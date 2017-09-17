Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту

Фестивальная колонка >>
17 сентября 2017
«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту

Фестиваль закончен, победила «Теснота», которая стала не только лучшей картиной фестиваля, но и ключевой метафорой всей программы.

Фильмы перестали путешествовать. В каждой стране показывают только кино отечественного производства и американское - интернациональный Голливуд обращается ко всеми миру на понятном всем языке. Но даже в пределах маленькой Европы происходит капитальный разрыв культурных связей между разными странами – в Германии не показывают французское, в Италии не показывают немецкое кино и так далее. Что говорить об азиатском - до нас доходят лишь единичные фильмы. Увы, мы очень мало знаем о кинопроцессе в других странах. Но выручают кинофорумы, такие как недавний Казанский фестиваль мусульманского кино и принявшие у него эстафету замечательные «Меридианы Тихого», где культурный мост между странами Азиатско-Тихоокеанского региона выстраивается уже 15 лет.

Фестиваль во Владивостоке образцовый, с уникальной программой, интересными гостями, чудесными вечеринками и заботливым отношением к каждому зрителю. Кажется, здесь самые приветливые волонтеры, самая классная фестивальная газета, а место действия - один из красивейших российских городов, и море, хоть и не самое теплое в мире, но все еще можно плавать. Вот на этом феерическом празднике нам предлагалось в этом году смотреть очень серьезное кино, рассказывающее о том, что все мы рождаемся и живем в тесноте, а уходим в пустоту. Об этом кричали даже названия фильмов - «Фаусто в темноте», «13 лет пустоты» и, конечно, «Теснота», получившая в итоге главный приз.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту
фото: кадр из фильма "Теснота"


Темнота

Сам же фестиваль, рассказывая о непонимании, одиночестве, смерти и темноте, проливал свет искусства даже тем, кто не может видеть. В прямом смысле: здесь прошли специальные показы с тифлокомментированием для людей с нарушенным зрением. Специальные билеты на азбуке Брайля были напечатаны и переданы в местное общество слепых, а в кинотеатре желающим (даже зрячим) выдавали наушник, в который куратор программы и тифлопереводчик Мария Антонова рассказывала о том, что происходит на экране.

О фильмах, повествующих о смерти, мы уже рассказывали в предыдущем обзоре. В конкурсной программе самым "темным" стал китайский документальный фильм «Пейзажи Янцзы» режиссера Сюй Синь, который в нем обращается к самым истокам кино. Это фильм – путешествие на 3000 км вверх по течению великой реки, сопровождающееся периодически текстовыми комментариями о нелицеприятном состоянии дел в Поднебесной. Сюй Синь использует базовые элементы киноязыка - статичная камера, черно-белое изображение, длинные планы придает фильму сходство с первыми работами Люмьеров. Автор «Пейзажей», которые длятся 2,5 часа, - сторонник кино медленного и созерцательного. Монохромное он считает, что короткие фильмы не дают достаточно времени, чтобы погрузиться в них и задуматься об увиденном. Кстати, хронометраж его предыдущего фильма «Карамай» - 6 часов, и, действительно, после такого опыта он остается в душе навсегда, не пролетает мимо, как множество картин обычной длины. После «Карамая», раскрывающего подробности замалчиваемой властями трагедии, на показ всех работ Сюй Синя наложили запрет на родине. Это не мешает режиссеру продолжать работать и демонстрировать картины всему остальному миру, ведь художественное высказывание он считает лучшим способом протеста против несправедливости.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту
фото: кадр из фильма "Пейзажи Янцзы"


Короткий метр об одиночестве и поисках запасного выхода

Жить в одиночестве – трудно, жить с людьми – невыносимо. Отсутствие понимания внутри семьи - основная тема картины Тамары Дондурей «Маленький поезд». По сюжету в семье, где между родителями существует языковой барьер, растет особый ребенок, в мир которого никто не может пробиться. Сын-аутист как бы не замечает никого вокруг, и приходится прибегнуть к помощи психолога. Картина атмосферная, сделана без излишеств, почти документальная, что не удивительно, поскольку это первая игровая работа режиссера-документалиста, оператор тоже документалист - Ирина Шаталова. В фильме используется простая символика - сознание ребенка показано, как пустая электричка, в ней сначала находится только собака – ожившая игрушка мальчика. Постепенно мальчик приоткрывает двери своего поезда для человека, который стремится его понять.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту

«Шалава» режиссера Люси Шродер из Австралии рассказывает о девушке-подростке из неблагополучного квартала, которой необходимо срочно достать 50 баксов для покупки быстрых противозачаточных. Картина сделана бойко, ладно и тяготеет к лучшим образцам современного европейского кинореализма. Люси Шродер не скрывает, что языку, на котором она предлагает поговорить на столь важные темы, - взросление, подростковая ранимость, ощущение своей отверженности и инородности в окружающем мире, - она научилась у таких режиссеров, как Хармони Корин, Джон Кассаветис, Дарденны, Гас ван Сент и Андреа Арнольд. Влияние каждого из них заметить довольно просто, но это не помешало «Шалаве» взять приз за лучший короткометражный фильм конкурса.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту
фото: кадр из фильма "Шалава"

Корейская режиссер Парк Ён-джу получила приз жюри ФИПРЕССИ за фильм «Один килограмм». Это картина о женщине из группы поддержки матерей, которые испытывают скорбь по ушедшим детям. Мама утонувшего в море мальчика после нескольких месяцев молчания решается рассказать свою историю, но внезапный смех одной из участниц заставляет ее прервать речь. Позже женщина идет на рынок, встречает невольную обидчицу и выясняет, почему та смеялась. В этот день она впервые после гибели ребенка решится купить килограмм морепродуктов. Прежде она не могла думать о них как о еде - то, что приходит из моря, напоминало ей объеденного морскими организмами тело сына, которое долго не могли найти. Жуткая история вырастает из коротких диалогов, молчания, сгорбленной фигуры женщины, пять лет живущей, как в анабиозе, и других мелочей вроде вытекающей из пакета воды с дарами моря.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту
фото: кадр из фильма "1 килограмм"


Пустота, проникающая в повседневную жизнь

«Универсальная проблема современного общества – пустота, неспособность обрести себя, отсутствие корней, недостаток любви. В XXI веке у нас есть почти все, что мы захотим, и у нас так много источников информации и других ресурсов, что мы теряемся в этом и становимся все более опустошенными", - сказал режиссер корейского конкурсного фильма «Аэротрополис» Квак Кен-тхэк. Его картина о кризисе, выросшим на почве глобализации. Аэротрополис – амбициозный городской проект на северо-западе Тайваня, который правительство решило сделать крупнейшим авиационным и промышленным центром страны. Началось масштабное строительство, но в итоге проект полностью провалился, вызвал экономическую и экологическую катастрофу. Все жители из этих мест уехали, не обошлось и без крупных коррупционных скандалов. Сейчас это пустынное место, город-призрак с горсткой людей. Сцены фильма похожи на фотографии, иллюстрирующие опустошенность не только места, но и человеческой души. Без прошлого нет будущего.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту
фото: кадр из фильма "Аэротрополис"

В другом конкурсном фильме «13 лет пустоты» – дебюте популярного японского актера Такуми Саито - связь с прошлым показана через воспоминания парня об отце, которого он не видел 13 лет. Узнать, что за человек его отец, он может, увы, только на традиционной японской поминальной церемонии: папа нашелся накануне смерти в онкологической больнице. Та же тема - прерванная коммуникация с отцом - присутствовала во внеконкурсной картине Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», где Евгений Ткачук и Алексей Серебряков сыграли почти не знакомых друг с другом сына и отца, которые вместе отправляются в странное путешествие. Фильм, получивший пять наград фестиваля «Окно в Европу» в Выборге, обязательно выйдет в российский прокат.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту


Далекие близкие

Тесный мир, в котором человек чувствует себя в одиночестве, непонимание в отдельно взятой семье стали главными темами фильмов «Близкие» Ксении Зуевой, о котором мы рассказывали на Кинотавре. Фильм вошел в особый конкурс картин из стран НЕТПАК и получил в нем главный приз. Еще в одной чилийско-аргентинской картине из основной программы «Прощай, энтузиазм» режиссера Владимира Дюрана (Аргентина, Колумбия) стены между членами семьи показаны буквально – мать семейства живет взаперти в комнате за ванной, а дети общаются с ней только через небольшое окно. Обманчиво-простая работа, в которой тюрьма скрывается в стенах собственного дома, получила приз за лучший сценарий.

«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту
фото: кадр из фильма "Близкие"

«Теснота», показанная в последний день "Меридианов Тихого", тихо увенчала фестиваль. Фильм Кантемира Балагова о давлении традиций, этнических предрассудках, трудностях понимания и свободе, внутренней свободе, которая достигается только, если ты живешь в мире с собой и близкими, заслуженно получил Гран При и емко подытожил все сказанное другими авторами.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Меридианы Тихого»-2017: Все там будем
«Меридианы Тихого»: Гид по программе
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаМеридианы Тихого
персоны
Кантемир БалаговКсения Зуева
фильмы
БлизкиеКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовТеснота

фотографии >>
«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту фотографии
«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту фотографии
«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту фотографии
«Меридианы Тихого»-2017: Путь из тесноты в пустоту фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клара Крахмалева
14 сентября ушла из жизни актриса Клара Крахмалева.
Андрей Степанов
13 сентября ушёл из жизни актёр Андрей Степанов.

День рождения >>

Евгений Антропов
Наталья Гребёнкина
Алексей Заливалов
Янина Лисовская
Георгий Менглет
Владимир Меньшов
Ольга Олексий
Игорь Охлупин
Рудольф Панков
Фёдор Стуков
Тереса Будзиш-Кшижановская
Энн Бэнкрофт
Ирена Квятковская
Кшиштоф Колбасюк
Родди МакДауэлл
Джон Риттер
Пётр Страмовский
все родившиеся 17 сентября >>

Афиша кино >>

Kingsman: Золотое кольцо
боевик, комедия, приключения
Великобритания, США, 2017
Заложники
драма
Грузия, Польша, Россия, 2017
Лего Фильм: Ниндзяго
боевик, детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Дания, США, 2017
Роден
биография, драма, исторический фильм, трагикомедия
Великобритания, Франция, 2017
Русские евреи. Фильм третий.
исторический фильм
Россия, 2017
Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Хранилище
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью

"Салют-7"
Ролики фильмов

"Салют-7"

Лента про космическую станцию "Салют-7", которая неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления.