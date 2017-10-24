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Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности

Фестивальная колонка >>
24 октября 2017
Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности

27 октября открывается Большой фестиваль мультфильмов: сотни мультфильмов, коротких и длинных из нескольких десятков стран для детей и взрослых… Разобраться в неохватной афише фестиваля поможет гид от программного директора Марии Терещенко, составленный специально для читателей kino-teatr.ru


Сказки для детей и взрослых

На фестивале будут представлены семейные мультфильмы на любой вкус. Откроется БФМ международной премьерой полнометражного мультфильма «Фиксики: большой секрет» - долгожданным большим фильмом про гарантийных человечков, ремонтирующих технику, которые полюбились детям (и многим родителям) по сериалу «Фиксики». Продолжится акварельными комедийными историями про животных – «Большой злой лис и другие истории», силуэтными сказками про принцев и принцесс от французского классика Мишеля Осело – «Иван Царевич и переменчивая принцесса» и британскими «Хулиганскими сказками» - здесь вслед за легендарным британским сказочником Роальдом Далем, создатели перемешивают известные сказки, меняют роли и сюжеты, так что получается одно большое авантюрное детективное комедийное кино про одного коварного волка, который… впрочем, это был бы непростительный спойлер. Наконец, финалом сказочной программы станет мультфильм по комиксу «Зомбиллениум», рассказывающий о парке аттракционов, работают в котором зомби, вампиры и прочая нечисть.

Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности
фото: "Зомбиллениум"


Суровая реальность в документальных мультфильмах

Документальная анимация – один из самых актуальных для нынешней мультипликации жанров. На Большом фестивале мультфильмов традиционно представлена большая программа самых новых документально-анимационных фильмов. История подростка, проведшего много времени в одиночной камере, история семьи, узнавшей, что у их ребенка аутизм, зарисовки из мира моды и из повседневной жизни маленькой кофейни в Гренобле. Документальная анимация позволяет зачастую поднять те темы, которые не так легко затрагивать и раскрывать в натурном документальном кино: о чем думают подростки? Что скрывают мужчины о своей сексуальной жизни? И как выглядит внутренний мир человека, страдающего Альцгеймером?

Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности
фото: "Карцер"


Любовь и прочие неприятности

Блок фильмов о взаимоотношениях называется «Разные лица любви» и делится на 4 программы: «Утро», «День», «Вечер» и «Ночь». Все программы предназначены для взрослых, тем не менее «Утро» и «День» можно посмотреть всей семьей, тогда как «Вечер» и «Ночь» адресованы исключительно взрослой аудитории. От наивных романов и трогательных историй со счастливым концом до трагичных и драматичных коллизий, страстей, расставаний, эротического опыта: любовные отношения предстают в этих программах во всем разнообразии. Рассказывая о любви, анимационные режиссеры прибегают к самым неожиданным метафорам: то два воздушных шарика танцуют танго среди кактусов, то снеговик и песочный человек, которых разделяет море, переписываются друг с другом с помощью посланий в бутылке, а то возникает история про утку, которая влюбилась в камень – вроде бы сказка, но так похоже на реальную жизнь.

Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности
фото: "Бюро находок"


Наша анимация

В блоке «Премьеры» БФМ показывает самые новые русские мультфильмы. Нежная и комичная любовная история по стихам Эдварда Лира «Джони-Бони-Бо» (реж. Елизавета Скворцова), новый мультфильм Дмитрия Геллера «Рыбы, пловцы, корабли», лиричный и в то же время бесстрастный как восточная поэзия, странное искусствоведческое эссе от Александра Свирского – «9 способов нарисовать человека», абсурдная «Альтернативная прогулка» Ивана Максимова и много других мультфильмов для детей и взрослых.
А более старую нашу анимацию можно увидеть в программах «Пропущенные мультфильмы 1990-х» и «Суздаль-2004» (в последней собраны фильмы-призеры Суздальского фестиваля за 2004-й год). Гостем БФМ станет в этом году Оксана Черкасова – культовый режиссер из Екатеринбурга, повлиявший на формирование целых поколений молодых людей, которые приходили в авторскую анимацию.

Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности
фото: "Маршрутка"


Зарубежная анимация

Традиционно самые яркие и заметные зарубежные мультфильмы БФМ показывает в блоке «Победители». Здесь собраны работы, получавшие за минувший год призы на международных фестивалях, лауреаты премий (включая «Оскар») и фильмы, привеченные международной критикой. Каково это, если ты работаешь на Марсе, а тебя вдруг уволили? Как спасти друга, который застрял в Азии, ожидая нелегальной пересадки печени? Как правильно упаковать чемодан? Куда дует праздничный ветер? Где найти Бога? Что делают хамелеоны, когда их никто не видит? В фильмах программы «Победители» можно найти ответы на самые неожиданные вопросы – даже на такие, задать которые вам не пришло бы в голову.
Также в программе фестиваля – вечер американских мультфильмов, на котором будут представлены работы американских студентов и новые серии культового ТВ-шоу «Время приключений».

Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности
фото: Поехать в город Эль

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АнимацияМария Терещенко
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Дмитрий ГеллерОксана Черкасова
фильмы
Время приключенийФиксики: Большой секрет

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Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности фотографии
Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности фотографии
Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности фотографии
Большой фестиваль мультфильмов-2017: Любовь и прочие приятности фотографии
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