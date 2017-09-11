Сахавуд: Невидимая красота якутского кино

По итогам фестиваля «Киношок-2017», прошедшего в Анапе с 3 по 9 сентября, 3 награды, включая гран-при, взяли якутские картины «Хара Дьай»
и «Кэрэл: Невидимая красота»
.
В отличие от членов гильдии киноведов, предсказуемо отметивших фильм «Язычники»
московского режиссера Леры Сурковой
, жюри конкурса полнометражного кино во главе с Александром Прошкиным
ни на минуту не забывали, что фестиваль в этом году поменял формат
и сфокусировал свое внимание на региональном (или национальном) кинематографе. В таком разрезе представить себе, что все награды возьмет московская лента, было бы невозможно. Победа Якутии - веский довод в пользу того, чтобы уже, наконец, рассказать о Сахавуде, который, по справедливому выражению Прошкина, мы себе даже не представляем.
Стоит, впрочем, заметить, что 2 награды фильма «Хара Дьай» (лучшая музыка и специальный диплом «За поиск оригинального изобразительного решения в жанре притчи») - смахивают на акт чистой благотворительности. «Хара Дьай» - бюджетный хоррор режиссера-энтузиаста Степана Бурнашева
, к 34 годам успевшего снять 6 фильмов, среди которых зомби-апокалипсис и драма про якутских эмигрантов в Нью-Йорке. В «Хара Дьай» Бурнашев использует расхожие бытовые и мифологические сюжеты, незамысловатую компьютерную графику и бьет зрителя музыкальным обухом по голове. Да так, что дрожат кресла, в которых непроизвольно трясутся зрители. В этом смысле, конечно, музыка отрабатывает на все 100%.
Кстати, хоррор - очень востребованный в Якутии жанр, поскольку шаманизм, живущая в памяти поколений мифология, суеверие и поклонение природе подготовили благодатную почву для подобных картин. Но хоррор Бурнашева воображения не поражает: четыре разных байки о встрече людей с нечистью к концу оказываются немножечко принудительно связаны между собой. Тут есть и гадание на якутской самодельной уиджи, сделанной из ватмана и блюдца, и два галлюцинирующих с бодуна охотника, и изба-самобранка с молчаливой хозяйкой, у которой вместо ног копытца.
То ли дело «Кэрэл» Валентина Макарова и Ильи Портнягина - тоже не самая замысловатая картина, но художественно очень качественно выполненная и, так сказать, зрительская. Музыкальная драма про певицу Кэрэл, которая так сосредоточилась на карьере поп-звезды, что не заметила, как ее исключили из университета. Продюсер Кэрэл, искренне переживающий за ее будущее (и, что удивительно, не пытающийся никак ею воспользоваться) договаривается с деканатом о восстановлении Кэрэл при условии, что она отправится на три недели в деревню учить вокалу детей. В деревне Кэрэл знакомится со слепым музыкантом Айталом. Очень наивная и трогательная музыкальная история любви, лишенная не только заостренных конфликтов, но и какого-либо негативного взгляда. Не удивительно, что выбор жюри остановился на этом фильме - такого кино сегодня очень не хватает.
Последние пять лет в Якутии выходит примерно 15 фильмов в год - для региона с населением 460 тысяч человек это довольно-таки внушительный показатель. Кино в Якутии снимают все, кому не лень - от школьных учителей до охотников. Совсем недавно на фестивалях прогремела дебютная картина учителя начальных классов Дмитрия Давыдова «Костер на ветру»
, которая получила приз за лучшую драму на канадском фестивале ImagineNATIVE.
Еще один якутский учитель-режиссер - Прокопий Ноговицын. С наступлением короткого лета Прокопий резко начинает снимать кино, причем и документальное, и игровое, вовлекая в съемочный процесс жителей своей деревни. Для многих якутских режиссеров, кино - это не работа, а страсть, хобби. Деньги они зарабатывают, не делая кино, а наоборот, чтобы это кино снять. Впрочем, заработать на снятых фильмах им все же удается. Не только с помощью хитрых маркетинговых ходов, как, например, уловка Константина Барашкова, в 15 раз окупившего фильм, снятый за 10 тысяч рублей (каждый проданный билет на показ фильма участвовал в лотерее, где разыгрывался трактор).
У якутских фильмов есть то, чего пока нет у российского кино - лояльные зрители и кинотеатры, готовые крутить отечественное кино даже в убыток. Впрочем, убытка-то особенно и нет, потому что якуты предпочтут якутское кино любого качества (даже если оно сделано на коленке и коленкой же снято) московскому. По словам режиссера самого дорогостоящего независимого фильма «Мой убийца»
Костаса Марсана, «московское кино ничем не трогает якутов. Якуты хотят видеть родные лица, а актеров-азиатов в российском кино почти нет (наших актеров берут туда только на исторические роли). Они хотят якутских драм, якутских шуток, якутской любви. Душевные терзания московских офисных работников и клубной молодежи нам абсолютно не близки. Это как жизнь на Марсе. Даже истории про российскую провинцию нам непонятны. Слишком чернушные».
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