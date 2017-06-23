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Что смотреть на ММКФ 23 июня

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23 июня 2017
В столице открылся Московский международный кинофестиваль, в рамках которого, по словам его президента Никиты Михалкова, будет представлено целых 247 фильмов. Чтобы не растеряться в потоке картин разного качества, редакция Кино-театр.ру решила каждый день рассказывать о том, что нужно посмотреть именно сегодня. Рекомендации для первого дня работы ММКФ – в подборке руководителя службы новостей нашего сайта Маши Токмашевой.

«Купи меня», основной конкурс
кинотеатр «Октябрь», зал 1, 19.30


Что смотреть на ММКФ 23 июня

Новый фильм режиссера Вадима Перельмана, номинанта на премию «Оскар» за свой дебютный фильм «Дом из песка и тумана» (профинансированный, кстати, Стивеном Спилбергом), известного российским зрителям в основном по двум недавним сериалам «Пепел» и «Измены». В «Купи меня» Перельман вновь работает со сценаристом «Измен» Дарьей Грацевич, что ожидаемо приводит к сравнению с сериалом ТНТ. В центре «Купи меня» вновь женская судьба. Главная героиня – студентка филфака Катя – выигрывает грант на исследование архивов Ходасевича в Париже, но предпочитает поехать в Абу-Даби, чтобы стать моделью. «Купи меня» – совершенно зрительская драма о попытках жить условной полной жизнью и приземленных девичьих мечтах типа «Порше» и неприступного богатого принца. С довольно ожидаемым для таких современных былей финалом и неплохой актрисой Юлией Хлыниной из «Дуэлянта», которой опять досталась запоминающаяся сцена секса.

«Время для жизни», программа «Спектр»
кинотеатр «Октябрь», зал 4, 15.15
повтор – 28 июня, «Октябрь», зал 8, 13.00

Что смотреть на ММКФ 23 июня

Норвежский режиссер Дан Баккер снимал короткометражки, одна из которых была про писателя Чарльза Буковски. В фильме Баккера ему было, правда, всего 12 лет. «Время для жизни» – первый опыт норвежского режиссера в полном метре, фильм складывается из историй разных героев – неудачников. Неловкий фотограф-любитель, обжора, любитель жить прошлым и даже путешествовать в него, похищенный инопланетянами фантазер. С учетом небанального и всегда сатирического скандинавского кинематографа фильм выглядит очень даже симпатично.

«Послеобразы», программа «Эйфория окраины»
кинотеатр «Октябрь», зал 4, 17.45
повтор – 25 июня, Инженерный корпус Третьяковской галереи, 19.00

Что смотреть на ММКФ 23 июня

Последний фильм великого режиссера Анджея Вайды, исследователя истории, политики, личности и противника войны. Действие «Послеобразов» происходит в 1945 году, когда художник-авангардист Владислав Стржеминский отказывается работать на социализм, пришедший в Польшу вместе с Красной армией. Художника начинают преследовать, но он не боится идти на открытый конфликт с партией. История выглядит особенно актуальной в сегодняшнем российском политико-культурном пространстве. Как, впрочем, и большинство фильмов Анджея Вайды.

«След зверя», программа «Эйфория окраины»
кинотеатр «Октябрь», зал 8, 22.00
повтор – 28 июня, летний кинотеатр «Garage Screen», 22.00

Что смотреть на ММКФ 23 июня

Первый за последние шесть лет полный метр от прославленного польского режиссера Агнешки Холланд, которая, кстати, снимала некоторые серии «Карточного домика», «Любовников», «Убийства» и не так давно выпустила сериал «Ребенок Розмари» с Зои Салданой. «След зверя» – экологический триллер, получивший в этом году на Берлинале премию Альфреда Бауэра. В нем нелюдимая защитница природы становится одной из подозреваемых в гибели мужчин, тела которых находят в лесу.

«Каренина и я», программа «Ателье»
кинотеатр «Октябрь», зал 9, 19.00
повтор – 26 июня, «Октябрь», зал 9, 14.30

Что смотреть на ММКФ 23 июня

Мода на экранизации романа Льва Толстого распространяется по всему миру. Итальянский режиссер и продюсер Томмазо Моттола тоже не остался в стороне. Он решил рассказать о норвежской актрисе Герильд Маусет, которые решила сыграть Анну Каренину в России, причем на русском языке. Подготовка к роли и путешествие на родину Толстого изменили жизнь актрисы. Маусет – жена Моттолы и она действительно играла роль Карениной в театре им. Горького во Владивостоке. «Каренина и я» по сути смесь документального и игрового кино, причем в художественной части картины есть сам Толстой, которого играет актер Лиам Нисон.

Также не забывайте, что на ММКФ всегда крутая документальная программа, по которой у нас есть большой гид.

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фильмы
Дом из песка и туманаДуэлянтИзменыКарточный домикКупи меняЛюбовникиПепелСлед зверяУбийство

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