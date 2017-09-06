Особенности национального кино: Киношок - 2017





КОНКУРС ПОЛНОМЕРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ



«Ананас» (Карелия, драма, реж. Владимир Рудак)

«Из Уфы с любовью» (Башкортостан, комедия, реж. Айнур Аскаров)

«Кэрэл – невидимая красота» (Якутия, драма, реж.: Илья Портнягин и Валентин Макаров)

«Последний романтик» (Карелия, драма, реж. Иван Кульнев)

«Стоп, снято! И снова на Байкал» (Бурятия, комедия, реж. Михаил Козлов)

«Странник» (Москва, реж.: Денис Колонтай, Дмитрий Глазовский, Иван Качалин)

«Хара Дьай. Нечисть» (Якутия, ужасы, реж.: Степан Бурнашев, Евгений Осипов)

«Эластико» (Бурятия, драма, реж. Михаил Расходников)

«Язычники» (Москва, драма, реж. Лера Суркова)



КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ



«Автобус» (Адыгея, Майкоп, реж.: Азамат Тхаганов, Тембот Шевгенов)

«Бывшие» (Санкт-Петербург, реж. Ирина Бас)

«Время последних романтиков» (Санкт-Петербург, реж. Светлана Суханова)

«Все будет» (Челябинск, реж. Владимир Гросс)

«Дикарь» (Башкортостан, Уфа, реж. Фарзана Утарбаева)

«Женёк» (Санкт-Петербург, реж. Раушания Рахимова)

«Кое-что из ее дневника» (Татарстан, Казань, реж. Салават Юзеев)

«Кофе» (Краснодар, реж. Валерий Мельников)

«Лучшее. От первого лица» (Москва, реж. Александр Цой)

«Мертвецы» (Екатеринбург, реж. Дмитрий Лобанов)

«Мост» (Москва, реж. Артем Грот)

«Прикосновение» (Челябинск, реж. Эдуард Ершов)

«Соседи» (Екатеринбург, реж. Анастасия Кусакина)

«Стрела» (Санкт-Петербург, реж. Евгений Никитин)

«Таймлан» (Москва, реж. М. Романовский)

«Эффект домино» (Красноярск, реж. Владимир Александров)

«Честное слово» (Челябинск, реж. Сергей Боровский)

«Эра отсталых» (Оренбург, реж. Ася Торшина)



КОНКУРС «ТВ-ШОК»

(игровые телефильмы).



«Выйти замуж за Пушкина» (реж.: Владимир Краснопольский, Валерий Усков, продюсеры: Константин Эрнст, Денис Евстигнеев, производство: Студия Русский Проект)



«Должок» (реж. Роман Качанов, продюсер Нелли Яралова, производство Амедиа продакшн)



«Завтрак в постель» (реж. Сергей Краснов, продюсеры: Александр Кушаев, Ирина Смирнова)



«Зачетная весна» (реж. Чимит Жамьянов, продюсер Артем Бурлов)



«Мама Люба» (реж. Максим Демченко, продюсеры: Анатолий Чижиков, Сергей Куликов, Наталия Чижикова, производство: ЗАО «Кинокомпания ФаворитФильм»)



«Никому не говори» (реж. Дмитрий Сорокин, продюсеры: Александр Кушаев, Владимир Игнатьев, производство: Тесей Продакшн, МЕГА Продакшн)



«Пьяная фирма» (реж. Григорий Константинопольский, продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Игорь Мишин, Александр Дулерайн, Юрий Сапронов, производство: Всемирные Русские Студии (RWS))



«Свидетельство о рождении» (реж. Елена Цыплакова, продюсеры: Александр Кушаев, Роман Нестеренко, производство: Арт Пикчерс Вижн)



«Синхронистки» (реж. Александр Кананович, продюсеры: Ирина Кузнецова, Анастасия Щербакова, производство: ООО «Кинотрадиции»)



КОНКУРС «КИНОМАЛЫШОК»



«В небо за мечтой» (реж. Игорь Перин, продюсер - Александр Остапко)



«Осенью 41-го» (реж. Елена Борисова, продюсер Александр Остапко)



«Байкальские каникулы-2» (продюсер Булат Шериторов)



«Спасти Пушкина» (реж.: Филипп Коршунов, Павел Мирзоев, продюсеры Юрий Обухов, Алексей Рязанцев)



«Второе детство» (реж. Олег Захаров, продюсер Денис Вязников)



«Ein, zwei, drei…» (реж. Анна Багмет, продюсер Екатерина Михайлова)



«Опасные каникулы» (реж. Ольга Беляева, продюсеры Станислав Говорухин, Екатерина Маскина)



КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ.



«Барабулька» (Москва, реж. Тома Стэнко, место действия – Краснодарский край)

«Бриллианты для моих муравьев» (Москва, реж. Карина Виленкина)

«Верила-верю» (Москва, реж. Дарья Хренова, место действия – Амурская область)

«Дело жизни. Югра» (Москва, реж. Н. Тихонов-Рау, место действия – Ханты-Мансийский автономный округ)

«Звезда Эльяса» (Курская область, реж. Михаил Теплинский)

«Любите меня таким, какой я есть» (Алтай, реж.: В. Кузнецов, В. Уразова, В. Фукс)

«От бурки до кутюр» (Владикавказ, реж. Алана Бзарова)

«Палеолит» (Липецк, реж. Владимир Корзинкин)

«Поместье Рашкова» (Санкт-Петербург, реж. М. Якубсон)

«Романтика мистера Фишмана» (Санкт-Петербург, реж. Елизавета Скоробогатова, место действия - Сахалин)

«Сон красной королевы» (Москва, реж. Марина Мельник)

«Сын человеческий» (Москва, реж. С. Поздняков)

«Териберка. Live» (Москва, реж. Ю. Варенцова, место действия - Териберка)

«Человек из Чоха» (Сочи, реж. Евгения Киллих)

«Я с тобой» (Челябинск, реж. Яна Алексперова, Екатерина Овчинникова)



