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Новости кино «Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля Международный киносмотр проходил с 22 июня по 1 июля.

Фестивальная колонка Получается, что дна нет: Российские фильмы 39-ого ММКФ Отечественные картины в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля

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Лайфстайл Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов рублей Актер настаивает на том, что деньги были украдены с его банковского счета

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