«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту

Фестиваль закончен, победила «Теснота», которая стала не только лучшей картиной фестиваля, но и ключевой метафорой всей программы.
Фильмы перестали путешествовать. В каждой стране показывают только кино отечественного производства и американское - интернациональный Голливуд обращается ко всеми миру на понятном всем языке. Но даже в пределах маленькой Европы происходит капитальный разрыв культурных связей между разными странами – в Германии не показывают французское, в Италии не показывают немецкое кино и так далее. Что говорить об азиатском - до нас доходят лишь единичные фильмы. Увы, мы очень мало знаем о кинопроцессе в других странах. Но выручают кинофорумы, такие как недавний Казанский фестиваль мусульманского кино и принявшие у него эстафету замечательные «Меридианы Тихого», где культурный мост между странами Азиатско-Тихоокеанского региона выстраивается уже 15 лет.
Фестиваль во Владивостоке образцовый, с уникальной программой, интересными гостями, чудесными вечеринками и заботливым отношением к каждому зрителю. Кажется, здесь самые приветливые волонтеры, самая классная фестивальная газета, а место действия - один из красивейших российских городов, и море, хоть и не самое теплое в мире, но все еще можно плавать. Вот на этом феерическом празднике нам предлагалось в этом году смотреть очень серьезное кино, рассказывающее о том, что все мы рождаемся и живем в тесноте, а уходим в пустоту. Об этом кричали даже названия фильмов - «Фаусто в темноте», «13 лет пустоты» и, конечно, «Теснота», получившая в итоге главный приз.
фото: кадр из фильма "Теснота"
Темнота
Сам же фестиваль, рассказывая о непонимании, одиночестве, смерти и темноте, проливал свет искусства даже тем, кто не может видеть. В прямом смысле: здесь прошли специальные показы с тифлокомментированием для людей с нарушенным зрением. Специальные билеты на азбуке Брайля были напечатаны и переданы в местное общество слепых, а в кинотеатре желающим (даже зрячим) выдавали наушник, в который куратор программы и тифлопереводчик Мария Антонова рассказывала о том, что происходит на экране.
О фильмах, повествующих о смерти, мы уже рассказывали в предыдущем обзоре. В конкурсной программе самым "темным" стал китайский документальный фильм «Пейзажи Янцзы» режиссера Сюй Синь, который в нем обращается к самым истокам кино. Это фильм – путешествие на 3000 км вверх по течению великой реки, сопровождающееся периодически текстовыми комментариями о нелицеприятном состоянии дел в Поднебесной. Сюй Синь использует базовые элементы киноязыка - статичная камера, черно-белое изображение, длинные планы придает фильму сходство с первыми работами Люмьеров. Автор «Пейзажей», которые длятся 2,5 часа, - сторонник кино медленного и созерцательного. Монохромное он считает, что короткие фильмы не дают достаточно времени, чтобы погрузиться в них и задуматься об увиденном. Кстати, хронометраж его предыдущего фильма «Карамай» - 6 часов, и, действительно, после такого опыта он остается в душе навсегда, не пролетает мимо, как множество картин обычной длины. После «Карамая», раскрывающего подробности замалчиваемой властями трагедии, на показ всех работ Сюй Синя наложили запрет на родине. Это не мешает режиссеру продолжать работать и демонстрировать картины всему остальному миру, ведь художественное высказывание он считает лучшим способом протеста против несправедливости.
фото: кадр из фильма "Пейзажи Янцзы"
Короткий метр об одиночестве и поисках запасного выхода
Жить в одиночестве – трудно, жить с людьми – невыносимо. Отсутствие понимания внутри семьи - основная тема картины Тамары Дондурей «Маленький поезд». По сюжету в семье, где между родителями существует языковой барьер, растет особый ребенок, в мир которого никто не может пробиться. Сын-аутист как бы не замечает никого вокруг, и приходится прибегнуть к помощи психолога. Картина атмосферная, сделана без излишеств, почти документальная, что не удивительно, поскольку это первая игровая работа режиссера-документалиста, оператор тоже документалист - Ирина Шаталова. В фильме используется простая символика - сознание ребенка показано, как пустая электричка, в ней сначала находится только собака – ожившая игрушка мальчика. Постепенно мальчик приоткрывает двери своего поезда для человека, который стремится его понять.
«Шалава» режиссера Люси Шродер из Австралии рассказывает о девушке-подростке из неблагополучного квартала, которой необходимо срочно достать 50 баксов для покупки быстрых противозачаточных. Картина сделана бойко, ладно и тяготеет к лучшим образцам современного европейского кинореализма. Люси Шродер не скрывает, что языку, на котором она предлагает поговорить на столь важные темы, - взросление, подростковая ранимость, ощущение своей отверженности и инородности в окружающем мире, - она научилась у таких режиссеров, как Хармони Корин, Джон Кассаветис, Дарденны, Гас ван Сент и Андреа Арнольд. Влияние каждого из них заметить довольно просто, но это не помешало «Шалаве» взять приз за лучший короткометражный фильм конкурса.
фото: кадр из фильма "Шалава"
Корейская режиссер Парк Ён-джу получила приз жюри ФИПРЕССИ за фильм «Один килограмм». Это картина о женщине из группы поддержки матерей, которые испытывают скорбь по ушедшим детям. Мама утонувшего в море мальчика после нескольких месяцев молчания решается рассказать свою историю, но внезапный смех одной из участниц заставляет ее прервать речь. Позже женщина идет на рынок, встречает невольную обидчицу и выясняет, почему та смеялась. В этот день она впервые после гибели ребенка решится купить килограмм морепродуктов. Прежде она не могла думать о них как о еде - то, что приходит из моря, напоминало ей объеденного морскими организмами тело сына, которое долго не могли найти. Жуткая история вырастает из коротких диалогов, молчания, сгорбленной фигуры женщины, пять лет живущей, как в анабиозе, и других мелочей вроде вытекающей из пакета воды с дарами моря.
фото: кадр из фильма "1 килограмм"
Пустота, проникающая в повседневную жизнь
«Универсальная проблема современного общества – пустота, неспособность обрести себя, отсутствие корней, недостаток любви. В XXI веке у нас есть почти все, что мы захотим, и у нас так много источников информации и других ресурсов, что мы теряемся в этом и становимся все более опустошенными", - сказал режиссер корейского конкурсного фильма «Аэротрополис» Квак Кен-тхэк. Его картина о кризисе, выросшим на почве глобализации. Аэротрополис – амбициозный городской проект на северо-западе Тайваня, который правительство решило сделать крупнейшим авиационным и промышленным центром страны. Началось масштабное строительство, но в итоге проект полностью провалился, вызвал экономическую и экологическую катастрофу. Все жители из этих мест уехали, не обошлось и без крупных коррупционных скандалов. Сейчас это пустынное место, город-призрак с горсткой людей. Сцены фильма похожи на фотографии, иллюстрирующие опустошенность не только места, но и человеческой души. Без прошлого нет будущего.
фото: кадр из фильма "Аэротрополис"
В другом конкурсном фильме «13 лет пустоты» – дебюте популярного японского актера Такуми Саито - связь с прошлым показана через воспоминания парня об отце, которого он не видел 13 лет. Узнать, что за человек его отец, он может, увы, только на традиционной японской поминальной церемонии: папа нашелся накануне смерти в онкологической больнице. Та же тема - прерванная коммуникация с отцом - присутствовала во внеконкурсной картине Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», где Евгений Ткачук и Алексей Серебряков сыграли почти не знакомых друг с другом сына и отца, которые вместе отправляются в странное путешествие. Фильм, получивший пять наград фестиваля «Окно в Европу» в Выборге, обязательно выйдет в российский прокат.
Далекие близкие
Тесный мир, в котором человек чувствует себя в одиночестве, непонимание в отдельно взятой семье стали главными темами фильмов «Близкие» Ксении Зуевой, о котором мы рассказывали на Кинотавре. Фильм вошел в особый конкурс картин из стран НЕТПАК и получил в нем главный приз. Еще в одной чилийско-аргентинской картине из основной программы «Прощай, энтузиазм» режиссера Владимира Дюрана (Аргентина, Колумбия) стены между членами семьи показаны буквально – мать семейства живет взаперти в комнате за ванной, а дети общаются с ней только через небольшое окно. Обманчиво-простая работа, в которой тюрьма скрывается в стенах собственного дома, получила приз за лучший сценарий.
фото: кадр из фильма "Близкие"
«Теснота», показанная в последний день "Меридианов Тихого", тихо увенчала фестиваль. Фильм Кантемира Балагова о давлении традиций, этнических предрассудках, трудностях понимания и свободе, внутренней свободе, которая достигается только, если ты живешь в мире с собой и близкими, заслуженно получил Гран При и емко подытожил все сказанное другими авторами.
обсуждение >>