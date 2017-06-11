Кинотавр-2017: Продай мне этот фильм

Европейская общепринятая практика – показывать незавершенные фильмы узкому кругу экспертов, чтобы совместно и всесторонне продумать маркетинговую стратегию картины, понять, насколько точно создатели представляют себе аудиторию и правильные ли пути к ней они ищут. В нашей стране роскошь сомневаться в себе могут позволить только самые умные и сильные люди, поэтому на первый Work-in-progress Кинотавра пригласили проекты ожидаемые - такие, как «Война Анны» Алексея Федорченко, «В Кейптаунском порту» Велединского, «Спитак» Александра Котта и еще четыре. В первой части встречи показали небольшие, от 8 до 15 минут фрагменты из фильмов-участников, затем состоялось обсуждение, в котором приняли участие продюсер Игорь Мишин, глава по девелопменту компании Yellow, Black and White Руслан Татаринцев, креативный продюсер Илья Бурец, гендиректор компании «Каро» Ольга Зинякова, гендиректор ТВ3 Валерий Федорович, представительницы пиар-агентства "Batterly effect", работавшие на картине «Притяжение» Дарья Скугар и Джулия Король, управляющий директор цифровой дистрибьюции "20 век фокс" Андрей Громковский и директор по развитию видеосервисов Яндекса Ольга Филипук. Вела мероприятие куратор деловых программ Кинотавра Анна Гудкова.
Алексей Федорченко и продюсер Артем Васильев показали 8 будоражащих минут из 80 фильма «Война Анны», снятого компаниями «Сага» и «29 февраля». Речь в картине, находящейся на стадии постпродакшн, идет о еврейской девочке, которая прячется в камине, в здании фашисткой военной комендатуры осенью 1941 года и из укрытия смотрит на все происходящее в главном зале этого дома. Из этой истории, в основе которой лежит реальный случай (хотя поверить невозможно), Федорченко сделал, насколько можно судить по небольшому фрагменту, прекрасно-жуткую историю, от которой холодеют конечности.
Александр Велединский и Владимир Игнатьев показали 12 минут из трагикомедии о мужской дружбе «В Кейптаунском порту» – три человека встречаются, и каждый из них думает, что убил всех других. Основное действие происходит в 1945-ом году в трех географических точках одновременно. Сейчас фильм в стадии монтажа, как минимум три месяца еще потребуется на окончательную сборку и цветокоррекцию. Уже и по рабочим материалам видно, что ожидания не напрасны – прекрасный кастинг, захватывающий сюжет (спойлеры авторы предпочли не давать), богатая палитра чувств и пронзительный финал – гарантированы.
Два фильма студии «Третий Рим» представила продюсер Ася Темникова. «Кровь» режиссера Артема Темникова (No comment) – основанная на книге «Июльское утро» психологическая драма об отношениях двух братьев, с самого детства. На картине работает оператор Азис Жамбакиев, обладатель серебряного медведя Берлинского фестиваля). Съемки только начались, в показанном эпизоде заявлены все три главных героя, разговаривающих меж собой книжным языком («Все мы таскаем свой кусок неба над головой»), их конфликт из-за одной девушки и сцены, гарантирующие попадание фильма в возрастной рейтинг 18+.
Второй фильм той же кинокомпании – «Икария», снятая режиссером Явором Гырдевым и спродюсированная Евгением Мироновым. Блокбастер, антиутопия, в основе сюжета – реалити-шоу, игра на выживание, но проводить параллель с «Голодными играми» сходу не стоит, это лишь обертка, внутри которой будет содержательная и философская история. По нарезанным отрывкам ничего сказать наверняка невозможно – они пока без компьютерной графики, которой в фильме будет много.
Фильм «Лавстори» совместного производства компаний «25 этаж» и Sony Pictures представили режиссер Петр Тодоровский и продюсер Николай Волчков. В 15-ти минутной нарезке они показали весь сюжет этой зрительской картины, романтической комедии и роад-муви, которая готова на 95% и планируется к выходу в прокат осенью этого года или зимой следующего. Главные роли исполнили любимый актер портала Кино-театр.ру Александр Петров и Вильма Кутавичуте. Они сыграли бывших одноклассников, он – таксист, она – девушка, торопящаяся на собственную свадьбу к морю, и это хорошее зрительское кино с юмором и любовной историей, красиво снятое и многообещающее. «Лавстори», по мнению экспертов, будет иметь хорошую прокатную историю как в кинотеатрах, так и в интернете, и даже не нуждается в фестивальных показах.
фото: "Синемафия"
Фильм «Спитак» представили режиссер Александр Котт и продюсер Елена Гликман, впервые взявшаяся за производство такой масштабной ленты. Осталось доснять 30% картины о землетрясении в Армении в 1988 году. Режиссер обозначил жанр словом «реквием» (эксперты сразу предложили переименовать картину в «Реквием»), но поставил себе задачу не только вспомнить трагедию и боль каждого человека, пережившего эти страшные дни, но и показать современникам пример объединения людей перед лицом страшного горя. Кадры, без диалогов, музыки и какой-либо обработки произвели мощное эмоциональное воздействие, даже с пониманием того, что это просто съемочный материал игрового фильма, и это совсем не похоже на «Землетрясение» Андреасяна. Это не блокбастер, не фильм-катастрофа, это другое кино, делать которое невозможно без мужества, такта, душевной теплоты. Хочется верить, что Александру Котту хватит в сердце любви, и фильм получится.
Завершал мероприятие проект «Как Витька-Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», продюсеры Федор Попов и Владимир Малышев, студия ВГИК-дебют – история молодежная, мальчуковая, о чем понятно уже из названия. Эксперты нагадали фильму хорошую коммерческую судьбу в интернете, а вот насчет названия картины мнения разошлись. Большинство его забраковало, как неудобное в обращении и не запоминающееся, попросили озвучить английское название, и только Игорь Мишин сказал, что не видит тут повода сомневаться, потому что такое наименование позволяет установить контакт с целевой аудиторией, и картине не нужны дополнительные логлайны, слоганы. «Хоть для жанра, хоть для авторского кино название – первая отправная точка коммуникации, в названии должен содержаться посыл», - сказал он.
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Дискуссионная площадка
Вообще, обсуждение проходило уже после презентации, в формате круглого стола, и было полезно, в первую очередь, самим экспертам, они как специалисты разных сфер дистрибуции поделились друг с другом спецификой и методикой продвижения картин в кинотеатрах, на телевидении, в интернете, по ходу разговора обнаруживая и точки соприкосновения и разницу в подходах. Например, Ольга Зинякова говорила, что при оценке аудитории, которой продается фильм, нужно ориентироваться не на демографические показатели, а на схожесть предпочтений. А Илья Бурец считает, что не надо делать различий и придумывать две отдельные маркетинговые компании для тех, кто ходит в кино и тех, кто смотрит в интернете, потому что это «одни и те же люди». Так что дискуссия получилась интересный для экспертов, но не очень конкретной для участников: приглашенные фильмы послужили лишь примерами, отправными точками для большого разговора. Практических решений, четких ответов на вопросы – как запускать в прокат показанные на презентации картины - создатели не услышали, хотя было высказано несколько полезных советов. В частности, Ольга Филипук, представитель видеосервисов Яндекса, сказала, что из имеющихся на данный момент медиа, самая долгая дистрибуция уготована картине в интернете, поэтому заранее нужно продумывать, что пользователь напишет в поисковой строке: «Если фильм не стал легендарной скрепой, полезно продумать, как люди потом будут находить его в интернете, по каким фразам, поэтому надо прописать заранее тот набор характеристик, которые будут описывать ваш фильм».
Единственное, в чем были единодушны все эксперты, - рекламная кампания должна начинаться как можно раньше, особенно у фильмом с ограниченным бюджетом. Будем считать, что этот текст – тоже небольшой вклад в продвижение интересных российских проектов. Мы, как ведущий интернет-ресурс о российском кино, хотели бы пройти этот путь до зрителя вместе с сегодняшними участниками первого в истории Кинотавра Work-in-progress.
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