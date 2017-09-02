ревью

Фестивальная колонка «Меридианы Тихого»: Гид по программе Фильмы Азиатско-Тихоокеанского региона, фестивальные хиты, неигровое кино, российское кино и множество приятных неожиданностей

Новости театра В кинотеатре «Спутник» пройдёт мультимедийный спектакль «Идиот» В Москве покажут постановку на стыке театра, перформанса и видеоарта.

Новости кино Объявлена программа фестиваля «Амурская осень» Смотр будет проходить с 16 по 24 сентября в городах Амурской области и в Китае.

Рецензии на фильмы Пан макабр: «Гоголь. Начало» как зеркало российской сериальной индустрии Александр Петров в парике великого писателя борется с нечистью

Ролики фильмов "Путеводная звезда" Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир.

Интервью Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут» Продюсеры киносериала «Гоголь» о том, как правильно переупаковывать классику для современного зрителя