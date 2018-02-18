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Берлинале-2018: «Профиль» Тимура Бекмамбетова

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18 февраля 2018
Берлинале-2018: «Профиль» Тимура Бекмамбетова

В рамках программы «Панорама», ежегодно собирающей на Берлинале новые авторские проекты на актуальные темы и по возможности с новаторским кинематографическим стилем, показали фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» (Profile) – снятый в модном формате скрин-лайф рассказ о британской журналистке, которая чуть не вступила в запрещенную на территории РФ организацию ИГИЛ.

«Профиль» или «Профайл» (фильм в общем-то можно назвать и так, и так) стал уже третьим выпущенным Бекмамбетовым проектом в формате скрин-лайф, когда все действие разворачивается на экране компьютера. Первым экспериментом в этой области в 2015 году стал десктоп-хоррор «Убрать из друзей», который снимал режиссер Лео Габриадзе. Жанровые законы были в нем соблюдены, а визуальный ряд, построенный на всплывающих окнах YouTube, Skype или различных мессенджеров, значительно этот жанр освежал. Эксперимент удался. Спустя год Бекмамбетов – вновь в качестве продюсера – выпустил так и не дошедший до широкого российского проката, но от души обруганный в сети фильм «Взломать блогеров», из которого стало понятно, что даже в новом, ультрасовременном формате должны все-таки работать профессиональные кинематографисты, а не просто звезды интернета. За режиссуру «Профайла» Бекмамбетов взялся сам. Как и «Убрать из друзей», это англоязычный, копродукция США, Великобритании, Кипра и России, за производство которого, впрочем, отвечала российская компания «Базелевс».

Берлинале-2018: «Профиль» Тимура Бекмамбетова

Для своего режиссерского десктоп-эксперимента Тимур Бекмамбетов выбрал вполне подходящую историю, основанную на книге журналистки Анны Эрель «Я была джихаисткой». С Эрель перед съемками постановщик и актеры общались по скайпу – практически в соответствии с выбранным форматом. «Профиль» рассказывает о том, как журналистка Эми Уиттакер (Валин Кейн) узнает про британскую девочку-подростка, выкладывающую на YouTube ролики о том, как она готовится к отправлению в стан сирийских боевиков. Эми создает фейковый Facebook-аккаунт на имя Мелоди Нельсон, ставит на аватар фото Белоснежки в хиджабе и идет лайкать всех подряд мужчин и женщин, связанных с девочкой-подростком, в надежде найти вербовщика в ИГИЛ. Поиск оказывается недолгим. Практически сразу же Эми начинает «стучаться в личку» воюющий в Сирии Билель (Шазад Латиф). После небольшой паники и разговора с редактором Эми вступает с новым знакомым в активную переписку (с гифками с котиками!), а затем в ход идут и видеозвонки по «скайпу». Так у Эми и Билеля возникает что-то похожее на онлайн-роман. Вроде как необходимый журналистке для дела, но не исключено, что и для души. Друзей у Эми немного, молодой человек – зануда, а Билель – симпатичный в общем-то парень, постоянно признающийся в любви (ну и отправляющий котиков), готовый ответить на звонок даже в чистом сирийском поле боя, рассказывающий трагическую историю про смерть матери, и – конечно, самое сбивающее с ног – выстрелами автомата Калашникова способный «нарисовать» сердечко. Сердечко самой Эми от такого дрогнуло – выбор встал между профессиональным долгом и личной привязанностью. Такая она -
журналистика.

Именно моральный выбор журналиста (рассказать правду, пусть и жестокую, или немного солгать или приукрасить) Бекмамбетов называет одной из центральных тем «Профиля». Однако на журналистику в цивилизованном ее понимании все, что происходит в картине, похоже меньше всего. Готовиться к «вербовке» Эми начинает сходу, уже когда заводит фейковый аккаунт. Благо, есть Google, где, как известно, найдется всё, – от способов надеть хиджаб (и как под него эффектнее сделать макияж) до того, насколько легальны свадьбы по «скайпу». Про личную безопасность журналистка вспоминает по большому счету только в начале истории (в виде не лучшим образом сыгранной актрисой Валин Кейн паники), но потом забывает и спокойно выходит на видеосвязь с «игиловцем» с хорошо просматриваемой панорамой дома напротив, а в завершении и вовсе звонит ему с личного телефона.



Такая доходящая до абсурда и нелепости «журналистская работа» существенно понижает градус драматизма, и кино периодически превращается в романтическую комедию про 10 способов завязать знакомство с симпатичным боевиком. А учитывая непрофессионализм героини, эта история, облаченная Бекмамбетовым в модный формат, должна была иметь довольно трагический финал. Но книжка, которая легла в основу фильма Тимура Бекмамбетова, как мы помним, все-таки увидела свет.

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