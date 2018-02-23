Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Берлинале-2018: Что творят мужчины

Фестивальная колонка >>
23 февраля 2018
Берлинале-2018: Что творят мужчины

Берлинский кинофестиваль медленно, но верно подходит к своему завершению. И если в первой половине конкурсного смотра торжество правили героини-женщины, о тяжкой судьбе которых мы уже подробно писали, то к концу на фестивальных экранах наконец появились мужчины. В отличие от женщин, большинство из которых, правда, погрязли в решении семейных, социальных и гендерных проблем, мужчины из конкурсных фильмов нынешнего Берлинале, сосредоточены на собственной судьбе, творчестве, борьбе с разного рода зависимостями и самореализации.

Показанный в конкурсе новый фильм Гаса Ван Сента «Не беспокойся, на своих двоих он далеко не уйдет» (Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot)- экранизация одноименной автобиографии карикатуриста-колясочника Джона Каллахана (порыжевший для роли Хоакин Феникс), тоже мужчины выдающейся судьбы. В 21 год, будучи в состоянии подпития, он попал в автокатастрофу, после которой у него приключился паралич нижних конечностей. С этого момента Каллахан решил бороться с алкогольной зависимостью при помощи программы двенадцати шагов (под мудрым руководством приятного бородача в исполнении Джоны Хилла), а все свое расстройство от окружающей действительности пустить в русло едких карикатур на табуированные темы. Со временем он придет и к примерению с собой - изживет тяжелые отношения с матерью, а потом и вовсе поедет извиняться перед всеми, кому сделал какую-то пакость.

Берлинале-2018: Что творят мужчины

Красочная судьба язвительного художника Каллахана в руках Гаса Ван Сента неожиданно превращается в лелейный и стандартный байопик в духе «Вселенной Стивена Хокинга». С той лишь разницей, что ни фигура знаменитого физика-теоретика, ни стиль постановщика фильма о нем не подразумевали чего-то иного. Ван Сент же, и так подобревший в последнее время, завоевал себе мировое имя неудобными вопросами и отчаянными сюжетами из жизни маргиналов, а рисунки Каллахана, оживающие здесь в мультипликационных вставках, вообще плохо вяжутся со столь громогласным примирением и дзеном. Не спасает ситуацию и впечатляющий ансамбль во главе с Хоакином Фениксом, который играет карикатуриста что в двадцать, что в сорок лет без какого-либо грима, лишь с меняющимися прическами. Есть и крохотная роль у Удо Кира, и ангельски светлая Руни Мара в роли стюардессы, и обволакивающий бархатным голосом Хилл. Каждому, действительно, свое: с годами многие цинники теряют галлоны яда, но из вариантов подступившего благодушия версия другого американского независимого - Тодда Солондза с его «Таксой» - выглядит более обаятельно и цельно.


*
Герой другого конкурсного фильма «Молитва» (The Prayer) Седрика Кана тоже пытается встать на путь исправления. 22-летний наркоман Тома (удивительно органичный и талантливый молодой актер Энтони Байон, для которого эта работа – первая большая роль в кино) лечится от героиновой зависимости в религиозной общине, расположенной во французских горах. Бывших наркоманов объединяет не только желание побороть тягу к наркотикам, но и общие труды и молитвы, песни и постановки спектаклей про Иисуса. Тома поначалу не совсем разделяет благостный настрой окружающих и даже пытается покинуть общину – и в этот момент знакомится с симпатичной Сибил (Луиз Гринбер), но постепенно проникается общим оптимизмом и верой в молитву, способную побороть не только пристрастие к героину, но и залечивать вполне реальные раны. Божественное чудо, впрочем, до последнего кадра противостоит искушениям реальной жизни.

Берлинале-2018: Что творят мужчины

Из этого противостояния Кан, правда, как и в большинстве других своих картин, самой известной из которых, наверное, является история реального маньяка «Роберто Зукко», не делает трагического, яркого противопоставления, не добавляет каких-то эффектных сцен и сюжетных поворотов (хотя история о религиозной общине в наше время могла бы обрасти пугающими подробностями). «Молитва» – совершенно ровная, размеренная, качественно снятая история взросления и принятия сложных решений самыми простыми способами.

*
В центре иранского фильма «Свинья» (Knook) Мани Хагиги – тоже человек творческой профессии. Капризный и эксцентричный режиссер Хасан (Хасан Мажуни), даже гордящийся своим запрещенным статусом в Иране, не имеет возможности найти себе место в мире новой кинореальности, где самым популярным оказывается его конкурент, с умным видом размышляющий на камеру о том, что «любовь спасет мир». Запрет на съемки не дает родиться новым шедеврам, слава Хасана постепенно угасает. Тем временем в Тегеране появляется странный маньяк с головой свиньи, убивающий и жестоко отрезающий головы кинематографистов, но вот к Хасану он так и не приходит, что, конечно, вызывает новый виток творческих мук. В попытках повысить популярность Хасан сам идет на поиски преступника в надежде срежиссировать хотя бы собственную смерть.

Берлинале-2018: Что творят мужчины

Автор «Свиньи» Мани Хагиги – режиссер ироничный и самокритичный. В своих фильмах он любит совмещать подобие детективного сюжета и общественно-политические реалии современного Ирана, в культурном пространстве и особенно на кинофестивалях известного именно что своими запрещенными режиссерами. В Берлине, например, много лет подряд проходили акции в защиту Джафара Панахи, которому на родине запрещено снимать кино, тем не менее две его работы, уже сделанные после этого запрета, «Закрытый занавес» и «Такси» были представлены именно на Берлинале, «Такси» при этом был отмечен «Золотым медведем». Предыдущую ленту Хагиги «Приходит дракон», кстати, тоже показывали в Берлине два года назад, но никаких наград он не получил. Так что нынешняя «Свинья» выглядит здесь вполне актуально даже несмотря на изрядную долю сарказма, которая в нынешнем конкурсе пока мало кем ценится.


*
Мужчиной категории «романтический» оказался герой конкурсного мексиканского фильма «Музей» Алонсо Руицпаласио: студент-ветеринар Хуан (Гаэль Гарсия Берналь) решает вместе с приятелем Уилсоном (Леонардо Ортисгрис) ограбить Национальный археологический музей в Мехико, который вот-вот закроется на реконструкцию. Друзьям удается украсть пару спортивных сумок с ценными артефактами майя, миштеков и сапотеков, но продать их, естественно, непросто. Дальнейшие путешествия Хуана и Уилсона включают комичное пересечение границы, встречу с коллекционером старинных вещиц (великий Саймон Расселл Бил), который умеет определять их подлинность, полизав, отчаянные пьяные танцы на пляже в Акапулько и условно-трагичный финал в духе фильмов 70-х.

Берлинале-2018: Что творят мужчины

В основе фильма реальное ограбление Национального археологическго музея, которое, правда, в 1985-м провернули профи, а не два студента-ветеринара. Такая замена нужна «Музею» для поэтической и трогательной истории про погоню за лучшей жизнью. Каким бы уютным и семейным ни казался быт Хуана, он - фигура вечного неудовлетворения. Младший сын, которого не хотели, обзывают миджетом и коротышкой, напоминают, что пора бы закончить университет и присоединиться к отцу в семейном бизнесе по лечению животных. Наконец, на рождественской вечеринке, с которой он сбегает с Уилсоном на дело, ему доверяют роль Санта-Клауса, в которого ранее наряжался дедушка, умерший в этот год. Хуан же - патриот национальной культуры, интересуется ацтеками, завороженно смотрит на погребальную маску короля Пакаля, которую крадет с особой торжественностью. Истинная причина, которая спровоцировала его на столь безрассудную авантюру, в фильме, к счастью, не называется, но несложно выбрать свою.

Помимо душещипательной истории, «Музей» отличается и изрядной выдумкой: размеренное покачивание ручной камеры периодически нарушают эффектные эпизоды. В одном Руицпаласио монтирует подготовку к ограблению в духе «Большого куша», в другом - озвучивает набор стоп-кадров диалогами в реальном времени, создавая эффект видео-репортажа с места преступления. Но лучшая сцена фильма - уморительная драка в духе мыльной оперы с ярким световым пятном, как на фото со вспышкой: Хуан ввязывается защищать честь танцовщицы Шахерезады, чьи фильмы он засмотрел до дыр. Эта сцена прекрасно иллюстрирует содержание картины: двое молодых людей, не успевшие растерять детские идеалы и амбиции, пускаются на преступление, как в кино, но переживают жесткое столкновение с действительностью (у Уилсона вдобавок умирает давно болевший отец). Печальная иронии «Музея» в том, что этот закрученный сюжет так же обречен на забвение, как и целые культуры, на которых стоит современная Мексика. История превращается в диковинный экспонат (камера не случайно впивается в телефоны-автоматы и прочие приметы времени), чьи мотивы, детали и подробности со временем выветриваются. Как бы Уилсон ни пытался увековечить это скромную трагедию духа - он лишь откладывает неизбежное: превращение предмета в артефакт, а потом и в окруженный легендами фейк.

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Берлинале-2018: Оскар Уайльд & Астрид Линдгрен
Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы
Берлинале-2018: «Листья травы» Хон Сан-Су
Берлинале-2018: Бабья доля
Берлинале-2018: «Профиль» Тимура Бекмамбетова
Берлинале-2018: «Довлатов» Алексея Германа-младшего
Берлинале-2018: «Девица» братьев Зеллнер
Берлинале-2018: «Остров собак» Уэса Андерсона
Берлинале-2018: Окей, Google, что посмотреть в столице Германии?
Поиск по меткам
Алексей ФилипповБерлинский кинофестивальМария Токмашева
персоны
Саймон Расселл БилГас Ван СентГаэль Гарсиа БернальУдо КирРуни МараДжафар ПанахиХоакин ФениксДжона Хилл
фильмы
Вселенная Стивена ХокингаЗакрытый занавесКрасный кругПриходит драконТакси

фотографии >>
Берлинале-2018: Что творят мужчины фотографии
Берлинале-2018: Что творят мужчины фотографии
Берлинале-2018: Что творят мужчины фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.
Юрий Хорошилов
21 февраля ушёл из жизни Юрий Хорошилов.
Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Владимир Гусев
Максим Житник
Лев Круглый
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Андраш Козак
Уршуля Моджиньская
Томаш Стокингер
Питер Фонда
Дакота Фэннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Чёрная Пантера
кинокомикс
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью