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Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

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10 июня 2017
Сегодня вечером будут подведены итоги конкурса «Кинотавр. Короткий метр». За три дня фестиваля редакция сайта Кино-театр.ру посмотрела 28 короткометражных фильмов продолжительностью от 7 до 25 минут и выбрала лучшие, на её взгляд. Список составлен по алфавиту. Возможно, жюри под руководством режиссера и оператора Сергея Мокрицкого сделает другой выбор.

«Update/delete», режиссеры Алексей Ильин, Григорий Калинин


Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

Находчивая и не лишенная иронии трагикомедия о прохожем, случайно оказывающемся в объективах мобильных, видео-регистраторов и камер. Режиссерский дебют актеров Григория Калинина и Алексея Ильина, известного так же, как стендап-комик Митя Сорокин.

«Как я сбросил кожу», режиссер Алексей Шабаров

Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

Спортивная драма о воспитании характера – не самыми спортивными методами. Подростка отправляют учиться плаванию в странную секцию под руководством диктатора-тренера, унижающего своих учеников. Режиссер Алексей Шабаров участвовал в короткометражном конкурсе «Кинотавра» в 2013 году, затем снимал не только игровые, но и документальные фильмы, учился в Московской школе нового кино. Производством картины «Как я сбросил кожу» занималась кинокомпания Андрея Кончаловского.

«Лалай-балалай», режиссер Руслан Братов


Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

Комедийный алкохоррор про невеселую карусель и отчаянного Олега Маратовича в исполнении актера Евгения Сытого. Кроме него в фильме участвуют Алексей Вертков, Сергей Оброскин, Павел Ворожцов и Александр Баширов, герою которого и принадлежит вынесенное в название фильма высказывание. Режиссерский дебют актера Руслана Братова, спродюсированный Григорием Добрыгиным, постоянным участником конкурса «Кинотавр. Короткий метр».


«Молоко», режиссер Дарья Власова

Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

Абсурдистская драма про образцовую семью из рекламы швейцарского шоколада, в чьей стерильной квартире с видом на Москву-сити неожиданно появляется симпатичная корова Буренка. Фильм участвовал в программе Берлинале Generation 14plus, а затем получил главный приз на фестивале студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». «Молоко» – вторая режиссерская работа Власовой, ее дипломный фильм «Масоны» в 2015 году получал на «Кинотавре» диплом Гильдии киноведов и кинокритиков.

«Половинки», режиссер Байбулат Баттулин


Кинотавр-2017: 5 лучших короткометражек – выбор редакции

Трогательная и при этом оригинальная история на заезженную, казалось бы, тему о поиске своей «половины». Героев притягивает друг к другу, как магнитом. Причем буквально. Режиссер фильма – выпускник мастерской Алексея Попогребского в Московской школе кино.

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