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Кинотавр-2017: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия.

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10 июня 2017
Кинотавр-2017: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия.

«Блокбастер» (не) Романа Волобуева

Первый конкурсный показ 28-го «Кинотавра» ознаменовал небольшой скандал: режиссер и сценарист «Блокбастера» Роман Волобуев прямо перед сеансом объявил, что в прокате картина пойдет с дырой в титрах - своё имя он снимает, потому что продюсерская сборка картины отличается от черновой режиссерской версии. Из прокатного варианта вырезали что-то около двенадцати минут (сам Волобуев признался, что вырезал бы максимум три), в корзину пошла, в частности, сцена в баре Noor, где фигурировали Горчилин и Бортич (в завершенном фильме они не появляются вообще). Видевшие черновую сборку Волобуева в голос твердят, что она не только лучше, но и вообще имела право называться «кино», в отличие от получившейся безделицы. Зал же тепло принял и то, что есть, хотя фестивально-индустрийный сюжет отвел внимание от самой картины в область разговоров о продюсерско-режиссерских отношениях в отечественном кино. Если лишние девять минут делали «Блокбастер» сложнее и лучше, то и без них он выглядит очень прилично. Прокатная компания «Вольга» даже увеличила количество экранов, на которых «Блокбастер» покажут по России.

Блондинка Лиза (Светлана Устинова) ведет передачу «Спасаем любовь» на канале «Уют» в паре с вечно накокаиненным начальником (Михаил Ефремов). После очередной ссоры с пожилым ловеласом, расстроенная женщина в компании бутылки вина едет смотреть «Физрука» к бойфренду помладше (Александр Молочников), но тому уже неплохо со свежей любовницей Клавдией. Следующая остановка притомившейся от московской жизни Лизы - «Шаурма 24 часа» на окраине областного города Электроугли, соседствующая с кассой микрокредитования, куда врывается неизвестная в балаклаве и серо-леопардовых лосинах. Дальнейшая судьба провинциальной горе-грабительницы Наташи (говорящая с характерным прононсом Анна Чиповская) и Лизы, которая когда-то тоже приехала покорять Москву, оказываются тесно переплетены. Теперь их преследует немногословный коллектор (Сергей Епишев) и разговорчивый следователь из Электроуглей (Евгений Цыганов), мечтающий стать писателем.

Кинотавр-2017: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия.

Второй фильм (не) Романа Волобуева, выдающегося бывшего кинокритика (знаковой фигуры «афишевского» стиля) начинается как задорный анекдот про телеведущую и мудаков-мужиков в придирчивой Москве, продолжается как анекдот про взбалмошную брюнетку и запахнутую на все пуговицы блондинку в бегах, а заканчивается канонадой сцен на тему «куда приводят мечты?». Лиза хотела стать бойцом MMA, как Джина Карано, Наташа - то ли моделью, то ли хайпануть немножечко. Роман Волобуев хочет быть как любимые режиссеры. Как Ридли Скотт с его «Тельмой и Луизой» (к слову, в короткометражной программе «Кинотавра» показали «Пассажира» по его сценарию - советский парафраз «Чужого»). Как Хармони Корин с «Отвязными каникулами». Как Стивен Содерберг с «Нокаутом», где как раз солировала Карано. Как братья Коэн с необъясимым злом Антоном Чигуром в «Старикам здесь не место». Как Брайан Де Пальма с «Подставным телом» (в корзину пошла вся сюжетная линия с двойниками; впрочем, обрезочек остался).

Ненавязчивая киноманская плотность «Блокбастера» при этом не ключевое свойство фильма - хотя всегда приятно, когда российский режиссер знает и любит кого-то, кроме порядком утомивших Тарантино и Тарковского. В отличие от «Холодного фронта», где притаились «Смерть и девушка» Полански с «Побудь в моей шкуре» Глейзера, «Блокбастер» не замыкается на себе, а поворачивается лицом к зрителю. Это в меру гламурное, драйвовое и остроумное кино, основанное на реальном происшествии, где наблюдения из категории «подслушано» сочетаются с напористой киногенией и бодрыми диалогами. С фамилией Волобуева в титрах или без - оно написано его почерком: экс-кинокритик продолжает выступать последовательным феминистом в российском кино и ориентироваться не на мифические вкусы аудитории, а на свои, что зрителя может запросто и подкупить. Во всяком случае, такой подход дарит едва ли не лучшую роль Анне Чиповской, расширяет драматический диапазон штопора в отечественном кино, а Светлану Ходченкову удерживает в удачном 40-секундном эпизоде. В режиссерской версии или в продюсерской - карму отечественным комедиям «Блокбастер» определенно улучшит.


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