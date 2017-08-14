«Окно в Европу»-2017: Песец - фестиваля венец

В Выборге почти на мажорной ноте завершился фестиваль «Окно в Европу»
. Пять призов у картины Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов»
, награда за актёрский ансамбль «Девушке с косой»
, «Лавстори» Петра Тодоровского
объявлена лучшим дебютом, а юного актёра Олега Чугунова
отметили дипломом за главную роль в фильме «Ничей»
. Всё бы ничего, если бы не «Бабушка легкого поведения»
, которую зрители предпочли множеству хороших и даже великолепных конкурсных работ. Можно много говорить о внутреннем фестивальном диссонансе и причудливых вкусах публики, но факт остаётся фактом: людям желанней смеяться над персонажем Александра Реввы
, чем подстраиваться, например, под необычный для себя юмор «Девушки с косой». Впрочем, не будем о грустном, а вернёмся к кино. И начнём мы с лучших, на наш взгляд, работ, представленных в рамках конкурса неигровых лент.
«Велком ту Пирамида» Ивана Твердовского
– блистательное ироничное высказывание о трёх мужчинах, обитающих и работающих в законсервированном шахтёрском городке Пирамида на острове Шпицберген. Эта троица пытается воплотить в реальность мечту о крупном центре арктического туризма. Для этого они следят за исправностью всей инфраструктуры посёлка и стараются привлечь туристов всяческими способами, но ни одна группа отдыхающих экстремалов не удосуживается остановиться в этих красивых заснеженных краях. Их даже не привлекает одинокий песец, постоянно попадающий в кадр, словно он главный герой, хотя на самом деле является квинтэссенцией всего того, что происходит на экране (понятно почему). Вот за этого песца фильм и наградили на фестивале дипломом.
«Быть всем... 100 лет Фёдору Хитруку» Дмитрия Золотова
рассказывает о судьбе и творческом пути гениального мультипликатора, которого зрители любят за «Винни Пуха», «Каникулы Бонифация» и другие шедевры. Картина построена в формате смен, что отсылает к его незабываемому «Фильму, фильму, фильму». В кадре – Михаил Алдашин, Александр Петров, Михаил Тумеля и другие ученики мастера, а само кино получилось весьма познавательное и по-настоящему трепетное по отношению к главному герою, родившемуся в год Октября, прошедшему Великую Отечественную войну и оставившему неизгладимый светлый след в культуре.
Ещё одной примечательной работой является «Сельский киномеханик» Александра Калашникова
, посвящённый сельскому кино, а точнее, его умиранию. Для накала драматизма режиссёром была выбрана таёжная деревня, в которой живут потомки старообрядцев-раскольников, бежавших от гонений в конце 19 века. Ради этих людей киномеханик задумал возродить показы на большом экране. Подготовка отняла много нервов и времени, но, в результате, никто не пришёл. Впрочем, подобное происходит не только в сёлах и деревнях, но и в небольших городах в провинции. Опять же люди охотней пойдут на Ревву, чем на советское кино эпохи перестройки, пусть и посвящённое тайге.
«Эрьзя» Андрея Новоселова
представляет собой биографическую поэму о гениальном скульпторе Степане Эрьзе, которого немногие знают на родине, но возвели в культовый статус в Аргентине, где он творил более двадцати лет. По части поэтического киноязыка, завораживающего видеоряда и живого рассказа о человеке картине Новоселова проигрывают и эссе Светланы Черниковой «Писатель о писателе. Прилепин и Леонов»
, и портрет Олеси Фокиной «Дорога жизни Валерия Панюшкина»
. В первом случае не хватает более широкого взгляда на творчество классика советской литературы Леонида Леонова, а в фильме Фокиной происходит чрезмерно близкое знакомство с Панюшкиным, несмотря на то, что сам он себя не считает героем.
А завершим мы наш рассказ о неигровом кино лентой Андрея Ананина «Дым отечества»
, вызывающей при просмотре неоднозначные впечатления. С одной стороны перед нами люди, пережившие 90-е и отстраивающие свою жизнь заново вдали от больших городов. А с другой – сценой умерщвления свиньи автор фильма заронил сомнения в том, что эти люди изменились и перевоспитались. Вполне вероятно, что они так и остались бандитами-убийцами и попросту скрываются от врагов и возмездия за словом божьим и таёжными лесами.
Ключевыми темами фестиваля в этом году стали семейные ценности и поиски утраченного (счастья, смысла, времени и далее по списку), что, по мнению некоторых кинокритиков, говорит о желании уйти от реальности. И это неоднократно подтверждали конкурсные игровые работы. В прошлый раз мы вам рассказывали о картинах «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» и «Ничей», в которых чётко прослеживалось исследование внутрисемейных отношений.
Отчасти про семью проговаривается речитативом и в полнометражном режиссёрском дебюте актрисы Ольги Поповой
«Девушка с косой». Дом, в который стремится попасть Полина Ауг с настоящей косой (подразумевается Смерть), сам по себе является одной большой семьёй, в которой напрочь позабыли о дружбе и любви из-за предновогодних гонок за зелёным горошком (сразу вспоминаются «Ёлки»). Одновременно с тем, картину можно считать в определённом смысле ответом на «Моего парня - Ангела» Веры Сторожевой, которая в данном случае, кстати, выступает в качестве продюсера. В фильме нашлось место и чёрному юмору, и слэпстику, и самоиронии, но главная его заслуга заключается в блистательном актёрском ансамбле (Добронравовы, Урсуляк, Мингазетдинова, Гаас, Обласов), что и отметило жюри во главе с Рустамом Ибрагимбековым
.
Поискам же утраченного посвящены «Хармс» Ивана Болотникова
и «Лавстори» Петра Тодоровского. Что касается «Хармса», то с ним всё понятно: «Чиж», «Ёж», ОБЭРИУ и само творчество Даниила Ивановича являются частью утерянной культуры. А романтическое роуд-муви Тодоровского закручено вокруг подзабытой первой любви таксиста и неудачливого актёра Севы Горелова (Александр Петров
) и эффектной избалованной содержанки Маши Соколовой (Вильма Кутавичюте
). Казалось бы, любовь прошла, завяли помидоры, но стоило этим двоим встретиться, как чувства проснулись, и давно утраченное вновь обрело цвет и свет. Режиссёр построил свою дебютную работу в форме псевдо-документального кино с обязательными интервью и неудобными вопросами, которое по духу напоминает «Привычку жениться»
с Алеком Болдуином и Ким Бэсингер. Картина оставляет после себя приятное послевкусие из-за иронично поданного зрителю материала и приятной актёрской игры дуэта Петров-Кутавичюте.
Остальные две художественные картины, попавшиеся на нашем пути, к сожалению, немного подпортили общее впечатление от смотра. И, как ни странно, речь в первую очередь о заключительной части трилогии Александра Карпиловского «Частное пионерское»
. Казалось бы, персонажи те же, дух времени не потерян, но абсолютно утрачена лёгкость подачи материала, да и характеры персонажей словно застряли в тисках первого фильма, растеряв все пути своего роста и развития. Есть, конечно, пара смешных моментов, но они слишком сильно похожи на образцы советского кинематографа.
Неудачным во многих смыслах является и фильм закрытия «Сын»
, снятый Славой Россом
. Идея картины выросла из новостей и сообщений о том, как в Европе социальные службы отбирают детей у русских матерей. Животрепещущая тема подана режиссёром сухо и пресно, несмотря на все таланты Марии Мироновой, сыгравшей мать, которую в Финляндии лишили родительских прав из-за анонимного доноса. Более двух часов нам безынтересно пытаются поведать о трагической судьбе серых людей, а зритель лишь пожимает плечами, недоумевая, куда делась интрига. Картину не спасают ни Дина Корзун, ни Юозас Будрайтис, ни Андрей Мерзликин. Что печально, киноверсия мало чем отличается от телевизионной.
Фильмов было много и разных. За время фестиваля можно было посмотреть слэшер Константина Шелепова «Цензор»
, чёрную комедию Фёдора Константиновича «Добрый вечер»
, документальную ленту Анны Моисеенко «Песни Абдула»
, комедию Романа Светлова «Парень из Голливуда»
, sci-fi Станиславса Токаловса «То, что никто не видит»
и многие другие. Кроме того, можно было посетить мастер-классы Карена Шахназарова
, Вадима Абдрашитова
и Дмитрия Быкова
, а церемонию закрытия посетил знаменитый режиссёр Александр Сокуров
, чья именная звезда появится на Выборгской Аллее звёзд в следующем году. Программа в целом была интересной и насыщенной, а это значит, что кино всё ещё живо и оставляет повод для дискуссий и размышлений. И не забывайте, песец – это всего лишь животное...
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Итоги XXV Фестиваля российского кино «Окно в Европу»
Конкурс анимационного кино
Главный приз «За поэтичность и мастерское владение языком восточной культуры»
– «Рыбы, пловцы, корабли» Андрея Кулева и Дмитрия Геллера
Специальный приз «За понимание страхов детской души»
– «Бирюк» Полины Фёдоровой
Диплом «За первый твёрдый шаг в сторону своего «шкафчика»
– режиссёр Дарья Зимина («Шкафчик»)
Диплом «За высокий творческий профессиональный уровень»
– программа авторских фильмов для детей (киностудия «Союзмультфильм»)
Конкурс неигрового кино
Главный приз
– «Форсаж. Возвращение» Натальи Гугуевой
Специальный приз «За гармоничное сочетание реального и метафорического»
– «Последний вальс» Юлии Бобковой
Диплом «За динамизм и многообразие современных приемов в неигровом кино»
– режиссёр Евгений Григорьев («Про рок»)
Диплом «За чуткость и точность в воплощении человеческой жизни на экране»
– режиссёр Елена Ласкари («Татьяна и её дети»)
Диплом «За победу иронии над разумом»
– режиссёр Иван Твердовский («Велком ту Пирамида»)
Конкурс «Копродукция. Окно в мир»
Главный приз
– «Красный русский» Чарли Брауна (Россия-Бразилия)
Специальный приз жюри «За воплощение одной из самых актуальных тем современности»
– «Чужой дом» Русудан Глурджидзе (Грузия-Россия-Хорватия-Испания)
Диплом
– Абдумамаду Бекмамадову – «За лучшее исполнение роли самого себя в фильме «Песни Абдула» (режиссёр Анна Моисеенко, Россия-Франция)
Диплом «За убеждения»
– «Убеждения» Татьяны Чистовой (Россия-Польша)
Конкурс «Игровое кино. «Осенние премьеры»
Главный приз
– «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта
Специальный приз жюри за лучшую мужскую роль
– Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов»
Специальный приз жюри «За лучший дебют»
– режиссёр Роман Жигалов («Лес»)
Специальный приз жюри «За высокий уровень визуально-музыкального решения»
– «Хармс» Ивана Болотникова
Диплом
– актёрский ансамбль фильма Ольги Поповой «Девушка с косой»
Диплом
– Олег Чугунов, исполнитель главной роли в фильме Евгения Татарова «Ничей»
Конкурс «Выборгский счёт»
I место
– «Бабушка легкого поведения» Марюса Вайсберга
II место
– «Аритмия» Бориса Хлебникова
III место
– «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта
Приз президента фестиваля «За дебют»
– Пётр Тодоровский («Лавстори»)
Приз Медиаконгресса «Содружество журналистов» и Союза журналистов России «За сценарий»
– Алексей Бородачёв («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Жили-были»)
Приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск»
– «Последний вальс»
Кроме того, стали известны победители конкурса «Окно в интернет»
, проходившего в рамках смотра. Лучшей работой по мнению жюри стала драма Натальи Назаровой «Светлячок»
. Лидером открытого зрительского голосования стал проект творческого объединения из Владивостока «KinoPALm pictures» «Кнут и пряник»
(режиссёр – Алексей Кижинский), он же лучший игровой фильм. Лучшей неигровой признана стала картина Нияза Гарифуллина «Горячий лёд»
, лучшим мультфильмом – анимадок Марии Седяевой «Что я здесь делаю»
, а лучшим клипом – музыкальное видео группы «Звери» на песню «Корабли» (реж. Мари Ворожи).
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