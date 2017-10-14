Так вот ты какой, северный олень: неделя скандинавского кино в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла неделя Северного кино. В кинотеатре «Великан Парк» состоялись премьеры фильмов, привезенных из пяти стран: Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии. Организатор мероприятия - киноклуб «Синемафия», который уже четыре сезона ежемесячно устраивает показы и приглашает гостей на обсуждение. На этот раз для программы отобрали по одному нашумевшему и коммерчески успешному фильму от каждой скандинавской страны.
Перед показами журналист и ведущий программы «Окно в кино», программный директор киноклуба «Синемафия» Андрей Смирнов перед показами рассказал о последних новостях, тенденциях в мире северного кино. Он подчеркнул, что скандинавский кинематограф сегодня - это разножанровое, визуально качественное, эстетически продуманное и крепко сбитое явление. Лучше всего скандинавам удается, пожалуй, стиль «скандинавский нуар», в котором находят отражение как мировоззрение северян, так и их национальные идеи. Раньше считалось, что северные картины ориентированы в первую очередь на местного зрителя, но в последнее время такие жанры, как хоррор, триллер и мистический детектив стали успешными и в североевропейском прокате. А для поддержания интереса национальной истории и сохранении самоидентификации в Скандинавии активно снимают историческое кино и ретро-фильмы, выставляя на первый план универсальные сюжеты, которые доступны и понятны массовому зрителю.
И ещё одна интересная тенденция - в странах победившего феминизма, к которым относятся и Скандинавские государства, особый акцент сегодня делается на женское кино. Это заметно и по программе кинопоказов, где три фильма из пяти сделаны режиссерами-женщинами.
Смотр открыла норвежская фэнтези-драма «Девушка-лев
». В основу фильма положен одноименный роман – бестселлер известного норвежского писателя Эрика Фоснера Хансена, изданный в 2006 году. Спустя десять лет Вибёке Идсе
, женщина-режиссёр, успешно проработав в жанре детского кино («Путешествие по человеческому телу
», «Карлсон, который живет на крыше
»), взялась за серьезную драму о взрослении талантливой девочки Эвы (в разных возрастах ее играют разные актрисы), чьё тело с рождения покрыто шерстью. Её отец, станционный смотритель Густав (Рольф Ларссгард
), во время родов теряет любимую жену, и, одолеваемый горем, отказывается признавать девочку. Действие фильма происходит на протяжении 25 лет: с 1912 по 1937 год. За это время Эве предстоит пройти через суровые испытания и жестокие насмешки со стороны окружающих, чтобы в итоге принять свою сущность, открыть в себе способность к точным наукам и обнаружить, что отец, всё детство державший Эву взаперти, втайне от дочери и от самого себя, в глубине души любил её.
В семейной драме «Мастер
» известная датская актриса, сценарист и режиссёр Шарлотта Зилинг
(на её счету сериалы «Мост
», «Убийство
», «Правительство
», а также продвижение датских актёров на международной арене) продолжает исследовать актуальную тему детско-родительских отношений, ставя во главу угла художников и современное искусство. События фильма разворачиваются в мрачном ночном Копенгагене. В модной студии работает помятый Симон (Сёрен Маллинг
) – звезда средних лет. У него под боком чудесная жена, молодая любовница и целый штат верных сотрудников. Но весь этот безоблачный мир рушится, когда на пороге дома, буквально ниоткуда, появляется известный уличный художник Каспер (Якоб Офтебро
) - забытый ребенок от его первого брака. Между отцом и сыном завязывается настоящая арт-битва, которая в конце-концов перерастет во вполне реальную драку. Ведь, как это обычно бывает в датских драмах, за благополучным фасадом успешных людей в обязательном порядке скрываются обман, ложь и предательство.
Шведская ретро-драма «Саамская кровь
» - ещё один фильм, снятый режиссёром женщиной. Дебютантка Аманда Кернелл
- саамка по происхождению, рассказала о той странице истории Швеции, которая долгое время не была широко известна за пределами Скандинавии. О дискриминации (шведизации) саамов, которая с годами только усугублялась, стало известно из шведских СМИ около пяти лет назад, и Аманда Кернелл решила снять об этом кино, которое бы отражало правду. Главная героиня – саамская девушка Элле Марья (Ханна Альстрем
) вместе с сестрой отправляется в шведскую школу, где сталкивается с «неприятием» окружающих её происхождения. Подвергаясь со стороны шведов расистским нападкам, она принимает судьбоносное решение - стать шведкой. Для этого 14-летняя девочка бежит из семьи, пытаясь забыть свои корни, родных и даже имя. Но правильным ли был её выбор, она осознает лишь в старости, оказавшись на похоронах некогда оставленной сестры.
Финский байопик с элементами гей драмы «Том оф Финланд» снят в рамках правительственной программы к 100-летию независимости Финляндии. С недавних пор картины художника Тоуко Лаксонена (Пекка Странг
), более известного по псевдониму Том оф Финланд, стали известны за пределами узких кругов гей субкультуры, и он наравне с муми-троллями, marimekko и Angry birds включен в топ-10 брендов Финляндии XX века. Непростую, но чувственную гей-драму о трагической судьбе художника воплотил на экране Доме Карукоске
. Неожиданно для самого себя, так как режиссёр до начала съемок ничего не знал о творчестве Лаксонена. У него получилось рассказать не столько о личности Лаксонена и его творчестве, сколько о его столкновении с нетолерантностью общества. Вернувшись после изматывающей войны, герой вынужден вести двойную жизнь: он скрывает свою ориентацию от властей, устраивается на работу в рекламное агентство в Хельсинки, но находит для себя настоящую отдушину, рисуя по ночам мужчин в кожаной одежде, униформе, восседающих на мотоциклах. «У нас будет свой клуб мотоциклистов без мотоциклов», - сообщает единомышленникам скромный Лаксонен, который на время будет забыт Финляндией, а потом станет символом сексуальной революции.
Завершил киносмотр исландский хоррор с элементами триллера и детектива «Я помню тебя
» - кассовый хит национального проката Исландии первого полугодия 2017 года. Несмотря на то, что в стране снимается всего четыре фильма в год, исландцы «набили руку» на жанровом кино и считаются элитными поставщиками «скандинавского нуара». Режиссер Оскар Тор Аксельсен
- главная «золотая курица» для кинобизнеса Исландии. Здесь он использует богатый инструментарий для создания зловещей атмосферы на протяжении всего повествования, которое разворачивается на живописных Вестфьордах Исландии. Постепенно две параллельные и, казалось бы, несвязанные истории, соединяются в одну. Первая – загадочная смерть пожилых людей, неведомые шрамы в виде крестов на их теле и мистическое исчезновение сына главного героя, вторая - внезапная смерть трех городских жителей в заброшенной деревушке. Посередине двух миров – врач-психиатр Фрейр и его собственное расследование. Фильм получился сильным, возможно и потому, что отлично визуализирует всеобщий страх самих исландцев, большинство из которых до сих пор верят в существование духов и на полном серьезе считают, что их лучше не тревожить, ведь им тоже нужно где-то быть.
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