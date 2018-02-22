Берлинале-2018: Оскар Уайльд & Астрид Линдгрен

анонс

Корейская драма с Ким Мин-Хи про творчество, любовь и выпивку

18 февраля

Берлинале-2018: «Профиль» Тимура Бекмамбетова

Российский режиссер и продюсер снял кино о том, как вступить в ИГИЛ по «Скайпу»