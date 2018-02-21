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Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы

Фестивальная колонка >>
21 февраля 2018
Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы

Победители в городе побежденных

Берлинский фестиваль традиционно показывает большое количество неигровых картин, а в прошлом году даже впервые учредил приз за лучший документальный фильм. В 2018-м за приз соревнуются 18 работ, среди них и фильм «День Победы» украинского режиссера Сергея Лозницы, по счастью, не прекращающего снимать док даже после трех успешных игровых проектов.

«День Победы» снят в течение одного дня в Берлинском Трептов-парке - советском мемориале, построенном в память о Второй Мировой войне. Ежегодно 9 мая с самого раннего утра и до позднего вечера парк становится местом паломничества множества людей, большая часть которых - наши бывшие соотечественники. Лозница, всегда завороженно воспринимавший массовость и пытающийся с помощью камеры запечатлеть некий коллективный разум, снимает все это народное гуляние - без единого пояснения. Многие его прежние работы - «Аустерлиц», «Чудо святого Антония», отчасти «Майдан» и более ранний «Пейзаж» сняты по тому же принципу замирания в толпе. Статичная позиция камеры превращает наблюдателя в неживой предмет, часть окружающего ландшафта, мимо которого люди идут группами и поодиночке, порой бросая беглые взгляды, порой перегораживая обзор, но чаще - вообще не замечают любопытный объектив, не осознают, что тысячи глаз станут их рассматривать как части общей мозаики. Разглядыванием этих людей - разных во всех отношениях - зрители и вынуждены занимать весь фильм, до тех пор, пока пока количественные наблюдения не перейдут в качественные идеи.

Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы


Сперва появляется собачья упряжка, в которой два терьера со знаками ДНР волочат тележку с портретом Сталина и праздничными знаменами. Затем внимание надолго удерживают «Ночные волки» в черной коже: маршируют, позирют, толкают речи о том, что в Брестской крепости воевали все - и русские, и чеченцы, и новороссы. На одном из флагов - портрет Кадырова, один из «волков» в футболке с Путиным, тут же - огромная икона Богородицы и флаги 15-ти союзных республик, которые после общего снимка, бесстрастно комкают и утрамбовывают в один рюкзак. «Волки» кличут ветеранов, чтобы вручит им привезенную из Бреста священную землю, но ожидаемо не находят никого старше 70-ти. Вместо них слово внезапно берет женщина с портретами предков, рассказывает, как ее дед вынес из руин под Полтавой девочку, его уже нет в живых, а вот бабушка - она тоже воевала - дома сидит, ей 90 лет.

Реки красных гвоздик. Метры георгиевских лент. Звяканье медалей на груди людей, которые родились уже после войны, дети в гимнастерках, накрытые «поляны» с водкой-закуской на фоне надписей «Братская могила № 32», «Братская могила № 19», патриотические и военные песни - «Едут-едут по Берлину наши казаки», «Катюша», «Калинка-малинка», «Смуглянка», «Я рожден в Советском союзе, сделан я в СССР». Дело происходит, напомним, в центре Берлина. Слышны и обрывки разговоров за кадром - тоже фирменный прием Лозницы, который звук пишет отдельно от изображения, а на монтаже совмещает. «Я и русский, я и немец», «Все воевали, всем радоваться», «Деньги не главное, главное - нравственность, настоящая славянская нравственность, ты это, ***, понимаешь?»...

Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы

Праздничную трепещащую толпу Лозница монтрирует с застывшими барельефами Трептов-парка, запечатлевшими человеческие страдания, смерти и всю ужасающую боль минувшей войны. Эти слегка заплесневелые каменные изваяния, а еще коленопреклоненный солдат, на фоне которого происходит деньпобедный шабаш, - кажется, единственные, кто здесь скорбит. И хотя они выглядят живее и симпатичнее всех развеселых румяных лиц в праздничной толпе, фильм не ограничивается десакрализацией праздника. Отношение Лозницы к объекту наблюдения здесь гораздо сложнее - он подчеркивает в людской массе особенную хореографию и кинематографическую аттрактивность, и даже магнетическую силу, не зря же, помимо русских, сюда приезжают с красными гвоздиками и коренные немцы. Личное отношение к войне автор проявляет, ставя рефреном полную тихой горечи, небравую песню «Бери шинель, пошли домой» в исполнении Булата Окуджавы. Она целиком исполняется дважды - в начале и конце фильма. «С войной покончили мы счеты» - покончили ли?

Эмпиризм и многоплановость - сильная сторона всех документальных картин Лозницы, которые предназначены, конечно, для кинотеатрального показа. В Берлине с его огромными экранами особенно здорово разглядывать детали изображения этой незаурядной картины, раскрывающей сумбур человеческого социума и тяготение к культу войны даже более 70 лет после ее окончания.

Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы

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Берлинский кинофестивальЕкатерина ВизгаловаНеигровое/Документальное кино
персоны
Сергей Лозница
фильмы
АустерлицМайдан

обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   21.02.2018 - 16:56
... Вот зачем на нашем сайте надо пропагандировать творчество майданного агитатора и русофоба? При чем здесь собачьи упряжки и ДНР? На каком основании материал опубликован на ресурсе? читать далее>>
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