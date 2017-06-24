Что смотреть на ММКФ 24 июня

В столице открылся Московский международный кинофестиваль, в рамках которого, по словам его президента Никиты Михалкова, будет представлено целых 247 фильмов. Чтобы не растеряться в потоке картин разного качества, редакция Кино-театр.ру решила каждый день рассказывать о том, что нужно посмотреть именно сегодня. Рекомендации для второго дня работы ММКФ – в подборке редактора разделов «Премьеры» и «Театр» Алексея Филиппова.
«Вода и Сахар: Карло Ди Пальма, все оттенки жизни», программа «Ателье»
Кинотеатр «Октябрь», зал 8, 13-45
Повтор - 25 июня, «Октябрь», зал 9, 19-45
Документальная биография выдающегося итальянского оператора Карло Ди Пальмы
, охватывающая полвека кинематографа - от середины XX века до его окончания. От неореализма, джалло и Антониони
до постоянного сотрудничества с Вуди Алленом
. История личности и история кино в одном флаконе.
«Опера», Конкурс документального кино
Кинотеатр «Октябрь», зал 2, 14-00
Документальное путешествие в закулисье Парижской оперы, допускающее к мастерам балета, хору, оркестру, оперным солистам и технической команде так близко, насколько это возможно, и передающее увиденное пиршество искусства и сумасшествие огромного театра с хладнокровностью хирурга.
«Первый учитель», Программа восстановленных фильмов
Кинотеатр «Октябрь», зал 11, 20-00
Повтор - 26 июня, кинотеатр «Факел», зал 1, 19-00
Возможность увидеть на большом экране режиссерский дебют Андрея Кончаловского
- экранизацию одноименной повести Чингиза Айтматова
. После Гражданской войны в киргизский аул по комсомольской путевке приезжает пылкий учитель Дюйшен, чьё желание нести прогресс сталкивается с вековыми местными устоями. Оператор - Георгий Рерберг
.
«Порту», программа «Спектр»
Кинотеатр «Октябрь», зал 7, 22-15
Повтор - 27 июня, Летний «Пионер» в Сокольниках, зал 1, 21-45
Последняя роль Антона Ельчина
и игровой дебют Гейба Клингера
, экс-кинокритика и сотрудника Нью-Йоркского Музея современного искусства, ранее снявшего документальный фильм «Двойная игра: Джеймса Беннинг и Ричард Линклейтер
». В Португалии на раскопках знакомятся американец Джейк (болезненный Ельчин) и замужняя француженка Мари (Люси Лукас
) и проводят одну ночь вместе. «Порту», прибегая к рассказу с трех точек зрения (его, её и как на самом деле) описывает ночь, когда два сердца застучали в унисон, а затем жизнь снова нырнула в безрадостное русло. Клингер не только заигрывает с нарративом, но и снимает часть сцен на Super8, усиливая зыбкость повествования, - то ли слабость памяти, то ли магия Порту, где они оба не до конца свои. Спродюсированный Джармушем
, фильм напоминает по интонации фаду - португальские песни, сочетающие в себе жизнерадостность и меланхолию. «Порту» работает и с ключевым мотивом фаду - фатумом.
«120 ударов в минуту», программа «Фильмы, которых здесь не было»
Кинотеатр «Октябрь», зал 1, 22-30
Повтор - 26 июня, «Октябрь», зал 2, 14-00
Удостоенный Гран-при жюри в Каннах новый фильм Робена Кампийо
(«Вернувшиеся
»). Париж 90-х, уже десять лет ведется борьба со СПИДом - и «120 ударов» рассказывает о деятельности парижских активистов Act up-Paris, сопротивляющихся общественному равнодушию.
«Маргаритки», программа Поколение # выбирает
Кинотеатр «Октябрь», зал 11, 22-30
Еще немного классики: абсурдистская и черная комедия великого чешского режиссера Веры Хитиловой
- про двух Марий, которые решили вести себя так плохо, как это только возможно. Фантасмагорическая лента, полная авторской иронии, потрясающих визуальных решений и метких наблюдений про ханжеское общество 60-х.
Читать статью о Вере Хитиловой
обсуждение >>