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Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 24 июня Выбор Алексея Филиппова, редактора разделов «Премьеры» и «Театр»

Лайфстайл ММКФ-2017: Никита Михалков, Орнелла Мути и Елена Кондулайнен Церемония открытия Московского Международного Кинофестиваля

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 23 июня Выбор Маши Токмашевой, руководителя службы новостей Кино-театр. Ру

Новости театра Весь этот мюзикл: юбилей Боба Фосса Знаменитому американскому хореографу, танцору и режиссёру театра и кино сегодня исполнилось бы 80 лет.

Интервью Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми» Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино

Обзор сериалов Интервью с Путиным: Хау ду ю ду, мистер президент? Оливер Стоун показывает президенту РФ Кубрика

Рецензии на фильмы «Холодное танго»: И если есть на земле Чухрай, он здесь Пересильд, Мухаметов и Гармаш в драме про оккупацию Литвы