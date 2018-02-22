Берлинале-2018: Оскар Уайльд & Астрид Линдгрен

Специальными событиями 68-го Берлинского кинофестиваля стали сразу два байопика, посвященных великим писателям: «Счастливый принц», рассказывающий про последние месяцы из жизни Оскара Уайльда, и «Быть Астрид Линдрген», напротив, концентрирующийся на юности шведской сказочницы. Несмотря на то, что оба фильма сняты на родине литераторов, вышло, что они совсем не соответствуют талантам этих прекрасных авторов.
Британский актер и открытый гей Руперт Эверетт
для режиссерского дебюта не побоялся выбрать экранизацию биографии своего знаменитого соотечественника Оскара Уайльда. Сам написал сценарий, сам снял, сам сыграл главную роль – классический подход актера к первому опыту в качестве постановщика. И классический малоприятный результат.
Эверетт влюбленно снимает крупные планы своего героя, хотя выглядит при этом, кажется, похуже, чем сам Уайльд на исходе жизни, отчаянно корчит гримасы унижения, страдания и боли, при этом в основном задействуя нижнюю часть лица. Постаревший Эверетт, добиваясь портретного сходства с писателем, старательно и неприятно поджимает, выставляя нижнюю челюсть вперед. В картине рассказывается о выходе Уайльда из тюрьмы, когда от него отвернулось большинство друзей и знакомых, об отношениях с Бози (тоже малоприятный и отчаянно плохо играющий Колин Морган
), переписке с женой Констанц и воспоминаниях о сыновьях, которым еще относительно молодой Уайльд читает того самого «Счастливого принца». С семейной историей Эверетт смело монтирует сцены оргий Уайльда и Бози, заставляя разве что изумляться такой яркой сексуальной фантазии. Эверетт, понятно, поклонник писателя и этим фильмом хотел выразить дань уважения любимому автору, но получилась, скорее, странная, плохо поставленная и сыгранная карикатура на Оскара Уайльда.
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Прилежный шведский фильм об Астрид Лингред, раскрывающий несколько подробностей из ее биографии до того, как она стала знаменитой сказочницей, сделан, технически качественно и довольно увлекательно. Сюжет сосредотачивается на юности героини – бойкая девушка живет на ферме в опрятной религиозной семье с родителями (любимая актриса Андрея Звягинцева Мария Бонневи
из «Изгнания
» и обладатель берлинского медведя Магнус Креппер
), братьями, сестрами, посещает воскресные службы, гладит корову, учится, а однажды устраивается на подработку помощником редактора в местную газету. Не удержавшись от любовной связи с нюней-начальником, она оказывается беременной в возрасте 16 лет. Тот намерен жениться, но просит немного подождать, и Астрид уезжает в город, дабы никого в окрестности не смущать растущим животом. Далее мы наблюдаем, как сильная и самостоятельная девушка, одаренная литературным талантом, отказывается от традиционных отношений и решает самостоятельно нести ответственность за свои поступки, несмотря на богобоязненных родителей, внебрачного ребенка и отсустствие необходимого для выживания опыта. На этом трудном пути ей встречаются отзывчивые, приветливые и очень красивые люди, а финал, как известно, – мировая признательность и мешки писем от маленьких благодарных читателей.
В Швеции Астрид Лингред имеет статус богини, режиссер Пернилла Фишер Кристенсен
попыталась, как она сама утверждает, сделать из нее человека. Но именно это и не удалось, на деле фильм только укрепляет культ писательницы, отливая в бронзу ее в общем-то вполне заурядную для того времени, хотя и драматичную, биографию. Любому фильму, а тем более о реальном человеке, не идет на пользу избыточная пряничность. Тем не менее признаем, что за актрисой Альбой Август
в главной роли интересно наблюдать и ее героине трудно не симпатизировать. В ноябре картина выйдет в российский прокат, если только что-нибудь не случится, все-таки в нем присутствует секс с несовершеннолетней - мало ли.
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