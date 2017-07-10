Золотой абрикос-2017: Урожайный год

ревью

Официальная версия ГАБТ – спектакль еще не готов, дата новой премьеры – май 2018 года

Новый фестиваль современного российского кино пройдет в Нижнем Новгороде в 19 по 22 июля

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Действуй, сестра: 8 фильмов про девушек, уходящих в отрыв

«Господи, как это замечательно - заниматься делом, за которое могут убить или даже посадить в тюрьму!»