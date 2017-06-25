Что смотреть на ММКФ 25 июня

Продолжаем публикацию ежедневных анонсов Московского международного фестиваля, помогая вам разобраться в программе и выбрать самые лучшие фильмы, общее количество которых в каталоге, как подсчитали ученые, 247 единиц. В третий, воскресный, день работы ММКФ дежурная по рубрике - шеф-редактор Кино-театр.ру Екатерина Визгалова.
ФИЛЬМ БЕЗ НАЗВАНИЯ (Untitled)
Реж. Михаэль Главоггер
, Австрия
Время и место показа
: Центр документального кино, 13.00
Еще только одна возможность посмотреть последнюю работу известного документалиста Михаэля Главоггера, погибшего во время съемок от малярии в Африке, а по ощущениям - растворившегося в собственном фильме без начала, без конца и без названия. Картину спустя два года после смерти режиссера смонтировала его соратница: к счастью, ей удалось придать целостность и законченность разрозненным, снятым по всему миру материалам, и сложить из него кино. Получился фильм о поиске человеком самого себя и места, которое стало бы убежищем для неспокойного духа. В фильме нет истории, он состоит из сменяющих друг друга завораживающих сцен, которых движутся, работают, проживают жизнь люди, звери и даже черви, но сквозь череду этих эпизодов прорастает вечность, в которой пребывает теперь Михаэль Главоггер. Мы его потеряли, а он обрел разыскиваемый покой.
Рекомендую посмотреть этот фильм всем, ко всему прочему он несказанно красив - не отвести глаз. Для тех, кто не попадает - найдите и посмотрите самый известный фильм Главоггера «Смерть рабочего
».
Сразу после Фильма без названия в ЦДК, на сеансе 15.00 - увлекательный док про космический туризм, снятый швейцарцем Кристианом Фраем
на Байконуре. Так и называется - «Космические туристы
». Первый показ в России.
ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК (Botongsaram)
Реж. Ким Понхан
, Южная Корея
Программа
: Конкурс
Время и место показа
: 16:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 1
Второй фильм южнокорейского режиссера Ким Бон-Хана - политический триллер про неспешную демократизацию Кореи. 1987 год. В газетах пишут о подозрительной активности со стороны Северной Кореи. Майор полиции Сон-Джин (Сон Хён Джу
), ветеран войны во Вьетнаме и семьянин, преуспевает в борьбе с преступностью и получает повышение в Службу госбезопасности, где должен доказать вину «серийного убийцы» - тщедушного мужичка, который хочет к маме и не умеет водить машину, но якобы умудрился убить семнадцать человек по всей Корее. Патриот до мозга костей, Сон рьяно и с кулаками выполняет поставленную задачу, но обостренное чувство справедливости и друг оппозиционный журналист заставляют его сомневаться в правомерности происходящего. «Обычный человек» рассказывает без ложного оптимизма, но с неугасающей надеждой о том, как простой человек может воспротивиться левиафану государства, даже если то может лишить его самого важного в жизни. В 1987 году, после восьми лет борьбы с режимом генерала Чон Ду Хвана, в Южной Корее прошли первые демократические выборы.
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ ( L’économie Du Couple)
Реж. Йоахим Лафосс
, Бельгия-Франция
Программа
: 8 ½ фильмов
Время и место показа
: 16:45, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 7
Картина из программы прошлогоднего Каннского фестиваля, так и не попавшая в российский прокат, рассказывает про семейную пару на грани развода (самая модная тема этого лета). Предыдущий фильм Лафосса также был посвящен угасающим отношением – он назывался «После любви
». Похоже в этой области режиссер достиг уровня «бог», это подтверждают отзывы европейских критиков, которые отмечают точные интонации, выдающиеся актерские работы «Семейного бюджета», простую как сама жизнь историю с душераздирающей кульминацией и немного актуальной, экономической, как видно из названия, повестки дня.
ЭТОТ ШАТКИЙ МИР (Still Tomorrow)
Реж. Фань Цзянь
, Китай
Программа
: Свободная мысль
Время и место показа
: 22:15, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 2
Любимый фильм отборщиков документальной программы (по секрету) рассказывает о китайской женщине Сюйхуа Юй. Она инвалид с церебральным параличом, всю жизнь работала на маленькой ферме родителей рядом с нелюбимым мужем. Отдушиной для нее стали стихи, которые внезапно, за одну ночь, сделали ее самой популярной современной китайской поэтессой, разлетевшись по китайским социальным сетям. По мере того, как ее слава растет, стихи становятся воротами к богатству и большей независимости. Режиссер наблюдает за Юй в течение года в этом меняющем ее путешествии к творческой и личной свободе, одновременно трогательном и мучительном. Важно: картина получила специальный приз жюри на главном в мире фестивале документального кино в Амстердаме IDFA.
ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ (Toivon Tuolla Puolen)
Реж. Аки Каурисмяки
, Финляндия
Программа
: Эйфория окраины
Время и место показа: 22:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 1
Поздно начинается и идет 100 минут неофициальный лидер Берлинского фестиваля этого года, который полюбили все, хотя жюри присудило ему только приз за режиссуру. Это смешной и грустный фильм, в котором пересекаются судьбы сирийского беженца и бывшего финского коммивояжера, решившего открыть собственное заведение общепита. Более подробно можно прочитать в рецензии
на фильм Алексея Филиппова. 25 июня – единственный показ на ММКФ, с 21 сентября фильм будет в российском прокате.
Бонус
: На третьем этаже киноцентра Октябрь, напротив 6 зала, ежедневно работает секция VR-кино, где можно с пользой скоротать время между просмотрами. Формат 360 градусов развивается стремительно, это очередная революция сродни появлению в кино звука и цвета, очень рекомендую ознакомиться. В программе 40 коротких фильмов - документальных, игровых, анимационных, - все они демонстрируются через специальные шлемы виртуальной реальности. В секторе 30 мест - 30 крутящихся кресел, каждому посетителю предлагается индивидуальная аппаратура, сеансы 25 июня в 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.15, 21.15 и 22.15. Есть сеансы только анимационных работ или только игровых фильмов, есть - смешанные. Подробнее на сайте программы
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