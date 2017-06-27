Что смотреть на ММКФ 27 июня

Продолжаем публикацию ежедневных анонсов Московского международного фестиваля, помогая вам разобраться в программе и выбрать самые лучшие фильмы, общее количество которых в каталоге - 247 единиц. 27 июня, в пятый день работы ММКФ, дежурный по рубрике - главный редактор Кино-театр.ру Жан Просянов.
ММКФ перешагнул через экватор, и информационный маховик раскручен настолько сильно, что очереди стоят даже на самые скромные показы, а на топовые премьеры со сливками с мировых киносмотров класса А достать билеты решительно невозможно. Поэтому в этот раз позволим себе дать рекомендации к тем фильмам, которые в программе фестиваля идут параллельно, по принципу: не попадаете на одно, так может быть повезет с другим. Потому что выбирать, кому отдать два часа своей жизни - Брюно Дюмону или Фатиху Акину, – это как выбирать между левой рукой и правой. Пусть уж тут решает судьба.
ДЕТСТВО ЖАННЫ Д’АРК (JEANNETTE L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC)
Реж. Брюно Дюмон. Франция
Программа:
8 1/2 фильмов
Время и место показа:
22:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 5
Повтор:
29 июня 22:00, Гараж, Зал 1
После гротескового «В Тихом омуте»
, где почти весь цвет современной французской актёрской школы во главе с Жюльет Бинош
и Фабрисом Лукини
профессионально валял дурака и смешно падал, режиссер Брюно Дюмон вернулся к работе с непрофессионалами, и снял, пожалуй, самое нестандартное прочтение истории Орлеанской Девы, сконцентрированное на её ранних годах. Эмоционально фильм, который показывали в Каннах на «Двухнедельнике режиссеров», сродни качелям – зрителя то вводят в транс при помощи эпилептических танцев и тяжелого рока, то выдавливают непроизвольные смешки, как в сцене, где проповедь прерывается блеянием овцы. Выведя классический сюжет на территорию эксперимента, Дюмон вернул образ к жизни и сбил с него всю бронзу, которую до этого так любовно создавали и Флеминг
и Риветт
и Бессон
.
ВПУСТИ СОЛНЦЕ (UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR)
Реж. Клер Дени. Франция
Программа:
Фильмы, которых здесь не было
Время и место показа:
23:00, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 4
Повтор:
29 июня 22:00, Гараж, Зал 1
Фильмы из подборки Стаса Тыркина как те самые самые совы - всегда не то, чем кажутся. Новую работу 71-летней француженки Клер Дени, которая до этого исследовала темные стороны современного общества («Славные ублюдки», «Белый материал»
), доставили прямиком с Лазурного Берега. На поверку картина оказалась тонкой комедией с Жюльет Бинош
в главной роли, где секс и юмор сплетаются в настолько изящные узоры, что становится абсолютно непонятно, как в этом мире одно может существовать без другого.
НА ПРЕДЕЛЕ (AUS DEM NICHTS)
Реж. Фатих Акин. Германия
Программа:
Мастера
Время и место показа:
22:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 1
Повтор:
нет
Едва не вывалившийся из обоймы модных и актуальных, немецкий режиссер турецкого происхождения снова в строю. Отбросив пафос и апломб, столь активно демонстрируемый в драме о геноциде армян «Шрам»
, автор возвращается к темам, которые и вознесли его на кино-Олимп в начале двухтысячных. Его новая работа - триллер, где главная героиня в лице получившей приз за лучшую женскую роль в Каннах Дайаны Крюгер
, мстит неонацистам за смерть сына и мужа. Активный феминизм, ярость и драйв, за которые так полюбили Акина после «Головой о стену»
здесь присутствуют, как минимум, в равнозначном объёме. Судя по текстам коллег - один из самых ожидаемых фильмов ММКФ.
ЛЮМЬЕРЫ! LUMIÈRE!
Реж. Тьерри Фремо. Франция
Программа:
Мастера
Время и место показа:
22:30, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 1
Повтор:
28 июня 18:30, Государственная Третьяковская Галерея, Зал 1
Одна из самых красивых историй этого года - директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо провел несколько тысяч часов в монтажке вместе со всеми сохранившимися до наших дней работами братьев Люмьер, отобрал 108 и собрал из них собственное полотно, которое доходчивее любого лектора объясняет, как, откуда, из чего появилось кино, и где тут магия на целлюлозе.
МЕШОК БЕЗ ДНА | THE BOTTOMLESS BAG
Реж. Рустам Хамдамов. Россия
Программа:
Конкурс
Время и место показа:
19:00, Кинотеатр «КАРО 11 Октябрь», Зал 1
Повтор:
нет
Конкурс - самое слабое место ММКФ, на что, разумеется, есть объективные причины, и ограничения, которые накладывает статус фестиваля класса А. Но тем не менее, в этом году, хотя бы отечественная часть конкурса выглядит весьма достойной. Уже отгремели премьеры Вадима Перельмана
и Владимира Котта
, сегодня наступает очередь не снимавшего почти десять лет Рустама Хамдамова. «Мешок без дна» снят по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще" и уводит зрителя в мир метафор и неочевидных параллелей, где равнозначно существуют несколько исторических эпох, сказки и грибы, которые делают гимнастику в лесу. Как известно, «Мешок без дна» - одна из историй, которые Шахерезада рассказывает Шахрияру, в конце которой выясняется, кто внутри мешка - всего лишь лимон. Окажется ли содержимое фильма Хамдамова больше желтобокого цитрусового - узнаем уже сегодня. Приятного просмотра!
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