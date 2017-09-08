«Послание к человеку»-2017: Что посмотреть на фестивале?

Через неделю в Санкт-Петербурге начнется фестиваль «Послание к человеку» - самый интересный, на наш взгляд, международный смотр на Европейской территории России. Насыщенная и обширная программа здесь не выглядит разрозненной, так что, внимательно изучив ее, мы нащупали главные фестивальные тропы. Это стремление к гармонии, поиск внутренней идентичности и собственных корней, постижение традиций, ритуалов своего или чужого народа, а также погружение в молчание, в тишину. Еще программу М2М-2017 отличает немногословность фильмов и их богатая визуальная культура. Многие из работ выплескиваются за границы кинематографа и сливаются с видео-артом, причем не только в пределах экспериментальной секции In Siliko, полностью состоящей из таких неординарных картин, - в короткометражном конкурсе также попадаются натурально музейные вещи, привезенные к нам из заморских арт-галерей.
Мы составили этот гид по программе М2М с учетом того, что во внеконкурсных игровых показах вы, скорее всего, разберетесь самостоятельно. Там, в секции «Кино сверхреальности» находятся все фестивальные хиты этого года - «О теле и душе», «По ту сторону надежды», «Молодой Годар», «На следующий день» и многие другие - их нужно смотреть все, рано или поздно. Наш обзор – о самых интересных документальных фильмах и программах предстоящего «Послания к человеку», которые вы, скорее всего, еще не видели.
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС (10 фильмов)
ПОЧТИ РАЙ (ALMOST HEAVEN), Кэрол Солтер, Великобритания
Интимная драма о взрослении 17-летней девушки, которая устраивается на работу в крупную похоронную компанию в Китае. В процессе подготовки тел к кремации она не только постигает значения и смысл траурных ритуалов, но и рассказывает о тех тревогах и волнениях, которые навевает ей общение с душами мертвых. Мировая премьера фильма состоялась в программе Generation 14Plus последнего Берлинале.
СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК (A MODERN MAN), Ева Мульвад, Дания
Чарли Сим - идеальный человек. Молодой, красивый, богатый, модель Hugo Boss и талантливый скрипач, он достиг вершины славы и успеха, но остался в совершенном одиночестве. Неужели близкие друзья – единственная роскошь, которую не может себе позволить человек, у которого есть всё?
ШЕЛКОВАЯ КОЖА (A SKIN SO SOFT), Денис Коте, Канада
Герои фильма - французские бодибилдеры, современные гладиаторы, такие накаченные, здоровые ребята, образцы экстремальной маскулинности. Но если приглядется - их мачизм подрывают ритуалы, традиционно связанные с женственностью: постоянные диеты, косметические кабинеты, болезненная эпиляция. В ожидании следующего конкурса они вынуждены ограничивать себя во всем, чтобы сохранить грациозность и гладкую кожу.
КИНООПЕРАТОР (CAMERAPERSON), Кирстен Джонсон, США
Одна из влиятельнейших документалистов в мире, Кирстен Джонсон (Citizenfour: Правда Сноудена), создала нетрадиционный и очень личную картину, в котором использовала кадры, снятые ей по всему миру в течение десятилетий. С помощью этого фильма Джонсон утверждает, что камера – не просто инструмент; камера говорит о нас, пишет о нас, становится частью нас, имеет над нами власть. Премьера - на фестивале в Санденсе. Премия Independent Spirit Awards 2017, премия Gotham Awards за лучший документальный фильм, приз жюри на фестивале в Шеффилде.
ГАРМОНИЯ (HARMONY), Лидия Шейнина, Россия
Единственный российский фильм в большом конкурсе – «однокомнатная драма» о пожилой женщине, которая проживает в квартире с племянницей и ее четырьмя детьми. Как могут существовать на одной территории два таких разных образа жизни, и смогут ли они за бытовыми неурядицами и сутолокой не забыть про родственное тепло?
СЛУШАЯ ТИШИНУ (LISTEN TO THE SILENCE), Мариам Чачия, Грузия
Очаровательный, чувственный фильм о школе для глухих детей в Грузии. В нем есть и счастье, и несчастье, и немного любовной истории. И танцы детей, которые не слышат музыку. И тишина. Премьера состоялась на фестивале документального кино в Лейпциге.
МАТЕРИНСТВО (MOTHERLAND), Рамона С. Диас, США-Филиппины
Эмоциональное наблюдение за врачами и пациентами самого большого в мире роддома, находящегося на Филиппинах. Специальный приз жюри фестиваля «Санденс», внеконкурсная программа Берлинского фестиваля.
ЧУЖАК В РАЮ (STRANGER IN PARADISE), Гуидо Хендрикс, Нидерданды
По меткому замечанию одного из зарубежных коллег, если бы Ларс фон Триер снимал документальный фильм про сирийских беженцев, он бы снял его именно так. Провокационная, достаточно жесткая лента, в которой прибывших в центр иммигрантов-беженцев делят на три группы. Каждой из них достается разное отношение куратора: пренебрежительное, сочувственное и индифферентное. Хендрикс показывает мир, в котором сталкиваются с реальностью мечты беженцев. Фильм открытия IDFA 2016 года.
2. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. КОРОТКИЙ МЕТР (10 фильмов)
ТАКАЯ ЖЕ КАК Я (A WOMAN LIKE ME), Изабель Моралес, Великобритания, 8 мин.
Режиссер исследует сложности языка в мире ограниченного восприятия. В фильме встречаются две слепоглухие женщины с разных концов света.
ОДИН ДЕНЬ В АЛЕППО, ONE DAY IN ALEPPO, Али Алибрагим, Сирия, 24 мин.
Каждодневная жизнь в условиях продолжающегося апокалипсиса. Без диалогов и комментариев.
ОЛЕГ, Борис Кричевский, Россия
Это фильм про старость – некрасивую, неприятную старость, которая ожидает если не каждого, то многих из нас. Этот фильм про любовь, кроме которой ничто не может спасти от страха смерти и отчаяния перед немощью. Это фильм про одухотворенность. Его герои Олег Кудряшов – известный художник, график, содатель перфомансов – и его жена Дина.
РЫБА (THE FISH), Джонатас Де Андраде, США-Бразилия, 23 мин.
Странный эротизм в истории про рыбаков, ласкающих умирающую рыбу. Фильм демонстрируется на экране в арт-галерее крупного американского музея.
ОХОТА НА КРОЛИКОВ (THE RABBIT HUNT), Патрик Бреснан, США, 12 мин.
Звери дикого юга - американские темнокожие дети из бедных кварталов - добывают пропитание семье, побивая палками кроликов, расплодившихся в окрестных полях.
ИЗГОНЯЯ ЗОМБИ (WHIPPING ZOMBIE), Юрий Анкарани, Италия, 30 мин.
Изящный этнографический документ: съемки ритуала побивания зомби в далекой гаитянской деревне.
фото: кадр из фильма "Изгоняя зомби"
3. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС (17 фильмов)
Сразу в двух фильмах конкурсной программы герои путешествуют из Москвы во Владивосток, раскрывая для себя необъятную страну и метналитет ее непуганых жителей. В «Русском туре» Михаила Бушкова далеко в российскую реальность забирается на автобусе группа джазовых музыкантов из Европы, в картине Ольги Привольновой «Насквозь» первокурсники школы-студии МХАТ интервьюируют попутчиков поезда, чтобы сыграть их по возвращении в новом спектакле. Недавно на эту тему также высказывался Родион Исмаилов в фильме «Плацкарт», проведший с пассажирами поезда во Владивосток все Новогодние праздники.
Другие фильмы, постигающие российскую ментальность, – «Петь» Ольги Короткой о женском горловом пении в Туве, «Приходи свободным» Ксении Охапкиной о традиционном круге жизни людей в Чечне. Часть картин сделана российскими авторами за рубежом, и это тоже путешествия и поиски себя. А вот ленты, где самые любопытные герои:
ОСВОБОЖДЕНИЕ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, Александр Кузнецов, Франция
Две девушки из психиатрического интерната пытаются добиться признания дееспособности, годами проходя через врачебные освидетельствования и суды. Получить заветную отметку, кажется, невозможно, а значит, ты не имеешь право создавать семью, учиться и работать. Фильм в оригинале называется We'll Be Alright - «Все будет хорошо». Гран-при «Артдокфеста»-2016.
ВСЁ ЗАБЫТЬ, Анастасия Коркия, 4 мин, Куба/Россия
Крошечное, эстетически идеальное кино о женщине, которая сидит напротив открытого окна, радостно приветствует прохожих и плачет внутри.
ВОЛШЕБНАЯ ТАБЛЕТКА, Александр Зубовленко, 31 мин, Россия
Уморительная документальная комедия о мерчендайзинге, семейных ценностях и страстной любви к пищевым добавкам.
ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА, Дмитрий Вологдин и Илья Зверев, 51 мин, Россия
Обрусевший фермер Франсуа Туликункико, родом из Руанды, сажает картошку и кабачки в полях Псковской области, учит россиян любить Родину и зарабатывать деньги, в том числе - в интернете.
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, Линара Багаутдинова, 22 мин, Россия
Выпускница Московской Школы кино (мастерская Бориса Хлебникова) сделала героем фильма (курсовая работа) актера массовых сцен, человека, которого никто никогда не разглядит на экране. Она отправилась к нему домой, чтобы посмотреть, как он живет.
4. ПАНОРАМА
Панорама.doc традиционно представляет наиболее яркие документальные работы, уже показанные на крупнейших международных кинофестивалях, от IDFA до Канн. Здесь и классические, и экспериментальные работы. Камертоном программы в этом году станет фильм открытия фестиваля - шедевр Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» (1929) - в новой восстановленной версии (на основе копии, которую Вертов подарил в Голландии Йорису Ивенсу).
Известный документалист Михаэль Главоггер погиб во время съемок этой картины от малярии в Африке, а по ощущениям - растворился в собственном фильме без начала, без конца и без названия. Картину спустя два года после смерти режиссера смонтировала его соратница: к счастью, ей удалось сложить фильм о поиске человеком самого себя и места, которое стало бы убежищем для неспокойного духа. В фильме нет истории, он состоит из сменяющих друг друга завораживающих сцен, в которых движутся, работают, проживают жизнь люди, звери и даже черви, но сквозь череду этих эпизодов прорастает вечность, где и пребывает теперь Михаэль Главоггер. Мы его потеряли, а он обрел разыскиваемый покой.
ЛЮБИТЕЛИ В КОСМОСЕ (AMATEURS IN SPACE), М.Кестнер, 2016
Два датчанина строят космическую ракету и собираются стать первыми космонавтами-любителями. Строительные материалы покупают в обычном магазине, а помогает им группа энтузиастов. Премьера прошла в рамках IDFA в 2016 году.
НЕПРИМЕТНЫЙ ЧЕЛОВЕК (AN INSIGNIFICANT MAN), реж. Хушбу Ранка, Винай Шукла, Индия-Нидерланды
Журналистка Хушбу Ранка и театральный актер Винай Шукла сняли историю активиста-обличителя Арвинда Кеджривала, основавшего Партию простого человека. Фильм - участник более чем 20 крупнейших международных кинофестивалей.
В программе фестиваля три авторские ретроспективы. Семь картин Бориса Добродеева, советского кинодраматурга, автора сценариев множества фильмов-биографий, удостоенных главных кинопремий СССР. Трилогия болгарского документалиста Андрея Паунова - уникальная возможность открыть для себя современное неигровое кино Болгарии. И пять фильмов Хелены Тржештиковой, которая не первый раз приезжает на M2M. Чешcкий режиссер Тржештикова - феномен, раздвигающий границы нашего представления о документальном кино. Те, кто знаком с творчеством режиссера и видели хоть один ее фильм, знают, что 90% картин она снимает методом длительного наблюдения, являясь хроникером человека на протяжении десятков лет. Из пяти фильмов ретроспективы мы выбираем два.
РЕНЕ (RENÉ), 2008
Жизненный путь Рене, в основном, состоял из отсидок в тюрьме и коротких эскапад на воле, которые всегда заканчивались одинаково – возвращением в тюремную камеру. История Рене начинается в одной из таких камер, ему 17 лет, а на стенах пока еще красуются коммунистические лозунги. В финале мы видим Рене уже зрелым человеком. У него до сих пор трудности с законом, к которым прибавились еще и проблемы со здоровьем, а его отношение к окружающему миру лучше всего выражает татуировка на шее с надписью «Fuck of People».
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ (STRNADOVI), 2017
Последний фильм Тржештиковой, в России будет показан впервые. В объективе - 35 лет совместной жизни владельцев мебельного магазина Иваны и Вацлова Стрнадовых.
фото: Кадры из фильмов "Рене" и "Семейная история"
6. ПРОГРАММА СОВРЕМЕННОГО НЕЗАВИСИМОГО КИНО ИЗ КИТАЯ - Китайские призраки, (7 фильмов)
Независимые фильмы в Китае - не просто малобюджетные авторские работы, это подпольное искусство, хотя это запрещённое кино никогда не было открыто политическим, не призывало к мятежу и смене власти, просто говорило о социальных проблемах, которые не принято активно обсуждать в китайских СМИ. Техническая революция в 90-е годы, позволила китайским документалистам, уставшим от назидательного тона и лощёной картинки пропагандистских фильмов, обратиться к методу прямого кино, используя приём длительного наблюдения за героями с минимальным авторским вмешательством. Постепенно выросло целое поколение интересных авторов, и теперь ни один приличный кинофестиваль не может обойтись без картин из Китая.
ДЕТИ НЕ БОЯТСЯ СМЕРТИ, ДЕТИ БОЯТСЯ ПРИЗРАКОВ (CHILDREN ARE NOT AFRAID OF DEATH, CHILDREN ARE AFRAID OF GHOSTS)
Режиссер поехал снимать фильм, узнав о коллективном самоубийстве четырех детей, оставленных без присмотра в деревне. Чтобы выяснить, почему это произошло, он попытался посмотреть на мир глазами ребенка. Картина участвовала в Роттердамском международном фестивале.
КАЖДАЯ ВСТРЕЧА КАК ПРОЩАНИЕ (EVERY MEETING SEEMS A PARTING)
Студенческая работа, очень личный фильм-исследование семейных отношений. Режиссер отправляется на побережье с родителями, которые много лет не выезжали из маленькой деревни и никогда до этого не видели моря.
ТААНГ (TA'ANG)
Последний фильм классика китайской документалистики Ван Бина, обратившегося к актуальной во всем мире теме беженцев. Он снимает жителей пограничной Мьянмы из народности Таанг, которые вынуждены бежать в Китай от гражданской войны. Но китайские власти отправляют их обратно.
7. СТАРОЕ КИНО, КОТОРОЕ ВЫ ТОЧНО НЕ ВИДЕЛИ
Революция. Призрак бродит по экрану (9 фильмов)
Программа посвящена 100-летию октябрьской революции, но включает в себя осмысление революционных процессов XX века во всем мире. Фильмы программы - классика политического кино, большая часть которой никогда до этого не демонстрировалась в России.
Культурфильм - «С южных гор до северных морей: первые советские фильмы-путешествия». (8 фильмов)
Прежде чем понятие документального фильма вошло в кинематографический обиход, образовательные, научные, научно-популярные и этнографические фильмы были объединены под общим понятием «культурфильм». Фильмы-путешествия были одной из самых популярных категорий культурфильмов. Ретроспектива представляет панораму кинопутешествий, заснятых Александром Литвиновым, Николем Анощенко, Михаилом Слуцким и другими пионерами экспедиционного культурфильма в конце 20-х - начале 30-х годов XX века. Каждый сеанс фильмов-путешествий будет сопровождаться живым музыкальным аккомпанементом.
фото: Постер к фильму "Евреи на земле" Абрама Роома и кадр из фильма "По дебрям Уссурийского края» Александра Литвинова
8. СПЕЦПОКАЗ
Не вписывающийся ни стилистически, ни тематически ни в одну секцию М2М фильм Евгения ГригорьеваПРО РОК, завоевавший приз за лучший фильм в документальном конкурсе фестиваля «Движение»-2017, стараниями отборщиков все-таки обрел место в программе в качестве специального показа. Сам режиссер определяет жанр работы как фильм-катастрофа, и, действительно, это потенциальный блокбастер, препарирующей поколение 30-летних через призму русского рока. История получилась по-хорошему нервной, объёмной и многогранной, отражающей дух времени. В конце осени фильм выйдет в российский прокат, но на фестивале картину можно посмотреть в компании авторов и задать вопросы.
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