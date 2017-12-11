Гид по American Arthouse Film Festival: Вечные дети, девяностолетние атеисты

10 независимых американских фильмов о простых человеческих проблемах
С 13 по 17 декабря в Москве пройдет первый фестиваль независимого американского кино – 2A17: American Arthouse Film Festival, собравший самые заметные инди-картины этого года на двух московских площадках (в Центре документального кино и Музее современного искусства «Гараж»). Программа максимально разнообразная: документальное привычно соседствует с игровым, истории взросления – с исповедью 90-летнего атеиста в исполнении Гарри Дина Стэнтона (предпоследняя роль артиста), мощное размышление о травме расизма – с документальным дневником о синдроме хронической усталости. Все их объединяет внимание к человеческой индивидуальности, которая может проявляться удивительным множеством способов.
Мы решили коротко рассказать нашем читателям об этом интересном смотре, а в завершение составили ТОП-5 картин 2A17: American Arthouse Film Festival – возможно, это поможет кому-то отметит окончание года ярким кинематографическим впечатлением.
«Непокой»
фото: Кадр из фильма "Непокой"/музей "Гараж"
Триумф воли: документальный видеодневник студентки Дженнифер Бреа, чью жизнь резко изменил мало изученный синдром хронической усталости, накануне свадьбы. Сначала Бреа записывала на камеру своего рода врачебный журнал (про каждодневную боль и чуткую поддержку мужа), затем решила снять про болезнь фильм – и стала общаться по скайпу с другими людьми, живущими с аналогичным синдромом. В итоге фильм Бреа получил приз на фестивале Sundance, организованное ей активистское движение #MEAction помогает людям во всем мире.
13 декабря, 19-00, ЦДК.
14 декабря, 19-30, Гараж.
«Вечные дети»
фото: Кадр из фильма "Вечные дети"/музей "Гараж"
Актер и режиссер из мамблкор-тусовки Боб Байинтон снял футуристическую черно-белую комедию про детство (почти) без конца. В будущем республиканцы запретили аборты, эксцентричный бородач Нео (Ник Оффермэн) придумал по этому поводу стартап с невзрослеющими младенцами, а тот возьми и взлети. Вечные дети, впрочем, не голубоглазые карапузы-репликанты, а серьезные молодые люди, которые причастны к их распространению: Бен (Кирэн Калкин) помешан на Тиндере, к которому обращается как только нынешняя девушка произносит слово «семья», а его приятели-растяпы Ларри (Кевин Корригэн) и Малькольм (Мартин Старр) способны загубить даже идеального младенца. Байинтон остроумно высмеял современный мужской инфантилизм и продемонстрировал связь страха ответственности с высокими технологиями: свайп влево, свайп вправо занимают меньшей усилий, чем забота даже за непритязательным репликантом.
13 декабря, 19-30, Гараж.
15 декабря, 19-00, ЦДК.
«Колумбус»
фото: Кадр из фильма "Колумбус"/музей "Гараж"
Режиссерский дебют южнокорейца Когонады – автора канала kogonada на vimeo, где он выкладывал видео-эссе о кино (что такое неореализм, композиция у Уэса Андерсона, роль рук в фильмах Брессона). Кореец Джин (Джон Чо) впервые приезжает в город Колумбус, когда узнает, что его отец, известный архитектор, впал в кому. В детстве он вместе с родителями перебрался жить в США, но отношения с отцом у него не клеились – тот слишком много времени уделял работе. Теперь Джин взрослый – и многое с отцом хотелось бы обсудить, а уже вряд ли получится. Дни в ожидании вердикта Джин проводит со школьницей Кэйси (Хейли Лу Ричардсон), поклонницей работ отца, которая могла бы учиться в университете, но предпочитает работать в местной библиотеке, чтобы поддерживать мать-наркоманку. «Колумбус» – разговорно-созерцательная история про запутанные отношения родителей и детей, вместе с тем – исследование того, как окружающее пространство формируется человеком и влияет на него.
13 декабря, 21-00, ЦДК.
17 декабря, 16-30, Гараж.
«Гук»
фото: Кадр из фильма "Гук"/Центр документального кино
29 апреля 1992 года – день массовых волнений в Лос-Анджелесе: город превратился в пороховую бочку после того, как оправдали полицейских, избивших афроамериканца Родни Кинга. «Гук» – вторая картина корейца Джастина Чона – рассказывает о двух братьях Дэниэле и Эли (Давид Со и сам Чон), которые из последних сил содержат отцовский магазин женской обуви, получают оплеухи от афроамериканцев, но дружат с чернокожей девочкой Камиллой (Симона Бейкер). В день Х им придется нелегко: не без лишних сантиментов Джастин Чон показывает, насколько порой бессмысленно держаться за иное наследие, да и логика «свой/чужой» до добра не доведет.
14 декабря, 19-00, ЦДК
«Думал ли ты, кто стрелял из ружья?»
фото: Кадр из фильма "Думал ли ты, кто стрелял из ружья"/музей "Гараж"
Когда документалист Трэвис Уилкерсон узнал, что его прадед в 1946-м застрелил чернокожего и избежал наказания, он отправился в тот самый городишко в штате Алабама, где это произошло. «Думал ли ты…» – по сути экспрессивное документальное эссе, даже отчасти неигровой радиоспектакль, происходящий в голове режиссера Уилкерсона, которого случай из истории семьи поразил до глубины души. В нём мало привычных вставок-интервью, их заменяют виды города и его интерьеров, но еще чаще в кадре – бесконечная алабамская дорога, на которой, в частности, убили борца с сегрегацией Уильяма Мура (об этом за кадром поёт фолк-музыкант Фил Оукс). Уилкерсон накладывает красный фильтр, не стесняясь такого прямого воздействия, – можно сказать, он снимает документальный хоррор, настоящий ужас которого все равно разворачивается не на экране, а расцветает у зрителя в голове.
В ленте перемежаются кадры из семейной хроники и разговоры с афроамериканкой, которая застала линчевания, камера всматривается в обветшалые дома, которые помнят убийства и изнасилования, фиксирует предметы с изображением афроамериканцев в американской культуре. Всё это время за кадром голос Трэвиса Уилкерсона словно зачитывает детективный роман или напряженный рассказ Эдгара Аллана По о том, как один белый мужчина застрелил чернокожего. Первый умер в окружении близких и похоронен на местном кладбище, могилу второго вряд ли удастся отыскать. Уилкерсон, несмотря на непричастность к преступлению, испытывает по этому поводу вину, которая усугубляет пожилая родственница, выступающая на консервативных митингах с лозунгами «Мигранты – убийство белой нации». В сущности, «Думал ли ты, кто стрелял из ружья?» – очень сильное кино про невозможность непричастности, про то, как по-разному одна и та же эпоха сохраняется в семейных альбомах разных семей, и самое главное – про покаяние за грехи отцов.
14 декабря, 21-00, ЦДК
17 декабря, 18-30, Гараж
«Любовники»
фото: Кадр из фильма "Любовники"/музей "Гараж"
Майкл и Мэри (драматург Трэйси Леттс и Дебра Уингер) женаты много лет, у них уже взрослый сын, а страсть отношения покинула. Последнее время они находят былую радость в объятиях других и готовятся со дня на день разойтись (любовника Мэри играет Эйдан «Мизинец» Гиллан, любовницу Майкла – Мелора Уолтерс). Неожиданно воздушная драма Азазеля Джейкобса про измены лишена неуместного (но распространенного) в таких ситуациях моралите, а финал сбивает с толку не меньше, чем влюбленность.
15 декабря, 19-30, Гараж
16 декабря, 21-00, ЦДК
«Золотые выходы»
фото: Кадр из фильма "Золотые выходы"/музей "Гараж"
Пригожий мамблкор Алекса Росса Перри («Послушай, Филип») рассказывает о нескольких жителях Бруклина средних лет, чья жизнь давно скатилась в колею. Ни измены, ни несбывшиеся мечты, ни погасшие чувства не способны, казалось бы, нарушить это хрупкое равновесие, но это удается 25-летней австралийке Наоми (Эмили Браунинг), приехавшей в весенний Нью-Йорк за новыми впечатлениями. Наверняка судьба кого-то из американских знакомцев уготована и ей, но пока полная амбиций и надежд девушка лишь напоминает окружающим, что жизнь их сложилась не так, как им бы хотелось, – и лишь хэппи-энд может ситуацию переменить. У Перри хэппи-энда, разумеется, нету.
15 декабря, 21-00, ЦДК
«Пляжные крысы»
фото: Кадр из фильма "Пляжные крысы"/музей "Гараж"
Удостоенная приза за лучшую режиссуру на фестивале Sundance драма взросления от Элизы Хиттман. Бруклинский тинейджер Фрэнки (Харрис Дикинсон) пытается разобраться в себе: днем он ухаживает за отцом, вечером зарабатывает деньги на травку в видео-чатах с мужчинами. В какой-то момент у него появляется девушка – но не надолго. Принять гомосексуальность, впрочем, он тоже не может – окружение Фрэнки хрестоматийно-брутальное. Лента Хиттман отличается телесностью, подчеркивающую как пробуждающую чувственность юноши, так и маскулинность его тусовки, вместе с тем на фоне аналогичных драм этого года («Лунный свет», «Зови меня своим именем») она несколько теряется.
15 декабря, 21-00, Гараж
17 декабря, 18-00, ЦДК
«Экслибрис. Нью-Йоркская публичная библиотека»
фото: Кадр из фильма "Экслибрис. Нью-Йоркская публичная библиотека"/музей "Гараж"
Документальная мозаика от патриарха неигрового кино Фредерика Уайзмана, охватывающая самую разнообразную деятельность Нью-Йоркской публичной библиотеки. Трехчасовое наблюдение Уайзмана демонстрирует, как должен работать социальный институт – и как в библиотеке отражается современное общество. Встречи с известными спикерами и культурными деятелями (от Ричарда Докинза до Патти Смит), выставка африканской живописи, класс по работе с детьми, книжный клуб для пенсионеров, программы для бездомных - жизнь в Нью-Йоркской библиотеке кипит, и она действительно напоминает мир в миниатюре (причем мир, в котором всем более-менее удается находить общий язык).
16 декабря, 18-30, Гараж
17 декабря, 20-00, ЦДК
«Счастливчик»
фото: Кадр из фильма "Счастливчик"/Центр документального кино
Первый фильм в качестве режиссера Джона Кэролла Линча и предпоследний вообще для артиста Гарри Дина Стэнтона. Неспешная драма про 90-летнего атеиста по имени Счастливчик, который последние годы проводил по одному и тому же распорядку дня. Долгая жизнь научила Счастливчика философски относиться к изменчивому миру, но умирать ему, несмотря на солидный возраст, всё равно не хочется. Есть еще желание выкурить сигаретку за завтраком, да послушать вечером пенсионеров помладше (среди которых, например, Дэвид Линч). Дебют Линча проникнут не только тоской фолк-музыки, но и удивительным жизнелюбием.
16 декабря, 19-00, ЦДК
Выбор Кино-Театр.ру
«Думал ли ты, кто держал ружье?»
«Вечные дети»
«Золотые выходы»
«Экслибрис»
«Любовники»
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