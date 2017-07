Золотой абрикос-2017: Не тупик, а перекресток

фото: Ольга Шервуд

На днях в Армении завершился международный кинофестиваль «» - единственный известный нам фестиваль, где за одну неделю можно увидеть победителей Канн (и основного конкурса, и «Особого взгляда»), и Берлинале (игровой и документальный конкурс), и Роттердама, и Кинотавра, а также россыпь номинантов этих и других мировых смотров. За премьерностью в Ереване не гонятся, и это идет фестивалю на пользу – кино гарантированно хорошее, почти все топовые вечерние сеансы проходят при переполненных залах – приходится открывать балконы, подставлять дополнительные стулья. Кстати, билеты в кино в Ереване недорогие, примерно как килограмм абрикосов, на наши деньги – 25-40 рублей. В кассы стоят очереди: так, при аншлаге прошли показы «Аритмии» Хлебникова «Двойного любовника» Озона и почти всех армянских фильмов.«Золотой Абрикос», да и Армения в целом (здесь невозможно отделить фестиваль от страны, в которой он проходит), дарит незабываемые впечатления каждому зрителю. Даже бывалые фестивальщики и именитые гости уезжают отсюда в полном восторге и воодушевлении. В этом году председатель игрового жюри оскароносный режиссерзаявил, что побывал на многих кинофестивалях, но самое большое удовольствие получил от «Золотого абрикоса».В этом году фестиваль проходил под девизом «Перекресток культур и цивилизаций». Практически все герои конкурсных фильмов оказывались на перепутье, испытывали сложности в ходе социальных и экономических преобразований страны и пускались в путь за лучшей жизнью в другую страну, преодолевая языковые и культурные барьеры. Из всех путешествий жюри предпочло самое иррациональное. Обладателем Золотого абрикоса и двух миллионов драм в игровом конкурсе стала картина из Индии - «» (Sexy Durga), реж.. Несмотря на страну происхождения, это небольшое, авторское, очень европейское по уровню кино, свежее и задорное, снятое длинными планами и полное колкой иронии по отношению к собственной культуре и менталитету.Фильм начинается и заканчивается документальными кадрами. В первом люди входят в транс под звуки барабанов, качаются так, что приходится их держать, а потом им прокалывают кожу спицами, подвешивают за них и везут по городу, в то время как они продолжают махать конечностями - вот такой праздник. В завершающей сцене примерно эти же люди бегают по раскаленным углям. А между ними - игровой сюжет, полный тревожного абсурда и юмора одновременно. Пара молодых людей голосует машину на дороге, и какие-то полные отморозки их сажают и начинают катать, шокируя разговорами, приставаниями к девушке Дурге. Пассажиры со страху орут и умоляют, чтоб их только высадили, уходят, потом снова садятся в ту же машину, едут дальше, потому что ну, может, обойдется, на дороге ночью еще опаснее. Градус безумного роад-муви постепенно накаляется, в какой-то момент несчастные уже плачут в этой попутке, но продолжают ехать в никуда. Режиссер – молодой бородач, получивший за этот фильм Гран-при в Роттердаме, показывает таким образом, насколько абсурдна жизнь в Индии, да что взять с нации, у которой такие традиции - наносить увечья своему телу и всех пугать до обморока.Серебряный абрикос достался бразильской ленте «», реж., в котором отразилось социальное и экономическое развитие страны за последние 10 лет, а специальный приз жюри получил фильм «» (Western), сделанный в копродукции трех стран – Германии, Болгарии и Австрии, режиссер. В нем группа немецких строителей начинает трудную работу в болгарском селе и сталкивается с собственными предрассудками и недоверием местных жителей, а затем начинает бороться за их признание и поддержку.В документальном конкурсе главную награду - Золотой абрикос - получила картина «» (Ghost Hunting), Палестина-Франция-Швейцария-Катар. Режиссёр-палестинец, в 18 лет побывавший за решеткой в израильской тюрьме, собрал группу таких же, как он, бывших заключённых. Люди разных профессий - кузнец, архитектор, дизайнер, актер - строят декорации и реконструируют свои воспоминания о том, как им удавалось выжить благодаря упорству и чувству юмора. Это одна из основных тем творчества Адони – поиск и сохранение индивидуальности в условиях преобладания коллективного сознания. В феврале этот фильм был признан лучшим на Берлинском фестивале, а в июне его показывали в программе «Свободная мысль» ММКФ.Серебряный абрикос достался Армяно-Турецкой картине(Mother Derdo And The Walnut Tree). Специального упоминания жюри Золотого Абрикоса удостоилась картина режиссера из Болгарии» (Village People).В национальном конкурсе «Армянская панорама» лучшим игровым фильмов признана картина «» (Donald Cried), реж., США. Она же получила награду им. Гранта Матевосяна за лучший сценарий. Лучшим документальным фильмом стала работа «» (Those From The Shore), (Франция-Армения-Ливан), отдельно жюри отметило фильм «» (Origines), Армения, а в коротком метре победил фильм режиссера из США,(Head Above Water). В этом году в национальном конкурсе впервые был вручен приз за лучший актерский дебют, его получил молодой актер, исполнитель главной роли в картинах «» и «».Жюри FIPRESCI присудило победу иранскому «Левиафану», картине «, получившей в мае главный приз каннской программы «Особый взгляд».Специальный приз «Мастер» был вручен режиссеру, фильмом которогои закрывался «Золотой абрикос».В деловой программе центральное место занял интенсивный двухдневный Workshop в рамках ежегодной работы Армяно-Турецкой кино-платформы (ATCP). Это очень важная история, проводится уже в 17-ый раз (обычно дважды в год, в Ереване и в Стамбуле) и включает в себя встречи, обсуждения, конференции, направленные на совместную работу творческих людей из обеих стран, поиски точек соприкосновения и возможностей копродукции кино. Включает в себя обсуждение проектов и совместный питчинг. В этом году 4 проекта были из Армении, 6 из Турции и один совместный проект. Победителю питчинга вручается неплохой денежный приз на производство картины. Многолетняя работа ATCP дает неплохой результат – один из победителей прошлогодних питчингов, упомянутый выше фильм «», в этом году в конкурсе «Золотого абрикоса» получил второй по значимости приз, а на Стамбульском фестивале в апреле – главный.Помимо этого в деловой программе фестиваля традиционно проводятся лекции, мастер-классы и круглые столы. В этом году Круглый стол был организован с российской стороны Новым институтом культурологи, прошел при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ, а с армянской стороны в нем приняли участие представители национальной академии, киноцентра Армении и ассоциации киноведов и кинокритиков Армении. Встреча была посвящена проблемам постсоветского кино и называлась «».Круглый стол в Ереване – лишь часть большого проекта, направленного на изучение опыта развития национальных кинематографий и тех историко-культурных связей, которые оказывают влияние на производство кино, а итогом этой работы станет коллективная монография по истории национального кино СССР, изданная Новым институтом культурологии, и большая трехдневная конференция в Москве во ВГИКе.Поделиться мыслями о кинопроизводстве и углубить гуманитарное и экономическое сотрудничество между странами СНГ пришли профессор, декан факультета кино, телевидения и анимации Ереванского института театра и кино, член-корреспондент Академии наук Республики Армения, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Академии наук Республики Армения, директор российского Нового института культурологи, профессора ВГИКа Кирилл Разлогов Армен Медведев , программный директор «Золотого Абрикоса», критик, шеф-редактор журнала «Искусство кино», кандидат искусствоведения, российский продюсер Наталья Иванова, режиссеры Давид Сафарян , дистрибутор российского кино в Болгарии, представитель Киноцентра Армениии другие.В начале беседы разговор так или иначе крутился вокруг вопроса национальной идентичности в кино: какое кино следует считать национальным? Почему Параджанов – это армянский режиссер, а Сарик Андреасян – нет, какое кино вообще следует считать армянским, и есть ли вообще такое понятие – национальное кино? И насколько этот вопрос вообще важен? Ведь сейчас многие фестивали, включая Каннский, отказались обозначать в программе страны-производители и считают, что национальность того или иного фильма становится категорией социологической. Действительно, картина может быть снята в Алжире, режиссером-итальянцем на деньги студии из Швейцарии, в этом случае, совершенно не понятно, да и не важно определять ее национальность. В то же время, есть режиссеры, которые умело впитывают в себя культуру той или иной страны, производя поистине национальные фильмы. Так, например, Сергей Параджанов был носителем разных культур, и в Армении считается своим режиссером, его « Цвет граната » - шедевр армянского кино, обогащающий ее культуру не меньше, чем поэзия Саят-Новы. Эту особенность отметил Армен Медведев, указавший также, что в советское время на студии «Арменфильм» работали люди из разных стран, и разобраться, кто армянин, а кто нет – не самая главная проблема современного кинопроизводства. «», - сказал он.Большая проблема кинематографа стран СНГ, обозначенная на круглом столе, – как преодолеть угнетающую зависимость от государства. Представитель киноцентра Армении Вардан Абовян отметил, что в год в стране финансируется 19 проектов, включая анимацию и короткий метр. В настоящее время Армения старается интегрироваться в европейские структуры, довольно много проектов совместного производства с Россией, значительно увеличилось участие фонда Евримаж, в частности фильм « Спитак Александра Котта получил там средства на производство.Сирануйш Галстян поделилась статистикой фильмов, произведенных в Армении с 1991 года. За первые 10 лет независимости, в условиях войны и блокады возникло несколько студий и было снято около 30 полнометражных фильмов и более 20 анимационных работ. А с 2001 до настоящего времени появилось более 60 картин. Из наиболее сильных работ она отметила фильм « Проклятые » (1995) Дмитрия Кесаянца , « Веселый автобус » (2000) Альберта Мкртчана , «» (2001), пятисерийный фильм « Где ты был, человек божий » (1992), «Возвращение на обетованную землю» Арутюна Хачатряна, «Мариам» (2005) – первый армянский фильм с компьютерными технологиями. По мнению российского критика Евгения Майзеля, главными армянскими фильмами последних лет являются « Арутюна Хачатряна и фильм Давида Сафаряна «», отражающие ход новейшей истории в зеркале национального кинематографа.Растерянность авторов перед возникшей реальностью – по мнению Михаила Сталболцяна, этой особенностью обладают все фильмы последних лет. «, - сказал он, -».Опытом работы с режиссерами и студиями стран СНГ поделилась продюсер Наталья Иванова («Хорошо-продакшн»), обозначившая проблему, что после распада СССР не все страны подписали соглашение о совместном кинопроизводстве – Казахстан, Туркмения и Узбекистан не вошли в него, а Грузия и Украина вышли по политическим мотивам. Это затрудняет работу на официальном уровне, между тем, по мнению Ивановой, у наших стран общая ментальность, и мы должны объединять усилия по производству небольшого авторского кино, поскольку у нас есть общий культурный мост – русский язык, и нам проще работать друг с другом, чем с европейскими студиями. Главные проблемы для работы, по ее мнению, это плохое состояние крупных студий, тотальное отсутствие производственных мощностей и кадров. Всех, включая технических специалистов, гримеров и декораторов, приходится везти с собой из России, это удорожает производство. Другая проблема – отсутствие кинотеатров и слабое кинообразование.Владимир Ястреба рассказал, как функционирует болгарская национальная киностудия Бояна, которая «под шумок» была продана американцам и живет сейчас припеваючи, поскольку оказывает услуги местным кинематографистам за деньги и привлекает инвестиции из Америки – снимать кино в Болгарии значительно дешевле, чем у себя в Голливуде. Тем не менее, кинопроизводство в Болгарии развивается. Кроме того, господин Ястреба говорил о своей работе по популяризации российского кино в Болгарии и необходимости регулярного проведения недель национального кино в разных странах. «», - сказал он.14-ый международный кинофестиваль «Золотой Абрикос» прошел в Ереване с