Бельгийский саспенс, немецкий юмор и французский Депардье

C 18 по 22 октября в сети кинотеатров «Москино» и музее современного искусства «Гараж» пройдет международный фестиваль короткого метра shnit, тема которого в этом году Here we are (Где мы сейчас). На участие в конкурсе претендовало три тысячи работ из 136 стран мира. Отборщики в итоге выбрали 68 короткометражек. Мы же в свою очередь нашли в международном конкурсе работы, которые размышляют на тему человека и личности в условиях современного мира, причем в разных жанрах кино – от саспенса про жизнь обычной семьи до анимации про заключенного, ждущего смертной казни.
«Империя», режиссер Кристоф Хорнарт, Бельгия
фото: кадр из фильма "Империя"
История о возвращении домой обычного мужа к обычной жене и ребенку превращается в настоящий захватывающий триллер. Мастерство бельгийского режиссера по нагнетанию саспенса многие критики уже успели сравнить с творчеством Дэвида Линча и Стэнли Кубрика.
«Малолетки», режиссер Нанна Кристин Магнусдоуттир, Исландия
фото: кадр из фильма "Малолетки"
Оказывается, в современном обществе свадьба уже не кажется таким уж сложным организационным процессом. Гораздо тяжелее устроить пижамную вечеринку. Особенно если ты одинокий отец, который пытается как-то воодушевить на праздник с подругами маленькую дочь. Но разница поколений в их подходе к веселью оказывается налицо. Фильм был признан лучшей исландской короткометражкой по итогам прошлого года.
«Морозильник», режиссер Томас Фреундлич, Германия
фото: кадр из фильма "Морозильник"
Черная комедия с поразительно скандинавским юмором и обязательным – опять же для северных соседей – трупом в начале и почти разгадкой в конце. На белоснежных просторах одинокий рыбак находит останки замороженного первобытного человека. Холод в данном случае сближает. А отличный саундтрек в отсутствие диалогов гарантирует веселье.
«Око за око», режиссеры Стив Бач, Луиз Питер, Майяр Гударзи, США
фото: кадр из фильма "Око за око"
Анимационная притча, основанная на реальной истории Фредерика Бэра, приговоренного к смертной казни в штате Индиана. Бэр более десяти лет находится в камере для таких же, как он, и ждет приведения приговора в исполнение. Герой фильма рассуждает о судьбе, преступлениях, времени, которое в данном случае совсем не лечит, мести, покаянии или непризнании вины.
Сын актера Александра Домогарова уже взялся за режиссуру полнометражного фильма, но до этого отработал свое мастерство на короткометражке «Пустите детей» по мотивам рассказа Стивена Кинга «Детки в клетке». Главные роли в истории о старой учительнице и странных учениках сыграли Ела Санько, Татьяна Кузнецова, Александр Ильин и Мария Бокова.
«Рапсодия», режиссер Констанс Мейер, Франция
фото: кадр из фильма "Рапсодия"
Как известно, маститым актерам не рекомендуют играть в одном кадре с животными и детьми. Но француженка Констанс Мейер не поверила в эту артистическую байку и смело позвала сняться в своей короткометражке Жерара Депардье, играющего здесь роль одинокого и уже немолодого мужчины, вынужденного проводить дни с соседским младенцем. Депардье, как и в большинстве своих других работ, держится выше всяких похвал.
«Сулукуле, моя любовь», режиссер Азра Дениз Окайа, Турция
фото: кадр из фильма "Сулукуле, моя любовь"
Документальная практически версия каннского «Мустанга» о молодом духе свободы. В знаменитом цыганском квартале Сулукуле, где приехавшие в Стамбул туристы боятся гулять не только ночью, но и днем, живут две молодые девушки Гизема и Дина. Несмотря на окружающие их нравы, девушки живут хип-хопом и верят, что когда-то станут по-настоящему свободными танцовщицами.
Про короткометражки «Акадо», «Молоко», «Половинки» и некоторых других участниках национального конкурса фестиваля shnit вы можете прочитать в нашем обзоре «короткого метра» с фестиваля «Кинотавр».
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