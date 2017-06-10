Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

Сегодня вечером будут подведены итоги конкурса «Кинотавр. Короткий метр». За три дня фестиваля редакция сайта Кино-театр.ру посмотрела 28 короткометражных фильмов продолжительностью от 7 до 25 минут и выбрала лучшие, на её взгляд. Список составлен по алфавиту. Возможно, жюри под руководством режиссера и оператора Сергея Мокрицкого
сделает другой выбор.
«Update/delete», режиссеры Алексей Ильин, Григорий Калинин
Находчивая и не лишенная иронии трагикомедия о прохожем, случайно оказывающемся в объективах мобильных, видео-регистраторов и камер. Режиссерский дебют актеров Григория Калинина и Алексея Ильина, известного так же, как стендап-комик Митя Сорокин.
«Как я сбросил кожу», режиссер Алексей Шабаров
Спортивная драма о воспитании характера – не самыми спортивными методами. Подростка отправляют учиться плаванию в странную секцию под руководством диктатора-тренера, унижающего своих учеников. Режиссер Алексей Шабаров участвовал в короткометражном конкурсе «Кинотавра» в 2013 году, затем снимал не только игровые, но и документальные фильмы, учился в Московской школе нового кино. Производством картины «Как я сбросил кожу» занималась кинокомпания Андрея Кончаловского
.
«Лалай-балалай», режиссер Руслан Братов
Комедийный алкохоррор про невеселую карусель и отчаянного Олега Маратовича в исполнении актера Евгения Сытого
. Кроме него в фильме участвуют Алексей Вертков
, Сергей Оброскин
, Павел Ворожцов
и Александр Баширов
, герою которого и принадлежит вынесенное в название фильма высказывание. Режиссерский дебют актера Руслана Братова, спродюсированный Григорием Добрыгиным
, постоянным участником конкурса «Кинотавр. Короткий метр».
«Молоко», режиссер Дарья Власова
Абсурдистская драма про образцовую семью из рекламы швейцарского шоколада, в чьей стерильной квартире с видом на Москву-сити неожиданно появляется симпатичная корова Буренка. Фильм участвовал в программе Берлинале Generation 14plus, а затем получил главный приз на фестивале студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». «Молоко» – вторая режиссерская работа Власовой, ее дипломный фильм «Масоны»
в 2015 году получал на «Кинотавре» диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.
«Половинки», режиссер Байбулат Баттулин
Трогательная и при этом оригинальная история на заезженную, казалось бы, тему о поиске своей «половины». Героев притягивает друг к другу, как магнитом. Причем буквально. Режиссер фильма – выпускник мастерской Алексея Попогребского
в Московской школе кино.
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