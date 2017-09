«Послание к человеку»-2017: Что посмотреть на фестивале?

фото: кадр из фильма "Изгоняя зомби"



фото: Кадры из фильмов "Рене" и "Семейная история"



фото: Постер к фильму "Евреи на земле" Абрама Роома и кадр из фильма "По дебрям Уссурийского края» Александра Литвинова

, ВеликобританияИнтимная драма о взрослении 17-летней девушки, которая устраивается на работу в крупную похоронную компанию в Китае. В процессе подготовки тел к кремации она не только постигает значения и смысл траурных ритуалов, но и рассказывает о тех тревогах и волнениях, которые навевает ей общение с душами мертвых. Мировая премьера фильма состоялась в программе Generation 14Plus последнего Берлинале., ДанияЧарли Сим - идеальный человек. Молодой, красивый, богатый, модель Hugo Boss и талантливый скрипач, он достиг вершины славы и успеха, но остался в совершенном одиночестве. Неужели близкие друзья – единственная роскошь, которую не может себе позволить человек, у которого есть всё?, КанадаГерои фильма - французские бодибилдеры, современные гладиаторы, такие накаченные, здоровые ребята, образцы экстремальной маскулинности. Но если приглядется - их мачизм подрывают ритуалы, традиционно связанные с женственностью: постоянные диеты, косметические кабинеты, болезненная эпиляция. В ожидании следующего конкурса они вынуждены ограничивать себя во всем, чтобы сохранить грациозность и гладкую кожу., СШАОдна из влиятельнейших документалистов в мире, Кирстен Джонсон ( Citizenfour: Правда Сноудена ), создала нетрадиционный и очень личную картину, в котором использовала кадры, снятые ей по всему миру в течение десятилетий. С помощью этого фильма Джонсон утверждает, что камера – не просто инструмент; камера говорит о нас, пишет о нас, становится частью нас, имеет над нами власть. Премьера - на фестивале в Санденсе. Премия Independent Spirit Awards 2017, премия Gotham Awards за лучший документальный фильм, приз жюри на фестивале в Шеффилде.РоссияЕдинственный российский фильм в большом конкурсе – «однокомнатная драма» о пожилой женщине, которая проживает в квартире с племянницей и ее четырьмя детьми. Как могут существовать на одной территории два таких разных образа жизни, и смогут ли они за бытовыми неурядицами и сутолокой не забыть про родственное тепло?, ГрузияОчаровательный, чувственный фильм о школе для глухих детей в Грузии. В нем есть и счастье, и несчастье, и немного любовной истории. И танцы детей, которые не слышат музыку. И тишина. Премьера состоялась на фестивале документального кино в Лейпциге., США-ФилиппиныЭмоциональное наблюдение за врачами и пациентами самого большого в мире роддома, находящегося на Филиппинах. Специальный приз жюри фестиваля «Санденс», внеконкурсная программа Берлинского фестиваля.По меткому замечанию одного из зарубежных коллег, если бы Ларс фон Триер снимал документальный фильм про сирийских беженцев, он бы снял его именно так. Провокационная, достаточно жесткая лента, в которой прибывших в центр иммигрантов-беженцев делят на три группы. Каждой из них достается разное отношение куратора: пренебрежительное, сочувственное и индифферентное. Хендрикс показывает мир, в котором сталкиваются с реальностью мечты беженцев. Фильм открытия IDFA 2016 года., Великобритания, 8 мин.Режиссер исследует сложности языка в мире ограниченного восприятия. В фильме встречаются две слепоглухие женщины с разных концов света., Сирия, 24 мин.Каждодневная жизнь в условиях продолжающегося апокалипсиса. Без диалогов и комментариев., РоссияЭто фильм про старость – некрасивую, неприятную старость, которая ожидает если не каждого, то многих из нас. Этот фильм про любовь, кроме которой ничто не может спасти от страха смерти и отчаяния перед немощью. Это фильм про одухотворенность. Его герои Олег Кудряшов – известный художник, график, содатель перфомансов – и его жена Дина., США-Бразилия, 23 мин.Странный эротизм в истории про рыбаков, ласкающих умирающую рыбу. Фильм демонстрируется на экране в арт-галерее крупного американского музея., США, 12 мин.Звери дикого юга - американские темнокожие дети из бедных кварталов - добывают пропитание семье, побивая палками кроликов, расплодившихся в окрестных полях., Италия, 30 мин.Изящный этнографический документ: съемки ритуала побивания зомби в далекой гаитянской деревне., ФранцияДве девушки из психиатрического интерната пытаются добиться признания дееспособности, годами проходя через врачебные освидетельствования и суды. Получить заветную отметку, кажется, невозможно, а значит, ты не имеешь право создавать семью, учиться и работать. Фильм в оригинале называется We'll Be Alright - «Все будет хорошо». Гран-при «Артдокфеста»-2016., 4 мин, Куба/РоссияКрошечное, эстетически идеальное кино о женщине, которая сидит напротив открытого окна, радостно приветствует прохожих и плачет внутри., 31 мин, РоссияУморительная документальная комедия о мерчендайзинге, семейных ценностях и страстной любви к пищевым добавкам., 51 мин, РоссияОбрусевший фермер Франсуа Туликункико, родом из Руанды, сажает картошку и кабачки в полях Псковской области, учит россиян любить Родину и зарабатывать деньги, в том числе - в интернете., 22 мин, РоссияВыпускница Московской Школы кино (мастерская Бориса Хлебникова) сделала героем фильма (курсовая работа) актера массовых сцен, человека, которого никто никогда не разглядит на экране. Она отправилась к нему домой, чтобы посмотреть, как он живет., реж. Михаэль Главоггер , АвстрияИзвестный документалист Михаэль Главоггер погиб во время съемок этой картины от малярии в Африке, а по ощущениям - растворился в собственном фильме без начала, без конца и без названия. Картину спустя два года после смерти режиссера смонтировала его соратница: к счастью, ей удалось сложить фильм о поиске человеком самого себя и места, которое стало бы убежищем для неспокойного духа. В фильме нет истории, он состоит из сменяющих друг друга завораживающих сцен, в которых движутся, работают, проживают жизнь люди, звери и даже черви, но сквозь череду этих эпизодов прорастает вечность, где и пребывает теперь Михаэль Главоггер. Мы его потеряли, а он обрел разыскиваемый покой., М.Кестнер, 2016Два датчанина строят космическую ракету и собираются стать первыми космонавтами-любителями. Строительные материалы покупают в обычном магазине, а помогает им группа энтузиастов. Премьера прошла в рамках IDFA в 2016 году., реж., Индия-НидерландыЖурналистка Хушбу Ранка и театральный актер Винай Шукла сняли историю активиста-обличителя Арвинда Кеджривала, основавшего Партию простого человека. Фильм - участник более чем 20 крупнейших международных кинофестивалей.2008Жизненный путь Рене, в основном, состоял из отсидок в тюрьме и коротких эскапад на воле, которые всегда заканчивались одинаково – возвращением в тюремную камеру. История Рене начинается в одной из таких камер, ему 17 лет, а на стенах пока еще красуются коммунистические лозунги. В финале мы видим Рене уже зрелым человеком. У него до сих пор трудности с законом, к которым прибавились еще и проблемы со здоровьем, а его отношение к окружающему миру лучше всего выражает татуировка на шее с надписью «Fuck of People».2017Последний фильм Тржештиковой, в России будет показан впервые. В объективе - 35 лет совместной жизни владельцев мебельного магазина Иваны и Вацлова Стрнадовых.Режиссер поехал снимать фильм, узнав о коллективном самоубийстве четырех детей, оставленных без присмотра в деревне. Чтобы выяснить, почему это произошло, он попытался посмотреть на мир глазами ребенка. Картина участвовала в Роттердамском международном фестивале.Студенческая работа, очень личный фильм-исследование семейных отношений. Режиссер отправляется на побережье с родителями, которые много лет не выезжали из маленькой деревни и никогда до этого не видели моря.Последний фильм классика китайской документалистики Ван Бина, обратившегося к актуальной во всем мире теме беженцев. Он снимает жителей пограничной Мьянмы из народности Таанг, которые вынуждены бежать в Китай от гражданской войны. Но китайские власти отправляют их обратно.Программа посвящена 100-летию октябрьской революции, но включает в себя осмысление революционных процессов XX века во всем мире. Фильмы программы - классика политического кино, большая часть которой никогда до этого не демонстрировалась в России.Прежде чем понятие документального фильма вошло в кинематографический обиход, образовательные, научные, научно-популярные и этнографические фильмы были объединены под общим понятием «культурфильм». Фильмы-путешествия были одной из самых популярных категорий культурфильмов. Ретроспектива представляет панораму кинопутешествий, заснятых Александром Литвиновым Михаилом Слуцким и другими пионерами экспедиционного культурфильма в конце 20-х - начале 30-х годов XX века. Каждый сеанс фильмов-путешествий будет сопровождаться живым музыкальным аккомпанементом.Не вписывающийся ни стилистически, ни тематически ни в одну секцию М2М фильм Евгения Григорьева ПРО РОК , завоевавший приз за лучший фильм в документальном конкурсе фестиваля «Движение»-2017, стараниями отборщиков все-таки обрел место в программе в качестве специального показа. Сам режиссер определяет жанр работы как фильм-катастрофа, и, действительно, это потенциальный блокбастер, препарирующей поколение 30-летних через призму русского рока. История получилась по-хорошему нервной, объёмной и многогранной, отражающей дух времени. В конце осени фильм выйдет в российский прокат, но на фестивале картину можно посмотреть в компании авторов и задать вопросы.Фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге с