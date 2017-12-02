«Артдокфест»-2017: Другая жизнь на краю свободы

На следующей неделе в трех российских столицах – Москве, Санк-Петербурге и Екатеринбурге – пройдет фестиваль документального кино «Артдокфест». В программе 11-ого ежегодного смотра – 140 картин из 32 стран мира, объединенных по очень простому принципу – языковому. Все фильмы на русском языке, в объективе и за объективом камер – наши соотечественники, нынешние и бывшие, место же действие – любое. Вот такой настоящий, реальный, а не вымышленный русский мир. В прессе ежегодно пишут про одиозность и политизированность «Артдокфеста», но стоит лишь немного углубиться в программу, чтобы понять: кино в ней разное. Настолько разное, что очень трудно вычленить одну ее идею, концепцию, тему, присущую конкретно этому году. Наш шеф-редактор Екатерина Визгалова, по совместительству пресс-секретарь «Артдокфеста», рассказывает, на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Два открытия. Эти и те
«Процесс» и «Андрей Звягинцев. Режиссер»
В этом году на фестивале несколько фильмов открытия. В Москве параллельно в соседних залах будут показывать «Процесс» Аскольда Курова («Ленинленд»), посвященный поистине кафкианскому ходу следствия и судебному процессу над режиссером Олегом Сенцовым. Буквально за соседней стеной встык с роликом открытия (церемонии как таковой на «Артдокфесте» не бывает, все представление происходит на экране) пойдут два фильма программы «Среда». Первый - «Андрей Звягинцев. Режиссер» Дмитрия Рудакова, включающий в себя самые драматичные и мучительные моменты съемок фильма «Нелюбовь». Второй - «Я – Катя Голубева» о судьбе российской актрисы, популярной в Европе и совсем не известной на родине.
Власть и творцы - одна из ключевых тем этого года. Довольно любопытно, как будут гости открытия выбирать, какой из фильмов смотреть. Задача перед ними встанет нелегкая. Впрочем, все три фильма можно будет увидеть на повторе.
«Эти» (Программа Спецпоказы)
«Андрей Звягинцев. Режиссер» будет показан еще два раза в паре с картиной «Эти» Павла Костомарова. Вместе они представляют собой самый позитивный сеанс «Артдокфеста» в этом году. «Эти» – документальная драма о том, как Алексей Попогребский снимал «Как я провел этим летом». Как и фильм о Звягинцеве, суть его в том, что люди, которые занимаются кино - настоящие маньяки. В Санкт-Петербурге, кстати, именно этим сдвоенным сеансом решено открывать фестиваль.
«Папин пароход» (Программа «Среда»)
Кстати, это не единственные документальные картины, связанные с режиссерами игрового кино. В программе «Среда» мы покажем очень нежный дебютный док Оксаны Бычковой, снявшей ранее «Еще один год» и «Питер fm». Он называется «Папин пароход» и рассказывает об уникальном экипаже теплохода «Антон Буюклы».
Герои года
Перейдем к основной программе. Начнем с простого. Если вы только начинаете знакомство с неигровым кино и толком ничего не смотрели, ваша программа - «От А до А» - сливки российской документалистики за год, программа победителей всех основных российских фестивалей. Из 10 фильмов пять к просмотру обязательны. С радостью их перечислю:
Награды говорят сами за себя, и человек, который прицельно смотрит документальное кино, наверное, все эти картины видел, часть из них даже побывали в прокате. Любопытно, что «Форсаж» мы показываем в этой программе второй год подряд (в 2016 он был назван лучшей картиной фестиваля «Россия»). Это кино производит сильное впечатление, хотя оно, согласно всеобщим стереотипам, не совсем типичное для нашего фестиваля. В нем рассказывается про ситуацию с Крымом с позиции российских военных летчиков. Когда-то в начале 90-х они оказались перед выбором – уезжать на север или принимать присягу Украине, которой отошел Крым. А вот теперь все перевернулось на 180 градусов: они возвращаются, а уезжать приходится украинской армии. У «Форсажа» очень много наград, поскольку он уже два года катается по фестивалям. Но если вы его не видели – посмотрите. Он не однозначный, дискуссионный и важный, потому что показывает не только сложность выбора, но и порой его невозможность.
Что такое «В лучах Солнца» и «Слишком свободный человек», надеюсь, объяснять не нужно. Что касается фильма «Про рок» - прямо сейчас он совершает революцию в отношениях массового зрителя с документальным кино, прорубает доку дорогу в кинотеатры. А «Освобождение» - победитель «Артдокфеста» в прошлом году - незабываемый фильм о человеческом достоинстве и о борьбе за то, чтобы тебя признали человеком. У каждого участника этой программы всего по одному показу.
фото: Кадр из фильма "Освобождение. Инструкция по применению"
Другая жизнь на краю свободы
Центральная программа фестиваля – это, конечно, конкурс. 21 фильм, по два сеанса в вечернее время, самые востребованные показы, 100% российские премьеры, многие из них еще и мировые. Чтобы разобраться в конкурсе, стоит посмотреть трейлеры и почитать тексты на Медузе, которая представляла каждый фильм, начиная с сентября. Два самых зрелищных фильма конкурса будут показаны в первом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь», где и пройдет весь фестиваль. Это картины «Другая жизнь» о жителях Алтая и «На краю свободы» про будни руферов. Первый зал этим фильмам был выделен после того, как в кассах не осталось ни одного билета на них в стандартный зал, где показывается конкурс. За месяц до фестиваля все было распродано. Зато теперь определенно можно сказать, что места будут.
«Другая жизнь» (Программа: Конкурс) Дмитрий Васюков всю жизнь снимает счастливых людей, тем и прославился. Фильм про Алтай – это третья часть его знаменитой документальной франшизы – «Счастливые люди» (Первая часть называлась «Жизнь в тайге», вторая - «Поморы»). На фильм об Алтае несколько лет назад собирали деньги всем миром и набрали 5 миллионов рублей, фантастический рекорд, до сих пор побитый разве что «28 панфиловцами», а в доке таких прецедентов больше нет. Надеюсь, все инвесторы придут посмотреть на то, что у Дмитрия получилось. Внимание – большой хронометраж, 150 минут. Перед сеансом не рекомендуется употреблять пиво.
Разбежкинцы: короли и капуста
Как всегда, на фестивале хорошо представлены ученики Марины Разбежкиной, они есть в каждой программе, в том числе и в конкурсе. Кстати, сама Марина Александровна в этом году на совмещенной церемонии закрытия «Артдокфеста» и премии «Лавровая ветвь» получит почетный приз «За вклад в кинолетопись». Сейчас же хочу обратить ваше внимание на две конкурсные картины ее учеников.
«Кино для Карлоса» (Программа: Конкурс)
Режиссер Ренато Боррайо Серрано родился в Гватемале, живет в России с русской женой и ее родителями. Про это и снимает кино. Снимает новорожденного сына Карлоса и ту среду, в которой мальчик растет. Бабушка Карлоса все еще не может примириться с тем, что ее дочь вышла замуж за человека другой национальности, а ее внук родился смугленьким. «Он не белый, он с оттенком», - говорит она дочери. Ренато понимает, с чем придется столкнуться мальчику, когда он вырастет. И он снимает кино на такую интимную тему, обнажая одну из самых серьезных проблем нашего общества – ксенофобию, мелкий бытовой фашизм, неприятие другого. Как видно, это чувство может по касательной задевать даже любимых внуков.
фото: Кадр из фильма "Кино для Карлоса"
«Король Лир» (Программа: Конкурс)
Автор «Странных частиц» Денис Клеблеев сделал картину о пожилом актере, одержимом идеей сыграть Короля Лира. Его жизненные обстоятельства поразительным образом рифмуются с шекспировским сюжетом, и сам он, осознавая это, постепенно превращается в любимого персонажа. Клеблеев в очередной раз доказывает, что он не только первоклассный оператор, в работе которого нет «грязи», он еще и очень внимательный наблюдатель, способный подойти к герою с камерой очень близко и максимально раскрыть его внутренний мир.
«Песни для Кита» (Программа: Конкурс)
То же самое можно сказать и про Руслана Федотова, соавтора «Саламанки», новая работа которого будет показана на «Артдокфесте» сразу после фестиваля IDFA в Амстердаме. Федотов учился не у разбежкиной, а в МШНК, но эта картина, сделанная им в одиночку тяготеет по духу к картинам разбежкинцев: границы между камерой и героиней - бездомной маленькой неунывающей женщиной - просто не существует.
При Сталине такого не было
Красной нитью фестиваля станет тема возрождающегося в России сталинизма. Этой проблеме посвящено несколько фильмов и одна большая дискуссия.
«Красная душа» (Программа: Конкурс)
Сразу после Амстердама на «Артдокфест», помимо «Песен для Кита», приедет еще одна картина – «Красная душа» режиссера из Нидерландов Йессики Гортер, которая не говорит по-русски, но приехала и искренне пытается понять, почему Сталин так популярен. Это один из самых сильных, по моему мнению, фильмов программы. Режиссер снимает разных людей, в том числе и тех, чьи семьи пострадали от репрессий. Герои фильма любят вождя по разным причинам. Например, там есть фотограф, сын которого умер в 90-е от наркотиков. При Сталине такого не было. Еще там есть две бабули, у которых мать отсидела по доносу 10 лет, есть люди, которые буквально живут на костях – их поселок построен на месте массовых расстрелов. Режиссер спрашивает: «Что вы почувствовали, когда это узнали?» «Да ничего не почувствовали, были в нашей истории и пострашнее страницы», - отвечает один из местных, открывший тут же маленький исторический музей эпохи, где большая часть экспозиции посвящена любимому вождю. Есть там совершенно умопомрачительные моменты, когда женщина ходит по лесу, где захоронено 20 тыс. расстрелянных людей, и собирает в целлофановый пакет, как грибы, кости людей: «Вот берцовая кость, вот кусочек черепа». Рассказывает про то, что из 20 тысяч удалось пока идентифицировать только 83 человека. И вот если бы открыли архивы...
Но самое удивительное – это отношение режиссера к героям, ее желание слушать их и понимать, оправдывать их, ее страх навредить незнакомым людям, чью точку зрения она не разделяет. После того, как мы взяли фильм в конкурс фестиваля, Йессика написала нам текст, который просила использовать для аннотации, чтобы не дай бог кого обидеть из тех, кто ей открылся.
Вот что она пишет сама: Фильм «Красная Душа» – это попытка показать сегодняшнее состояние души россиянина. Попытка, которая открывает мир, полный противоречий. Его герои, обычные россияне, с исповедальной откровенностью рассказывают о своих душевных травмах, нанесенных жестокостью, которая, казалось бы, ушла в историческое прошлое. Но это советское прошлое все еще живет в нынешних российских гражданах. И накладывает отпечаток на будущее их страны.
фото: Кадр из фильма "Стена"
«Стена» (Программа: Конкурс)
В конкурсе есть еще один фильм на тему невероятными темпами возрождающегося сталинизма. Фильм «Стена» снят Дмитрием Боголюбовым в стиле документальных картин Сергея Лозницы. Это монотонное наблюдение нескончаемой очереди к памятнику Сталина на Красной площади. Съемки одного дня, в день рождения вождя. На протяжении 40 минут вглядываешься в лица людей - разного возраста и достатка, которые пришли возложить цветы и поклониться отцу народов, пытаешься понять, почему? Но никаких ответов в голову не приходит. Даже наоборот, кажется, что еще меньше понимаешь природу людей. Страшно это – ничего не понимать. Фильм взял главный приз на фестивале в Йиглаве.
«Стену» покажут в паре с другим голландским фильмом – «Любовь – это картошка» 10 декабря в 17.00, после чего состоится дискуссия с известным психологом Людмилой Петрановской под названием «Травма истории».
«Любовь – это картошка» (Программа: Конкурс)
Фильм Алены ван дер Хорст («Борис Рыжий») о своих русских корнях. Алена получает наследство – шесть квадратных метров небольшого деревянного дома в российской деревне, где выросла ее мать – и приезжает в Россию, чтобы встретиться с родственниками.
Обратная сторона войны - тоже война
«Восточный фронт» (Программа: Спецпоказы)
Раз уж я упомянула Сергея Лозницу, то не могу не порекомендовать еще один фильм, сделанный с оглядкой на творчество этого режиссера и его фильм «Блокада», ставший классикой документального хроникального кино. Фильм «Восточный фронт», как и «Блокада», смонтирован полностью из военной хроники, но не той, которую снимали советские военные операторы. Это немецкая хроника, и, соответственно, мы видим Вторую Мировую, показанную глазами немецких солдат. «Восточный фронт» выглядит очень цельной картиной и производит мощное впечатление, режиссер Андрей Осипов показывает ее в первоначальном варианте, без сопроводительных надписей, добавленных позднее военно-патриотическим обществом.
Глубинка
Возвращаясь к теме деревни. Известно, что документалисты – большие любители залезть в глубинку и снять фильм про людей, которые живут в отрыве от больших городов, без фейсбука, кинотеатров, посиделок в баре и кухонной политики. Правда, не всегда из этого получается вдумчивое кино, лишенное поверхностного взгляда заезжего туриста. Из хороших образчиков жанра – уже упомянутая «Другая жизнь», режиссер которой год просидел на Алтае.
фото: Кадр из фильма "Свободное падение"
«Свободное падение» (Программа «Среда»)
Еще одна достойная картина, снятая на Алтае, – «Свободное падение» режиссеров из Германии Елены Левиной и Сюзанны Шюле. Несмотря на географическое родство и на то, что в каждой картине звучит слово «свобода», их фильм отличается от «Другой жизни» по настроению. Фильм Васюкова – это ода свободном людям, живущим собственным трудом. Немецкий - пронзительный и грустный, его герои – потомки знаменитого пастуха Урматова, в годы СССР бывшего героем и получавшего множество государственных наград. Сегодня жизнь его детей – это катастрофа, они не нужны государству и вынуждены отчаянно биться за выживание.
«Снег в Красной поляне» (Программа «Среда»)
Люди не нужны. Они мешают государству. Это аксиома нашей действительности. В том числе об этом эстонский фильм Алены Суржиковой, рассказывающий о небольшой старинной деревне эстонский переселенцев, которая мешает строительству олимпийских объектов. Суржикова приезжает в Москву благодаря посольству Эстонии, и после этого замечательного фильма с ней можно будет общаться.
Пенсионеры - это главное
Особенно, как известно, государству не нужны пенсионеры. Зато они нужны нам. Вообще я считаю, что отношением к старикам определяется состояние общества. На нашем фестивале будет несколько фильмов о пожилых людях, мне хотелось бы обратить внимание на два очень важных и хорошо снятых.
«Резьба по дереву» (Программа: «Наши»)
Это фильм из программы, посвященной преимущественно русским эмигрантам. Режиссер Инна Лесина снимает художника Сашу Галицкого, который ушел с должности арт-директора одной известной израильской компании, чтобы открыть в нескольких домах для пожилых кружки резьбы по дереву. Инна снимает в израильских домах престарелых, где Саша работает и шутит в окружении 80-90-летних дедков со стамесками, усердно молотящих по ним - аж пар идет. Саша окружает стариков какой-то немыслимой любовью, совершенно искренней, не показной. Один из учеников, тоже глубоко за 80, показывает ему палку и говорит: «Возьмешь ее, через 20 лет она тебе пригодиться, с ней очень удобно ходить». Невозмутимый Саша мгновенно отвечает: «Так а ты как будешь ходить через 20 лет?». На этот фильм я приглашаю всех волонтеров фонда «Старость в радость» и вообще всех тех, для кого слово «милосердие» – это не жалость, а действие.
фото: кадр из фильма "Резьба по дереву"
«Экстремисты» (Программа «Среда»)
Совершенно другой фильм про пенсионеров режиссера Алексея Тихомирова. Фильм снимался в Карелии, в лесу, где уже несколько месяцев живут в палатках, сменяя друг друга, местные пенсионеры, которых окрестили «сунскими партизанами». Эти люди не позволяют вырубить бор, в котором они десятилетиями собирали грибы и ягоды. К ним приезжают журналисты, здесь они ждут вестей из суда... А 8 февраля в Сунский бор приезжают представители СПЧ.
Что-то новенькое
«Атаман» и «В этой стране» (Программа «Среда»)
В программе «Артдокфеста» всегда много экспериментального кино. Обычно я воздерживаюсь его рекомендовать, потому что оно предназначено определенному зрителю, готовому такие эксперименты смотреть. В данном случае я не могу пройти мимо двух короткометражек – маленьких работ в жанре документальной анимации. Кажется, документальную анимацию мы показываем впервые. Оба фильма по 9 минут. Один называется «Атаман» (режиссер Мария Седяева), это вербатим, анимированный монолог старичка, встреченного автором в парке.
Второй фильм – «В этой стране» Екатерины Муромцевой – экранизация цитат сочинений школьников на тему «Как жилось людям в Советском Союзе». Оба фильма похожи: ученические, не совершенные технически и по звуку, но какие-то очень свободные, энергичные, изобретательные визуально. Сделаны они практически из говна и палок, и эта легкость использования подручных материалов – бумаги, картона и еще какой-то ерунды - больше всего подкупает.
Очень большой экран
В заключении - пара слов о гала-показах в самом большом кинозале страны. Их я рекомендую всем, кто не знает, куда идти и не привык заранее брать билеты. В первый зал «Октября» билеты будут с большой долей вероятности даже в день показа. Каждый день в 19.30 мы там показываем один фильм – два уже упомянутых конкурсных и несколько гала-премьер – то есть это самые важные для нас спецпоказы.
Смотрите на большом экране фильмы из программы Гала-премьеры:
«Куба и оператор» Джона Альперта - фильм о Кубе, кубинцах, Фиделе Кастро, смонтированный из материалов, снятых Альпертом за 45 лет, с 1972 по 2016-ый. Картина всей его жизни.
«ВоваНина» Натальи Назаровой - история жизни двух замечательных московских художников Владимира Сальникова и Нины Котёл.
«Осел» - фильм-притча, состоящая из восьми новелл о человечестве и цивилизации, авторства театрального режиссера, основателя театра Школа Драматического Искусства Анатолия Васильева.
фото: Кадр из фильма "Осел"
Информацию об этих и других фильмах программы, а также расписание и билеты вы найдете на сайте artdocfest.com
Билеты можно купить сразу с сайта, цены очень демократичные, 250-300 рублей, в Москве скидка 50% пенсионерам и студентам при покупке в кассе.
Фестиваль пройдет с 6 до 12 декабря (в Екатеринбурге с 4 декабря).
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