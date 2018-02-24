Берлинале-2018: «Не в себе» Стивена Содерберга

Снятый на айфон триллер про сталкинг и харассмент
В Берлине вне конкурса показали новый фильм Стивена Содерберга - триллер «Не в себе», снятый на айфон. Почетное присутствие на фестивале одного из самых трудолюбивых и находчивых американских режиссеров, разумеется, не обошлось без зрительского внимания. Многих его новая работа проняла, даже несмотря на незамысловатый видеоряд.
С тех пор, как летом прошлого года Стивен Содерберг
вернулся после четырехлетнего перерыва в большое кино, его фамилия мелькает в сводках новостей так часто, что казалось - никакого отпуска не было. Летом 2017-го он выпустил «Удачу Логана
», под занавес года на Netflix вышел спродюсированный им сериал «Забытые богом
», а в начале января 2018-го кабельный гигант HBO уже запустил его интерактивное шоу «Мозаика
». Спустя месяц луноликий фантазер и борец со студийными системами посетил Берлинале, чтобы представить триллер «Не в себе» - интригующий проект, к которому привлекают внимание постоянными напоминаниями: фильм снят на айфон.
Для Содерберга это действительно важный нюанс. Его звезда взошла на фестивале Sundance
, когда в кино ворвалась ватага молодых режиссеров, познавших прелести ручной камеры, которая доступна (почти) каждому. С айфоном съемки по силам еще более широкому кругу «всех», но мастера пока особенно не торопятся (Чхан Ук Пак
, правда, уже давно снял на смартфон короткометражку). Разумеется, Содерберг, охочий до новых возможностей, не мог пройти мимо: все его последние проекты так или иначе претендуют на звание инноваций. Выпущенный почти без рекламного бюджета «Логан», интерактивный сериал «Мозаика», в котором зритель получает подобие свободы в изучении нарратива, и вот - «Не в себе», где Содерберг в очередной раз исполнил мечту каждого начинающего режиссера.
Строгая и застегнутая на все пуговицы Сойер Валентини (Клер Фой
) находится на пороге стремительного карьерного роста. На личном фронте все неоднозначно: в Тиндере Валентини без проблем находит парня на ночь, но в последний момент, проводя экскурсию по коридору симпатичной квартиры, впадает в дикую панику. Тут вскрывается, что последние два года девушка страдала от сталкинга (психопатически навязчивых ухаживаний поклонника-преследователя), из-за чего сменила работу и место жительства. Прийдя за медицинской поддержкой к местному психотерапевту после приступа паники в двух шагах от секса, Валентини оказывается заложницей странной медицинской программы, где людей держат, кажется, не совсем законно. Среди врачей она узнают бороду, которая снилась ей в ночных кошмарах и мерещилась в каждом прохожем мужского пола.
Не нужно много времени, чтобы рассмотреть в новой работе Содерберга социальное высказывание: «Не в себе», разумеется, и феминистическое кино, и триллер на актуальную тему сексуальных домогательств (задуманный, как и «Мозаика», еще до скандалов). Наконец, это попытка говорить о хищных вещах XXI века - слежке в интернете и навязчивых преследованиях, от которых обычным и даже громким «нет» не избавишься.
Было бы наивно выписывать американского бунтаря как пионера темы, жанра или техники - за последние годы сталкинг всплывал и в технофобской антологии «Черное зеркало», и в инди-комедии «Ингрид едет на Запад
», да и в «Профиле
» Тимура Бекмамбетова
можно рассмотреть высказывание об опасности соцсетей, мессенджеров и прочих источников информации о владельце. Однако айтриллер Содерберга не сводится к перченому беспокойству на актуальную тему, его можно рассматривать как часть условной трилогии «Девушка по вызову
» / «Побочный эффект
» / «Не в себе». В драме с Сашей Грэй
режиссер изучал финансовый кризис через призму эскорт-услуг. В «Эффекте», после которого он перебрался на несколько лет на телевидение, также фигурировали неврозы и одержимость людей XXI века медикаментами. «Не в себе» - снова про синдромы и столетия.
Сойер Валентини и сама признается, что подвержена неврозам - бичу мегаполисов и сверхскоростной работы человека нового тысячелетия. Но и без этой подсказки в ней легко угадывается любимый содерберговский типаж предпреимчивой и строгой дамы, который лучше всего удалось воплотить Райли Кио
в сериале «Девушка по вызову
» - многосерийном ремейке фильма с Грэй, который Содерберг, правда, лишь спродюсировал. Клер Фой - практически близнец Кио, разве что вечно уставшая, с металлом в голосе и неплохим ударом с правой. Эти характеристики, впрочем, не защищат ее от главного врага - собственного мозга, который прекрасно понимает иррациональность некоторых страхов, но не способен что-то с ними сделать. Поэтому незамысловатая история про поклонника-преследователя с амбициями маньяка и обращается сначала современной версией «Пролетая над гнездом кукушки
» или «12 обезьян
», где роль психованного Брэда Питта
исполняет Джуно Темпл
с мириадами косичек и заточенной ложкой под боком. Затем фильм и вовсе превращается чуть ли не в слэшер (правда, буквально на десять минут), провоцирующий зал на дружные вскрики.
Так Стивен Содерберг в очередной раз доказывает, что кино - это не про бюджет, кинозвезд или пиар (хотя скромные прокатные успехи «Удачи Логана» он объясняет тем, что зрители не очень доверяют фильмам без телевизионной рекламы). Кино - это не торжество дорогостоящей техники, а умение переложить историю на язык видеоряда. Неидеальная камера айфона, демонстрирующая пиксели на дальнем плане и болезненные пятна лица на ближнем, оказалась подходящим кинооком для истории одного невроза, побочного эффекта стремительно развивающегося мира, в котором человек все чаще чувствуют свою уязвимость. Что, как не смартфон, может максимально приблизиться к хозяйке, рассмотреть ее перекореженное яростью или страхом лицо, обрезать богатство окружающего мира до клаустрофобического кадра, в котором и один-то человек не всегда помещается. Содерберг, по привычке выступивший в качестве оператора (под псевдонимом), признается, что никогда не снимал настолько крупных планов. Настолько близко к человеческой психике, где паранойя перемешивается с реальной угрозой, он тоже, кажется, не подбирался. Оказалось: концепт - правит.
обсуждение >>