Бельгийский саспенс, немецкий юмор и французский Депардье

анонс

Пять фильмов из Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии

Так вот ты какой, северный олень: неделя скандинавского кино в Санкт-Петербурге

26 сентября

КРОК-2017: А когда на море качка

Анимационный фестиваль КРОК: до любви, после шторма, во время ветра и еще немного хулиганства