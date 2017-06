Зеркало-2017: Фотоальбом фестиваля

фото: Алексей Саломатов



Ведущими церемонии открытия фестиваля стали актрисы Агния Кузнецова Софья Карпунина . Специальный приз за многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения в России получила. Вторая награда - Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство - вручена композитору Эдуарду Артемьеву , который написал музыку к фильмам Тарковского «Солярис» «Сталкер» . Артемьев представит на фестивале картину «Сибириада» , показ которой пройдет в рамках ретроспективы Андрея Кончаловского , приуроченной к его 80-летию.После вручения наград ведущие представили жюри и конкурсные программыВ этом году на фестивале снова будет две конкурсные программы – международный конкурс и «Зеркало Артдокфеста», а также традиционные программы – «Свои», «Коротко и ясно», «Вечерняя эйфория», программа анимационного кино, поэтическая программа, спецпоказы и др. Андрей Плахов, программный директор:, режиссер, Мексика, председатель жюри, режиссер, Венгрия, актриса, Израиль Елена Коренева , актриса, Россия Жанна Исабаева , режиссер, продюсер, Казахстан1. A Brief Excursion, «Короткая экскурсия», реж. Игорь Бежинович (Хорватия)2. Ben Niao (The foolish Bird), «Глупая птица», реж. Хуан Цзи, Рюдзи Оцука (Китай)3. Dangsin jasingwa dangsinui geot (Yourself and Yours), «Ты сам и твоё», реж. Хон Сан-су(Южная Корея)4. Helle Nächte (Bright Nights), «Белые ночи», реж. Томас Арслан (Германия, Норвегия)5. The Burglar, «Взломщик», реж. Хагар Бен-Ашер (Израиль)6. Sexy Durga, «Сексуальная Дурга», реж. Санал Кумар Сасидхаран (Индия)7. Felicite, «Фелисите», реж. Ален Гомис (Франция, Сенегал)8. Wo bu shi Pan Jinlian (I am not Madame Bovary), «Я не мадам Бовари» , реж. Фэн Сяоган (Китай)9. Tesnota, «Теснота» , реж. Кантемир Балагов (Россия)10. Light Thereafter, «Хочу быть как ты», реж. Константин Божанов (Болгария, Бельгия)1. Раз, два, три, Реж. Арман Ерицян (Армения)2. Освобождение: Инструкция по применению , Реж. Александр Кузнецов (Россия, Франция)3. Кролики в свете фар, реж. Алиса Ерохина ( Россия)4. Приходи свободным, реж. Ксения Охапкина (Эстония)5. В центре циклона, Реж. Лиза Козлова (Россия)6. Дорога, реж. Дмитрий Калашников (Беларусь, Россия, Босния)7. Слишком свободный человек, реж. Вера Кричевская (Россия)8. Все дороги ведут в Африн, реж. Арина Аджу (Россия)Подробно о фильмах программы - на официальном сайте фестиваля.