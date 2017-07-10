Золотой абрикос-2017: Урожайный год

В Ереване открылся международный кинофестиваль «Золотой Абрикос», который проводится в Армении с 2004 года и славится своим гостеприимством, красивыми традициями и высококлассной программой. Церемонию открытия 9 июля предваряли два ярких события. Днем прошел обряд освящения абрикосов, которые в больших корзинах доставили в церковь святой Анны бойкие улыбчивые юноши, а после молебна и окропления раздавали горожанам и гостям фестиваля. Позднее, уже перед самой красной дорожкой, на площади Шарля Азнавура
были заложены три звезды в честь трех деятелей армянского и советского кино - Фрунзе Довлатяна
, Сергея Исраеляна
и Юрия Ерзинкяна
.
Красная дорожка в Ереване – понятие условное. Позировать здесь не умеют и не любят, поэтому по команде человека в шляпе – президента фестиваля Арутюна Хачатряна
– все просто дружно зашли в кинотеатр Москва, где и прошла короткая торжественная церемония. Чтобы понимать, о чем говорили выступавшие со сцены, совершенно не обязателен синхронный перевод, достаточно знать армянское слово «паратоне» - фестиваль. Короткая музыкальная церемония, представление картин основного конкурса, жюри и сразу без перерыва - фильм открытия: отрестраврированный «Хас-Пуш
» Амо Бек-Назаряна
1927 года, немой, в сопровождении живого оркестра. Не первый год фестиваль начинают классические черно-белые ленты 90-летней давности, в прошлом году показали восстановленную «Зарэ
» 1926-ого года. Хорошая традиция, уважительный поклон прошлому и демонстрация бережного отношения к собственной культуре.
Итак, паратоне батц-ватц
- фестиваль открыт, в программе около 150 фильмов - четыре конкурсных секции: игровое, неигровое, короткометражное кино и «Армянская панорама» (фильмы режиссеров из Армении и представителей диаспоры в других странах). В основном конкурсе 12 картин, в документальном 16, в национальном 19. Ни одной российской картины среди них нет, за исключением «Реквиема по госпоже Ю
», снятого в копродукции с Россией сербским режиссером Бояном Вулетичем
. Зато мы представлены в популярной внеконкурсной программе хитов. Здесь, в первую очередь, обращает на себя внимание «Аритмия
» Бориса Хлебникова
. Он проведет на фестивале режиссерский мастер-класс и сам представит картину 10 июля.
Здесь же такие новинки мирового кино, как «День после
» Хонг Сан-су
, «Двойной любовник» Франсуа Озона
, «На пределе» Фатиха Акина
, «Сеть» Ким Ки-Дука
, победитель берлинского фестиваля «О теле и душе
» Ильдико Эниди, «По ту сторону надежды
» Аки Каурисмяки, триумфатор канн - «Квадрат
» Рубена Эстлунда
, «Женщина, которая ушла
» Лава Диаса и другие. Отдельно отметим участие российской работы «Прикосновение ветра
» Ольги Веремеевой и Елены Демидовой
и особо - «Кроткую
» Сергея Лозницы
, которую после Каннского фестиваля в России еще не видели (первый показ - в Нижнем Новгороде в рамках «Горький-фест»).
В документальной внеконкурсной секции также есть интересные вещи – фильм Джима Джармуша
«Gimme Danger
», получивший на прошлогоднем каннском фестивале приз критики и рассказывающий историю «Stooges», одной из величайших рок-н-ролльных групп всех времен, в контексте поколения, культуры, политики и так далее. Другая работа, заслуживающая внимания, – «Семейное дело
» Тома Фассарта
, члена жюри документального конкурса. Жюри главного конкурса возглавляет известный британский режиссер Хью Хадсон
, на фестивале покажут ретроспективу из нескольких его работ. Вместе с ним оценивать фильмы конкурса будет и наш соотечественник - российский режиссер Алексей Федорченко
. Он приехал в Ереван с семьей.
Фестиваль продлится до 15 июля. Разумеется, кино – далеко не все и даже не самое главное на «Абрикосе». Параллельно будет работать Workshop – встречи и питчинг в рамках совместной Армянско-Турецкой платформы. Важность этой деятельности трудно переоценить. Будут и неформальные встречи. Для гостей фестиваля откроет двери музей Параджанова, а также целый ряд кафе и клубов. Армяне славятся умением создавать благотворную атмосферу для знакомств кинематографистов друг с другом, разговоров о творчестве и о смыслах. А языковые барьеры в Ереване не существуют. Еще здесь солнечно, очень тепло и, да – для абрикосов выдался урожайный год.
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