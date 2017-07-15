«В кругу семьи»-2017: Что смотрят звезды на фестивале и дома

Открылся смотр душевной трагикомедией Эдуарда Парри«Жили-были», снятой в духе Василия Шукшина. Главным украшением фильма стало трио блистательных актёров Фёдора Добронравова, Романа Мадянова и Ирины Розановой, сыгравших последних обитателей заброшенной деревни, которые неожиданно образовали любовный треугольник. Особое место в сюжете занимает любимая коза одного из персонажей, постоянно попадающая в затруднительное положение: то в колодец упадёт, то на плоту уплывёт. По словам Фёдора Добронравова, создателям ленты «очень повезло с козой, она великая актриса. У нас была свинья, которая ничего не хотела делать, а коза делала всё по щелчку пальцев. Когда нужно было, она поворачивалась, "бе" говорила и уходила, точно, как по сценарию». Авторы специально оставили открытый финал, дабы не впасть в патетику, поскольку поначалу подумывали о том, что деревня по счастливой случайности возрождается. Но жизнь в стране совсем другая, и деревни в ней занимают не первое место, а потому было решено показать финал в комедийном ключе, дабы немного смягчить всю накопившуюся за время действия горечь.
фото: Макс Милиан
Ещё одной примечательной конкурсной работой фестиваля стала немецкая приключенческая комедия «Спасти Раффи!», заслуженно получившая Приз зрительских симпатий на церемонии закрытия данного смотра. Лента Аренда Агте повествует о том, как у мальчика Сэмми украли его любимого больного хомячка Раффи, отличающегося от своих собратьев большой сообразительностью. Многие ситуации отсылают зрителя к «Мышиной охоте» и находкам Роберта Земекиса, но при этом лента смотрится свежо и увлекательно, несмотря даже на гипертрофированную игру взрослых актёров.
фото: Макс Милиан
Разумеется, не обошлось на фестивале без проходных и малоудачных фильмов, что не редкость для большинства смотров. В частности, в детскую программу попало израильское фэнтези «Абулеле», сильно смахивающее на «Инопланетянина» Стивена Спилберга, из-за чего фильм смотрится как адаптация по типу известных сериалов, подгоняемых российскими кинематографистами под нужды своих соотечественников. Приключенческий детектив Ольги Беляевой «Опасные каникулы», основанный на произведении Татьяны Устиновой, навеян творчеством Станислава Говорухина, продюсера фильма. Во время просмотра данной картины, впрочем, зритель не скучает, но после показа в голове о нём не остаётся никаких воспоминаний. Ещё более странно выглядел на фоне остальных чешский «Дедушка», показанный в рамках акции «Приведи в кино свою... бабушку!». Фильм Мейлы Базо, Марты Сантовьяковой Герликовой и Йири Новотни рассказывает вроде бы историю про городских детей, приехавших к деду в Валахию, но при этом выполнена в стиле Михаэля Ханеке и позднего Ларса фон Триера. К тому же в кадре взрослые часто пьют, а дед и вовсе рокер, так что не совсем понятно, что эта картина делала в детском конкурсе. Ей было бы место в основной программе, хотя её неровности и шероховатости всё равно вряд ли пришлись бы по душе жюри во главе со Станиславом Любшиным.
Поскольку фестиваль посвящён семейному кино, то корреспондентам Кино-театр.ру стало любопытно, какие любимые фильмы гости смотра предпочитают смотреть в кругу семьи.
фото: Макс Милиан
Георгий Дронов:«У нас это будет наш "Буратино", потому что мы уже 4 раза перечитали эту сказку — это у моих детей самая любимая книга. Я сейчас попытался им показать, они пока не очень концентрируются, но думаю, что когда они станут чуть постарше — нашим настольным фильмом будет "Приключения Буратино"».
Роман Мадянов:«В кругу семьи редко удаётся оказываться, к сожалению. С удовольствием смотрю старые советские фильмы, рука не поворачивается переключить пульт».
фото: Макс Милиан
Родион Газманов:«В кругу семьи очень хорошо пересматриваются старые советские комедии и, наверно, всё... (улыбается) Я очень редко собираюсь полностью всей семьёй, и когда собираешься, то не хочется смотреть кино, потому что столько всего, о чём нужно рассказать, просто хочется время вместе провести и потратить его друг на друга, а не просто на просмотр кино и полную тишину».
фото: Макс Милиан
В рамках фестиваля можно было не только смотреть кино, но и обсуждать насущные вопросы. Деловая программа смотра состояла из 6 круглых столов — в течение 4 дней дискуссионные площадки посетило более 200 человек. Кроме того, 9 июля состоялась презентация нового московского совместного кинотеатрального проекта Александра Ковтунца и Германа Сидакова«Кино–Театр» — в первом российском театре драмы имени Фёдора Волкова состоялась премьера спектакля Игоря Неведрова«Маленькие трагедии», в котором сыграли Александр Ковтунец, Мария Гужова и Альберт Ибрагимов. Минималистская постановка представила зрителям не только сцены из серии пьес Александра Сергеевича Пушкина, но и эпизоды с трагической гибелью великого поэта. Спектакль пока ещё сырой и недоработанный, но, думается, создатели его отшлифуют, и он станет неотъемлемой частью столичных театральных подмостков. Премьерный показ спектакля посетили выпускник учебной студии «Школа Драмы Германа Сидакова»Михаил Башкатов и жюри основного конкурса: Станислав Любшин, Филипп Рейнхардт, Георгий Шенгелия, Алексей Бородачёв, Гао Юэ и Иво Фиоренса.
В рамках смотра состоялось также несколько благотворительных акций, на одной из которых нам удалось побывать. Георгий Дронов вместе с шеф-поваром отеля SK Royal помог многодетной семье изготовить праздничный торт для мамы семейства и записал видеообращение, которое впоследствии было показано на открытии фестиваля. Кроме него в акциях приняли участие Ирина Старшенбаум (подарила подарки глухонемой семье) и Ольга Будина.
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