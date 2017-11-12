Пусанский кинофестиваль: Как России перенять кинематографический опыт Южной Кореи

Подходящий к концу 2017-й можно назвать настоящим Годом российского кино – к ноябрю отечественный кинематограф успел побить собственный рекорд и превысить долю в 20%, которой наконец стали гордиться чиновники. Однако, если внимательно присмотреться к показателям нынешнего года, становится понятно, что больших кассовых фильмов-миллиардеров, на которые принято равняться, подводя различные итоги, вышло пока всего два – «Притяжение» и «Последний богатырь». Гораздо больше было качественных среднекассовых проектов различных жанров и, что удивительно, – авторского кино, сумевшего наконец привести зрителей в кинотеатры. И это, пожалуй, действительно, новый шаг для российской индустрии. Популярностью – причем не только у ограниченного числа зрителей – пользовалась при этом не только «Нелюбовь» (95,4 млн рублей, 337 тысячи зрителей) Андрея Звягинцева, но и спродюсированный Анной Меликян альманах «Про любовь. Только для взрослых» (113,4 млн рублей, 422 тысячи зрителей), победитель «Кинотавра» – «Аритмия»Бориса Хлебникова (80 млн рублей, 287,5 тысячи зрителей, прокат продолжается). Последняя при этом в свой первый уик-энд показала одну из лучших за время современного проката наработку на сеанс. Еще несколько лет назад на такие сборы создатели авторских лент и не надеялись.
Сейчас, когда государство в очередной раз задумалось об эффективности бюджетной поддержки кинематографа, Фонд кино ставит перед собой новые задачи, а Министерство культуры придумывает варианты сборов в поддержку кино, интересно было бы понять векторы развития и, возможно, обратить внимание на опыт зарубежных стран. Таких, например, как Южная Корея, кинематограф которой завоевывает все новые и новые территории.
Работа по продвижению отечественных фильмов – как внутри страны, так и за ее пределами – требует большого количества времени, сил и денег. Глобальный государственный протекционизм, погружение в мировой контекст и укрепление связей с крупнейшими кинофестивалями – вот над чем работают и власть, и кинематографическое сообщество Кореи. Одним из важнейших мероприятий на территории страны уже на протяжении более, чем 20 лет, является Международный кинофестиваль в Пусане. Начинавшийся как смотр азиатской кинематографии, сегодня это форум, представляющий лучшее кино со всего мира, но не забывающий делать акцент на местной индустрии. О том, как работает Пусанский кинофестиваль и как вообще вся Корея слаженно занимается национальным кинематографом, рассказывает программный директор фестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, не так давно вернувшаяся с 22-го Международного кинофестиваля в Пусане, где нашлось место и для российского кино.
фото: Facebook фестиваля
На экране – зеркало страны
Южная Корея – страна технологических новшеств и бурных экономических открытий. Мы все прекрасно знаем их коммуникационные бренды и различные разработки. Например, в главной телебашне страны я стала участником удивительного эксперимента – с телефона отправляла в воду свое имя, через несколько секунд оно отображалось в бассейне. Наверное, ничего подобного нет ни в одной точке мира. Это был шок. Или пространство высокотехнологичного «дома будущего», когда перед вами стоит стол, на котором сконцентрирована вся ваша жизнь – рабочее пространство, скайп с папой и мамой, фейсбуки ваших друзей, расписание встреч на неделю и даже планируемое меню. Посетив такой дом, ты понимаешь, что находишься уже в другом веке. В Корее живут будущим, его энергией, поэтому и кинематограф, являясь непосредственным отражением жизни, все время развивается.
Кинематограф в Корее – это зеркало страны, нации, ментальности. Я езжу туда уже 18 лет и на протяжении всего этого времени изучаю и индустриальную, и эстетическую составляющую корейского кинематографа. В прошлом году я неожиданно получила престижное приглашение от Korea Foundation – стать гостем от России в составе делегации, где были министры культуры, вице-мэры, отвечающие за культуру своих городов, из разных стран и континентов. Нас погружали именно в контекст всей корейской культуры. Рассказывали об истории, экономике, развитии Кореи, возили в музеи, выставочные залы, на телеканалы. Korea Foundation – это институция, которая занимается не только пропагандой корейской культуры за рубежом, но и помогает людям, приехавшим в Корею на ПМЖ, почувствовать себя местными – учит их платить налоги, снимать квартиры, находить работу. Корея отличается динамичной жизнью, где каждый может реализоваться и, соответственно, каждому необходимо бороться за место под солнцем. И кинематограф как раз отражает эту динамику и борьбу.
фото: Национальное платье, фотография в котором, сделанная в телебашне, отправляется на e-mail/личный архив Ситоры Алиевой
Очень важно понимать, как работает механизм такой большой, серьезной и мощной индустрии, как корейское кино. Сегодня уже никто не может отрицать тот факт, что корейский кинематограф является постоянно развивающимся, активным, разнообразным, многожанровым, ярким. Это кинематограф, который прорывается на все территории и платит за этот прорыв грандиозные деньги. Кстати, одним из первых регионов, где Корейский кинофонд открыл свое представительство, был Лос-Анджелес. Далее он зашел в Китай, где заплатил миллион долларов только за обеды с китайскими кинематографистами, чтобы продвинуть свое кино, свои сериалы на территорию Китая, куда мечтают попасть все, начиная с Disney, и далеко не у всех это получается.
Южная Корея стала серьезной кинематографической державой не так давно. Но сегодня именно в этой стране доля доходов местного кино в общем кинопрокате бывает выше, чем доход от голливудских фильмов. Она достигает 59%. При этом корейский кинематограф отличается огромным жанровым разнообразием. Есть условный Ким Ки Дук, которого хорошо знают в нашей стране как фестивального режиссера, есть Хон Сан Су, без которого сейчас не обходится, пожалуй, ни один из международных смотров, есть абсолютно коммерческий «Поезд в Пусан», который также не так давно выходил в российский прокат. Есть множество комедий, мелодрам, исторических лент, телесериалов, по эстетике и сюжетам напоминающих проекты нашего канала «Россия 1». Именно жанровое разнообразие является одним из ключевых факторов успеха корейского кино.
фото: Кадр из фильма "Поезд в Пусан"
Движущая сила города и развития местного кинематографа
Кинематограф для корейцев является культурой №1. И этому на протяжении всей своей работы способствовал Пусанский кинофестиваль. Во время смотра люди там наполнены энергией кино. Иногда даже возникает ощущение, что зрители интереснее собственно фильмов. Я все время смотрю на них и удивляюсь их любопытству, познаниям в кинокультуре, эстетическим вкусам, искусству диалога с автором. Корейцы хотят знать, как живут люди в других странах, что их волнует, какие эмоциональные точки пересечения у них есть с самими корейцами и, напротив, что их существенно отличает...
Корея является ярким примером страны, которая задумалась о продвижении своего кино и внутри, и за рубежом. Для этого, конечно, принимался ряд серьезных протекционистских мер. Они стимулировали работу местных прокатчиков и кинотеатров, и международных дистрибьюторов, покупающих корейское кино. Да, государство на это тратило очень много сил и денег. И они добились того, что в одном зале зимой, когда, как правило, идут оскаровские фильмы, ровно столько же зрителей сидит и на показе корейского фильма в соседнем зале. Никакого соревнования между местными и иностранными фильмами там нет, никто не думает, что западный фильм перетянет зрителей. Своя культура и свое кино очень интересуют людей. Это сказывается и на фестивальной политике.
Ролевой моделью для Пусанского фестиваля послужил смотр в Роттердаме, который был ярким примером того, как можно активизировать вокруг фестиваля город. И, как ни странно, все очень быстро начало работать. Фестиваль стал большой площадкой для показа и продвижения фильмов, а о прекрасном морском городе Пусане весь мир узнал именно благодаря смотру. И поразительно, как фестиваль видоизменил город. Там каждый год вырастает новый небоскреб. Вы приезжаете и не узнаете район, где были раньше, потому что еще в прошлом году здесь был совершенно другой ландшафт. Там, где проходит смотр, появился не только грандиозный фестивальный центр, новые мультиплексы, но и в самом городе построили еще порядка 30 площадок, где можно смотреть кино.
фото: Мастер-класс председателя жюри Оливера Стоуна/Facebook фестиваля
Изначально фестиваль был придуман в первую очередь для позиционирования своего кинематографа. Но там сразу же поняли, что для того, чтобы продвинуть свое кино, его необходимо погрузить в мировой контекст. Поэтому сегодня все мировые отборщики приезжают в Пусан, потому что там на одной площадке можно увидеть все мировое, и главное – все азиатское кино, включая дебютные работы. В Пусане умеют чествовать гостей – не только звезд кино, но и отборщиков, фестивальных директоров, которые делают большие международные смотры. Еда имеет очень большое значение, банкет, форма банкета также очень важны. Я была на закрытых банкетах, где чествовали директоров самых главных фестивальных площадок мира –Тьерри Фремо и Дитера Косслика (директора Каннского и Берлинского кинофестивалей - прим. ред). Я видела, как их знакомили с молодыми режиссерами. В том числе и благодаря этому на большие фестивали стали попадать корейские фильмы. И сегодня там их больше, чем российских и восточноевропейских картин. Они есть в каждой программе. И это заслуга Пусана, у истоков которого стоял Ким Дон Хо.
Кроме того, не стоит забывать, что смотр в Пусане - и важная индустриальная площадка, где работает главный азиатский кинорынок, организованный Чжей Чжеоном. Там можно продвинуть свое кино, представить свои проекты местным и зарубежным продюсерам и получить поддержку. Безусловно, фестиваль – это и продвижение фильмов к местному зрителю. На показы в Пусане залы всегда битком, билеты проданы. Попасть со своим фильмом на фестиваль престижно для молодых режиссеров – тут тебя смотрит международная аудитория, о тебе пишут Variety, Screen, Hollywood reporter, ты сам здесь можешь увидеть лучшие фильмы Канн, Венеции, Берлина, найти потенциальных продюсеров, партнеров и инвесторов. В Корее даже в короткометражном кино есть копродукции, молодые режиссеры ездят снимать фильмы в Китай и Австралию – и это тоже результат работы Пусанского кинофестиваля, построившего индустрию целой страны и объединившего круговорот идей и денег всего азиатского региона.
фото: Ким Дон Хо и Ситора Алиева/личный архив Ситоры Алиевой
В нынешнем году фестиваль включал в себя 13 программ. Это гала-премьеры, где, например, показывали «маму!»Даррена Аронофски (он сам тоже приезжал на фестиваль представить свой фильм), секция «Окно в азиатское кино», где можно было увидеть весь спектр фильмов из разных стран региона, программа «Новое течение» – с первыми и вторыми работами молодых азиатских режиссеров, сразу несколько секций корейского кинематографа (от ретроспектив и мейнстрима до авторских и новаторских опытов независимых режиссеров). Программа свежего мирового кино – в этом году в данной секции показывали, например, «Двуличного любовника»Франсуа Озона, «Короче»Александра Пэйна, «Кроткую»Сергея Лозницы и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, секция Flash Forward (видение будущего), где представлены первые и вторые фильмы режиссеров со всего мира – в том числе, и российский «Голова. Два уха»Виталия Суслина, получивший на «Кинотавре» приз за лучший сценарий. Секция короткометражных фильмов, документалистики, анимации и экспериментальных работ Wide Anglе (там был альманах «Куда ушло время?», одну из короткометражек которого снимал Алексей Федорченко), программа Open Cinema, где были представлены, например, венецианский победитель «Форма воды»Гильермо дель Торо и российский «Салют-7»Клима Шипенко. Секция полуночных показов хорроров и триллеров и сразу две специальные программы «В фокусе» – ретроспектива культового японского режиссера Сейдзюна Судзуки и панорама якутского кино «Мир магической природы и мифов».
фото: Показ фильма "мама!" в Пусане/facebook фестиваля
«Салют-7» на стадионе и фокус на якутское кино
Впервые за многие годы на одном из крупнейших фестивалей мира было показано 16 картин из России, и мне кажется, что это очень важно для нашего кинематографа. Отдельно хотелось бы отметить, что в Пусане были представлены очень разные направления развития нашей индустрии, включая и первую большую ретроспективу кинематографа Якутии.
Помимо показов фильмов в Пусане также прошла презентация переведенной на корейский язык книги Александра Роднянского «Выходит продюсер». Автор перевода – профессор Хонг Сан Ву. В Корее люди любят учиться, и очень много молодежи хочет заниматься кинематографом. Кинофестиваль активно поддерживает издательства, специализирующиеся на книгах по корейскому и мировому кино. Книга Роднянского еще во время фестиваля оказалась востребована не только студентами и молодыми зрителями, но и активными корейскими продюсерами.
фото: Презентация книги Александра Роднянского/личный архив Ситоры Алиевой
Участвовавший в конкурсе дебютов лауреат «Кинотавра» фильм «Голова. Два уха» был очень тепло принят зрителями. Эта картина очень понятная. В любой стране мира есть люди, которые в силу своей наивности, провинциальности мыслят одинаково и живут одинаково. Корейские зрители были бесконечно благодарны за эту работу, задавали невероятно умные и интересные вопросы.
Высокого уровня дискуссия состоялась между зрителями и после просмотра фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. В Корее Андрей – очень популярный режиссер, можно сказать, звезда. Там выходил в прокат фильм «Левиафан» и готовится к выходу на экраны «Нелюбовь». На фестивальном показе зала на 700 мест не хватало всем желающим посмотреть эту картину. Люди стояли и ждали, вдруг кто-то выйдет из зала, чтобы занять место. Но все смотрели фильм на одном дыхании.
Картина Клима Шипенко «Салют-7» была в серии так называемых показов под открытым небом. Там было представлено всего семь фильмов, организаторы называют их умными блокбастерами, рассчитанными на широкую аудиторию. Показы фильмов этой программы проходят практически на стадионе, там огромный экран, несколько тысяч мест, площадка формально открытая, но от непогоды защищенная огромной крышей. Зрители принимали нашу российскую ленту очень эмоционально и долго аплодировали.
фото: Кадр из фильма "Салют-7"
Нельзя не сказать и о работе Алексея Федорченко, принявшего участие в создании международного альманаха – вместе с такими режиссерами, как Цзя Чжанкэ и Уолтер Саллес. Конечно, этот фильм, копродукцию, хочется увидеть и в России. Отдельного внимания заслуживает кинематограф Якутии, оказавшийся в этом году «в фокусе» Пусана. Там было представлено 12 (!) фильмов. Сбором информации занимался мой однокурсник, киновед Сергей Анашкин, который еще на заре возникновения регионального кино в Якутии активно его пропагандировал. Здорово, что якутские авторы смогли лично приехать в Пусан и представить свои работы. Это действительно первый такой масштабный выход на арену регионального кинематографа. Якутское кино, кстати, как и корейское, отличается своей разноплановостью и разножанровостью. Там есть и драмы, и триллеры, и мелодрамы, и детское кино. Есть такие опытные режиссеры, как Алексей Романов, есть молодые кинематографисты. У всех свой путь и здорово, что они друг друга не дублируют, не держатся за экзотику как за единственный важный момент международной заманухи. Они свободны в выборе тем и сюжетов, не боятся делать жанровые ленты, не боятся выглядеть сентиментальными и наивными. Якутия уникальна тем, что они не только делают кино, но и понимают, что любой фильм требует жизни, занимаются прокатом и продвижением своих картин. Они завоевали внутренний рынок, стали самодостаточны и теперь представляют свое кино на зарубежной арене. Это пример того, как люди могут гореть общей идеей. Конечно, в кинематографе существует определенный соревновательный механизм, но когда дело касается защиты национальных интересов, общих задач, кинематографисты должны объединяться, что и происходит в Якутии и Корее.
Опыт Кореи – для нашего кинематографа
Корея сделала все, чтобы защитить, сохранить и развивать свой кинематограф. И она сделала это правильно, потому и победила. Там убедили зрителя смотреть свое кино, понимать его и любить. И фестиваль в Пусане – это удивительный пример взаимодействия глобального с локальным, которое дает настоящий культурный обмен и взаимное культурное проникновение. Без этого кинематографа не бывает.
фото: Facebook фестиваля
История государственных мер по поддержке кино в Корее это лишь доказывает. Если в 1966 году вводилась так называемая квота для показа корейских фильмов – не менее 90 дней в году, а в середине 1980-х она и вовсе достигала 146 дней, то к настоящему времени требование распространяется только на 73 дня в году. В этом немалую роль сыграла и Ассоциация кинотеатров, которая на сегодняшний день в Корее имеет более сильное влияние, нежели, например, местный Союз кинематографистов. И государство, и общественные организации там прекрасно понимают, что в условиях развитого рынка интерес к корейскому кино нельзя постоянно повышать исключительно за счет введения квот. Успех индустрии может обеспечить лишь работа с инфраструктурой кинопоказа и жанровым разнообразием лент – в том числе и авторских. Именно авторы-режиссеры, участники фестивалей, когда-то дебютировавшие в том же Пусане, сегодня обеспечивают индустрию страны и работают в самых разных жанровых сегментах. И в этом смысле корейский опыт вполне можно проецировать на нас.
Сегодня мы видим, что режиссеры, некогда зарекомендовавшие себя в авторском кино, участвовавшие со своими фильмами на «Кинотавре», открытые нашим фестивалем, успешно снимают кино жанровое. Тот же Клим Шипенко выступил с «Салютом-7», до этого Алексей Мизгирев снял «Дуэлянта», а Николай Хомерики – «Ледокол». В Корее давно поняли, что без первоклассных режиссеров, которых промоутирует фестиваль в Пусане, фильмы которых (даже дебютные) выходят в прокат, не может быть современного кино в целом. Именно эта неразрывная связь авторов и отлично работающей индустрии, развивающей свой кинематограф, но не изолированной от международных достижений, и дает плоды, которые теперь являются достоянием всего мира.
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