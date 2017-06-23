ревью

Попечительский совет принял решение о выделении средств на проекты компаний-лидеров. Из 24 проектов поддержано только 16.

Фонд кино не поддержал ни одного проекта Enjoy Movies

Что смотреть на ММКФ 23 июня

Интервью

Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми»

Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино