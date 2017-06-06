Зеркало-2017: 5 фактов о фестивале имени Тарковского

С 13 по 18 июня в Ивановской области пройдет XI Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского
, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Идея фестиваля принадлежит сестре режиссера Марине Тарковской, президентом смотра является режиссер Павел Лунгин
. Каждый год в Плёс, ставший основной площадкой смотра, приезжают кинематографисты, работавшие с главным российским режиссером современности и неравнодушные к его таланту.
Первые призеры – Эдуард Артемьев и Маргарита Терехова
Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство получит композитор Эдуард Артемьев, автор музыки к «Солярису»
, «Зеркалу»
и «Сталкеру»
. Награду Артемьеву вручат на церемонии открытия фестиваля. Затем композитор представит рестроспективу Андрея Кончаловского
, приуроченную к 80-летию режиссера. Почетный приз за выдающийся артистический вклад в российский кинематограф и в художественный мир Тарковского будет присужден актрисе Маргарите Тереховой. Его получит дочь актрисы Анна Терехова
. В один из фестивальных дней в городе Юрьевец будет показан фильм «Зеркало», а в Иваново, в атриуме «Серебряного города» будут представлены архивные фотографии из Музея Ленкома, посвященные работе Маргариты Тереховой и Андрея Тарковского над спектаклем «Гамлет».
Самый молодой председатель жюри – режиссер Амат Эскаланте
38-летний мексиканец Эскаланте четыре года назад за свой фильм «Эли»
получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру, в прошлом году такой же приз достался ему в Венеции за новую работу «Дурное место»
. На Лидо награду он, кстати, разделил с российским режиссером Андреем Кончаловским. Эскаланте снимает провокативное кино о проблемах современного мексиканского общества. Вместе с ним конкурс фестиваля «Зеркало» будут оценивать венгерский режиссер театра и кино Янош Сас
, обладатель множества наград международных кинофестивалей, среди которых приз за лучшую режиссуру Европейской киноакадемии («Войцек»
, 1994) и гран-при Карловарского кинофестиваля («Мальчики Витман»
, 2013), израильская актриса Хадас Ярон
, обладательница Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля 2012 года, российская актриса Елена Коренева
и казахский режиссер и сценарист Жанна Исабаева
.
В конкурсе фестиваля – фильмы из Канн, Берлина и Торонто
В международном конкурсе фестиваля «Зеркало» будет представлено 10 картин, в числе которых «Теснота» Кантемира Балагова
, отмеченная призом ФИПРЕССИ программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, «Фелисите» Алена Гомиса
, получившая гран-при жюри Берлинале, «Белые ночи»
Томаса Арслана («Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль), работа южнокорейского режиссера Хон Сан-су «Ты сам и твое»
, представленная в программе фестиваля Торонто и другие картины.
Андрей Плахов, программный директор «Зеркала»: «В этом году география фестивальной конкурсной программы как никогда широка: в конкурсе – фильмы из Индии, Хорватии, Германии, Израиля, Кореи, Франции, Сенегала. Подавляющее большинство этих картин посвящено проблемам молодежи в непростом современном мире. Пожалуй, это самый молодой по проблематике, составу участников и направленности в будущее конкурс за всю историю фестиваля»
.
Новый конкурс «Тарковский online»
Фестиваль «Зеркало» в этом году обратит особое внимание на интернет и поиск новых авторов на просторах виртуальной реальности. В июне будет объявлен конкурс «Тарковский online», в задачи которого задачи входит «поиск уникального авторского взгляда на мир в бесконечном аудиовизуальном потоке интернет-пространства». До конца лета отборщики фестиваля, состоящие из молодых киноведов, будут принимать заявки от новых участников. Отправить им можно короткометражку и полный метр, похожие на произведения с авторским взглядом и творческой свободой. В приоритете будут видео, не показанные на других фестивалях, наличие английских субтитров станет большим плюсом. Победителей выберут отборщики под руководством режиссера и продюсера Валерия Тодоровского.
Короткометражка Сигарева про зомби – в специальной программе фестиваля
Те, кто уже завоевал популярность среди интернет-аудитории, в этом году будут представлены в программе «Коротко и ясно». Там, в частности, можно будет увидеть комедийный хоррор Василия Сигарева
«Z» и сразу три фильма молодого режиссера Никиты Тамарова
, который пару лет назад побеждал на фестивале «Короче» в Калининграде с черной комедией «Портфолио»
.
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