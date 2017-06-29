Аннеси-2017: О чем кричат рыбы?

С полным метром еще туда-сюда... Приз зрительских симпатий получило в этой категории широкое полотно «С любовью, Винсент», рассказывающее историю про то, как после смерти Ван Гога молодой человек по имени Арман Рулен невольно принимается за расследование обстоятельств гибели художника. Данный художественный детектив, слегка тяжеловесный и старомодный, весь и полностью нарисован масляными красками: за 7 лет работы над фильмом было создано 65 000 картин в стиле Ван Гога, которые затем ожили в этой масштабной картине.Приз жюри достался 2-часовому японскому мультфильму «В этом уголке мира», рассказывающему о Хиросиме. Война и мир в японском стиле изображает юную девушку, которая любит рисовать и плохо обращается с домашним хозяйством. Мечтательная и нелепая она оказывается в доме нелюбимого мужчины, за которого ее выдали замуж, и пытается проживать свою обычную женскую жизнь, если не счастливо, то хотя бы не совсем печально. А вокруг рвутся бомбы, солдаты уходят на фронт, проплывают военные корабли. На последних минутах фильма происходит атомный взрыв над Хиросимой: картины разрушения, страшные кадры погибающих людей, оставшиеся в живых ищут своих близких...Несколько веселей картина, которая получила кристалл Аннеси - «Лу за стеной». На первый взгляд, этот тоже японский мультфильм можно было бы назвать «рыбкой Поньо для подростков», тем не менее, у авторов определенно есть свой стиль, и картина получилась хоть и в духе Миядзаки, но вполне самобытно стильной, яркой, сумасшедшей и зажигательной. В центре сюжета группа подростков, которые пытаются создать свою музыкальную группу, и в процессе знакомятся со смешной русалочкой, которая любит музыку и становится двуногой, когда танцует.Еще удивительнее лауреаты короткометражного конкурса. Почетное упоминание получила короткометражка «Огр» - про ненасытного человека. Первую часть фильма герой борется со своей тягой к еде, но потом не выдерживает и начинает есть все подряд. Он раздувается и становится огромным, размером с земной шар, и в финале выблевывает все съеденное, заново создавая подлунный мир.Рядом - короткометражка о детских страхах, повесть о старом любовном письме и трогательная семейная история «Дедушка морж». Она начинается на холодном пустынном пляже, куда приходит мальчик со своей семьей, чтобы развеять прах дедушки. Здесь - его место, обозначенное невозможным количеством окурков. «». Эта забавная и трогательная история получила приз зрительских симпатий.Наконец кристалл в короткометражной категории достался мультфильму «Ноша». Это 15-минутный кукольный мюзикл из Швеции. В первой его части изображен отель, в котором живут одинокие рыбы. Они выглядывают из своих номеров в халате и тоскливо поют о том, что никто не хочет быть с ними, потому что у них плохая кожа. Второй номер исполняют две мыши: в опустевшем фастфуд-ресторане они, видимо, должны заниматься уборкой, но вместо этого - танцуют чечетку. Потом будут еще обезьяны в офисе, сообщающие о том, что жизнь проходит мимо...Довершают картину призеры студенческой программы, которые, с точки зрения, обыденной логики совсем уж ни в какие рамки не лезут. «Pas à pas» - это попытка передать ощущения слепого человека, идущего через город (его восприятие звуков, запахов, осязательные ощущения).«Летняя блевотина и зимнее наслаждение» - это визуально выразительный, трудно описуемый словами калейдоскоп нестандартных эротических образов.А обладатель кристалла в студенческой категории - фильм Sog - совсем странное кукольное кино, изображающее каменистый остров, на котором живут печальные черные существа. Однажды на острове происходят природные неурядицы, в результате которых рыбы застревают на деревьях и истошно орут, нарушая покой обитателей.