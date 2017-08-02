«Окно в Европу»-2017: Лучшие фильмы юбилейной программы

6 августа в Выборге начнёт свою работу юбилейный XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». В этом году в программу смотра вошло около 130 фильмов, из них 11 включены в основной конкурс. Кино-театр.ру предлагает вашему вниманию великолепную семёрку картин, вошедших в основные фестивальные программы, которые лучше не обходить стороной, а лучше всего полюбить.
«Аритмия» (Выборгский счёт)
Фаворит 28-ого «Кинотавра» (Гран-при, лучшая мужская роль, приз зрительских симпатий), как и большинство участников сочинского фестиваля этого года, посвящён теме нелюбви и болезненных внутрисемейных отношений. По сюжету новой работы Бориса Хлебникова
молодая супружеская пара из Ярославля, потерпев друга друга 5 лет, решает развестись. Олег (Александр Яценко
) работает на скорой помощи и спасает людей от реальных болезней, а вечерами пьёт до состояния анестезии. Катя (Ирина Горбачёва
) трудится в приёмном покое, периодически остаётся на дежурства и чаще засыпает с телефоном, чем с мужем. Впрочем, развод для героев становится почти недосягаемым – этому мешают неприкаянность Олега и напряжённые трудовые будни. В «Аритмии», несмотря на промежуточный оптимизм финала, нет иллюзий. Хлебников просто отказывается публично ставить героям ноль – так вообще сложно поступать с живыми людьми, которыми населена картина. Вся драматургия и нерв фильма – в растерянном лице Яценко, в глазах и изгибах рта пульсирующей Горбачёвой. Их конфликт – легко формулируемый и ускользающий от формулировки: его неумение выразить чувства? Неумение жить вне работы? Алкоголизм? Отсутствие карьерных перспектив у врача скорой помощи? В картине запечатлён тревожный дискомфорт, ощущение, что что-то функционирует неправильно. В организме, в личной жизни, на работе – ровный темп сердцебиения нарушился.
«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (Игровой конкурс)
Полнометражный дебют Александра Ханта
, окончившего операторский факультет СПбГУКиТ и режиссёрский факультет ВГИК, уже оценили по достоинству на международном кинофестивале в Карловых Варах главным призом конкурсной программы «К Востоку от Запада». Лента повествует о 27-летнем детдомовце Витьке Чесноке (Евгений Ткачук
), мечтающем сбежать от «мешающих» ему жить жены и сына. Недолюбленный в детстве и очерствевший сердцем Витька Чеснок встречает своего отца-уголовника Лёху Штыря (Алексей Серебряков
), ставшего калекой, и решает отвезти его в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения и опасности ждут их по дороге. Съёмки картины прошли весной и летом прошлого года в Твери, Тверской области и в ближайшем Подмосковье. Показ в Выборге станет для фильма российской премьерой. Как минимум, любопытно.
«Лавстори» (Игровой конкурс)
Ещё один интригующий дебют в основной программе Выборгского смотра. На сей раз в качестве дебютанта выступает Пётр Тодоровский
– сын Валерия Тодоровского
и внук Петра Тодоровского
. Его картина, ранее известная под названием «Сны Севы Горелова»
, повествует о случайной встрече таксиста и неудачливого актёра Севы Горелова (Александр Петров
) с его первой любовью Машей Соколовой (Вильма Кутавичюте
), когда-то юной и беззаботной девушкой, а теперь тридцатилетней избалованной содержанкой. Вот что рассказывает о своём детище сам режиссёр: «Мы поздно взрослеем. Поздно узнаём себя. Поздно учимся любить. "Лавстори" должна стать фильмом как раз об этом. Парень и девушка, судьбой созданные для того, чтобы быть вместе, больше двадцати лет бегают друг от друга. Потому что живут иллюзиями, самим себе врут. Дети, изображающие взрослых, стареющие дети. Учимся только на своих ошибках, но учимся же! Всё это мы попытаемся выразить в жанрах романтической комедии и роуд-муви».
«Про рок» (Конкурс неигрового кино)
Лента Евгения Григорьева
, одержавшая победу в документальной программе фестиваля «Движение»-2017, – это двухчасовой музыкальный портрет поколения, над которым съёмочная группа вынужденно работала целых 5 лет. Что, кажется, пошло фильму даже на пользу. История получилась по-настоящему объёмной и многогранной, в большей степени про дух времени и судьбы родины, чем про конкретных героев. Впрочем, весьма выдающихся. Начинается всё с кастинга, который Григорьев объявляет на Урале. Цель – отобрать несколько молодых местных рок-групп и снять историю их восхождения на музыкальный олимп. В качестве судей выступают лучшие представители знаменитого уральского рок-клуба – Владимир Шахрин
(«Чайф»), Сергей Бобунец
(«Смысловые галлюцинации»), «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин
(«Урфин Джюс») и другие. Выбор падает на три коллектива, которым Григорьев раздаёт портативные камеры и призывает их снимать свою жизнь. Авторы ленты смогли не только найти ярких представителей поколения, новых тридцатилетних, которые отчего-то так остро чувствуют груз прожитых лет и устают в самом начале пути, но и попытались разобраться в причинах, не забывая про исторический и социальный контекст, а также вывести разговор далеко за рамки выбранной темы и за пределы фильма.
«Теснота» (Выборгский счёт)
Действие полнометражного дебюта 26-летнего Кантемира Балагова
, отмеченного в «Особом взгляде» Канн, разворачивается в Нальчике образца 1998 года. В еврейской семье готовятся к застолью по случаю помолвки сына, но праздник плавно перетекает в трагедию – новобрачных крадут и требуют выкуп. Местная община находит деньги только на невесту, семье жениха предстоит решить этот вопрос самостоятельно. Вдобавок у дочери Иланы (Дарья Жовнер
) тайный роман с кабардинцем, который не одобряют ни её консервативная семья, ни его земляки. Фильм вырос из реальной истории, которую будущий режиссёр видел в семилетнем возрасте. Сюжет не рядовой, а для Северного Кавказа 90-х распространенный – евреи считались выгодными жертвами для местного криминалитета. Национальная специфика, мало отрефлексированный исторический отрезок – Балагова легко заподозрить в чём угодно, но плотность фильма не позволяет сомневаться в необходимости каждого слоя этого впечатляющего дебюта. «Теснота» обволакивает зрителя, сдавливает его многочисленными подробностями и уравнивает с героями, которым по разным причинам тяжело дышать. Тесно еврейской общине на Северном Кавказе, тесно кабардинцам и балкарцам, тесно среди своих постоянно мигрирующей семье Иланы, тесно Илане, практически запертой в синей комнате и лишённой любого выбора. «Теснота», напоминающая румынскую новую волну в цветовой гамме Кшиштофа Кеслёвского
, складывается в объёмную хронику то ли момента, то ли десятилетия, звучащую без лишних обобщений и патетики.
«Убеждения» (Копродукция)
Документальная лента Татьяны Чистовой
, завоевавшая в прошлом году в программе «Артдокфеста» приз за лучший документальный фильм, представляет собой драматичную комедию о мире, жизни, призывниках, чиновниках и военной службе. Практически весь фильм снят во время заседаний призывной комиссии в военкомате: молодые люди приходят и пытаются отстоять свое право на альтернативную службу, доказывая, что у них - убеждения. Люди разные, убеждения разные, мотивации тоже, но едино одно: все вместе они — и призывники, и члены комиссии — создают очень точную картину современной России во всех ее несуразных проявлениях.
«Хармс» (Игровой конкурс)
Полнометражный игровой дебют Ивана Болотникова
, работавшего режиссёром-стажёром на фильме Алексея Германа «Трудно быть Богом»
, вырос из его документальной биографии «Чародей Даниил Хармс»
, созданной им более 10 лет назад. В образе известного поэта, писателя и драматурга 20-30-х годов прошлого века — польский актёр Войтек Урбаньский
, снимающийся в России и ставящий спектакли в Санкт-Петербургском «Этюд-театре»
. Состав съёмочной группы в целом интернационален — здесь вам и русские (Артём Семакин
, Андрей Феськов
, Александр Баширов
, Никита Кукушкин
, Юрий Ицков
, Юрий Кузнецов
), и литовцы (Айсте Диржюте
, Дарюс Гумаускас
), и поляки (Юстина Вонщик
), а снял всё действие великолепный оператор венгерского происхождения Шандор Беркеши
. Это говорит о влиянии Даниила Хармса
на культурное пространство не только нашей страны, но и, по крайней мере, Восточной Европы. Остаётся только надеяться, что кино не отменят и никого не стошнит.
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