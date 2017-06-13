Кинотавр-2017: Такой огромный короткий метр

Каждый год количество фильмов в программе короткого метра увеличивается. Два года назад их было 22, в прошлом году 26, в этом – уже 28 картин. Количество же присланных работ выросло с 300 до 480, то есть, конкурс более 17 человек на место, хотя многие из них не прошли по формальному признаку – их премьерный показ уже состоялся или хронометраж завышен. Кстати, отборщики предпочли в этом году картины меньшего хронометража - лишь на нескольких работах он превышал 20 минут, самая комфортная продолжительность 13-15 минут.
Короткий метр как путевка в жизнь - один из лозунгов «Кинотавра»: в основном конкурсе этого года два фильма победителей короткометражной секции - «Жги» Кирилла Плетнева и «Мертвым повезло» Вадима Валиуллина. Каждый год короткий метр демонстрирует навыки учеников российских киношкол, и если раньше это были только ВГИК и ВКСР, сейчас их подвинули МШК, МШНК и другие академические учреждения – режиссеров сегодня в России готовит около 40 профильных школ, география работ также ширится. Умение работать с малой формой демонстрируют и молодые люди, и те, кто уже работал на длинной дистанции (Оксана Карас, Анна Саруханова).
Любопытно, что называть фильмы предпочитают лаконично и емко – из 28 работ 18 имеют в названии одно слово, 5 - два слова, 2 – три слова, 3 – 4 слова. В конкурсе названий, победителем стал бы опять же «Лалай-балалай», унесший с фестиваля несколько призов, в том числе и главный, хотя и в прошлом году была лента с похожим наименованием - «Лалабай» Дмитрия Рудакова – и тоже анекдот, про слесаря в исполнении Глеба Пускепалиса. Из любопытных фактов – в этом году два фильма с названием «Пассажир».
Анекдотов здесь неизбывно много, но попадаются и истории в других жанрах - экзистенциальные и реалистические драмы, триллеры и даже кинокомиксы. Конкурс этого года также продемонстрировал, что в России есть молодое поколение, ориентирующееся не только на признанных мастеров кинематографа, но и на современных авторов. Пока, правда, большинство подражаний новейшим картинам выдает поверхностность знаний о медиуме, но короткий метр не в последнюю очередь и предназначен для того, чтобы учиться, пробовать и экспериментировать.
А теперь несколько слов о каждом фильме:
Red
Есть два друга: Алекс (Никита Еленев
) и его приятель Рэд (Эльдар Калимулин
), который катается на скейте, носит бейсболку и олицетворяет школьную крутость. Когда у Алекса появляется девушка (Соня Озерова
), отношения друзей расстраиваются, а затем выясняется, что скейт и девушка - не те, кем кажутся. Кинокомикс про осознание гомосексуальности от выпускницы МШК Натальи Гуркиной
, снятый по собственному комиксу, напоминает галерею подражаний. Если комикс Гуркиной сделан с глубоким подражанием «Скотту Пилигриму» Брайана Ли О’Мэлли, то в фильме к этому добавляются отсылки к «Скотту Пилигриму» Эдгара Райта, сцена на пляже - из «оскароносного» «Лунного света
», куртки с нашивкой R, как в комиксе «Арчи» (или сериале «Ривердейл»), морально устаревшие анимационные вставки и много пластмассы (жизнь подростков не покидает элитный поселок).
Update / Delete
Режиссерский дебют актеров Григория Калинина
и Алексея Ильина
(также известного под личиной стендап-комика Мити Сорокина), коллаж из роликов ручной камеры, мобильного телефона и видео-регистратора, в чей объектив вольно или невольно попадает тихий молодой человек (Илья Ильин
). Находчивая и не лишенная иронии трагикомедия о жизни прохожего складывается в пазл из чужих видеороликов, не сводясь к истории одиночества в век многочисленных технологий.
Абонент недоступен
Не короткометражка, а тизер полного метра, который достаточно странно выглядит на фоне остальных конкурсантов с все-таки законченными историями. Триллер про инженера-строителя Сергея (Алексей Бардуков
), у которого внезапно пропала жена. Чувствуется насмотренность молодого режиссера Сергея Арутюняна
, выпускника мастерской Джаника Файзиева
. «Абонент недоступен» начинается как «Лок
», продолжается как «Исчезнувшая
», а не заканчивается пока ничем – все-таки тизер, хоть и на целых 16 минут.
Акадо
Симпатичный анекдот от бывшего главреда журнала GQ Кима Белова
с Евгением Цыгановым
, Павлом Табаковым
и Еленой Николаевой
в главных ролях. Жена купила телевизор, муж вызвал настройщика, последний опоздал на два часа и пришел в заляпанной кровью куртке, а еще он очень напоминает героя криминальной хроники, которую бесконечно и показывают по настроенному телевизору.
Быть
Второй год подряд короткометражки режиссера Роберта Дэфа
отбирают в программу Кинотавра. В прошлом году мы смотрели социальную драму "Неевропа" из жизни гастарбайтеров, на 95% состоящую из преследования бизнесменом дворника-мигранта. Оператору Алишеру Хамидходжаеву
тогда пришлось побегать с камерой наперевес, в новом фильме Дэф снова прибегнул к его услугам, заставив на протяжении всего фильма наблюдать за героем Артура Смольянинова
, расхаживающего с ружьем по сугробам. Ничего в это время не происходит, мы просто наблюдаем и ждем. А между тем, перед нами последний человек на Земле, выискивающий пропитание, и это не спойлер - так написано в аннотации к фильму. А вот в кого выстрелит ружье и что мы увидим вместе с героем на 7-ой минуте фильма, мы не расскажем. Кстати, это один из двух фильмов в программе короткого метре, где солирует Смольянинов, других персонажей нет, а в конце появляется неведомая фигня. Заинтригованы?
Боги нефти
Кому принадлежит нефть? Крестьяне далекой деревни не без основания считают, что народу. Под их землями, на глубине 2 метров находится… нет, не месторождение, там пролегает труба-кормилица, к которой деревенские умельцы во главе с Тимофеем Трибунцевым собираются приварить вентиль, чтобы на вырученные деньги построить дорогу, школу и больницу. Режиссер этой симпатичной остроумной короткометражки – Леонид Рыбаков
- выпускник ВГИКа и автор нескольких незаурядных работ, оператор – Артем Полосатый
. «Боги нефти» начинается как псевдо-документалка, но ближе к концу реальность оборачивается божественной метафорой с цитированием Леонардо да Винчи. Нефть – это наш непостижимый космос.
Время жить, время умирать
Черная комедия Михаила Полякова
открывала короткометражную программу неспроста: это веселое кино о кино, задающее тон всему фестивалю. В прошлом году она начиналась подобной комедией - «Все в ящик» Игоря Каграманова
, где все тоже сперва выглядело, как плохое кино, а затем мы оказывались на съемочной площадке. У Полякова, проработавшего несколько лет вторым режиссером на телесериалах «Бедная Настя», «След» и многих других, что называется накипело. Карикатурные, но хорошо узнаваемые персонажи: уставший от жизни режиссер, бестолковые ассистенты, капризные актеры (в ролях самих себя Гоша Куценко
и Любовь Толкалина
) и старушка-актриса, которая взяла да и померла прямо в кадре. А доснять надо кровь из носу. В общем, самый обычный производственный хаос, фильм-фильм-фильм (мелодия из мультфильма Хитрука в качестве рингтона стоит на телефоне режиссера). Картина получила диплом Гильдии кинокритиков.
Выставка
Девушка Лена (Полина Виторган
) рассталась в парнем и пребывает в смятении - ведет пространные и патетичные внутренние монологи, а также соглашается поучаствовать в выставке живых статуй, где знакомится с немногословным юношей (Георгий Кудренко
) и брюнеткой (Анфиса Черных
), к которой ушел её бойфренд. Короткий метр Анны Сарухановой
(«Дневник Луизы Ложкиной
», второй режиссер на «Да и Да
») старается подкупить искренностью, красотой видеоряда (оператор Ксения Середа) и реальными лицами современного искусства в массовых сценах, но выглядит, скорее, наивно и даже искусственно. В обстановке демонстративного мира искусства, этот краткий курс счастливой жизни и сам напоминает очень красивую живую статую, чей примиряющий хэппи-энд вызывает легкое недоумение.
Дым
Образцовая криминальная драма про отца-полицейского (Виталий Кищенко
) и его сына-барыгу (Ильдар Калимулин
), снятая выпускником ВГИКа и ВКСР Иваном Плечевым, на редкость мастеровита и целостна: с крепкой сценарной основой, стройной драматургией, продуманными диалогами и катарсисом в положенном месте. С содержательной частью тоже все в порядке: дети расплачиваются за вину отцов - мысль не новая, но вполне достойная для осмысливания тема. Это первая самостоятельная режиссерская работа автора в игровом кино.
Двойник
Режиссер Екатерина Краснер
, выпускница мастерской Джаника Файзиева, работала в рекламе и сняла, собственно, рекламу не очень хорошего ситкома. В семейной паре разлад: жена (Вероника Тимофеева
) заподозрила супруга в измене и решила вывести его на чистую воду. Муж (Иван Забелин
) придумал, как запутать жену и решил притвориться французом, очень похожим на самого себя. В «розыгрыше» (назовем это так) приняли участие лучший друг мужа, брат жены и какая-то женщина, судьба которой не отслеживается в первой половине этой затянутой 25-минутной комедии положений.
Искупление
Небольшая претенциозная учебная работа студентки МШНК Анисы Сабири
- таджикская версия духовного преобразования Родиона Раскольникова, поэтический этюд, в котором человек видит отражение в горной реке и пытается умыться и понять суть бытия, но только пачкается грязью.
Как большие
Многозначительная зарисовка Оксаны Карас
про непредсказуемость жизни и меняющиеся с возрастом приоритеты. 1996 год. Кирилл (Петр Федоров
) мечтает снимать кино, как братья Коэн и Ларс фон Триер. Поля (Яна Гладких
) работает бухгалтером и просто хочет быть счастлива (с ним). Её взгляд романтический, его - прагматичный. После очередной ссоры они надолго расстанутся, а через двадцать лет встретятся вновь - Кирилл (Федор Бондарчук
) будет выгуливать собак за деньги, Поля (Рената Литвинова
) - снимать кино. В коротыше Карас много лобовых приемов - начиная от самого анекдота про превратности судьбы, до построения кадра. Очевидная цитата из «Фотоувеличения
» усиливается плакатом ленты, а невидимый проектор в 1996 году крутит сцены из «Красной пустыни
». «Как большие» даже при замечательном ансамбле выглядит, как маленький: легкая небрежность (в 90-х крупным планом показывают современные стеклопакеты), камео вездесущего Ефремова
, очевидная мораль. Помимо небрежности невольной, ленте очень не хватает небрежности человеческой, отличающей живого человека от монолитного персонажа равнодушной байки.
Как я сбросил кожу
Спортивная драма Алексея Шабарова
о воспитании характера – не самыми спортивными методами. Подростка отправляют учиться плаванию в странную секцию под руководством тренера-диктатора, унижающего учеников. Режиссер Алексей Шабаров участвовал в короткометражном конкурсе «Кинотавра» в 2013 году, затем снимал не только игровые, но и документальные фильмы, учился в Московской школе нового кино. Производством картины «Как я сбросил кожу» занималась кинокомпания Андрея Кончаловского
.
Лалай-балалай
Лаконичная история о тяготах алкогольных приключений. Олег Маратович (Евгений Сытый
) вместе с подчиненными переусердствовал с крепкими напитками и отправился покорять карусель. Режиссерский дебют актера Руслана Братова
, который спродюсировал Григорий Добрыгин
, уже запомнившийся всем зрителям «Кинотавра» по двум короткометражкам – «Измена
» и «Верпаскунген
». Как режиссеру Добрыгину главный приз короткометражного конкурса завоевать не удалось, как продюсер и сценарист в этом плане он оказался более успешен.
Лодыжка
Александр Крутенков
– ученик Алексея Попогребского
– сконцентрировался на романтических отношениях мужчин и женщин и чудесах пластической хирургии. Доходящая до абсурда история о любителе симметрии Паше и его девушке Алене, решившейся ради возлюбленного на операцию по коррекции размера лодыжки. На вопрос о том, что важнее – нога или любовь – режиссер предсказуемо останавливается на втором ответе.
Мать моя женщина
У Веры (Катя Кабак) сложные отношения с матерью (Екатерина Гусева
), которая воспитывала дочь без мужа. Девушка подстраивает ей свидание с энергичным парнем Филом (Олег Блинов
), с которым познакомилась в баре. Фил должен обеспечить мать мужским вниманием и незабываемым вечером, неожиданно перетекающим в ночь. Выпускница мастерской Джаника Файзиева
, режиссер Анастасия Сафронова
умело компилирует жанры лирической комедии и семейной драмы – так, что 25-минутная короткометражка выглядит лаконичной и исчерпывающей историей на тему отношений с родителями, которым сразу же хочется позвонить после просмотра фильма.
Молоко
Режиссер Дарья Власова
два года назад получила диплом Гильдии киноведов и кинокритиков за дипломное роад-муви «Масоны», а в этом году привезла стильную абсурдистскую драму про образцовую семью из рекламы швейцарского шоколада, в чьей квартире на 14 этаже и с видом на Москва-сити внезапно появляется корова. В итоге худое, но спокойное парнокопытное, устроившееся недалеко от холодильника, оказывается единственной общей темой для всей семьи: хлопочущей по хозяйству педантичной матери (Мария Болонкина
), увлеченного газетной повесткой отца (Виталий Ходин
), мечтающей о собаке дочери (Ярослава Базева), интересующегося античностью сына в очках (Глеб Орлов
) и впадающего в паранойю деда (Игорь Ясулович
). Власова элегантно работает с рекламными тропами (очки как признак ума, спокойная цветовая гамма в диапазоне от белого до бежевого - под стать окрасу коровы) и увлеченностью современных людей здравомыслием и натуральными продуктами («Вы же знаете, как трудно найти хорошее молоко»). На выходе получается что-то в духе Уэса Андерсона
: с умными детьми, конфликтами поколений, педантично выстроенными кадрами и демонстративно красивым цветовым решением. «Молоко» показывали на Берлинале в секции «Поколение», и Дарья Власова одна из немногих режиссеров этого «Кинотавра», чей будущий полный метр (каким бы он ни был) вызывает повышенный интерес.
Пассажир
Первый «Пассажир» - криминальная комедия, в которой грабитель (Даниил Стеклов
) и угонщик (Алексей Кирсанов
) случайно становятся похитителями ребенка, оставленного нерадивой мамашей на заднем сидении угнанного автомобиля. Обнаружив малышку, горе-преступники не сразу понимают, что им теперь делать. Симпатичные актерские работы и умелая работа с жанром режиссера Максима Иванова
.
Пассажир
1970 год. Космонавт Басов (Артур Смольянинов) живет затворником в московской квартире, стараясь переварить некоторую трагедию, случившуюся во время посадки. Вдобавок вокруг него начинают пропадать люди. Неизвестное в этом уравнении легко разгадать еще на титрах - надпись «Пассажир» проступает сквозь ALIEN на первых кадрах «Чужого» Ридли Скотта
(в слогане ксеноморфа также называли «восьмым пассажиром»). Егор Абраменко
, работавший на «Притяжении
» Бондарчука, готовится к полнометражному дебюту по сценарию Романа Волобуева - и это открывающая хорошо написанная сцена из советского «Чужого». Несмотря на очевидный, но по-своему интригующий твист, «Пассажир» интригует и своей незаконченностью: ни что так не привлекает в сай-фае, как неопределенность.
Первый
Фильм снят по мотивам популярного слуха о том, что Гагарин был не самым первым космонавтом. Весной 1961 года в таежной глуши с неба падает железный шар и оттуда чуть живой вылезает человек в оранжевом комбинезоне и шлеме (Владимир Веревочкин
). Свидетельницей случившегося становится девушка, живущая в лесу одна-одинешенька (Мария Крылова
), она тащит мужчину домой, выхаживает и боготворит. Когда он приходит в себя, то представляется Андреем - как Андрей Первозванный - и рассказывает, как выполнял секретное задание. Проходят дни, и Андрей начинает переживать, что его никто не ищет. А потом наступает 12 апреля. Приятная эстетически и крепкая работа, хотя и предсказуемая, снял ее Ладо Кватания
, имеющий за плечами удачный опыт сценарного дела и режиссуры.
Половинки
Еще один ученик Алексея Попогребского, режиссер Байбулат Батуллин
оригинально подошел к банальному вопросу о поиске своей «половины» и снял историю о девушке (Мария Корытова
), которая буквально примагнитилась к парню (Лев Коткин
) накануне его свадьбы. У Батуллина получилась трогательная история о том, что твоя «половинка» может появиться неожиданно, а люди далеко не всегда женятся на тех, кто им уготован судьбой.
Слава богу, я собака
О чем говорят собаки, можно узнать из следующей короткометражки, рассказанной от лица дворняжки, желающей примирить хозяев. Работа несколько утомительная, наивная, возможно, оттого, что Екатерина Преснякова
, снявшая этот фильм, обучается профессии режиссера-документалиста в СПбГУКиТ, и это ее первый игровой опыт. Снимать мир глазами животных вообще прием не новый, а уж документалист, озвучивающий собаку, тем более вопиющий случай.
Судороги, асфиксия, смерть
Затянутый анекдот режиссера и музыканта Федора Ромма
(это псевдоним в честь Федора Емельяненко и Михаила Ромма) про мнительного студента-медика (Александр Взметнев
), который усердно лечил сам себя, но делал только хуже. Маска обезьяны, игра с разноцветным освещением, просящиеся гэги - «Судороги» не покидают территорию очевидного, написанного грубыми мазками зрелища и в итоге уступают по красоте собственному названию.
Тупик
Фильм куратора короткометражного конкурса фестиваля «Движение» Антона Сазонова
оказался заложником кинематографического контекста. По сюжетной линии и локациям картина практически полностью напоминает фильм «Нелюбовь» – разве что, вместо Алешки в «Тупике» родители (их играют Артем Быстров
и Анастасия Лебедева), тоже погрязшие в ссорах, ищут мальчика Гришу. Финал картины, конечно, не настолько метафоричен, как в фильме Андрея Петровича Звягинцева
, да и политических аллюзий лента лишена. «Тупик» запомнится лишь как семейная драма, неудачно показанная на «Кинотавре» почти сразу после «Нелюбви
».
Цугцванг
Дипломная работа Сергея Рамза
(снова мастерская Алексея Попогребского) - мастерская по форме и симпатичная по содержанию картина о финальном поединке за шахматное чемпионство. Черными играет Евгений Пронин
, наглый и самоуверенный, белыми - полный внутреннего достоинства Сергей Шнырев
, битва превращается в словесный поединок, в котором добро непременно победит. В картине заявлен, но не отыгран контекст - время действия, но в целом это идеально выполненное упражнение по отработке полученных в МШК навыков, показывающее Рамза как крепкого режиссера, готового к полному метру (сценарий он уже пишет).
Черти
Антон Уткин
, участвовавший в позапрошлом Кинотавре короткометражкой «Лето», привез на этот раз мистическую историю, снятую в соавторстве с Натой Покровской
. Над сценарием этой короткометражки, которая грозит перерасти в сериал (спасибо, но нет) трудилось целых три человека, но получилась сумбурная история, вдохновленная отчасти «Мастером и Маргаритой»: здесь тоже фигурирует обаятельный черт, а также альбом с магическими рисунками и подавляющее волю приложение для смартфона.
Шаги
Илья Шерстобитов
, продюсер и экс-директор МШНК, снял режиссерский дебют о бесцельном молодом человеке (Алексей Мещанский
) и его слепой сестре (Наталья Тетенова
). Точнее, наоборот, о слепой девушке, полной интереса к жизни, и ее младшем брате, который ценности существования не замечает.
Шедевр
Уникальный психотерапевт (Павел Акимкин
) щелчком пальцев решает любую проблему любой женщины. Но они всегда возвращаются, потому что не умеют быть счастливыми. Их желания предсказуемы, и врач обеспокоен тем, что не может найти ни одной женщины, которую он не мог бы понять. Однажды на прием приходит очень крупная девушка (Дарьяна Яценко
), которая заявляет, что хотела бы набрать еще вес. Она говорит, что ее тело - шедевр. «Шедевр» - дипломная работа выпускницы ВГИКа (мастерская Учителя) Ирины Стороженко
, и в этом качестве вполне мила, но не более того. Из несомненных плюсов - работа оператора Ксении Середы.
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