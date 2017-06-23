Что смотреть на ММКФ 23 июня

В столице открылся Московский международный кинофестиваль, в рамках которого, по словам его президента Никиты Михалкова, будет представлено целых 247 фильмов. Чтобы не растеряться в потоке картин разного качества, редакция Кино-театр.ру решила каждый день рассказывать о том, что нужно посмотреть именно сегодня. Рекомендации для первого дня работы ММКФ – в подборке руководителя службы новостей нашего сайта Маши Токмашевой.
«Купи меня», основной конкурс
кинотеатр «Октябрь», зал 1, 19.30
Новый фильм режиссера Вадима Перельмана
, номинанта на премию «Оскар» за свой дебютный фильм «Дом из песка и тумана»
(профинансированный, кстати, Стивеном Спилбергом
), известного российским зрителям в основном по двум недавним сериалам «Пепел»
и «Измены»
. В «Купи меня» Перельман вновь работает со сценаристом «Измен» Дарьей Грацевич
, что ожидаемо приводит к сравнению с сериалом ТНТ. В центре «Купи меня» вновь женская судьба. Главная героиня – студентка филфака Катя – выигрывает грант на исследование архивов Ходасевича в Париже, но предпочитает поехать в Абу-Даби, чтобы стать моделью. «Купи меня» – совершенно зрительская драма о попытках жить условной полной жизнью и приземленных девичьих мечтах типа «Порше» и неприступного богатого принца. С довольно ожидаемым для таких современных былей финалом и неплохой актрисой Юлией Хлыниной
из «Дуэлянта»
, которой опять досталась запоминающаяся сцена секса.
«Время для жизни», программа «Спектр»
кинотеатр «Октябрь», зал 4, 15.15
повтор – 28 июня, «Октябрь», зал 8, 13.00
Норвежский режиссер Дан Баккер
снимал короткометражки, одна из которых была про писателя Чарльза Буковски. В фильме Баккера ему было, правда, всего 12 лет. «Время для жизни» – первый опыт норвежского режиссера в полном метре, фильм складывается из историй разных героев – неудачников. Неловкий фотограф-любитель, обжора, любитель жить прошлым и даже путешествовать в него, похищенный инопланетянами фантазер. С учетом небанального и всегда сатирического скандинавского кинематографа фильм выглядит очень даже симпатично.
«Послеобразы», программа «Эйфория окраины»
кинотеатр «Октябрь», зал 4, 17.45
повтор – 25 июня, Инженерный корпус Третьяковской галереи, 19.00
Последний фильм великого режиссера Анджея Вайды
, исследователя истории, политики, личности и противника войны. Действие «Послеобразов» происходит в 1945 году, когда художник-авангардист Владислав Стржеминский отказывается работать на социализм, пришедший в Польшу вместе с Красной армией. Художника начинают преследовать, но он не боится идти на открытый конфликт с партией. История выглядит особенно актуальной в сегодняшнем российском политико-культурном пространстве. Как, впрочем, и большинство фильмов Анджея Вайды.
«След зверя», программа «Эйфория окраины»
кинотеатр «Октябрь», зал 8, 22.00
повтор – 28 июня, летний кинотеатр «Garage Screen», 22.00
Первый за последние шесть лет полный метр от прославленного польского режиссера Агнешки Холланд
, которая, кстати, снимала некоторые серии «Карточного домика»
, «Любовников»
, «Убийства»
и не так давно выпустила сериал «Ребенок Розмари»
с Зои Салданой
. «След зверя» – экологический триллер, получивший в этом году на Берлинале премию Альфреда Бауэра. В нем нелюдимая защитница природы становится одной из подозреваемых в гибели мужчин, тела которых находят в лесу.
«Каренина и я», программа «Ателье»
кинотеатр «Октябрь», зал 9, 19.00
повтор – 26 июня, «Октябрь», зал 9, 14.30
Мода на экранизации романа Льва Толстого распространяется по всему миру. Итальянский режиссер и продюсер Томмазо Моттола
тоже не остался в стороне. Он решил рассказать о норвежской актрисе Герильд Маусет
, которые решила сыграть Анну Каренину в России, причем на русском языке. Подготовка к роли и путешествие на родину Толстого изменили жизнь актрисы. Маусет – жена Моттолы и она действительно играла роль Карениной в театре им. Горького во Владивостоке. «Каренина и я» по сути смесь документального и игрового кино, причем в художественной части картины есть сам Толстой, которого играет актер Лиам Нисон
.
Также не забывайте, что на ММКФ всегда крутая документальная программа, по которой у нас есть большой гид
.
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