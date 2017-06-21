Аннеси-2017: Перекрестки анимации

На прошлой неделе в городе Аннеси (Франция) прошел очередной Международный фестиваль анимационного кино. Он - фестиваль Аннеси - в отличие от других анимационных смотров, не имеет названия. По понятной причине: возникший в 1960-м Аннеси был первым и на тот момент единственным анимационным фестивалем. Сейчас, по прошествии 57 лет, он уже далеко не единственный, но по-прежнему первый в мире и самый влиятельный смотр анимации.
Одна из причин - великолепная способность менеджмента реагировать на изменяющуюся ситуацию, не предавая традиций, вводить такие новшества, которые кардинально меняют образ фестиваля, привлекают к нему новых участников и делают мероприятие максимально интересным практически для любого связанного с анимацией человека.
Изначально Аннеси возникал как фестиваль короткометражных фильмов. Идея состояла в том, чтобы представители развивающегося тогда искусства анимации могли встретиться в одном месте (а место, надо сказать, волшебное: тихий городок на берегу красивейшего озера на фоне гор), посмотреть фильмы друг друга (в 1960-м только так и можно было это сделать, поскольку цифровых носителей не было, а бабину с пленкой 35 мм коллеге через весь мир не пошлешь) и выпить Шампанского (да-да, именно этим и занимались корифеи анимационного кино, судя по рассказам). В этом состоял главный и основной смысл фестиваля, который возник вместе с Международной ассоциацией анимационного кино - ASIFA - и впоследствии стал, помимо что смотром, еще и местом встречи представителей ASIFA со всего мира.
Фестиваль развивался, расширялся, но сути своей не менял довольно долго. Вплоть даже, наверное, до середины нулевых. То есть, конечно, в Аннеси появился полнометражный конкурс, в какой-то момент возникло подобие кинорынка (не слишком убедительное, прямо скажем), какие-то дополнительные мероприятия... как у всех. Однако только в 2007-м году начал происходить решительный сдвиг, последствия которого заметны в 2017-м. Аннеси перенес акцент с короткометражной анимации на полнометражную.
Это было не самым очевидным жестом, надо сказать. Даже сегодня (не то что в 2007-м) фестивальной полнометражной анимации делается не так чтобы очень уж много, и качество ее не всегда вызывает восторг. И были годы, когда на полнометражном конкурсе Аннеси половина фильмов была - без слез не взглянешь. Тем не менее, через этот ход фестиваль артикулировал определенным образом смену своей политики, а именно: желание встать на границе между собственно фестивальным кино и кино прокатным, более коммерческим и индустриальным.
К сегдоняшнему дню фестивальные показы, если уж говорить совсем честно, смотрятся в Аннеси как розочка на торте. Огромное количество людей приезжают в городок по другим поводам. Например, чтобы поучаствовать в MIFA - анимацинном кинорынке. Вот и представители российских студий в большинстве своем едут именно сюда - уже пятый год Ассоциация анимационного кино выстраивает на MIFA красивый российский стенд и организует вечеринку - как полагается, с водкой и икрой.
Здесь же в отеле «Империаль» проходит масса увлекательных мероприятий для индустриалов. Питчинги новых проектов, панели с ТВ-каналами, презентации от студий, кампус для студентов с участием Гильермо дель Торо и Карлоса Салданы - и много-много всего другого.
Приехав в Аннеси, можно многому научиться: как делать VR-проекты и как строить карьеру в анимации, как питчиговать новые сериалы и как рисовать персонажей, как пользоваться теми или иными программами и как выстраивать производственные процессы.
Приехав в Аннеси, можно много с кем познакомиться: с великими режиссерами, представителями ТВ-каналов и больших студий, с международными дистрибуторами и владельцами контента, агентами, художниками и кем только не. Здесь организованы блиц-встречи программеров других фестивалей с представителями кинофондов, осуществляется рекрутинг и просто находится множество новых профессиональных знакомых.
Приехав в Аннеси можно весело провести время: на вечеринках, приемах и пикниках, которые проходят в дни фестиваля на каждом шагу.
Ну, или все ж таки посмотреть кино, перед показами которого веселая мультипликационная публика квакает, хрюкает и пускает бумажные самолетики, во время показов смотрит, затаив дыхание (ох, нигде нет такой отзывчивой публики, как здесь), а после - апплодирует так, будто это был самый лучший фильм в их жизни.
В этом году программа Аннеси так увеличилась и усложнилась, что новички на этом фестивале с большим трудом могли разобраться, что к чему. Во-первых, программный директор Марсель Жан усилил конкурсные блоки: 9 программ короткого метра, 9 конкурсных и 13 внеконкурсных полнометражных фильмов, плюс студенческий конкурс, телевизионный и прикладная анимация. Во-вторых, сделал шикарную «тему года» - китайскую анимацию. В-третьих, добавил десяток спецпоказов, включая предпремьеры «Тачек 3
» и «Гадкого я 3
».
И, разумеется, приятные маленькие программки вроде «эротической анимации» или показа, посвященного 100-летию японской мультипликации.
Если бы посмотреть все это вместе подряд, то, наверное, можно было бы сойти с ума от разнообразия стилей, настроений, жанров. Неужели все это можно назвать одним словом - «анимация»? В этом главное кредо Аннеси: они не дискриминируют, так что на одном и том же экране здесь можно увидеть очень высокобюджетный голливудский блокбастер и весьма кустарную работу из Албании, которую поставили в конкурс «Перспективы», видимо, для того, чтобы обозначить наличие мультипликации в данном регионе.
К сожалению, это самое отсутствие дискриминации не всегда хорошо сказывается на качестве показов. «Слишком много политики», - слышалось в этом году со всех сторон. И впрямь. Слишком много. Две программы, посвященные расширению географии фестиваля (Гана, Ливан, Эквадор, Сирия), огромное количество социальных и документальных фильмов (иногда возникало ощущение, что это не анимационный фестиваль, а какая-то конференция по правам человека), огромный блок независимой анимации Китая (да, конечно, это очень мощное явление, которое нуждается в моральной поддержке)... Все чаще возникает ощущение, что руководство Аннеси руководствуется соображениями не артистическими, а дипломатически-социальными. Но... в конце концов, есть множество фестивалей, которым нет дела ни до дипломатии, ни до социальных вопросов, а Аннеси сегодня стремится быть точкой сборки для всего мирового анимационного сообщества, так что ноблесс оближ.
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