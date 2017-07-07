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Карловы Вары-2017: Как российское кино приняли в Чехии

Фестивальная колонка >>
7 июля 2017
В Карловых Варах подходит к концу 52-й Международный кинофестиваль. Итоги смотра будут подведены уже завтра. На фестивальные награды претендуют две российские картины: победивший на «Кинотавре» фильм Бориса Хлебникова «Аритмия», который участвует в основном конкурсе фестиваля, и дебютная работа режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», которая принимает участие во второй конкурсной программе «К Востоку от Запада». Если «Аритмия» открывала смотр, то «Витька Чеснок» был показан уже ближе к завершению фестиваля.

Борис Хлебников и Наталия Мещанинова на фестивале в Карловых Варах

Смотр в чешском курортном городе на протяжении последних нескольких лет становится главным фестивалем для кино из Центральной и Восточной Европы. Он концентрируется на не самых известных широкому кругу зрителей именах, но, как правило, представляет довольно разнообразную палитру картин, снятых за последний год в регионе. Все чаще Карловы Вары становятся премьерной площадкой для фильмов из Грузии, Балканских стран, Польши, Украины, новых имен из Румынии, чьи самые известные кинематографисты уже давно закрепились в программах тройки главных фестивалей – Канн, Венеции, Берлина. Карловы Вары интересны не только поиском новых имен, но и набором тем, все чаще остросоциальных, волнующих современную Европу. В этом году, как отмечают многие критики, на первый план ожидаемо вышла тема мигрантов и шире – поиска своей родины, дома.

На российское кино в Карловых Варах смотрят с интересом. В прошлом году «Зоология» Ивана И.Твердовского получала там специальный приз жюри основного конкурса, в 2014-м его же «Класс коррекции» стал лучшим фильмом программы «К Востоку от Запада». В 2013 году в документальной секции побеждала «Труба» Виталия Манского, приз ФИПРЕССИ в том же году получал «Стыд» Юсупа Разыкова. Особого упоминания жюри «К Востоку от Запада» был удостоен фильм Виктора Гинзбурга «Generation П». Однако главную награду – «Хрустальный глобус» – из Чехии увозил только Сергей Бодров в 1996 году за свой фильм «Кавказский пленник».

Возможно, нынешний смотр принесет гран-при российской «Аритмии». Лирическая лента о паре молодых медиков, переживающих кризис семейных отношений, считается одним из фаворитов конкурса. Мы уже подробно писали про этот фильм после фестиваля «Кинотавр», где «Аритмия» была признана лучшим фильмом, а Александр Яценко – лучшим актером.



Российская «Аритмия» вызвала в Карловых Варах вызвала хорошую реакцию зарубежных критиков. Большинство отмечает гармоничное сочетание в фильме истории кризиса семейных отношений, понятной в любой точке мира, и работы российских врачей в период новой реформы, которая также затронута в «Аритмии».
«Хлебников на протяжении всего фильма сохраняет напряженную атмосферу, иногда это даже напоминает триллер, но не в плане мрачности и саспенса, несмотря на то, что речь идет о спасении жизней. Мы всячески поддерживаем героев, понимаем, что они на самом деле отличная пара, и хотим, чтобы они были вместе. Режиссер помогает нам принять их недостатки, и мы хотим, чтобы они приняли недостатки друг друга», – пишет Сineuropa.

Критик издания Владан Петкович отмечает динамичный монтаж ленты, работу Ивана Лебедева и Юлии Баталовой, найденные для съемок локации и современные сюжеты – с легкой иронией, но при этом социальным контекстом.

«История происходит в небольшом неназванном городе (съемки проходили в Ярославле, 250 км от Москвы), с характерными современными и историческими локациями, и конечно – это Россия – с неизбежными пробками, в которые попадает скорая помощь, где работает Олег», – пишет Cineuropa.

Рецензент Screen Бен Кролл отмечает выдающуюся работу актрисы Ирины Горбачевой и Александра Яценко, который критику «напоминает любопытную смесь американского сенатора Рэнда Пола и комика Бастера Китона».

Карловы Вары-2017: Как российское кино приняли в Чехии

Издание Variety отмечает, что «Аритмия» представляет собой хорошо знакомый широкому кругу зрителей портрет долгосрочных отношений и кризиса брака.

«В то время, как большинство российских фильмов, выходящих на международную арену, диагностируют социальные раны российского общества, картина Хлебникова превращает современную российскую среду лишь в фон, а не в героя – и не пытается лечить хроническое заболевание под названием современная жизнь, которое не знает границ», – пишет критик Джессика Кан.

Премьера другого российского фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» состоялась только вечером 6 июля. Рецензий на картину в зарубежных изданиях пока нет, однако показ ленты, по сообщениям информационных агентств, пользовался интересом у публики. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграл актерский состав картины. Главные роли в ней исполнили Евгений Ткачук, знакомый зарубежным зрителям по фильму «Зимний путь», и Алексей Серебряков, запомнившийся по «Левиафану». Небольшую роль – криминального авторитета – в фильме играет и режиссер «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов.



Картина дебютанта Александра Ханта – роуд-муви, страшная то ли сказка, то ли притча о жизни в провинции. Действие происходит в российской провинции, где живет с нелюбимой женой бывший детдомовец Витька Чесноков (Ткачук). Чеснок, как называют его местные друзья-забулдыги, мечтает купить квартиру, чтобы окончательно уйти от жены к новой подруге. В ипотеке Чесноку отказывают, но неожиданно в городе объявляется отец парня – тот самый Леха Штырь (Серебряков), прикованный к инвалидному креслу из-за болезни спинного мозга, бывший зэк, с алкогольной эпилепсией. Наследник Чеснок пытается избавиться от родителя и везет его в дом инвалидов в Воронежскую область. Так и начинаются приключения Чеснока на его красном Daewoo, рассекающем по зеленым трассам российской средней полосы под саундтрек из композиций рэперов Хаски, Пики, Нигатива и других.

Карловы Вары-2017: Как российское кино приняли в Чехии

Цветовое решение, придуманное режиссером и оператором Даниилом Фомичевым, призвано возвести эту на самом деле довольно трагическую криминальную историю, в категорию вымысла, авторской сказки о безотцовщине, следуемой из поколения в поколение. Но насколько сложно будет международной публике лишить ее провинциального российского контекста – с каждым вторым бывшим зэком, алкоголиками, квартирным вопросом, который губит семьи, и все той же атмосферы всепоглощающей нелюбви, находящейся в тренде после выхода фильма Звягинцева, – покажут только итоги фестиваля в Карловых Варах. Победители станут известны уже в субботу.

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Карловы Вары-2017: Как российское кино приняли в Чехии фотографии
Карловы Вары-2017: Как российское кино приняли в Чехии фотографии
Карловы Вары-2017: Как российское кино приняли в Чехии фотографии
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