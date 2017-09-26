КРОК-2017: А когда на море качка

С 13 по 21 сентября прошел очередной фестиваль КРОК – международный смотр анимационного кино, плавающий ежегодно на кораблике по российским водам. Маршрут: Москва-Углич-Горицы-Петрозаводск-Валаам-Санкт-Петербург, прекрасный пейзажи, освещенные уже осенним солнцем, туманы, суровые штормовые качки, и 300 аниматоров из разных стран, собравшихся на теплоходе, чтобы посмотреть 200 фильмов со всех концов света.Каждый фестиваль – это своего рода отчет, попытка вывести из частных случаев общую картину и поговорить о неких глобальных тенденциях, которые переживает мультипликация (ну, или другой вид искусства). Однако бывают годы или даже целые периоды, вроде нынешнего, когда бег тенденций замирает, общая картина рассыпается на части, начатые, было, высказывания обрываются на полуслове, а интересные размышления заходят в тупик. В такие годы на любимый журналистами и зрителями вопрос «что нового?» ответить крайне сложно, потому что в каком-то смысле все старое.Программа КРОКа, как и программа прошедшего в июне Аннеси, не принесла сенсаций и не открыла новых трендов – скорее уж закрыла (по меньшей мере временно) некоторые темы. Как, например, моду на документальную анимацию. Вроде бы интерес к анимационной документалистике продолжается и даже вполне активен, однако все чаще возникает ощущение, что мультипликаторы прибегают к этому жанру скорее из желания поймать волну моды, чем в попытке найти новые углы зрения и средства выразительности. Маленькие зарисовки вроде фильмов «» (пикантный разговор дочери с отцом на интимные темы) или «» (набор ироничных зарисовок на тему газетных изображений), получивших дипломы на КРОКе, способны скорее развлечь, чем заставить задуматься о серьезных проблемах бытия и социума (а ведь именно к этому стремилась документальная анимация в своих первых опытах, затрагивая такие темы, с которыми обычная документалистика зачастую не справлялась). А прошедшая по всем фестивалям короткометражка «» (также получила диплом на КРОКе) произвела бы тот же эффект, будь она напечатана на бумаге в виде книги.Не нашел серьезного продолжения и жанр фильма-калейдоскопа с его фрагментированным нарративом. Несколько лет назад его так ярко заявиласо своей «», породив целую серию разных любопытных (однако уже не столь впечатляющих проектов в таком стиле). Зато на КРОКе был, собственно, новый фильм самой Бучи – «» - еще более красивый и непонятный, чем сама «Симфония».Остыли мультипликаторы и к технологическим экспериментам, которые так модны были несколько лет назад (фильмы, нарисованные на стенах, анимированные голубиные экскременты, фризлайт и игры светотени – все это уже не так забавляет и часто просто не проходит строгие фестивальные отборы).Что же в сухом остатке? Пожалуй, сегодня, именно в самые последние пару лет, анимация вернулась более-менее к традиционным формам и задачам. По меньшей мере именно такие мультфильмы ценятся превыше всего на фестивалях вроде КРОКа (то есть таких смотрах, которые не ориентированы строго на экспериментальные фильмы, а пытаются именно что составить общую картину).На первых позициях – трогательные человеческие истории, вроде «» (рассказывающего про новую жизнь выцветшей было любви у одной пожилой пары) или «» (великолепная зарисовка из жизни швейцарской деревеньки), где можно отметить и точность образов-деталей, и запоминающуюся графику, и живое трепетное чувство, заточенное в хороший выверенный ритм и крепкую композицию. (Эти два фильма получили приз и диплом в категории «Фильмы до 10 минут»). Сюда же можно отнести российского «», рассказывающего про странную дружбу сторожа зоопарка со сбежавшим змием, и получившего на КРОКе приз в категории «Фильмы до 50 минут».Рядом – ироничные злободневные вещицы вроде– не отмеченного призами, но замеченного зрителями маленького фильма про мировое засилье мобильных устройств, - или «» - минималистичной, но при этом очень выразительной короткометражки, где типы и роды человеческих отношений показаны через взаимодействие переходников и розеток.Конечно, без абсурда – никуда: мрачноватый анекдот про человека с веслом «», странная история про поиски и обретение Бога «», «, «… Как и без психоделики: очередная работа(«Двойной король»), сумасшедшая короткометражка «» и графичная «», после которой не хочется выходить на темную улицу, чтобы не словить такой же «бэд трип».Наконец, самый, как обычно, любимый фестивалями жанр – анимационная метафора – нашел отличное воплощение в мультфильме «», где мальчик рассказывает про свои отношения с отцом – необычные довольно, ибо сводились они к правильной упаковке чемоданов. Вот так вот паковал отец чемоданы, паковал, а потом умер (все смертны, да) – и первой мыслью уже повзрослевшего сына при взгляде на гроб было сожаление о том, как нерационально использовано пространство. В пересказе, конечно, все не то, но фильм – действительно очень славный – получил на КРОКе гран-при.Зрительские симпатии ушли, впрочем, не ему, а совершенно уже классическому и даже абсолютно зрительскому фильму «» - получасовой экранизации одноименной книжки Роальда Даля. Фильм этот остроумен, увлекателен и очень искусно сделан (особенно работа художника – просто шик, - хотелось бы сказать наша гордость, ибо художницародом из России, однако скорее позор, ибо, будучи из России родом, художница Надя Мира из России уехала, и мастерство свое обрела совершенно в других странах).Одна из проблем КРОКа в том, что будучи фестивалем скорее локальным, он, конечно, редко получает фильмы на первый показ, поэтому самые значительные анимационные короткометражки зачастую теряются в его программе – их просто все уже много раз видели на других фестивалях. Эта ситуация – всегда суровое испытание для жюри. Но – что уж – приходится выкручиваться. На этот раз жюри поступило следующим образом: фильму» выдали приз им. Александра Татарского «За высший пилотаж» (и почему-то хочется сказать, что лучше бы не давали никакого, потому что такая награда для фильма Ковалева выглядит слишком формально и очевидно); а «наград не дали (этому фильму вообще не очень везет: не первый раз, будучи одним из самых сильных в конкурсе, он оказывается без серьезных наград, уступая куда менее амбициозным и интересным картинам). Хотя, в общем, «Слепая Вайша» - сделана тоже в любимом мультипликации жанре – жанре притчи. Небольшой фильм с выразительной жесткой графикой рассказывает про женщину, которая одним глазом видела прошлое, а другим будущее, и от этого не могла счастливо жить в настоящем.В отличие от героини фильма Ушева, фестиваль КРОК точно живет настоящим. Как говорил один знаменитый анимационный персонаж «» (в английском оригинале здесь имелась в виду игра слов «present» - настоящее время, «present» - подарок), и нынешний фестиваль многими воспринимался именно как подарок, ведь в каком-то смысле то, что украинский КРОК продолжает плавать по российской земле – это настоящее чудо, и здесь на кораблике наши братские народы по-прежнему остаются братскими, дружными и веселыми, вопреки всем водным и политическим штормам.