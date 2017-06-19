ММКФ-2017: Гид по неигровому кино

22 июня ровно в четыре часа в Москве открывается самый крупный кинофестиваль в стране - и по количеству фильмов, и по ажиотажу, - на котором скупаются билеты абсолютно на все фильмы. Для поклонников хорошего дока это особенное событие, и основной акцент в программе, как всегда, – на работу кураторов Григория Либергала, Сергея Мирошниченко и Георгия Молодцова. В этом году они, помимо «Свободной мысли» и конкурса неигрового кино, покажут мини-ретроспективу председателя жюри Кристиана Фрая. Ну а поскольку документалки рассыпаны и по остальным секциям, мы собрали их все, в надежде, что это облегчит поиск и процесс принятия решения - что посмотреть. Расписание будет доступно на официальном сайте фестиваля.
КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО (7 фильмов)
Жюри – Кристиан Фрай, Члены жюри – Алексей Ханютин
, Черо Юн
Молчание Адрианы (El Pacto de Adriana)
, реж. Лиссетт Ороско
, Чили
Дебютная картина девушки-режиссера, тетю которой внезапно арестовали по обвинению в сотрудничестве с пиночетовской полицией. Племянница решает расследовать прошлое тети Адрианы. Та все отрицает, но незадолго до суда отчего-то пускается в бега. Премьера фильма прошла в рамках панорамы документального кино последнего Берлинале.
Трейлер
Опера (L'Opéra)
, реж. Жан-Стефан Брон
, Франция-Швейцария
Суровый и легкомысленный, волшебный и жестокий закулисный мир Парижской оперы. Режиссер ленты ранее снял один из самых кассовых фильмов швейцарского проката «Швейцарская инженерия» и побывал в каннской программе «Двухнедельник режиссёров».
Трейлер
Свобода дьявола (La libertad del Diablo)
, реж. Эверардо Гонсалес
, Мексика
Еще одна картина с Берлинале. Работа одного из самых ярких представителей латиноамериканской кинодокументалистики основана на свидетельствах жертв и преступников, членов мексиканских наркокартелей – и те, и другие сидят перед камерой и откровенно, как на психотерапевтическом сеансе, раскрывают свои эмоции.
Трейлер
Уход (The Departure)
, реж. Лана Уилсон
, США
Лирический портрет буддистского проповедника (бывшего панка), цель жизни которого - отговаривать людей от самоубийства. Волей-неволей, переживая проблемы пациентов, он и сам задает себе вопрос, ради чего стоит жить? Режиссер – обладательница премии «Эмми» за лучшую документальную картину 2013 года - After Tiller.
Последний вальс (The Last Waltz)
, реж. Юлия Бобкова
, Россия
Композитор Олег Каравайчук
отправляется в последнее путешествие по дачному поселку Комарово, где жили и творили Ахматова, Бродский, Довлатов, Тарковский, Уланова, Шостакович и многие другие титаны русской культуры. Дебютный фильм режиссера.
Раскаленный Хаос
, реж. Сергей Дебижев
, Россия
Художник-постановщик документальных фильмов Александра Сокурова
, автор множества самобытных документальных работ и игрового «Золотого сечения
» (2010) отмечает столетие русской революции. «Факты изложены, исходя из представлений о них авторов фильма», - отмечается в аннотации.
Сюжет о фильме
Почти что здесь (Almost There)
, реж. Жаклин Цюнд
, Швейцария
Американец, англичанин и японец на пороге старости отправляются на поиски счастья и смысла жизни.
СВОБОДНАЯ МЫСЛЬ (11 фильмов)
Охота на призраков (Ghost Hunting)
, реж. Раед Андони
, Палестина-Франция-Швейцария-Катар
Режиссёр Раед Андони, в 18 лет побывавший за решеткой, собрал группу бывших израильских заключённых. Люди разных профессий - кузнец, архитектор, дизайнер, актер - строят декорации и реконструируют свои воспоминания о том, как им удавалось выжить благодаря упорству и чувству юмора. «Охота» - обладатель серебряного медведя Берлинале за лучший документальный фильм. В фильмографии Андони есть также картина, смонтированная из собственных визитов к психотерапевту. Основная тема режиссера – поиск и сохранение индивидуальности в условиях преобладания коллективного сознания.
Трейлер
Я не ваш негр (I Am Not Your Negro)
, реж. Рауль Пек
, Франция-США-Бельгия
История расизма в США, основанная на незаконченном тексте «Помни этот дом» американского романиста Джеймса Болдуина, с музыкой Алексея Айги
. Рауль Пек - режиссер с очень интересной судьбой: бежал от диктатуры на Гаити в Леопольдвиль, Республика Конго; учился в Западном Берлине, в 90-е занимал пост Министра культуры Гаити, в настоящее время президент киношколы во Франции. Известен также как постановщик игровой картины «Молодой Маркс
» (2017). Фильм получил номинация на Оскар, специальное упоминание экуменического жюри Берлинского фестиваля, призы зрительских симпатий международного фестиваля в Чикаго и Торонто и другие награды.
Трейлер
Неприметный человек (An Insignificant Man)
, реж. Хушбу Ранка, Винай Шукла
, Индия-Нидерланды
Журналистка Хушбу Ранка и театральный актер Винай Шукла сняли историю активиста-обличителя Арвинда Кеджривала, основавшего Партию простого человека. Фильм - участник более чем 20 крупнейших международных кинофестивалей.
Трейлер
И избави нас от лукавого (Liberami)
, реж. Федерика ди Джакомо
, Италия-Франция
Тема фильма – экзорцизм, акт изгнания дьявола. В современной Италии всё больше и больше людей называют своё тревожное состояние словом «одержимость». Отец Котальдо – один из самых востребованных экзорцистов на Сицилии.
Материнство (Motherland)
, реж. Рамона С. Диас
, США-Филиппины
Эмоциональное наблюдение за жизнью и пациентами самого большого в мире роддома, находящегося на Филиппинах. Специальный приз жюри фестиваля «Санденс», внеконкурсная программа Берлинского фестиваля.
Трейлер
Трофей (Trophy)
, реж. Шол Шварц, Кристина Клузио
, США
Еще одна картина с «Санденса» рассказывает об индустрии охоты, сафари, тяжелых последствиях потребительского отношения к животным и смысле охраны дикой природы в США и Африке.
Фильм без названия (Untitled)
, реж. Михаэль Главоггер
, Моника Вилли
, Австрия
Автор классического документального фильма «Смерть рабочего
» Михаэль Главоггер умер в Монровии (Либерия) в апреле 2014-го во время съёмок «Фильма без названия». Спустя более двух лет после его внезапной кончины, Моника Вилли смонтировала фильм из материалов, снятых им за 4 месяца и 19 дней на Балканах, в Италии, Северо-Западной и Западной Африке.
Трейлер
Сторона Б. Портретная фотография Эльзы Дорфман (The B-Side. Elsa Dorfman’s Portrait Photography)
, реж. Эррол Моррис
, США
Фотограф-портретист с 30-летним стажем, Эльза Дорфман устраивает тур по своим архивам для режиссера, обладателя серебряного медведя, автора бестселлеров и художника Эррола Морриса, чьи работы находятся в постоянной коллекции Музея современного искусства.
Трейлер
РИСК (RISK)
, реж. Лора Пойтрас
, США-Германия
Обладатель премии Оскар, автор фильма Citizenfour: Правда Сноудена
, Лора Пойтрас, снимавшая также об оккупации Ирака и о событиях в тюрьме Гуантанамо, представляет новый фильм, тоже разоблачительный, но более личный и камерный. Герой картины – Джулиан Ассандж, хакер и журналист, обнародовавший сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти и военных преступлениях, в настоящее время находящийся взаперти уже почти 5 лет. Исполнительный продюсер фильма – Сэм Эсмейл
, создатель сериала «Мистер Робот»
Трейлер
Этот шаткий мир (Still Tomorrow)
, реж. Фань Цзянь
, Китай
Инвалид с церебральным параличом, Сюйхуа Юй всю жизнь работала на маленькой ферме родителей рядом с нелюбимым мужем. Отдушиной для нее стали стихи, которые внезапно, за одну ночь, сделали ее самой популярной современной китайской поэтессой. Специальный приз жюри на главном фестивале документального кино IDFA.
Трейлер
Досточтимый В. (Venerable W.)
, реж. Барбе Шредер, Франция-Швейцария
Герой картины - самый уважаемый и влиятельный буддистский монах в Бирме – сопровождает нас в самое сердце каждодневного проявления расизма и исламофобии, ведущих к жестокости и разрушению.
Трейлер
РЕТРОСПЕКТИВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЖЮРИ КРИСТИАНА ФРАЯ (3 фильма)
Кристиан Фрай
- швейцарский режиссер, родился в 1959 году. В 1997 году он снял на Кубе первый полнометражный документальный фильм «Рикардо, Мириам и Фидель
», яркий портрет отца и дочери, которая разрывается между верой в революционные идеалы и желанием эмигрировать в США. Наибольшую известность принесла ему картина «Военный фотограф
» (2001), ставшая классикой документального кино, но не потерявшая актуальность и сегодня. В «Великих Буддах
» (2005) Фрай снова обращается к максимально актуальному событию: расстрелу двух гигантских статуй Будды в отдаленной долине Бамиан в Афганистане. Потом были «Космические туристы
» (2009) (приз за режиссуру на кинофестивале «Сандэнс») и «Нью-Йоркская бессонница
». (2014). В настоящее время Фрай заканчивает новый документальный проект «Генезис 2.0
» в сотрудничестве с якутским режиссером Максимом Арбугаевым. Фильм будет посвящен охотникам за останками мамонтов.
Военный фотограф (War Photographer)
, 2001
Хроника жизни военного фотокорреспондента Джеймса Нахтвея в горячих точках по всему миру. За последние 20 лет он не пропустил ни одной войны. Фильм был номинирован на «Оскар» и получил многочисленные призы во всем мире.
Трейлер
Космические туристы (Space Tourists)
, 2009
За 20 миллионов долларов американка Анушех Ансари смогла осуществить детскую мечту. Это рассказ о её путешествии и повседневной жизни на Международной космической станции.
Трейлер
Нью-Йоркская бессонница (Sleepless in New York)
, 2014
Погружение в безумные ночи трех недавно отвергнутых влюбленных. Биоантрополог Хелен Фишер рассказывает о поразительных процессах, которые разворачиваются в мозгу тех, кто страдает от неразделенной любви.
Трейлер
АТЕЛЬЕ (4 фильма)
– увлекательная программа для тех, кто хочет знать больше.
Free to Rock
, реж. Джим Браун
, США
Джим Картер, Джон Кеннеди, Михаил Горбачев, Стас Намин, Андрей Макаревич и другие музыканты, дипломаты и бывшие сотрудники КГБ – о запрещенной в советах музыке и о том, как рок-н-ролл помог закончить холодную войну и развалить СССР. Закадровый голос - Кифер Сазерленд
.
Трейлер
Вода и Сахар: Карло Ди Пальма, Все Оттенки Жизни (Acqua e Zucchero - Carlo Di Palma: I Colori Della Vita
), реж. Фариборз Камкари
, Италия
Биография легендарного оператора Карло ди Пальма, протянутая через всю историю итальянского кино. От неореализма Витторио Де Сика, Роберто Росселлини, Лукино Висконти до «Фотоувеличения» и «Красной пустыни» Микеланджело Антониони и шедевров Вуди Аллена
. Рассказывают Кен Лоуч
, Вим Вендерс
, Бернардо Бертолуччи
, Вуди Аллен, Никита Михалков
.
Трейлер
Каренина и я (Karenina & I)
, реж. Томмазо Моттола
, Норвегия
Звезда норвежского театра Гёрильд Маусет
для подготовки к роли Анны Карениной решила выучить русский язык и проехать 11000 км по России в поисках характера героини. Авантюру поддержал ее муж, итальянский режиссер Томмазо Моттола, который и снимает фильм об этом путешествии. В фильме звучит музыка Филипа Гласса
. Голос за кадром – Лиам Нисон
.
Стильная штучка (A Classy Broad)
, реж. Энн Гурсо
, США
Жизнь и непростые приключения в Голливуде Маршии Насашер
, которая вошла в историю, став первой женщиной – вице-президентом кино- и дистрибутивной компании United Artists.
Трейлер
Программа МАСТЕРА (2 фильма)
24 Кадра (24 Frames)
, реж. Аббас Киаростами
, Франция
Последняя работа режиссера - бессловесный, поэтический фильм-инсталляция, построенный на фотоэскизах к собственным картинам. Премьера прошла в рамках Каннского кинофестиваля.
Люмьеры! (Lumière ! L’aventure Commence)
, реж. Тьерри Фремо
, Франция
Директор каннского кинофестиваля создал упоительный документальный фильм про кино и Францию начала XX века, прибегнув к помощи тех самых братьев, что изобрели синематограф.
Трейлер
6. Программа КОРОТКО О СПОРТЕ
- (4 фильма)
Кажется, программа задумывалась ради фильма о визитах в Россию легенды канадского хоккея Эспозито, и хотя в художественных качествах этой работы есть определенные сомнения, остальные короткометражки о том, какую роль спорт может сыграть в жизни человека, похоже, интересные.
Крестный отец фитнеса (The Godfather of Fitness)
, реж. Раде Попович
, США-Сербия, 18 мин.
Невероятная, но правдивая история об амбициозном калифорнийском мальчике, который благодаря изнурительным тренировкам и правильному питанию стал одним из самых уважаемых людей в мире фитнеса.
Трейлер
Ливан Выигрывает Чемпионат Мира (Lebanon Wins The World Cup)
, реж. Тони Элхоури, Энтони Лаппе
, Ливан-США, 23 мин.
Фильм о двух болельщиках бразильской футбольной команды, сражающихся друг с другом на гражданской войне по разные стороны баррикад. Призы за лучший короткий метр на фестивалях в Варшаве и в Санта-Барбаре.
Трейлер
Регби Бойз Из Мемфиса (The Rugby Boys Of Memphis)
, реж. Дэвид Дарг
, США, 13 мин.
Рассказ о развитии школьной команды по регби в Мемфисе и о том, что для мальчишек этот вид спорта стал чем-то большим, чем просто игра.
Фил Эспозито в России. Тур Дружбы
, реж. Александра Дубровская
, Россия, 38 мин.
Центральный фильм программы, герой которого Фил Эспозито – легендарный канадский хоккеист, наш самый суровый соперник, рассказывающий о том, как менялось его отношение к России – от резко негативного, которое сохранялось на протяжении сорока лет после завершения Суперсерии 1972 года, до уважительного и дружеского.
Трейлер
Программа ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ (3 фильма)
Программа, вызывающая наибольшее недоумение. В ней два фильма производства студии «ВИАНЖ ПРОДАКШН», созданные для телеканалов Россия-24 и Звезда – «Нюрнберг. Кровавые Деньги. Суд над Промышленниками», Олега Штрома и «План Розенберга. Нюрнбергские Уроки», Овеза Нарлиева. Обе ленты сняты по сценарию плодовитого писателя и вице-президента Международной ассоциации прокуроров Александра Звягинцева. Обе лежат в открытом доступе на ютубе и большой художественной ценности не представляют. Вот ссылки.
«Нюрнберг. Кровавые Деньги. Суд над Промышленниками
»
«План Розенберга. Нюрнбергские Уроки
»
Для веса сюда добавлен классический фильм Ромма
«Обыкновенный фашизм
» (1965) – фильм потрясающей мощи, и это 138 минут, которые, конечно, обязательно должен увидеть каждый, но совсем не обязательно в рамках шумного и богатого на новинки Московского кинофестиваля.
Программа ОКТЯБРЬ В «ОКТЯБРЕ»
Настоящий Октябрь (1917 – Der Wahre Oktober)
, реж. Катрин Роте
, Германия-Швейцария
Фильм снят в все еще редком жанре документальной анимации и рассказывает о революции словами пяти русских художников - Казимира Малевича, Максима Горького, Зинаиды Гиппиус, Владимира Маяковского, Александра Бенуа. В основу положены их дневники и письма.
Трейлер
Программа РУССКИЙ СЛЕД
Андрей - Голос Вина, реж. Марк Челищефф
, США-Германия-Россия
Андрей Челищефф, русский аристократ, белогвардейский офицер, посвятивший жизнь искусству виноделия и повлиявший на отрасль не только в Калифорнии, но и во всем мире.
Программа СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗЫ
Тигры и люди
, реж. Сергей Ястржембский
, Россия
Сергей Ястржембский в прошлом году показывал фильм «Кровавые бивни» про убийство слонов, а теперь продолжил экранизацию «Красной книги», сняв фильм про амурских тигров, которые тоже находятся на грани уничтожения. Кто и зачем убивает тигров, как противостоят браконьерам природоохранные организации в России и Китае, вы можете узнать не только в интернете, но и из нового фильма известного документалиста.
Программа ОТКРЫТИЕ: СЕГОДНЯ О КОРЕЕ
Город Кэсон, где были в поисках женьшеня (Insam-Eul Chaj-A Gabon Gaeseong)
, реж. Ли Чханмин
, КНДР
Официальная аннотация гласит: Женьшень называют «корнем жизни». А самый лучший женьшень – кэсонский корё-инсам – растет в районе города Кэсона, древней столицы государства Корё (X–IV вв). Через рассказ об истории культивирования и выращивания чудодейственного лекарственного растения, фильм повествует о великих культурных традициях, свято чтимых народом Северной Кореи.
Бонус: РЕТРОСПЕКТИВА ЕВГЕНИЯ ЮФИТА
Евгений Георгиевич Юфит
— российский радикальный художник, фотограф, кинорежиссёр. Один из основателей российского «параллельного кино» и его ответвления – некрореализма, сосредоточенных на идеях иррациональности человеческой психики, перверсиях, смерти, немотивированном насилии.
В ретроспективе девять фильмов, шесть из них - экспериментальные, на стыке игрового и документального, это короткие киноэтюды, хронометражем 3-10 минут, вбирающие основные элементы стиля самого из авангардных движений советского кино. В программе: Вепри суицида
(1988), Весна
(1987), Воля
(1995), Лесоруб
(1986), Мужество
(1988), Санитары-оборотни
(1984). Ретроспективу будет предварять вводная лекция.
обсуждение >>