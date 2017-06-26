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Что смотреть на ММКФ 26 июня

Фестивальная колонка >>
26 июня 2017
Продолжаем публикацию ежедневных анонсов Московского международного фестиваля, помогая вам разобраться в программе и выбрать самые лучшие фильмы, общее количество которых в каталоге, как подсчитали ученые, 247 единиц. 26 июня, в четвертый день работы ММКФ, дежурная по рубрике - наш редактор соцсетей и кинообозреватель Анна Кузьмина.

НЕПРИМЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК (An Insignificant Man)
Реж.Хушбу Ранка, Винай Шукла, Индия/Нидерланды
Программа: Свободная мысль
Время и место показа: 16:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 2
Повтор: 27 июня, 17:00, ЦДК, Зал 1

«Неприметный человек»

Политический триллер из документальной программы «Свободная мысль» - о внезапном взлёте карьеры Арвинда Кеджривала, основателя индийской Партии простого человека. На прошлом фестивале в фильме «Винер» мы наблюдали за выборами в США, думаю, этот общественный процесс в Индии ещё интересней и темпераментней. Напомню, что в «Свободной мысли» проходных фильмов не бывает в принципе — её кураторы представляют зрителям лучшее документальное кино последнего года.



КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ
Реж. Владимир Котт, Россия
Программа: Конкурс
Время и место показа: 19:00, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 1

«Карп отмороженный»

Российская премьера трагикомедии Владимира Котта о заслуженной и одинокой учительнице (Марина Неёлова), на пенсии узнавшей о страшном диагнозе. Как сказать об этом сыну, с которым давно не общается, она не знает, зато легко разговаривает с огромной рыбой, плавающей в жестяной ванночке у неё дома. Нужно сказать, что отечественные фильмы, как правило, лучшее, что бывает в конкурсной программе ММКФ. Конечно, позже они выйдут в прокат, но посмотреть их первыми в фестивальной праздничной атмосфере переполненного зала — бесценно. Впрочем, об этом фильме можно было ничего и не писать. Чтобы бежать за билетом, достаточно перечислить актёрский ансамбль: Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов. Такие картины не пропускают.




РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС
Реж. Сергей Дебижев, Россия
Программа: Конкурс документального кино
Время и место показа: 19:15, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 2
Повтор: 28 июня, 17:00, Центр документального кино, Зал 1

«Раскаленный хаос»

Мировая премьера, авторский взгляд художника и режиссёра Сергея Дебижева Два капитана-2», «Последний рыцарь империи») на причины русской революции 1917 года. Дебижев свободно компилирует кадры кинохроники, художественных фильмов, компьютерные эффекты и анимацию. В текстах же использованы цитаты очевидцев, а музыку написал питерский рок-музыкант и композитор Виктор Сологуб. Кино грозит быть по меньшей мере неординарным, хотя, возможно, слишком пёстрым и шумным.





МОЛОДОЙ ГОДАР (Le Redoutable)
Реж. Мишель Хазанавичус, Франция
Программа: 8 1/2 фильмов
Время и место показа: 22:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 1

«Молодой Годар»

Фильм-участник конкурсной программы Каннского фестиваля этого года, байопик великого режиссёра Жан-Люка Годара, без пафоса и реверансов снятый дерзким (и оскароносным) Мишелем ХазанавичусомАртист»). В его фильме Годару (Луи Гаррель) 37 лет, в Париже бурлят студенческие волнения. Режиссёр увлечён спорами о киноязыке, политикой, философией и юной Анной Вяземски (Стаси Мартен), своей будущей супругой и музой, которая снимется в восьми его фильмах. Но начнётся всё с «Китаянки» (1967). (К слову, сама Вяземски и помогла Хазанавичусу в работе над фильмом, став соавтором сценария). Возможно, фильм расскажет нам о Годаре, а может, и просто о незабываемой бурлящей Европе конца 60-х прошлого века. В любом случае, скучно не будет - Хазанавичус тонкий стилист и легко играет с чужой манерой съёмки, а жанр своего фильма определяет, как комедию.



Я НЕ ВАШ НЕГР (I Am Not Your Negro)
Реж. Рауль Пек, Бельгия, США, Франция, Швейцария
Программа: Свободная мысль
Время и место показа: 22:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 2
Повторы: 27 июня 22:00, Гараж, Зал 1; 29 июня 17:00, Центр документального кино, Зал 1

«Я не ваш негр»

Еще один фильм из документальной программы «Свободная мысль — анализ истории американского расизма глазами американского же романиста и борца за права человека Джеймса Болдуина. Сценарий основан на его тексте «Помни этот дом» и воспоминаниях о встречах с борцами за гражданские права. Звучит сухо, однако режиссёр Рауль Пек снял не агитку, а настоящую кинопоэму с музыкой Алексея Айги и закадровым голосом Сэмуэла Л. Джексона. Фильм-номинант премии Оскар, призёр четырёх фестивалей, в том числе — Лучший фильм документальной программы Панорама Берлинале-2017.


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Анна КузьминаММКФММКФ-2017
персоны
Алексей АйгиАлександр БашировАнн ВяземскиЛуи ГаррельЖан-Люк ГодарСергей ДебижевВладимир КоттСтаси МартенЕвгений МироновСергей ПускепалисАлиса ФрейндлихМишель Хазанавичус
фильмы
Карп отмороженныйКитаянкаМолодой ГодарНеприметный человекРаскаленный хаосЯ вам не негр

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«Карп отмороженный»
«Неприметный человек»
«Карп отмороженный»
«Карп отмороженный»
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