстлунда. Вторую по значимости награду - Гран-при жюри - вручили Робену Кампийо за фильм «120 ударов в минуту».

Канны-2017. Лауреаты

Лучшими актёрами фестиваля признали Хоакина Феникса («Ты никогда здесь не был») и Дайану Крюгер («Из ниоткуда»). Софию Копполу («Роковое искушение») отметили наградой за лучшую режиссуру. Приз за лучший сценарий поделили между Йоргосом Лантимосом («Убийство священного оленя») и Линн Рэмси («Ты никогда здесь не был»). Николь Кидман получила специальный приз по случаю 70-летия биеннале.

В этом году две награды достались и российским кинематографистам. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева завоевала Приз жюри, а «Тесноту» Кантемира Балагова отметили Призом ФИПРЕССИ в рамках второй по значимости программы фестиваля - «Особый взгляд».

Андрей Звягинцев

Победители распределились следующим образом:

Приз экуменического жюри - «Свет» Наоми Кавасе

Приз ФИПРЕССИ - «120 ударов в минуту»

Премия пальмовой собаки - пёс Эйнштейн за роль Бруно в фильме Ноа Баумбаха «Истории семьи Майровиц»

Канны-2017. Лауреаты

«Особый взгляд»

Главный приз - «Человек чести» Мохаммада Расулофа

Лучший режиссёр - Тэйлор Шеридан («Ветреная река»)

Приз жюри - Мишель Франко («Апрельские дочери»)

Лучшая актёрская работа - Жасмин Тринка («Везучая»)

Особый приз за поэзию в кино - Матьё Амальрик («Барбара»)

Приз ФИПРЕССИ - «Теснота»

«Теснота»

Основной конкурс

«Золотая камера» - Леонор Серай («Молодая женщина»)

Лучший сценарий - Линн Рэмси («Ты никогда здесь не был»), Йоргос Лантимос («Убийство священного оленя»)

Приз жюри - Андрей Звягинцев («Нелюбовь»)

Николь Кидман

Специальный приз - Николь Кидман

Лучшая женская роль - Дайана Крюгер («Из ниоткуда»)

Лучшая мужская роль - Хоакин Феникс («Ты никогда здесь не был»)

Хоакин Феникс

Лучший режиссёр - София Коппола («Роковое искушение»)

Гран-при жюри - Робен Кампийо («120 ударов в минуту»)

«Золотая пальмовая ветвь» - Рубен Эстлунд («Площадь»)
Рубен Эстлунд

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