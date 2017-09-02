«Меридианы Тихого»: Гид по программе

9 сентября во Владивостоке откроется один из самых интересных синефильских фестивалей, проводимых на территории России, и, безусловно, самый значительный региональный киносмотр – «Меридианы Тихого». Восточнее есть еще один замечательный фестиваль в Южно-Сахалинске, «Край света», но он проводится московско-питерской командой, а владивостокский форум организовывается силами местных энтузиастов и региональных властей. В этом году Кино-театр.ру впервые посетит этот кинофестиваль, чему мы несказанно рады, и поэтому решили заранее рассказать, в чём заключается уникальность программы «Меридианов Тихого».
КОНКУРС
Конкусная программа фестиваля складывается из картин Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году в нем 10 фильмов, из них 8 работ – дебюты. Не удивительно, что в ней практически нет известных имен, за исключением нашего соотечественника Кантемира Балагова. Его дебютная работа «Теснота», получившая призы в Каннах, на Кинотавре, продолжает соревноваться в конкурсах, хотя уже вышла в российский прокат.
фото: кадр из фильма "Теснота"
Конкуренты Балагова за главный приз «Меридианов»:
- Американский критик и теоретик кино корейского происхождения Когонада, раскрывающий при помощи архитектуры тему кризиса Западного мира в фильме «Коломбус» (Colombus). Главный герой картины – парень, ухаживающим за отцом на смертном ложе.
- Молодой режиссер и любитель антропологии Владимир Дюран из Аргентины с фильмом «Прощай, энтузиазм» (So Long Enthusiasm) о взаимоотношениях большого семейства внутри маленькой квартиры.
- Продюсер нового проекта знаменитого Лава Диаса «Когда сойдут волны», человек с необычайно широким образованием (помимо прочего закончил Школу фантастического кино) филиппинец Бредли Лью с фильмом «Песни на кладбище» (Singing in Graveyards) о пародисте рок-легенды, мечтающем хоть немного приблизиться к кумиру. Одну из ролей в картине исполнил и Лав Диас.
фото: кадр из фильма "Песни на кладбище"
- Суперзнаменитый японский актер Такуми Сайто («Годзилла: Возрождение», «Семья Кодай») с фильмом «13 лет пустоты» (blank 13) о пропавшем давным-давно отце, которого отыскали сыновья незадолго до его смерти.
- Индийский режиссер Карма Такапа, уже имеющий опыт совместной режиссуры, с дебютным фильмом «Дорога на Раланг» (Ralang Road) про человека из города, приезжающего отдохнуть в Гималаи и попадающего в очень странную среду.
- Независимый кинематографист из Тайваня Джен-Нэн Ли, до этого снимавший множество удачных короткометражных работ, с фильмом «Аэротрополис» (Aerotropolis) про человека, преодолевающего кризис 30-летия.
фото: кадр из фильма "Аэротрополис"
- Чилийский режиссер Найлз Аталла, получивший за дебютный фильм «Лусия» множество наград, в том числе приз ФИПРЕССИ, со второй полнометражной картиной «Король» (Rey), премьера которой прошла на МКФ в Роттердаме. Это лента о человеке, который добрался до края света и основал там свое королевство.
- Документалист из Китая Сюй Синь с неигровой конкурсной работой «Пейзажи Янцзы» (A Yangtze Landscape), одой из двух недебютных в программе, где он документирует современный Китай, двигаясь 1000 км вверх по течению реки Янцзы.
- Режиссер и сценарист из Гонконга Цзюнь Ген, участник Роттердама и фестиваля в Риме с лентой «Легко и просто» (Free and Easy), по описанию сюрреалистичной: в ней фигурирует незнакомец с волшебным мылом и монах, который совсем не тот, кем кажется.
фото: кадр из фильма "Легко и просто"
Как можно заметить, в фильмах конкурса преобладает фабула о взаимоотношениях близких родственников, подогреваемых ощущением тесноты в окружающем пространстве, и это довольно актуальная тема, важная для каждого человека. Будет интересно узнать, как ее чувствуют такие разные молодые авторы.
В короткометражном конкурсе тоже 10 картин – из Мексики, Японии, Коста-Рика, Чили, Камбоджи, Колумбии, Южной Кореи, Австралии и две российские ленты «Маленький поезд» Тамары Дондурей, ученицы Марины Разбежкиной, и Storge Кати Селенкиной из МШНК. Если в основном конкурсе все фильмы сняты режиссерами мужского пола, то в коротком метре, так получилось, что 7 из 10 поставлены женщинами.
ВНЕКОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ
фото: кадр из фильма "Вестерн"
Все главные фестивальные хиты собраны в программе «Панорама»(10 фильмов) – и те, что у всех на слуху: «О теле и душе», «Квадрат», «По ту сторону надежды», «Жаннетт, детство Жанны д Арк», так и те, которые у нас совсем мало кто видел: «Вестернг» Гриземаха (Германия, Болгария, Австрия), «9 пальцев» Ф.Ж. Оссанга (Португалия), «Дуэт» Навид Данеш (Иран), «Мой индийский друг»Эктора Бабенко (Бразилия), «Четыре дня во Франции» Жерома Рейбо (Франция), «Самурай Татара» Ёсинари Нисикори (Япония)
фото: кадр из фильма "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов"
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Четыре программы (если не считать ретроспектив) полностью отданы неигровому кино.
В программе «Документальный экран. Образы современности» 9 фильмов, отметим лишь несколько:
- Обласканный критиками грузинский «Город солнца» (City of the Sun), участник Берлинале и фестиваля «Золотой Абрикос». Режиссер Рати Онели.
- Обладатель «Золотого Леопарда» фестиваля в Локарно «Миссис Фан» (Mrs. Fang) о 10 годах жизни женщины, страдающей болезнью Альцгеймера. Режиссер Ван Бин (Гонконг, Франция, Германия)
- Канадский фильм о тяжелоатлетах «Такая нежная кожа» (A Skin So Soft), тоже участвовавший в конкурсе Локарно, от кавалера Ордена Искусств и литературы Дени Коте.
- Дебютный фильм Рахул Джайн «Машины» (Machines) – фильм о работе индийской текстильной фабрики, сделанный в копродукции трех стран – Индии, Германии и Финляндии.
А также фильмы из Германии, Португалии, Ирана и одна датско-китайская работа.
фото: кадр из фильма "Машины"
Семь фильмов в программе «Документальный экран. Русское», включая «24 снега», update/delete, три фильма учеников Марины Разбежкиной («Русский тур», «Донна Лючия», «Бумажные звезды»), «Россия как сон» Даниила Зинченко и Андрея Сильвестрова и очень симпатичная «Американская мечта» Андрея Ананина, обладателя национальной премии «Лавр» за лучший дебют.
Шесть фильмов в программе «Документальный экран. Год экологии», проигнорировать которую не дадут картины «Озеро» Дарьи Блохиной и «Сафари»Ульриха Зайдля, впрочем остальные четыре ленты кажутся тоже очень интересными.
В программе «После полуночи» интересен «Двуличный любовник» Франсуа Озона, а еще суровый вьетнамский триллер со звучным названием KFC о том, как «доктор-каннибал и его немногословный помощник разрезают пациентов на куски, а после смерти их насилуют».
Все это великолепие покажут во Владивостоке с 9 по 15 сентября. А мы постараемся не растеряться и рассказать, как все будет проходить на фестивале «Меридианы Тихого».
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