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Кинотавр-2017: #Пора_валить!

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12 июня 2017
Кинотавр-2017: #Пора_валить!

В третий день Кинотавра закончилась короткометражная программа, а в основном конкурсе были показаны две ленты, снятые на основе реальных событий. Впрочем, и фильмы предыдущих дней тоже имели под собой реальные истории – «Блокбастер», «Теснота» и даже «Прорубь», играющая настоящими людьми и фактами в какую-то непостижимую игру. И если в «Проруби» не последние роли исполнили режиссер и сценарист, то в следующем по счету фильме - «Голова, два уха» - ключевого персонажа сыграл человек, с которым на самом деле и произошел описываемый случай.



Кинотавр-2017: #Пора_валить!


«Голова. Два уха» // Скотник Ваня, и всё до фени

В воронежской области скотник Иван Лашин (Иван Лашин) каждое утро кормит коров, потом покупает «Ягуар» и идёт к пожилой матери есть суп (запивая свежеприобретенным напитком). Погожим зимним днем в поселок приезжает иномарка, и мужчина в куртке с меховым воротником предлагает молодому человеку работу в Воронеже. За пару часов Иван Сергеевич становится помощником менеджера - на деле, жертвой аферистов, которые знакомят юношу с барбершопом, примерочной и красным галстуком, а затем заставляют брать займы по пять тысяч по фиктивной трудовой книжке. Счастливая жизнь мелькает перед носом у героя тем самым красным галстуком - и растворяется бесследно.

История Ивана Лашина действительно произошла с Иваном Лашиным, чем и привлекла режиссера Виталия Суслина, но, кроме давления зрителю на область сочувствия, «Голова. Два уха» не может похвастаться ни внятностью драматургии, ни режиссерским взглядом. Несмотря на хорошую операторскую работу Алексея Маленковича, лента Сулина напоминает монотонное бормотание, перечень покупок и пародию на фестивальное кино одновременно: подробно сняты все направления, в которых Лашин может выходить из кадра, обед комически смонтирован как молчаливый монолог, сцена не опошляется монтажом, пока герой не позвонит в каждую дверь на этаже или не повторит реплику больше одного раза (шутка, пошученная трижды, тут также в порядке вещей). Город-сказка, город-мечта оказывается похож на обман, а обильные красные цветовые акценты не покидают кадр первые две трети - яркая шуба начальницы Ивана (Елена Киселева), его красный галстук и красные шнурки, кафель в съемной квартире тоже красный. «Голова. Два уха» удивительно конгениальна главному герою: всё, что он собирается рассказать, понятно с первых кадров (где наблюдается также высокая концентрация крестов), но приходится долго и мучительно слушать, как эту мысль с повторами и длиннотами старается сформулировать сам фильм.

Кинотавр-2017: #Пора_валить!



«Заложники» // Летите, голуби, летите

Международная премьера картины «Заложники» Резо Гигинеишвили состоялась в рамках Берлинского фестиваля в феврале этого года. В основу ленты легла трагическая история, случившаяся 18 ноября 1983 года: в Тбилиси, в этот день состоялась попытка угона самолета и бегства за границу группы молодых людей из семи человек, среди которых была одна девушка. Компания единомышленников планировала перелететь из Батуми в Турцию, но в самолете сдали нервы, началась перестрелка, и все обернулось почти античной трагедией.

Для 34-летнего Резо Гигинеишвили это первая серьезная работа, сделанная без оглядки на большую зрительскую аудиторию. Как минимум уважение вызывает тот факт, что фильм снят на грузинском языке, а для реконструкции реальных событий проделана грандиозная работа: сценарий писали 7 лет, опрашивали очевидцев, а главное - старались понять истоки отчаянного шага молодых, красивых двадцатилетних детей из обеспеченных семей. Чего им не хватало? Не из-за джинсов же и сигарет они пошли на такое чудовищное преступление, перешли черту, стреляли в людей? На следующий день после собственной свадьбы.

Кинотавр-2017: #Пора_валить!

Гигинеишвили, ностальгии по советскому прошлому не разделяющий, большое внимание уделяет созданию атмосферы в кино: холодное море, спертый воздух и давящие низкие потолки кабинетов, пустота церкви, плюс огромное количество деталей, мелочей советского быта, из которых растут щупальца мороков, провоцирующих на возникновение разнообразных патологий сознания. Особенно у молодых максималистов - взрослым тоже не нравится так жить, но они притерпелись. Все эти люди - лишенные свободы заложники системы.

Бытовая достоверность, и, что более важно, режиссерская честность и беспристрастность делают картину довольно убедительной, хотя ее можно покритиковать за скомканность и торопливость, отсутствие пауз. Но всем этим сумбуром и нервными срывами «Заложники» напоминают напряженную беготню из фильма еще одного этнического грузина - «В субботу» Александра Миндадзе. Там был Чернобыль 1986 года. Время то же, и там, и тут истерически пляшут, не понимая масштабов катастрофы. В «Заложниках» праздник еще и предзнаменует трагедию: побег назначен на следующее утро после свадьбы, которая просто не может не стать "красной".

Кинотавр-2017: #Пора_валить!

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Алексей ФилипповЕкатерина ВизгаловаКинотаврКинотавр 2017
персоны
Резо ГигинеишвилиВиталий Суслин
фильмы
Голова. Два ухаЗаложники

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