Potential Fest: Народ выбирает Гошу Куценко

С 22 по 24 ноября в Санкт-Петербурге прошел фестиваль российского короткометражного кино Potential Fest, в программу которого вошли 15 работ, отмеченных на ведущих российских кинофестивалях в 2017 году. За исключением триумфатора «Кинотавра» и фестиваля «Короче» - комедии Руслана Братова«Лалай-Балалай». С увеличением количества киношкол и, соответственно, начинающих режиссеров, число заявок в программу короткого метра на фестиваль «Кинотавр» ежегодно растет. В этом году из 480 заявок к конкурсу было допущено 28 работ. С каждым годом эта программа становится всё разнообразнее и примечательнее. И хотелось бы, чтобы интерес к короткому метру был не только у узкого круга профессионально заинтересованных лиц, но и у широкой зрительской аудитории. Короткометражное кино - это не обязательно учебная демонстрация приобретенных навыков и поиск языка и стиля. Сегодня наравне с выпускниками киношкол короткометражки снимают состоявшиеся режиссеры и люди, имеющие за плечами большой опыт работы в кино.
На Potential Fest победителя фестиваля определяют с помощью голосования зрители. В этом году приз зрительских симпатий завоевала производственная черная комедия Михаила Полякова «Время жить, время умирать» с Гошей Куценко и Любовью Толкалиной в главных ролях.
Во время съемок какой-то паршивой телевизионной драмы умирает престарелая актриса. Материал не доснят, времени в обрез (уже переработка, а значит, незапланированные траты), Куценко нужно уезжать на спектакль, а Толкалиной пора паковать чемоданы на Кинотавр. На торги с совестью нет времени, и режиссер принимает решение доснять сцены с покойницей, а уж потом вызывать полицию.
Поляков несколько лет проработал вторым режиссером на посредственных (но невероятно популярных) сериалах вроде «Бедной Насти» и «Следа». Суммировав весь свой многолетний опыт, помноженный на многолетнюю же усталость и возмущение, режиссер за 13 минут чистого удовольствия доходчиво ответил на популярный вопрос «Почему русское кино в ж*пе?».
Вторая работа, отмеченная зрителями с отрывом в 0,1 балла от короткометражки «Время жить, время умирать» - получасовой фильм Евгения Никитина «Стрела», получивший спецприз от телеканала «КиноТВ». Фильм Никитина покажут в эфире канала.
Заслуженный школьный тролль Эдик Карпов годами издевается над одноклассниками и чувствует себя хорошо. Пока в классе не появляется новенькая Алиса Климович, которую терзает обостренное чувство справедливости. Выступив с очередной цыганочкой на уроке биологии, Эдик доводит одну из одноклассниц до слез и получает от Алисы оплеуху при свидетелях. Рассвирепев от такого унижения, Эдик недальновидно забивает новенькой стрелу после уроков. По школе моментально разлетается слух о том, что шансы у рыхлого Эдика так себе - у Алисы в анамнезе профессиональные успехи в боксе. А он хоть и большой, но разве что громко падает. Эдику приходится напрячь мозги и придумать, как избежать драки, не обнулив при этом собственный авторитет.
24-летний режиссер Евгений Никитин взял за основу одну из серий «Южного парка» и перенес ее в реалии питерской школы. И это качественно поставленный, умело использующий современный язык полноценный фильм. Для дебюта более чем впечатляющий, если учитывать, что половина состава - непрофессиональные актеры.
«Цугцванг»
Щегольский фильм Сергея Рамза (мастерская Алексея Попогребского) о финальном поединке гроссмейстеров в 70-х. Шахматный блиц оборачивается словесным поединком, в котором наглый молодой претендент (Евгений Пронин) пытается деморализовать маститого противника (Сергей Шнырев) сальными шуточками про секс с его женой. Весьма условное пространство, парочка очевидных ляпов, но при этом стопроцентно выдержанный стиль. Эпизодическую роль в фильме сыграл киновед Всеволод Коршунов.
«Судороги, асфиксия, смерть»
Фильм выпускника ВГИКа Федора Ромма про студента медицинского училища, страдающего ипохондрией. Своеобразная интерпретация крылатой фразы «Врач, помоги себе сам». Только забрезжило зыбкое чувство родства с героем, как вдруг эта история начинает последовательно скатываться в пропасть безвкусицы: сначала Ромм ее до безобразия затягивает, а потом примитивно закругляется с помощью допотопных приемов и выбивающегося из контекста финала.
«Пустите детей»
Дебютная работа Александра Домогарова-младшего, снятая по мотивам рассказа Стивена Кинга «Suffer the Little Children» (в русских переводах «Детки в клетке», «Пустите детей» или «Не переношу маленьких детей»). Заслуженная учительница весьма преклонных лет (Татьяна Кузнецова) начинает подозревать, что детей в школе совсем не осталось - их телами овладели какие-то твари. Но есть и другой вариант развития событий, который учительница со временем перестает игнорировать: с детьми-то все в порядке, просто у кого-то тут резко съехал колпак. У Домогарова получилось снять фактурный триллер, чей изъян разве что в некоторой затянутости и не слегка клишированных приемах. И очень ощущаются финансовые проблемы, которые возникли у режиссера в ходе съемок (из-за чего процесс затянулся на добрых три года). Существенное преимущество фильма - Татьяна Кузнецова, которая без всяких спецэффектов одним вращением глаз вселяет первобытный страх.
«Как большие»
Фильм Оксаны Карас, снятый для благотворительного аукциона Action!, основанного Светланой Бондарчук. Ехидная история о превратностях судьбы. 1996 год, время больших возможностей, хлынувшей с запада информации и ощущения творческой свободы. Кирилл (Петр Федоров) мечтает снимать кино и гулять по красной дорожке Каннского фестиваля в сопровождении роскошной женщины. Но пока что у него есть только домашняя видеокамера и поэтично настроенная бухгалтерша Поля (Яна Гладких), которая недостаточно хороша для красной дорожки. Так что долго они вместе не протянут. Через двадцать лет Поля (Рената Литвинова) решает разыскать Кирилла (Федор Бондарчук) и проверить, как там у него с творческими успехами.
«Мать моя женщина»
16-летняя Вера задумала встряхнуть свою мать (Екатерина Гусева), устроив ей фальш-демонстрацию распутного образа жизни. В процессе этого спектакля Вера знакомится с парнем по имени Фил (Олег Блинов), вываливает на него свою семейную драму и вербует в сообщники. Фил должен потратить один вечер на мать Веры, окружив ее заботой и мужским вниманием. Чтобы изгнать из нее преждевременное старение и вернуть к жизни глубоко замурованную в ней женщину. Выпускница мастерской Джаника ФайзиеваАнастасия Сафронова в своем 25-минутном фильме начинает за здравие, а заканчивает за упокой. Органичная игра молодых актеров разбивается о недоделанный и пресный образ Екатерины Гусевой и слащавую концовку, после которой так и ждешь, что на экране появится какой-нибудь рекламный слоган вроде «Ведь вы этого достойны».
«Молоко»
Очень неуютная асбурдистская зарисовка Дарьи Власовой про традиционную семью, живущую в стерильном пространстве родом из рекламных роликов. В один прекрасный день на кухне семейства появляется корова. Животное настроено мирно и к общему облегчению «не гадит». Семья принимает решение ничего не делать с коровой, в надежде на то, что «само пройдёт». Беспокоится только дед (Игорь Ясулович), который принимает корову за какого-то шпиона.
«Пассажир»
Фантастическая короткометражка Егора Абраменко, снятая по сценарию Романа Волобуева, выглядит как признание в любви Ридли Скотту. Собственно, это даже не короткометражка, а отрывок, или, если хотите, длинный тизер грядущего полного метра. 1970 год. Космонавт Басов (Артур Смольянинов) потерявший во время последнего полета связь с Центром Управления, завязал с космосом и летает теперь только на самолетах на встречи со студентами. И собственно, невозможно написать что-то еще, не раскрыв интригу. Но да, этот "фильм" снят по мотивам «Чужого», но немножко с неожиданной и ироничной концовкой. Так что даже нельзя толком определить жанр - то ли это триллер, то ли фантастическая черная комедия.
«Половинки»
Выпускник МШК (мастерская Алексея Попогребского) Байбулат Батуллин рискует стать хорошим комедиографом. «Половинки» - динамичная комедия о любви как о медицинском феномене. Вероятно, Батуллин входновился одной из сотни смешнейших реклам дезодоранта Axe. Отзывчивый Женя (Лев Коткин) оказывается в кабинете врача (Сергей Епишев) с небольшой проблемой - к нему намертво примагнитилась незнакомка (Мария Корытова), которой он помог спуститься с балкона. А через три дня у Жени свадьба, и отменить ее ну никак нельзя.
«Бывшие»
Бывших мужа и жену судьба сводит в одной больнице. Он (Игорь Ясулович) никак не может простить ей (Лариса Малеванная) несостоявшееся счастье и вовсю пользуется последним шансом, чтобы высказать наболевшее. О стариках снимают очень мало. Оно и понятно - в каждом подобном фильме хотя бы мимолетом, но проскочит печальная тема упущенных возможностей, сожалений о сделанном выборе и отсутствии перспективы искупления. Фильм Ирины Бас целиком об этом, но ей удалось разбавить эту печаль комедией и показать, что старость - это все-таки состояние тела, а не души.
«Ёф»
Победитель фестиваля «Движение» заставляет задуматься о качестве фильмов-конкурентов. Ну или о вкусах жюри конкурса. Потому что «Ёф» дизайнерски ну очень красивое, но совершенно бессодержательное, намеренно дикое и сознательно дебильное кино 26-летнего Николая Сидорова-Французова про…ну, наверное, формально про молодость. А по факту - про любовь к творческому наследию Тани Булановой. Сюжет не поддается описанию, но мы попробуем. Лето, деревня, кажется, наши дни. Серега (Игорь Бычков) мастурбирует на дырочку в плакате с изображением Тани Булановой и проводит время с Пашком (Георгий Кудренко) и Рыжей Машкой (Ольга Добрина). В деревню приезжает «городская» девушка Настя (Полина Виторган), которой Серега предлагает два с половиной деревенских развлечения: рейв на руинах и собачий кайф.
Что примечательно, лучше всех в этой погремушке сыграла Татьяна Буланова.
«Лучшее…от первого лица»
Фильм Александра Цоя (мастерская Владимира Хотиненко) «Лучшее…от первого лица» вырос из обычного учебного задания. А в результате Александр снял впечатляющую историю о вечности человеческих ценностей, которые способны пробиться даже сквозь звенящую пошлость. Придурковатый видеоблогер (Кирилл Ковбас) выходит на улицу с включенной камерой, готовый к тому, чтобы потешить аудиторию новым контентом. Его внимание привлекает одинокая девушка. Выясняется, что девушку ограбили, и у нее нет возможности уехать обратно в Вологду, домой, к маме, там, к папе. Блогер предлагает дать ей денег в обмен на то, что она «сделает ему приятно», а он заснимет это на камеру. Девушка, мимолетом уточняя «А приятно - это как?», подозрительно быстро соглашается на это предложение. И таки она делает ему приятно, но очень неожиданным для него образом.
«Первый»
Фильм снят по мотивам мифа о том, что Гагарин был не самым первым космонавтом. Весной 1961 года где-то в непролазной бескрайней российской глуши падает железный шар, из которого выползает покалеченный космонавт (Владимир Веревочкин). На место падения прибегает девушка Марина (Мария Крылова) - единственная жительница этих мест. Марина утаскивает добычу домой, выхаживает ее и шьет себе из парашюта сарафан. Очухавшаяся добыча представляется Андреем и задает Марине наводящие вопросы. Марина мечтательно игнорирует половину этих вопросов и смотрит на Андрея влюбленными глазами. Все это смахивает на триллер типа «Мизери»: старательная одинокая женщина, которая немного не в себе, обездвиженный мужчина…Хотя вряд ли режиссер Ладо Кватания намеревался снять триллер про хижину в лесу, но получилось именно оно. Гнетущее зрелище, красивое, спору нет, но еще и испорченное совсем уж зубодробительной патетикой последних минут. Либо это надо понимать сугубо метафорично, и тогда значительно полегчает.
«Чё»
Героиня (Ирина Вилкова), кажется, автобиографического фильма Ирины Вилковой едет в Петербург, чтобы «страдать» после третьего (и окончательного!) расставания с мужем. В Петербурге к ней прибивается Денис из Кемерово (Александр Ильин, у которого есть уморительное альтер эго Митя Сорокин), и предлагает покурить гашиш. Они болтают, гуляют по Петербургу, расстаются, встречаются, и снова расстаются. Интересная по форме, неинтересная по содержанию экспериментальная экранизация типичного приключения с незнакомцем в чужом городе. У Линклейтера все равно лучше.
Также на закрытии фестиваля состоялся внеконкурсный премьерный показ короткометражного фильма-победителя питчинга Potential 2017 - комедии «Огонь» режиссера Марии Шульгиной.
Логлайн этого фильма мог бы звучать так: «Чем может закончится служебный роман двух полицейских, если он ей изменил, а у нее есть табельное?» Представляется что-то динамичное, но, к сожалению, динамики этому фильму катастрофически не хватает, как и эмоций. Не помогло даже покровительство сценаристки Анны Пармас, снявшей добрую половну клипов группировки «Ленинград».
Платформа Potential растет и развивается с каждым годом. На закрытии фестиваля организаторы объявили о намерении устроить большой многоэтапный конкурс, в рамках которого в течение нескольких месяцев будет отобран претендент на съемки полного метра. Старт приема заявок на участие уже близко - 11 декабря 2017 года.
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