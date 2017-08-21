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«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти

Фестивальная колонка >>
21 августа 2017
На фестивале «Короче» в Калининграде состоялась премьера амбициозной космической драмы по мотивам реальных событий «Салют-7» режиссера Клима Шипенко и продюсеров Сергея Сельянова (он же является и президентом фестиваля «Короче») и Бакура Бакурадзе. Попытка создать актуальное бадди-муви, основанное на сильных страницах отечественной истории покорения космоса, к сожалению, не удалась.

«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти
фото: Пресс-служба фестиваля «Короче»

1985 год. С советской орбитальной станцией «Салют-7», где уже полгода никого не было, прервалась связь. Для того, чтобы спасти станцию (в первую очередь от американцев, которые могут узнать о всех советских космических разработках), на нее отправляют инженера Витю (Павел Деревянко), одного из создателей станции. В качестве напарника инженер выбирает опытного космонавта Володю Федорова (Владимир Вдовиченков), который к тому моменту уже не летает, да и в семейной жизни у него наметилась активная фаза кризиса. У Вити все наоборот – на Земле остается беременная жена (Любовь Аксенова), а полет в космос для него, конструктора, - давняя мечта. Так, вдвоем они пытаются состыковаться со станцией, не подающей признаков жизни.

«Салют-7» – проект масштабный. Когда весной этого года разводили релизы двух космических драм – фильма Клима Шипенко и «Время первых» Дмитрия Киселева – многие говорили о том, что «Салют-7», тогда еще не в финальной версии показанный экспертам Фонда кино и министерства культуры, намного сильнее картины Киселева с Константином Хабенским и Евгением Мироновым в главных ролях. Оказалось, к сожалению, не совсем так. «Время первых» – кино простое, в нем много недостатков, но технологически (особенно, когда речь идет о космических сценах) он сделан на высоком уровне. «Салют-7», с точки зрения картинки, фильму Киселева существенно уступает. Но даже это далеко не главная проблема ленты Шипенко.

«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти
фото: компания «Наше кино»

В основанной на реальных событиях киноистории много придуманного, что, собственно, создатели и не скрывают. Даже фамилии главным героям (в отличие от того же «Времени первых») они решили не оставлять. Джанибеков и Савиных превратились в Володю и Витю, двух мужчин волею случая оказавшихся на одном космическом корабле, а затем и на замороженной и неактивной станции «Салют-7». Как и во всех героических российских фильмах последнего времени, второстепенные женские роли здесь вновь сведены до двух-трех необязательных сцен. Беременная жена Виктора в нескольких кадрах честно ждет мужа с работы, коллега Володи, тоже космонавт в исполнении Оксаны Фандеры, и вовсе появляется сначала только в первых кадрах картины, а затем на две трети фильма о существовании этого персонажа забывают. Жена Володи в исполнении Марии Мироновой, по всей видимости, должна была сыграть более важную роль – именно героиня Мироновой приходит в ЦУП в самый кризисный момент миссии космонавтов и выходит на связь с Федоровым. Но вся эта сцена слишком искусственно вставлена в сумбурное повествование фильма. В «Салюте-7» на первом плане - какое-то комедийное бадди-муви с нелепыми шуточками про сухой закон и обязательным распитием водки. В той же «Гравитации» авторы, в общем-то, не скрывали комедийной составляющей как раз в сцене с алкогольным напитком, а здесь постоянно возникает ощущение, что съемочная группа во главе с режиссером Шипенко так и не определилась, что же за жанр у фильма «Салют-7» – драма это, космический триллер (в сценах стыковки и первого вхождения на замерзшую станцию даже удачно нагнетают саспенс) или какая-то комедия положений про «ёлки в космосе».

«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти
фото: компания «Наше кино»

Отдельного упоминания заслуживает саундтрек. Музыка в «Салюте-7», кажется, не замолкает ни на минуту. Здесь и звучавшая уже в трейлере «Трава у дома» группы «Земляне», и «Арлекино» Аллы Пугачевой, и оригинальная музыка, в космических сценах, похожая на плохие попытки скопировать Ханса Циммера. Так что когда решается, кого вернуть на землю – Володю или Витю, хочется закричать: «Верните лучше Макконахи!». Ну или хотя бы Константина Хабенского.

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КорочеМария ТокмашеваРоссийские фильмы
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Любовь АксёноваБакур БакурадзеВладимир ВдовиченковПавел ДеревянкоХанс ЗиммерДмитрий КиселёвМэттью МакконахиЕвгений МироновМария Миронова (II)Сергей СельяновОксана ФандераКонстантин ХабенскийКлим Шипенко
фильмы
Время первыхГравитацияСалют-7

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«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти фотографии
«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти фотографии
«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти фотографии
«Короче»-2017: «Салют-7». Остановите, Вите надо выйти фотографии
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