Кинотавр-2017: Робко льются кровь и рвота

ревью

Скрипит «Турецкое седло», оказываются далекими «Близкие», но «Скоро всё кончится»

Ирина Горбачева приехала в Сочи с аритмией

На выставке E3 был представлен геймлей новой игры, основанной на серии популярных комиксов.

Интервью

Светлана Максимченко: «Мы хотим, чтобы Москва из сценариев превращалась в Москву на экране»

Глава сети «Московское кино» о бюджетных кинотеатрах и съемках в столице