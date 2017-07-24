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«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

Фестивальная колонка >>
24 июля 2017
На минувших выходных в Нижнем Новгороде – мегаполисе, расположенном на месте слияние Волги и Оки – прошел первый кинофестиваль «Горький fest». По какому-то странному стечению обстоятельств в городе-миллионике, до сих пор по не было ни одного отечественного кинофестиваля. Теперь появился - названный, как понятно, в честь нижегородца Алексея Максимовича Пешкова. Главного писателя и драматурга советской России, мечтателя, жаждавшего появления героического поколения «новых людей». Руководствуясь горьковскими мотивам, создатели фестиваля во главе с президентом смотра, актером Михаилом Пореченковым, привезли новые российские картины – документальные и игровые, короткометражные и полные метры. Часть из них фестивальная публика уже видела в программах «Кинотавра», «Движения» и ММКФ. Конкурс «Горький fest» назвали «Встряской».

«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

К программированию показов кураторы смотра Сергей Землянухин и Виктор Прокофьев подошли достаточно креативно: объединили короткий метр и полнометражные работы, схожие по тематике или эстетике. Например, абсурдистская короткометражка Дарьи Власовой «Молоко» шла тандемом с «Турецким седлом» Юсупа Разыкова. В обоих фильмах – страхи перед вселенским заговором и шпионская тема, пусть и в совершенно разном исполнении. «Маленький поезд» Тамары Дондурей – лента о семье француженки и русского парня с ребенком с аутизмом – предвосхищала «Софичку» Киры Коваленко. Ученица Александра Сокурова сняла на абхазском языке картину по одноименной повести Фазиля Искандера, где история страны рассказывается через судьбу женщины: ее юность, замужество и 20-летнюю сибирскую ссылку. Семейные отношения, тема одиночества и необходимости диалога, а главное тонкая, точная режиссура молодых постановщиков Дондурей и Коваленко – то, что выделяет эти картины, в итоге отмеченные призами первого «Горький fest».

Главными площадками фестиваля стали киноконцертный зал «Октябрь», расположенный на Большой Покровской улице (очень напоминающей московский Арбат), и арт-пространство «Кинофактура» в «Нижполиграфе» – созданная местными активистами площадка, где не только показывают, но и помогают снимать кино.

В первый полноценный день работы фестиваля в «Октябре» демонстрировали только вышедший на экраны «Блокбастер», а также новые работы молодых режиссеров. Показы – бесплатные, но зрителей на них почти не было. Выяснилось, что в городе не все желающие знали о проведении кинофестиваля, а «Октябрь» и вовсе считался закрытым на ремонт. Оборудование и кресла для фестивальных показов в зал привезли буквально за несколько дней до начала работы «Горький fest». На следующий день публика, правда, раскачалась и уже стала приходить на сеансы.

«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

На «Кинофактуре» было более оживленно. Просмотровый зал там небольшой, а популярность месту обеспечил мастер-класс Михаила Пореченкова и программа фильмов местных кинематографистов. Хедлайнером последней стала двухчасовая лента «Студия Нижний», снятая как раз идеологом «Кинофактуры» Евгением Кудельниковым. После показа этого фильма состоялась небезынтересная дискуссия о региональном кино.

Идея «Студии Нижний» у Кудельникова, который очень любит родной город, возникла лет пять назад. Как он сам признается, воплотить ее помог технический прогресс, благодаря которому появились дешевые камеры (кстати, местным кинематографистам «Кинофактура» предоставляет технику бесплатно, а на организацию самого пространства Кудельников взял кредит в 900 тысяч рублей). Фильм в городе был востребован, однако никакой поддержки со стороны местных, региональных или федеральных властей группа не получила, что, понятно, привело к серьезным убыткам. Впрочем, как верно заметила присутствовавшая на той же дискуссии продюсер «Горький fest» и режиссер короткометражного кино Оксана Михеева, такое происходит не только в Нижнем Новгороде, но и в Москве.

«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

Также Кудельников с горечью сообщил, что фильм «Студия Нижний» не поддержали ни Фонд кино, ни министерство культуры РФ (фильм-победитель фестиваля «Турецкое седло» Юсупа Разыкова, кстати, тоже сделан без субсидий). Хотя по большому счету непонятно, почему должны были его поддерживать две эти госструктуры, не обязанные субсидировать и фильмы про Москву, Санкт-Петербург или Ялту. «Студия Нижний» могла бы стать визитной карточкой города - и, по идее, рассчитывать на финансовую поддержку местных властей. Их кино, естественно, интересует мало – и эта проблема не только Нижнего Новгорода, но и большинства других российских городов.

Тот же «Горький fest» сделали без господдержки, местная администрация ему помогла в организационном плане, но большая часть бюджета – собственные средства продюсерского центра Михеевой «Люксар» и спонсора (производственно-инновационного фонда «Сибирь»). Пореченков же после стенаний местных кинематографистов объявил, что в следующем году постарается организовать питчинг проектов и договорится с администрацией, «чтобы эти проекты были финансово поддержаны».

«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

Конечно, финансирование - проблема, актуальная для кинематографистов любого уровня. Но режиссеру необходимо не просто желание снять кино, но и умение подметить, рассказать что-то важное, современное. С этим у нас на всех уровнях пока большие проблемы. Даже фильмы, включенные в конкурсную программу нынешнего «Горький fest», – те, которые еще нигде не были показаны, – этим грешат. Одна из самых слабых работ смотра – как раз премьерная картина молодого режиссера Антона Моисеенко «Пепло». Невнятное эссе о судьбе мальчика, созданное в модной (и, кстати, бюджетной) черно-белой гамме, смонтировано с личной видеохроникой середины 1990-х. Фильм длится всего 79 минут, но из-за отсутствия видимого содержания в этом высказывании, смотрится крайне тяжело.

На противоположном полюсе отечественного кинематографа другая премьера фестиваля в Нижнем – внеконкурсная «Апостасия» режиссера Алексея Мурадова. В начале 2000-х его картина «Змей» была представлена в программе Венецианского кинофестиваля, но затем Мурадов снимал в основном телефильмы и сериалы. Один из последних - широко обсуждаемый «Власик. Тень Сталина». Удивительно, что практически параллельно с этим проектом он занимался «Апостасией», где буквально рассуждает о том, что война не стоит слезинки ребенка. «Апостасия» – греческий термин, который сначала обозначал мятеж против правителя государства, а затем перешел в религиозный обиход и стал широко трактоваться как отказ от Бога, от веры.

«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке

Тоже черно-белый, фильм разделен на четыре новеллы, действие которых происходит в разные временные периоды. В 1920-м брат убивает брата, новорожденный сын убийцы остается в живых (судьба его дальнейшая не известна). В 1942-м один из солдат приносит в дом к старику и его внучке другого младенца, который тоже станет одной из неназванных жертв войны – не Гражданской, а уже Великой Отечественной. В 1996-м на Северном Кавказе боевики расстреливают дом, где в это время пытаются спасти еще одного ребенка. Наконец в 2014-м на юго-востоке Украины на случайной мине завершается еще одна только начавшаяся жизнь. На этот фильм Мурадов в 2015 году получал государственное финансирование от министерства культуры. Тогда, правда, лента называлась «Триптих», а речь шла о трех новеллах о Гражданской войне. Время и желание высказаться на острые темы у режиссера сериала про телохранителя Иосифа Сталина, видимо, актуализировало эту историю.

В крайности впадать, конечно, не стоит: начинающим кинематографистам – неважно, из Нижнего Новгорода они, из Москвы, Санкт-Петербурга или Нальчика – в любые времена нужно снимать кино, исходя из собственных эмоций, впечатлений, опыта. По возможности – неплохо бы научиться и азам режиссерской профессии, а не просто взять телефон или даже хорошую камеру и идти снимать кино. Зритель упорство оценит – возможно, не сразу, как это было с публикой первых показов того же «Горький fest». Но «сарафан» – главный маркетинговый способ продвижения отечественного кино – в итоге своё взял.

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«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке фотографии
«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке фотографии
«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке фотографии
«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке фотографии
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