«Короче-2017»: Лалай-лэнд

Как прошел юбилейный фестиваль, превративший Калининград в продвинутый российский кинорегион
В нынешнем году фестиваль «Короче» прошел в Калининграде уже в пятый раз. К своему первому юбилею смотр короткометражного кино уже успел завоевать необходимую славу, поклонников и важное место в российском кинофестивальном пространстве и светской жизни.
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
Пять лет назад, когда «Короче» только начинался, смотр на берегу Балтийского моря, в истинно европейском регионе России, ввел моду на короткометражное кино. До этого его в основном показывали на «Кинотавре», концептуально предлагающем в первые три дня работы смотра и жанровые короткометражки, и арт от молодых режиссеров. «Короче», придуманный зампредом в Северо-Западном федеральном округе, а теперь поддерживаемый замминистром экономического развития Станиславом Воскресенским вместе с продюсерами первой величины (Сергеем Сельяновым, Игорем Толстуновым, Валерием Тодоровским, Рубеном Дишдишяном), сконцентрировался на короткометражках в основном жанровых, к чему обязывало время и заданное для российского кино направление на качественный мейнстрим. Продюсеры искали на «Короче» молодые таланты, начинающие режиссеры – продюсеров для своих будущих проектов.
Победителем первого «Короче» был Роман Артемьев, снявший короткую комедию про надвигающийся апокалипсис «Спаситель», из которой затем под руководством продюсера Сергея Сельянова появился полнометражный фильм «Человек из будущего». На втором фестивале победила уже драма «Проверка»Галы Сухановой, которая уже вместе с Игорем Толстуновым снимала сериал «Клиника усыновления» для «Первого канала». В 2015 году лучшим стала черная комедия Portfolio Никиты Тамарова, который продолжает работать в короткометражном кино (снимает фильмы для компании Samsung, один из них – «Крайняя смена» – был отмечен на нынешнем фестивале дипломом жюри). В прошлом году гран-при «Короче» получила комедия Кирилла Васильева«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Сейчас Васильев занимается съемками одноименного полнометражного фильма. Продюсером выступает Игорь Толстунов.
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
Одним из фильмов, показанным на открытии нынешнего «Короче» была короткометражка Марии Васюковой, родившейся в Калининграде. Пять лет назад, когда фестиваль начинался, здесь смотрели ее документальную работу Woody before Allen о том, как американский режиссер и сценарист, настоящая фамилия которого Кенигсберг, выбирал себе памятник в Калининграде (в итоге это оказались большие фирменные очки Аллена, которые установлены в кинотеатре «Заря»). На нынешнем смотре Васюкова показала новую короткометражку с Брэдом Питтом. Теперь она успешно работает в Голливуде.
Если раньше в конкурсном блоке «Короче» были еще и мультфильмы (например, «Почему банан огрызается» Светланы Разгуляевой в 2014 году и «Два друга» Натальи Чернышовой в 2015 году получали призы как лучшие анимационные фильмы), то с прошлого года в конкурсе фестиваля участвуют только игровые картины. Единственное техническое требование для них – фильмы должны длиться не более 15 минут, что вполне уместно и, кстати, отличает «Короче» от того же «Кинотавра», где бывают представлены короткие фильмы «подлиннее». На короткий фестиваль с плотными программными показами теперь игрового короткометражного кино набирается довольно много.
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
Нынешний смотр, впрочем, доказал, что количество далеко не всегда перерастает в качество. Молодые режиссеры, насмотревшись на забавные фильмы-лауреаты прошлых лет, кажется, массово пошли снимать короткие анекдоты – от ироничных зарисовок до триллеров с черным юмором. Удается это, правда, не всегда. Например, в одной из конкурсных картин под названием «Бывает» сюжет сводится к бесконечным шуткам о фамилии «Гамноедов». В фильме играют Гарик Сукачев (он как раз носит эту «ржачную» фамилию) и Александр Головин, который оказывается на пороге дома страшного Сукачева с фантастическим рассказом об одном вечере, на котором он, кажется, убил девушку с фамилией… Правильно! Гамноедова. Такой вот «анекдот» – непонятно, впрочем, смешной или трагический. Так же, как и другая странная, по всей видимости, лирическая картина «Петя», где главная героиня признает в обычном французе Венсана Касселя и привозит его к себе на дачу, где кормит борщом. Тоже, наверное, смешная ситуация.
На фоне подобных работ, где не только со сценарием и чувством юмора явные проблемы, но и с работой актеров и режиссера, к счастью, выигрывают ленты более крепкие. Жюри в составе Игоря Толстунова, Бориса Хлебникова, Вячеслава Муругова, Петра Федорова, Екатерины Климовой и Елены Исинбаевой наградили действительно достойные фильмы. Часть из которых, правда, уже была представлена в конкурсе «Кинотавра».
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
Главный приз, как и в Сочи, достался короткометражке Руслана Братова«Лалай-балалай» - комедийному почти хоррору про пьяного Олега Маратовича сотоварищи и бесконечно вертящуюся карусель. За режиссерскую работу отметили Алексея Шабарова, снявшего фильм «Как я сбросил кожу». На «Кинотавре» он остался без призов, что казалось ужасной несправедливостью. Хорошо, что жюри «Короче» приняло другое решение. Спортивная драма о воспитании характера совершенно не спортивными мерами рассказывает о подростке, которого отправляют учиться плаванию в секцию под руководством тренера-диктатора. За счет умелого совмещение подводных сцен и действия в душевой бассейна, отличной игры актерского ансамбля Шабарову удалось снять практически триллер о детских травмах, причем на примере именно такого небанального материала.
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
Лучшим сценаристом стал Михаил Малинин, написавший и снявший черную комедию «Рёбра», премьера которой состоялась на «Короче». Фильм немного напоминает прошлогодний «Кредит»Вадима Валиуллина. Здесь тоже основой сюжета становится денежная зависимость одного из героев, который, чтобы получить компенсацию, подает в суд на человека, спасшего ему жизнь. Специальный приз жюри достался романтической комедии «Половинки» Байбулата Батуллина – забавной истории о том, как абсолютно незнакомые люди в буквальном смысле приклеились друг к другу.
фото: пресс-служба фестиваля «Короче»
Фильмы в Калининграде пользуются большим зрительским успехом. Все конкурсные показы проходят в кинотеатре «Заря» при аншлаге. На церемонии закрытия, которая проходит в Центральном парке, тоже не было свободных мест. Посмотреть фильмы-победители юбилейного «Короче» зрители пришли даже под проливным дождем. Российские большие кинопроекты далеко не всегда пользуются подобной популярностью. Кроме этого, призы фестиваля «Короче» сопровождаются денежными грантами – от 100 тысяч рублей (специальный приз) до 500 тысяч рублей (гран-при), что для молодых режиссеров является вполне ощутимой суммой, которая может стать стартовым капиталом для новых работ. Возможно, и полнометражных, если продюсеры, входящие в попечительский совет фестиваля «Короче», и в этом году нашли талантливого дебютанта, с которым можно запустить новый проект.
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