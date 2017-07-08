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МКФ «В кругу семьи»-2017: Неделя любви и верности в Ярославле

Фестивальная колонка >>
8 июля 2017
8 июля в Ярославле начинает работу XII международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи», который продлится до 14 июля. Торжественная церемония открытия киносмотра пройдет в старинных стенах первого российского театра драмы имени Фёдора Волкова. Открывает фестиваль картина Эдуарда Парри «Жили-Были» с Фёдором Добронравовым, Ириной Розановой и Романом Мадяновым в главных ролях.

Театр драмы имени Волкова

Каждый год организаторы смотра – Общенациональная программа «В кругу семьи» – выбирают новый город и готовят в нём уникальную конкурсную и развлекательную программу. В жюри приглашаются выдающиеся деятели российского и зарубежного киноискусства. Председатель жюри основной программы этого года – Станислав Любшин. В оценке конкурсных работ ему помогут актёр Филипп Рейнхардт, режиссёр Георгий Шенгелия, сценарист Алексей Бородачёв, китайский продюсер Гао Юэ и генеральный директор компании «Амадеус Энтертейнмент» Иво Фиоренса (Великобритания). Жюри детского конкурса возглавил юный актёр Илья Костюков.

В Ярославле будут показаны фильмы 15 стран мира на тему семьи, взаимопонимания поколений, воспитания детей и многое другое. Картины, вместе с представителями съёмочных групп, актёрами и режиссёрами, приедут в Ярославль из Германии, Чехии, Нидерландов, Италии, Турции, Бразилии, Южной Кореи, Израиля и Аргентины.

«Опасные каникулы»

Во взрослую программу вошли ленты «Сказки для Эммы» (Чехия), «Лето 1993» (Испания), «Милая жизнь» (Турция), «Вторая Зима» (Южная Корея), «Навеки вместе» (Литва-Румыния), «Добро пожаловать в Германию» (Германия), «Герасим» (Россия), «Пиума» (Италия), «Худший день в моей жизни» (Аргентина) и «Его дочь» (Россия). В детском конкурсе покажут фильмы «Абулеле» (Израиль), «Клан Боскампи» (Нидерланды), «Дедушка» (Чехия), «Опасные каникулы» (Россия), «Вверх к небу!» (Швеция), «Частное пионерское-3» (Россия), «Тяжелозавры» (Финляндия) и «Спасти Раффи!» (Германия). Конкурсные показы пройдут с 9 по 12 июля в кинотеатре «Киномакс» ТЦ «Аура», вход – бесплатный.

Кроме того, состоятся специальные показы. В частности, публике будут представлены приключенческая лента «Eins, Zwei, Drei» (Россия-Германия), документальный фильм Азимы Петренко «Влюблённые учителя», а также игровые короткометражки и документальные фильмы воспитанников кадетских корпусов.

МКФ «В кругу семьи»-2017: Неделя любви и верности в Ярославле

Программа смотра будет состоять не только из кинопоказов, но также масштабной культурной и деловой программы. В деловую программу войдут 5 круглых столов, публичные беседы и пресс-завтраки. В рамках круглых столов будут подниматься остро-социальные и волнующие общество темы: о кризисе среднего образования и инклюзивном образовании в России, ювенальной юстиции, защите прав семьи и детей в современном российском обществе, культуре и цензуре. Кроме того, в театре драмы имени Волкова будет представлен премьерный спектакль творческой студии «Кино-Театръ» по пьесе Уильяма Шекспира «Маленькие трагедии».

Кинофестиваль «В кругу семьи» подарит праздник не только горожанам Ярославля, но и жителям области. Запланированы ежедневные кинопоказы (первые части «Частного пионерского», «Врач» Гоши Куценко, «Зелёная карета» Олега Асадулина, «Я - Учитель» Сергея Мокрицкого) и творческие встречи с любимыми актёрами (Владимир Стеклов, Сергей Колесников, Олег Акулич, Ольга Кабо, Нина Шацкая) в 8 городах Ярославской области (Рыбинск, Ростов Великий, Мышкин, Тутаев, Углич, Данилов, Пошехонье, Переславль-Залесский).


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