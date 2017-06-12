Кинотавр-2017: #Пора_валить!

В третий день Кинотавра закончилась короткометражная программа, а в основном конкурсе были показаны две ленты, снятые на основе реальных событий. Впрочем, и фильмы предыдущих дней тоже имели под собой реальные истории – «Блокбастер», «Теснота» и даже «Прорубь», играющая настоящими людьми и фактами в какую-то непостижимую игру. И если в «Проруби» не последние роли исполнили режиссер и сценарист, то в следующем по счету фильме - «Голова, два уха» - ключевого персонажа сыграл человек, с которым на самом деле и произошел описываемый случай.
«Голова. Два уха» // Скотник Ваня, и всё до фени
В воронежской области скотник Иван Лашин (Иван Лашин
) каждое утро кормит коров, потом покупает «Ягуар» и идёт к пожилой матери есть суп (запивая свежеприобретенным напитком). Погожим зимним днем в поселок приезжает иномарка, и мужчина в куртке с меховым воротником предлагает молодому человеку работу в Воронеже. За пару часов Иван Сергеевич становится помощником менеджера - на деле, жертвой аферистов, которые знакомят юношу с барбершопом, примерочной и красным галстуком, а затем заставляют брать займы по пять тысяч по фиктивной трудовой книжке. Счастливая жизнь мелькает перед носом у героя тем самым красным галстуком - и растворяется бесследно.
История Ивана Лашина действительно произошла с Иваном Лашиным, чем и привлекла режиссера Виталия Суслина
, но, кроме давления зрителю на область сочувствия, «Голова. Два уха» не может похвастаться ни внятностью драматургии, ни режиссерским взглядом. Несмотря на хорошую операторскую работу Алексея Маленковича
, лента Сулина напоминает монотонное бормотание, перечень покупок и пародию на фестивальное кино одновременно: подробно сняты все направления, в которых Лашин может выходить из кадра, обед комически смонтирован как молчаливый монолог, сцена не опошляется монтажом, пока герой не позвонит в каждую дверь на этаже или не повторит реплику больше одного раза (шутка, пошученная трижды, тут также в порядке вещей). Город-сказка, город-мечта оказывается похож на обман, а обильные красные цветовые акценты не покидают кадр первые две трети - яркая шуба начальницы Ивана (Елена Киселева), его красный галстук и красные шнурки, кафель в съемной квартире тоже красный. «Голова. Два уха» удивительно конгениальна главному герою: всё, что он собирается рассказать, понятно с первых кадров (где наблюдается также высокая концентрация крестов), но приходится долго и мучительно слушать, как эту мысль с повторами и длиннотами старается сформулировать сам фильм.
«Заложники» // Летите, голуби, летите
Международная премьера картины «Заложники
» Резо Гигинеишвили
состоялась в рамках Берлинского фестиваля в феврале этого года. В основу ленты легла трагическая история, случившаяся 18 ноября 1983 года: в Тбилиси, в этот день состоялась попытка угона самолета и бегства за границу группы молодых людей из семи человек, среди которых была одна девушка. Компания единомышленников планировала перелететь из Батуми в Турцию, но в самолете сдали нервы, началась перестрелка, и все обернулось почти античной трагедией.
Для 34-летнего Резо Гигинеишвили
это первая серьезная работа, сделанная без оглядки на большую зрительскую аудиторию. Как минимум уважение вызывает тот факт, что фильм снят на грузинском языке, а для реконструкции реальных событий проделана грандиозная работа: сценарий писали 7 лет, опрашивали очевидцев, а главное - старались понять истоки отчаянного шага молодых, красивых двадцатилетних детей из обеспеченных семей. Чего им не хватало? Не из-за джинсов же и сигарет они пошли на такое чудовищное преступление, перешли черту, стреляли в людей? На следующий день после собственной свадьбы.
Гигинеишвили, ностальгии по советскому прошлому не разделяющий, большое внимание уделяет созданию атмосферы в кино: холодное море, спертый воздух и давящие низкие потолки кабинетов, пустота церкви, плюс огромное количество деталей, мелочей советского быта, из которых растут щупальца мороков, провоцирующих на возникновение разнообразных патологий сознания. Особенно у молодых максималистов - взрослым тоже не нравится так жить, но они притерпелись. Все эти люди - лишенные свободы заложники системы.
Бытовая достоверность, и, что более важно, режиссерская честность и беспристрастность делают картину довольно убедительной, хотя ее можно покритиковать за скомканность и торопливость, отсутствие пауз. Но всем этим сумбуром и нервными срывами «Заложники» напоминают напряженную беготню из фильма еще одного этнического грузина - «В субботу
» Александра Миндадзе
. Там был Чернобыль 1986 года. Время то же, и там, и тут истерически пляшут, не понимая масштабов катастрофы. В «Заложниках» праздник еще и предзнаменует трагедию: побег назначен на следующее утро после свадьбы, которая просто не может не стать "красной".
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