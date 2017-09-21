«Евразийский мост»-2017: Ялта, парус, в этом мире только мы одни

Год назад, когда всеобщее ликование о присоединении Крыма к России начало немного стихать, а бывший прокурор республики и нынешний депутат Госдумы Наталья Поклонская еще не вступила в активную фазу борьбы с фильмом «Матильда», в Ялте прошел первый международный кинофестиваль «Евразийский мост», автором идеи которого выступил режиссер Никита Михалков, а президентом стали министр культуры Крыма Арина Новосельская и режиссер Виктор Мережко.
фото: Министр культуры Крыма Арина Новосельская, Виктор Мережко и Никита Михалков/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"
Решение проводить кинофестиваль в Крыму было довольно ожидаемым. Теплый климат, живописная природа, Ялтинская киностудия, за судьбу которой, собственно, и взялся Михалков. Судьба фабрики Ханжонкова, впрочем, все еще под большим вопросом. В прошлом году Михалков говорил, что концепция развития киностудии готова и до конца 2016-го будет представлена руководству страны. Однако уже на нынешнем фестивале глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что концепцию надеются представить президенту до 15 октября. Главный вопрос заключается в источниках финансирования. Руководство Крыма надеется на федеральный бюджет и частных инвесторов – каких, пока еще не понятно. Крупные российские компании в Крым идут не очень охотно, опасаясь санкций, а мелких инвесторов для возрождения гигантского кинематографического механизма будет явно недостаточно.
Другая актуальная проблема, без обсуждения которой тоже не получилось начать фестиваль «Евразийский мост», – Наталья Поклонская и ее ярая борьба с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Картину пока не видели ни глава Крыма, ни министр культуры, ни сам Михалков. Но, например, тот же Аксенов с уважением относится к Поклонской и считает, что события в фильмах «про лица, которые возведены в ранг святых, должны приближаться к реальным».
«Если бы Михалков играл роль царя, я бы это понял, а там немецкий парень с непонятной репутацией», – рассуждал глава Крыма про артиста Ларса Айдингера, который играет в спектаклях одного из самых уважаемых театров мира «Шаубюне».
фото: Никита Михалков/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"
«Когда Фонд кино даёт деньги на «Матильду», он должен понимать, на что он идёт. Точно так же, как Большой театр, начиная постановку про Нуреева с этим составом, должен понимать, что он получит», – отметил режиссер, подчеркнув, что это его частное мнение.
Без политики кинофестиваль в Крыму пока представить крайне сложно. Она дает о себе знать не только на официальной пресс-конференции по случаю старта смотра, но и на церемониях открытия и закрытия, где обязательно заходит речь о том, как здорово, что приехавшие на фестиваль участники, гости, жюри не побоялись санкций. Тех, кто не побоялся, впрочем, немного. На открытие приехал представлять фильм «Салют-7» продюсер Сергей Сельянов, ведущими церемонии закрытия стали Вячеслав Манучаров и Екатерина Волкова, в жюри конкурсных программ вошли британский режиссер Гарет Джонс, куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, режиссер и продюсер Андрей Осипов, актриса Екатерина Носик.
фото: Владимир Ястреба, Олеся Судзиловская, Гарет Джонс/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"
Не сказывается политика только на кинопоказах. Если еще в прошлом году в документальной программе можно было увидеть странный телевизионный репортаж Валерия Балаяна«Последняя поэма» про бездомного, который якобы погиб на Донбассе, то в этот раз, к счастью, подобного рода картин в конкурсе не было. Однако программирование фестивальных показов все еще оставляет много вопросов.
Концепция конкурсной программы «Евразийского моста» пока видится лишь географическая. И в блоке документального кино, и в игровом конкурсе представлены, как и следует из названия смотра, фильмы из стран Европы и Азии. Неигровое кино при этом представляет еще и палитру жизни в разных уголках мира. В победивших «Машинах» – индийская текстильная фабрика, где круглыми сутками работают тысячи людей. Для них – это единственная возможность заработать деньги на жизнь. Во франко-итальянском «Экзорцизме» на Сицилии изгоняют из местных жителей дьявола. В «Почтальоне»Тонислава Христова в небольшой деревушке на границе Болгарии и Турции проходят выборы, в которых участвует местный почтальон, готовый принять сирийских беженцев, в российском «Плацкарте» путешествуют на поезде «Москва-Владивосток», а в «Нью-Йорке 21 раз» польский режиссер Петр Стасик изучает мир американской подземки и судьбы ее случайных пассажиров, погруженных в одиночество большого города.
фото: Кадр из фильма "Машины"/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"
В игровом конкурсе – разнообразие тем, жанров и уровня исполнения работ. Здесь уже известные по «Кинотавру» российские фильмы «Жги!»Кирилла Плетнева и «Турецкое седло»Юсупа Разыкова соседствуют с картиной каталонского режиссера Альберта Серра«Смерть Людовика XIV» – историческим полотном о смерти, которая не обходит даже королей. Правителя Франции на экранах показывали не раз, но Серра удалось представить «короля-солнце», возглавлявшего Францию целых 72 года, немощным стариком в предсмертной агонии. Жан-Пьер Лео на постоянных крупных планах виртуозно играет умирающего монарха. В окружении десятка придворных его герой испускает дух – медленно, в безуспешной попытке борьбы со смертью, перед лицом которой все равны.
«Смерть Людовика XIV» по своему профессиональному уровню на голову выше всех остальных участников конкурса. Жюри однако предпочло наградить картину только призом за лучшую режиссуру, гран-при оставив ленте «Сын Софии» греческого режиссера Элины Псикоу. Женская история на популярную нынче тему детей, оторванных от родителей. Главный герой – одиннадцатилетний Миша – приезжает в предолимпийские Афины к матери, которая некоторое время назад уехала из России работать в Грецию. Там она внешне благополучно обустроила свою жизнь и неожиданно для Миши вышла замуж за консервативного пожилого грека, который, встретив мальчика, пытается научить его не только уму-разуму, но и следованию традициям страны. Героические мифы и легенды Древней Греции оказываются бессильны перед реальной жизнью и проблемами адаптации мальчика к чуждой культуре, языку и совершенно чужому человеку, который стал частью семьи. История в целом актуальная, но качество ее исполнения оставляет желать лучшего. Впрочем, для Элины Псикоу «Сын Софии» только вторая полнометражная картина.
фото: Кадр из фильма "Сын Софии"/пресс-служба фестиваля "Евразийский мост"
Проблемы с повествованием и еще недостаточным режиссерским мастерством есть и у другой участницы конкурса – китаянки Ван Ичунь. Действие ее дебютной картины «Что скрывает тьма» происходит в провинциальном городке начала 1990-х, где объявился маньяк, убивающий молодых девушек. Главная героиня – школьница, чей отец работает в местной полиции, пытается расследовать преступление, параллельно переживая все сложности периода взросления и понимания отношений между мужчинами и женщинами. В фильме смешивается много жанров – от детектива, не предполагающего развязки, до подростковой драмы на фоне вечного коммунизма и веры в неведомых пионеров-героев. Это, правда, не смутило жюри фестиваля, которое решило наградить китаянку дипломом за самый многообещающий дебют.
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