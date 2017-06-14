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Кинотавр-2017: Мифы о российском кино

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14 июня 2017
Кинотавр-2017: Мифы о российском кино

28-ой Кинотавр завершается. С вероятностью 99% победу одержит «Аритмия» Бориса Хлебникова - лучший фильм не только на этом фестивале, но и вообще в России за несколько последних лет. Даже если и не получит, мы решили посвятить этой картине отдельный текст, а обзор оставшихся пяти конурсантов - в этом материале.


Кинотавр-2017: Мифы о российском кино

«Мертвым повезло» // Чтоб кровь медом не казалась

Молодой человек (Дмитрий Богдан), зарабатывающий на жизнь и корм коту угоном автомобилей для группировки киллеров, где работает его брат-качок (Андрей Поведский), вынужден пойти с ними на дело. Отряду убийц (бывалый гэбист, феминистка, патологоанатом-садист, человек в черной маске и два брата) предстоит расправиться с молодым панк-рокером, отмечающим день рождения с девушкой и друзьями в хижине в лесу. Вечеринка перерастает в бойню, а в качестве десерта на кровавый праздник заявляется местный маньяк.

Полнометражный дебют уфимского режиссера Вадима Валиуллина, взявшего главный приз в короткометражном конкурсе прошлогоднего «Кинотавра», довольно бодро выступает на поле киноманского комедийного хоррора со скромным бюджетом. «Мёртвым повезло» - настоящий грайндхаус по-русски (даром, что не идёт сдвоенным сеансом), с компьютерной или гуашевой кровью, незамысловатым (до поры) сюжетом, музыкой группы «Красная плесень» и обилием как цитат, так и остроумных находок. Да и финальный твист, угадывающийся по референсу первой сцены, оказывается не только отсылкой к французскому экстремизму. Валиуллин даже и не пытается при малом бюджете делать строгий хоррор, это чистый фан, где режиссер порой увлекается собственной игрой, но не забывает про приличествующие жанру тропы - от локаций и характеров до гендерной и психопатической подоплеки. За аляповатой жестокостью скрывается история про внутриличностный конфликт, который легко спровоцировать на общественную дискуссию (шутки про КГБ, феминизм и одержимость спортом прилагаются). Впрочем, всё объясняющий финал старательно отвлекает зрителя от скромного содержания - в конце концов, гарпун в комедийном хорроре с отсылками к Ажа, Рэйми и Хуперу важнее становления личности.


Кинотавр-2017: Мифы о российском кино

«Три сестры», три создания нежных

Пока мы ждали, когда Юрий Грымов явит миру интимную версию «Анны Карениной», режиссер даром времени не терял и продолжал осваивать русскую литературу. В экранизации пьесы Чехова он изменил один фактор – прибавил возраста героиням. Теперь им 56, 59 и 64 года вместо «около 25», место же действия и суть жизни остались те же – провинция, усадьба, где все бесконечно спорят о вечном и пьют чай. Чеховский текст про «сколько нам жить еще осталось» и «и через двести лет жизнь будет такая как прежде» зазвучал ярче прежнего, и это вполне естественно: задумываться о прожитом людям свойственно именно в зрелом возрасте. Сестры все так же мечтают о любви и о Москве,но «Москва» как символ перемен, звучит как мантра - чем ближе к старости, тем сложнее изменить себя. Ольге (Людмила Полякова), Маше (Анна Каменкова) и Ирине (Ирина Мазуркевич) Грымов противопоставляет Наташу (Натали Юра) – молодую, слишком молодую жену брата Андрея (Владимир Носик), наглую стерву, которую страх смерти и экзистенциональные вопросы в силу возраста не волнуют. Молодость Грымов презирает, впрочем, он и в целом к людям не очень благосклонен.

Монохромное, но по-грымовски перенасыщенное деталями дымное изображение (оператор ушел с проекта, и Грымов решил сам взять в руки камеру), прекрасная музыка Дашкевича, замечательный актерский ансамбль (помимо названных Суханов, Балуев, Ясулович) и вроде бы все хорошо, если бы не ощутимая игра Грымова в интеллигента и аристократа. И все равно, неубиваемый Чехов прорастает сквозь все хорошее и плохое, ведь мы живем внутри его книг – и молодые, и стареющие, раненые, тревожные, болезненные люди.
Кстати, премьера «Интимного дневника Анны Карениной» отодвинута на 2018-ый.


Кинотавр-2017: Мифы о российском кино

«Жги» // От тюрьмы и пения не зарекайся

Надсмотрщица женской колонии Алевтина Романова (Инга Оболдина), или как ее называют коллеги «Ромаш», строго и тщательно выполняет свою работу и готовится уйти на пенсию. На предпенсионный юбилей коллеги дарят ей караоке – Ромаш с детства любит петь, но после выступления еще маленькой девочки на сцене, закончившегося смертью бабушки, на публику выступать боится, предпочитая петь «по пьяни» и по возможности в одиночку. Ее трагическое исполнение песни «Старинные часы» снимает на камеру осужденная Марина Стар (Виктория Исакова), бывшая оперная певица. Ролик тут же попадает в интернет и становится хитом, к Алевтине приезжает Ольга Бузова (настоящая Ольга Бузова) и приглашает принять участие в съемках нового шоу «Жги» (аналог «Голоса»), но Ромаш не готова начать новую жизнь.

«Жги» – полнометражный режиссерский дебют актера Кирилла Плетнева, чья короткометражка «Настя» два года назад получала приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр». Плетнев изначально говорил о том, что собирается снять исключительно зрительскую историю о женщинах и возможности изменить свою жизнь. То, что отношения надсмотрщицы и заключенной, зафиксированные на пленке при господдержке министерства культуры РФ, оказались показаны в День России, когда по всей стране проходили антикоррупционные митинги, оказалось чистой случайностью, которая, правда, у критиков вызвала приступ ненависти к и без того к совершенно не подходящему им по жанру кино. В «Жги» действительно дружба надсмотрщицы и осужденной кажутся похожими на сказку, как, впрочем, и вся история о восхождении главной героини к музыкальной славе (хотя в основу сценария Плетнев положил реальный случай с теперь уже популярной британской певицей Сэм Бейтли, которая в 2013 году стала победительницей телешоу The X Factor, а до этого была надзирательницей в мужской тюрьме). Картина Плетнева неровно делится на две части - "героиня в тюрьме" и "героиня на шоу" - и завершается массовым танцем, который сводит на нет все попытки начинающего режиссера при помощи неплохо выстроенных диалогов рассказать о сильной женщине, готовой изменить свою жизнь в непопулярном в России зрелом возрасте.


Кинотавр-2017: Мифы о российском кино

«Мифы» // Посмотри в глаза, я хочу спеть

Простоватый грек, решивший повторить судьбу Одиссея, случайно попадает в Москву – сразу в дом к братьям Верникам (Игорь и Вадим Верники), не менее случайно становится свидетелем убийства и – опять же – случайно оказывается на модном благотворительном аукционе, организованном депутатом Мишкиной (Ирина Розанова), стремящейся запретить секс, но при этом окружившей себя модной столичной тусовкой. В ней и Иван Ургант (шутник высшей квалификации), и артист, уже переигравший все роли, (естественно, Сергей Безруков), и надежда русского кинематографа (Федор Бондарчук), и высокопоставленный член московского правительства (Милош Бикович), и эксцентричная поэтесса (Ксения Раппопорт), и Ксения Собчак (куда уж без нее).

Перечисление медийных лиц, задействованных в этой музыкальной комедии о похождениях греческого Одиссея в кругу московских богов Олимпа, могло бы занять добрую половину текста. Но наличие узнаваемой киношной тусовки, к сожалению, не сделало этот кинодебют актера и театрального режиссера Александра Молочникова смешным. Как и в фильме Плетнева, тут тоже неуместно поют и не всегда уместно шутят. Но если у Плетнева получилась все-таки эдакая «народная» комедия (не без шероховатостей), то у Молочникова – в лучшем случае новогодний капустник, который можно показать в эфире телеканала. До «Старых песен о главном» ему, правда, далеко. Хотя отголоски к ним в виде новеллы про Федора Бондарчука, задолжавшему криминальному авторитету Коке один миллион рублей за съемки клипа Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза», выглядят довольно симпатично. Как ни странно, лучшим в этой картине оказывается артист Сергей Безруков, который по части самоиронии и действительно актерского таланта дает сто очков вперед всем остальным звездам, включая и режиссера Александра Молочникова.


Кинотавр-2017: Мифы о российском кино

«Рок» / Сел и поехал

Юрист радио «Рок» (Никита Тарасов) возвращается из провинции в Москву, но опаздывает на поезд - и отправляется прозябать в местный ресторан. В роковой вечер там выступает группа «Полтора кота» с песней про любовь Джузеппе - юристу страшно нравится (особенно название), и он зовет ребят в столицу. Парни (Иван Ивашкин, Дмитрий Чеботарев и Кирилл Фролов), для приличия посомневавшись, отправляются в Москву на перекладных - и встречают по пути дремучих сектантов, непроницаемого киллера с плюшевой уточкой (Виталий Кищенко) и веселого беглого зэка(Евгений Стычкин), путешествующего на поездах.

Режиссерский дебют Ивана Шахназарова, выросший из одноименной короткометражки, «Рок» заигрывает с многозначностью названия: это, разумеется, и музыкальная комедия про рокеров, и роад-муви про судьбу. Ближе к финалу даже раздается неловкий монолог про взросление, а каждый встречный-поперечный красочно пересказывает мысль, что процесс важнее результата. Несмотря на заметное влияние братьев Коэн (три музыкантов напоминает заключенных из «О, где же ты, брат?», а Кищенко - еще один Антон Чигур в конкурсе этого «Кинотавра»), «Рок» выглядит и условно-советским фильмом: в тяжеловесных мизанцсенах угадывается стиль ВГИКа; так снимал дипломную работу еще Никита Михалков - удивительно, что киноязык младшего Шахназарова оказывается таким архаичным. Несмотря на два мобильных телефона и современные автомобили, кино выброшено из контекста времени и выглядит максимально умозрительным. В отличие от Коэнов, Шахназаров работает с нагромождением не слишком остроумных штампов, что начинает утомлять даже на полуторачасовой дистанции (режиссер шутит, что сократил картину вдовое). Впрочем, в прошлом году Илья Учитель продемонстрировал еще более пластиковые и куда более неряшливые «Огни большой деревни» (также с Кириллом Фроловым в главной роли). Так что в негласном поединке режиссерских династий Шахназаров всё-таки одерживает верх.

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фильмы
АритмияЖгиКредитМёртвым повезлоМифыО, где же ты, брат?Огни большой деревниРокТри сестры

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Кинотавр-2017: Мифы о российском кино фотографии
Кинотавр-2017: Мифы о российском кино фотографии
Кинотавр-2017: Мифы о российском кино фотографии
Кинотавр-2017: Мифы о российском кино фотографии
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