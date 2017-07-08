МКФ «В кругу семьи»-2017: Неделя любви и верности в Ярославле

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На призы смотра претендуют две российские картины

Карловы Вары-2017: Как российское кино приняли в Чехии

Получается, что дна нет: Российские фильмы 39-ого ММКФ

29 июня

Аннеси-2017: О чем кричат рыбы?

На международном фестивале в Аннеси, как обычно, показали много странных фильмов