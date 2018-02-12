Берлинале-2018: Окей, Google, что посмотреть в столице Германии?

В Берлине с 15 по 25 февраля в 68-й раз пройдет международный кинофестиваль, самый крупный кинофорум в мире. Чем еще он знаменит и чем отличается от других кинофестивалей, мы подробно рассказывали в прошлом году, с тех пор ничего не изменилось. Все так же в Берлине привечают кино актуальное, проблемное, поднимающее вопросы геополитики, равенства, терроризма, беженцев и всевозможных меньшинств. Не обойдется кинофорум и тему сексуального насилия. Пожалуй, ни на одном другом кинофестивале нет в программе столько злободневного, вплоть до плакатного кино. Можно по-разному к этому относиться, но это абсолютно взвешенная позиция – немцы хотят с помощью кино менять мир и стимулируют людей и сообщества заявлять средствами кинематографического искусства. И все же, свыше 450 фильмов в программе, есть из чего выбрать, лучших в основной конкурсной программе определит жюри под руководством Тома Тыквера, а мы собрали для любопытных подборку самых ожидаемых картин Берлинале, многие из которых в России будут доступны в течение нынешнего года.
«Собачий остров», (Isle of Dogs), реж. Уэс Андерсон
Фильм открытия, конкурс
Первый в истории анимационный фильм, который будет открывать Берлинский кинофестиваль, на российских экранах появится 3 мая. Режиссером ленты, вдохновленной фильмами Акиры Куросавы
, стал Уэс Андерсон
, создатель «Семейки Тененбаум»
, «Отеля «Гранд Будапешт»
и, конечно, «Бесподобного Мистера Фокса
». Это второй анимационный проект Андерсона – с тем же фирменным стилем и трогательной историей про 12-летнего японского мальчика, который ищет своего любимого пса, в то время, как все собаки высланы злым мэром из города на огромную свалку под названием «Остров мусора». Роли озвучивали Брайан Крэнстон
, Эдвард Нортон
, Лив Шрайбер
, Грета Гервиг
, Билл Мюррей
, Скарлетт Йоханссон
и другие звезды кино.
«Ева» (Eva), реж. Бенуа Жако
Конкурс
Мастерский психологический детектив британского писателя Джеймса Хэдли Чейза, выпущенный в 1946 году, рассказывает о том, насколько разрушительной может быть страсть. Спустя более пятидесяти лет после экранизации Джозефа Лоузи
с Жанной Моро
в главной роли, Бенуа Жако переосмыслил роман и создал собственную адаптацию. Обольстительную и смертельно опасную Еву, во время разбушевавшейся метели оказавшуюся под одной крышей с молодым писателем сыграла без преувеличения великая Изабель Юппер
(это их шестая совместная работа с режиссером). Роль многообещающего писателя Бертрана, которому досталась последняя тайная рукопись умирающего писателя, исполнил Гаспар Ульель
.
«Довлатов», реж. Алексей Герман мл.
Конкурс
Действие фильма происходит в начале ноября 1971 года, сюжет охватывает всего лишь несколько дней из жизни Сергея Довлатова, еще не уехавшего из Ленинграда в Таллин. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич
. В фильме также снялись Данила Козловский
, Антон Шагин
, Елена Лядова
, Светлана Ходченкова
, а роль Иосифа Бродского исполнил Артур Бесчастный
.
«Транзит» (Transit), реж. Кристиан Петцольд
Конкурс
Петцольд – один из самых серьезных немецких режиссеров, имеющий «Серебряного медведя» Берлинале за режиссуру («Барбара
») – снимает не так часто, последняя его работа «Феникс
» о послевоенной Германии, Холокосте и любви вышла в 2014-м. И если «Барбара» была о беженцах, а «Феникс» об эхе войны, то новая работа, тоже историческая драма, совмещает обе любимые темы режиссера. Действие происходит недалеко от Парижа, где находятся немецкие войска. Главный герой бежит от войны в Марсель, прихватив с собой важную рукопись и документы для эмиграции в Мексику. Но в портовом городе не так-то просто получить желаемый билет в один конец. «Транзит» основан на одноименном романе Анны Зегерс, который она писала в изгнании. Поскольку фильм снимался в реальном современном Марселе, через который до сих пор курсируют беженцы, история из прошлого рифмуется с современностью, показывая, как устроено одно вечное транзитное пространство.
«Священник» (La prière), реж. Седрик Кан
Конкурс
Седрик Кан – французский сценарист и режиссер, постоянно участвующий в конкурсах крупных международных фестивалях, любимый на родине, но в России не очень хорошо известный, разве что по актерским работам в картинах «Анархисты
» и «Любовь не по размеру
». В конкурсе Берлинале его картина о 22-х летнем наркомане Томасе, проживающем в общине в горах, среди таких же молодых людей из разных стран и социальных слоев. Под руководством католического священника они проводят дни в работе и молитвах. Кому-то удается подчиниться такому монашескому существованию, но для Томаса каждый день – это борьба. Показывая, как дезориентированный молодой человек возвращается в повседневную жизнь через веру и дружбу, Седрик Кан предлагает зрителям переосмыслить наше отношение к жизни и иначе взглянуть на религию.
«Операция Шаровая молния» (7 Days in Entebbe), реж. Жозе Падилья
Конкурс
Не участвующий в соревновании за призы, но, тем не менее, находящийся в конкурсной программе (такая практика характерна для Берлинале) фильм, который весной выходит в прокат в России, – «7 дней в Энтеббе», у нас его перевели как «Операция Шаровая молния». Основанный на реальных событиях триллер с Розамуд Пайк
в главной роли от режиссера последнего «РобоКопа
». 27 июня 1976 года четыре человека захватили рейс Air France. Самолет был на пути из Тель-Авива в Париж, угонщики держали более ста заложников целую неделю, добиваясь освобождения заключенных палестинских террористов и комбатантов. Фильм реконструирует то, что произошло после того, как самолет приземлился в Энтеббе, где угонщики были поддержаны угандийским диктатором Иди Амином. Жозе Падилья предлагает собственную версию угона и, как и в его ранних работах, использует реальные события как возможность исследовать темы страха, насилия, разрушения и самоуничтожения.
«Моего брата зовут Роберт и он идиот» (My Brother's Name is Robert and He is an Idiot), реж. Филип Грёнинг
Конкурс
Лето. Сезон созревания кукурузных полей. Рядом с загородной бензоколонкой живут Роберт и Елена, он помогает ей подготовиться к последнему экзамену по философии. Эти близнецы живут в собственном мире. Иногда они нежны друг к другу, иногда – довольно жестоки. Их связывают некие ритуалы, игры и любовь к спорам на желание. Последний предмет спора довольно откровенен, у Елены есть 48 часов, чтобы выиграть. Немецкий режиссер Филип Грёнинг (спецприз жюри в Венеции за «Жену полицейского
») описывает период потрясений на пороге взрослой жизни в фильме, ритм которого определяется субъективным чувством времени близнецов. Это последнее лето вместе могло продолжаться вечно. Но чем больше они сражаются, чтобы стать независимыми друг от друга, тем больше они застревают в своих симбиотических отношениях. Отметим, что хронометраж фильма без малого 3 часа. Одна из самых продолжительных картин на фестивале. Но не самая длинная.
«Сезон дьявола» (Ang Panahon ng Halimaw), реж. Лав Диас
Конкурс
А вот и самый длинный фильм конкурса, 234 минуты (3 часа 54 минуты), впрочем, для филиппинца Лава Дисаса, хроникера исторических травм своей страны, это практически короткометражка. Действие картины основано на реальных событиях и разворачивается в филиппинских джунглях в конце 1970-х. Люди в государственной форме, вооруженные до зубов, терроризируют отдаленную деревню, угнетая ее жителей как физически, так и психологически. Они создают такую атмосферу, в которой соседи становятся врагами и стремятся искоренить веру сельских жителей в легенды и духов. Поэт и учитель Хьюго пытается найти пропавшую жену-врача, которая поехала открывать в этой местности клинику для бедняков, но сталкивается с обществом, разрушенным деспотизмом и насилием. Лав Диас описывает свой фильм как филиппинскую рок-оперу. Песни написаны самим режиссером, тексты отражают мрачные настроения во время диктатуры Фердинанда Маркоса и описывают страдания народа.
«Девица» (Damsel), реж. Давид и Натан Зеллнеры
Конкурс
Сатирическая пародийная драма с Робертом Паттинсоном
и Мией Васиковской
в главных ролях. Самуэль отправляется в путешествие по Америке с гитарой и миниатюрным пони в поисках Пенелопы – женщины, на которой он хочет жениться. Девушка находится в плену, похититель держит ее в бревенчатой хижине, однако, позже выясняется, что в планы Пенелопы не входит освобождение и потенциальный брак, и она сама может постоять за себя.
«Не волнуйтесь, он далеко не уйдет» (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot), реж. Гас Ван Сент
Конкурс
Джон любит шутки и алкогольные напитки. Один раз на вечеринке некто предлагает ему отправиться в ночной бар в Лос-Анджелесе, и он не может отказаться. Но заснув в пьяном оцепенении на пассажирском сиденье чужого авто, он просыпается следующим утром в больнице с парализованными ногами. Пересев на инвалидную коляску в 21 год, он призывает свое чувство юмора, чтобы заново открыть смысл в существовании. Ему помогает Анна, которая возвращает страсть к жизни, а также Донни, хиппи из клуба анонимных алкоголиков, который дает ему возможность видеть вещи с совершенно иной точки зрения. Фильм Гаса Ван Сента основан на мемуарах карикатуриста Джона Каллахана. Это нежный, меланхоличный, но жизнеутверждающий беллетризированный портрет жизни человека с ограниченными возможностями. Как и во многих своих фильмах, Ван Сент обращается к поиску идентичности в окружении различных социальных субкультур.
«Не в себе» (Unsane), реж. Стивен Содерберг
Конкурс
Еще один фильм, который, хоть и будет показан в конкурсе, но на награды претендовать не сможет. Молодая женщина покидает свой родной город, чтобы убежать от проблем прошлого и найти новую работу. Невольно она оказывается в психиатрической клинике, где вынуждена противостоять ужасному страху – но что это, реальность или просто плод ее воображения? Героине никто не верит, власти не могут или не хотят помочь, и она вынуждена бороться в одиночку. Стивен Содерберг использует искривленные перспективны и шокирующий сюжет, чтобы задать вопрос о нашем восприятии реальности, нашем инстинкте выживания и функциональности той системы, которая должна заботиться о нас.
«U – 22 июля» (Utøya 22. Juli), реж. Эрик Поппе
Конкурс
22 июля 2011 года пятьсот молодых людей, присутствовавших в летнем лагере на острове Утёя в Норвегии, подверглись нападению вооруженного экстремиста. Атака унесла жизни 69 человек. Это была травма, которая потрясла Норвегию до глубины души и остается памятной по сей день. Автор черной комедии «Дурацкое дело нехитрое
» норвежец Эрик Поппе осмелился превратить события этого лета в фильм. Его драма открывается документальной съемкой в Осло, где незадолго до описываемых событий тот же террорист взорвал автомобильную бомбу, убив восемь человек. Затем действие переходит на остров. Первый выстрел знаменует собой начало 72-минутной реконструкции событий, снятых глазами жертв. Страх в глазах молодежи. Их побег в лес. Их отчаянная надежда на спасение. И неизвестный убийца, который подступает все ближе и ближе.
«Зеленый туман» (The Green Fog) и «Морфология» (Accidence), реж. Гай Мэддин, Эван и Гален Джонсон
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Великий канадский сказочник Гай Мэддин прислал на Берлинале два фильма, которые будут показаны в одном сеансе, оба сделаны в соавторствами с молодыми неизвестными небритыми братьями Джонсонами. Десятиминутная безсловесная «Морфология» – пролог к «Зеленому туману» – отсылает зрителей к фильмам Хичкока. На одном из балконов здания происходит убийство. С каждого из этих балконов транслируются некие странные события, которые суммарно затмевают совершенное преступление. Сюжет «Зеленого тумана» не менее загадочен: человек в киностудии в наручниках сидит под прицелом револьвера, наблюдая за изображениями на экране – головокружительной сбойкой фильмов и телевизионных роликов. Перед зданием общественность замерла от страха, улицы города пусты.
«Трава» (Grass) , реж. Хон Сан-Су
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Диалектика правды и домысла, применительная к взаимоотношениям полов – постоянная тема творчества корейского гения, выпускающего по несколько маленьких киношедевров в год. В новом фильме «Трава» молодая женщина обвиняет в кафе молодого человека в том, что он виновен в самоубийстве ее подруги. За соседним столом сидит девушка с ноутбуком и, подслушав их разговор, развивает его дальше в воображении. Является ли она автором последующих историй или просто иногда участвует в миниатюрах, постановщиком которых является сама жизнь – в конечном счете неважно, ведь наша жизнь тоже кем-то придуманная драма. Фильм черно-белый, как большинство картин Хон Сан-су, в главной роли его постоянная актриса Ким Мин-хи
.
«Бесконечный футбол» (Infinite Football), реж. Корнелиу Порумбойю
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Румынский документальный фильм про футбол, который обязательно надо смотреть. Четыре года назад Порумбойю, яркий представитель румынской новой волны, уже снял один замечательный док про футбол – «Вторая игра
». В той картине они вместе с отцом Адрианом Порумбойю сидели перед телевизором и пересматривали один матч 25-летней давности. Смотрели, как по заснеженному полю гоняют мяч два флагмана румынского футбола. Адриан был на том матче арбитром. Весь фильм отец и сын смотрят мачт и обсуждают, что произошло за эти 25 лет. В новом фильме режиссер тоже обсуждает футбол со своим другом, его правила, версии, место в жизни. Их диалоги настолько прекрасны, что можно подумать, будто их написали заранее. Футбол здесь для Порумбойю является чем-то большим, чем игра, это ключ к жизни, и все дороги приводят к футболу или наоборот – выходят из него.
«День Победы», реж. Сергей Лозница
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Сергей Лозница впервые представит свой фильм на Берлинском кинофестивале. В документальном «Дне победы» он в очередной раз исследует психологию массового сознания, на сей раз наблюдая за людьми, собирающимися 9 мая возле советского мемориала «Трептов-парк» в Берлине. Каждый год в день победы Красной Армии над нацистами, мемориал становится местом паломничества огромного количества людей. Они приходят сюда с раннего утра, молодые и старые, в военной форме или традиционных костюмах, подтягивая с собой портреты Сталина и флаги, поют патриотические песни, произносят речи. Камера всегда находится в гуще действия, а атмосфера происходящего порождает гремучую смесь гордости, патриотизма, любопытства и даже стыда. В этот день мемориал раскрывает всю мощь в качестве кинематографического магнита, приоткрывая завесу человеческой памяти и сегодняшнего отношения к великой войне спустя 72 года после ее окончания.
«Сын», реж. Александр Абатуров
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В своем дебютном полнометражном документальном фильме Александр Абатуров рассказывает, как в 2013 году в Дагестане погиб его двоюродный брат Дима Ильюхин, солдат российской армии. Ему был 21 год. Это событие – отправная точка для размышлений Абатурова о российской армии и в целом о предназначении военных. Документалист снимает подготовку новобранцев в Сибири, когда они прощаются с матерями и подругами, изучают автомат Калашникова, как бросать ручную гранату и оказывать первую помощь. Пока родители Димы пытаются справиться с потерей, его сослуживцы должны вернуться в бой. Хотя для многих из них такой опыт потери является первым. С другой стороны, многие из них надеются попасть в спецназ российской армии и, в конечном счете, только 34 из 112 претендентов выигрывают право носить красный берет после серии изнурительных испытаний. Их страх проявляется только когда они видят огромное брюхо самолета, который должен перенести их на фронт.
«Ударные волны – Дневник моего разума» (Shock Waves – Diary of My Mind), реж. Урсула Майер
Панорама
Еще одна неоднократная участница Берлинале – француженка Урсула Майер, актриса, режиссер и продюсер документального кино («Парижская опера
», например), любимой темой которой являются подростки. В новом фильме хрупкий мальчик Бенджамин, придумывает план преступления, тщательно описывает его в дневнике и идет на почту, чтобы отправить эту тетрадь учительнице, а затем совершить планируемое. Учитель Эстер Фонтанель пытается понять произошедшие события, но, будучи адресатом дневника, подвергается серьезным нападкам со стороны следствия. Урсула Майер пытается передать внутренний мир героев и выразить кинематографический танец этих раненых душ через воспоминания – ретроспективные события – в контексте литературы и творчества. Роль Бенджамина сыграл удивительный актер Кейси Мотте Кляйн
, который работал у Майер в фильме «Дом
» (после чего она даже сняла про него короткометражную документалку «Рождение актера»), учительницу же играет Фанни Ардан
.
«Человек, пространство, время и человек» (Human, Space, Time and Human), реж. Ким Ки Дук
Панорама
В прошлом году корейский режиссер Ким Ки Дук доказал, что он все еще тот, фильмом «Сеть
». Описание нового фильма мастера немного настораживает – это притча о животном начале человека. По сюжету группа совершенно разных людей отправляется на старый военный корабль. Среди пассажиров – сенатор с сыном, супружеская пара, таинственный старик, группа секс-работниц и банда головорезов. В замкнутом пространстве бандиты начинают агрессивно приставать к пассажирам первого класса, постепенно злоба распространяется и на остальных. Драматичная борьба за пищу и выживание в конечном счете становится фантастической. Тут одно из двух: либо очень хорошее кино, либо безнадежно гиблое.
«Профиль» (Profile), реж. Тимур Бекмамбетов
Панорама
Голливудский десктоп-фильм Тимура Бекмамбетова по мотивам книги Анны Эрель «Я была джихаисткой». Лента совместного производства США, Великобритании и Кипра расскажет о британской журналистке, расследующей дело, связанное с пропагандой так называемого Исламского государства, запрещённого в России. Героиня фильма журналистка Эми Уиттекер создает профиль на Facebook и связывается с бойцом ИГ в Сирии. Она сидит дома в хиджабе и часами слушает, как этот харизматичный британец с пакистанскими корнями описывает свою повседневную жизнь джихаиста. Эми тайно записывает разговоры, и пока он призывает ее прилететь в Сирию и стать его женой, она постепенно начинает ему симпатизировать. Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова, основанный на реальном опыте Анны Эрель, демонстрирует скорость и безграничные возможности цифрового мира. Все действие происходит исключительно на мониторе компьютера – в социальных сетях, в поисковых системах и программах редактирования. Результат – захватывающий, очень актуальный и насыщенный триллер.
«Счастливый принц» (The Happy Prince), реж. Рупетр Эверетт
Гала-показы
Режиссерский дебют известнейшего британского актера о последних днях жизни Оскара Уайльда, которого, как не сложно догадаться, сыграл сам Эверетт. В конце 19-го века денди Оскар Уайльд является любимцем лондонского общества – он остроумен и немного скандален. Однако его открытая гомосексуальность слишком нетрадиционна для того времени, в котором он живет, и его отправляют в тюрьму. После освобождения, изрядно подорвав здоровье, опозоренный писатель отправляется в изгнание в Париж, где возобновляет отношения с молодым лордом Дугласом. Тот погружает Уайльда в полное бедствие, но ему удается сохранить свое обаяние и иронию до конца дней. Эверетт изображает писателя как эксцентрика, который на протяжении всей жизни чувствовал обязанность сохранять чувство собственного достоинство, чтобы стать иконой новой современной эпохи.
«Быть Астрид Линдгрен» (Unga Astrid), реж. Пернилла Фишер Кристенсен
Гала-показы
Шведско-датский фильм, который только осенью доберется до российского проката, рассказывает о событиях жизни Астрид Линдгрен, благодаря которым она стала любимой во всем мире писательницей. Астрид и ее братья и сестры считают, что им повезло, что они выросли на родительской ферме в Виммерби. Хотя их повседневная жизнь определяется строгими религиозными правилами, их мать Ханна и отец Самуил всегда могут обеспечить им безопасность и поддержку. Родители позволяют посещать Астрид среднюю школу, которая обычно доступна только богатым детям из буржуазных семей, и они не мешают 18-летней девушке, когда владелец местной газеты предлагает ей должность волонтера в редакции. Несмотря на ожидания семьи и религиозное воспитание, юная Астрид нарушает законы общества и следует велению сердца. Будучи беременной, она оказывается от замужества и решает заботиться о себе и сыне Лассе самостоятельно. Пернилла Фишер Кристенсен изображает будущую писательницу как сильную, независимую, вдумчивую и ответственную за свои поступки молодую женщину, которая нарушает социальные нормы и принимает мудрые решения.
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